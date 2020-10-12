Шмигаль закликав регіони утриматися від проведення масових заходів на День захисника України
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав керівників всіх областей утриматися від проведення масових заходів найближчим часом, у тому числі конгресів і конференцій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Глава уряду спільно із секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим провів селекторну нараду з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України.
Шмигаль озвучив актуальну статистику щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію та зазначив, що критична ситуація продовжує залишатися в Харківській області.
"За останню добу на Харківщині 741 людина захворіла — це абсолютний рекорд. У Сумській області захворіли 418 людей. Більш ніж по 200 — у Київській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій областях. Тут є чіткі тенденції зі зростання кількості захворювань", — підкреслив Шмигаль.
Прем’єр-міністр заслухав голів Харківської обласної та Київської міської держадміністрацій щодо заходів із протидії поширенню COVID-19. Харківська область та м. Київ залишаються лідерами за загальною кількістю виявлених випадків захворювання. Денис Шмигаль доручив їм надати пропозиції Міністерству охорони здоров’я щодо збільшення ліжкового фонду.
У КМДА зазначили, що готові відпрацювати розгортання мобільних госпіталів та розширити кількість ліжкомісць за рахунок установ Національної академії наук та спеціалізованих відомчих лікарень.
Прем’єр-міністр також доручив КМДА спільно з Держпродспоживслужбою перевірити на дотримання протиепідемічних правил місцеві ринки та підсилити контроль за перевезеннями в громадському транспорті.
Крім того, Шмигаль закликав керівників усіх областей утриматися від проведення масових заходів найближчим часом, у тому числі конгресів і конференцій.
"На День захисника України в різних містах планується проведення урочистих заходів. Прохання тримати діалог та вести активну роботу з організаторами, щоб заходи відбулись у безпечних умовах із дотриманням всіх протиепідемічних правил", — підсумував Шмигаль.
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Вы - "достойные" слуги *****.
В иудейской стране они вредны и противопоказаны.
просто у вас видосики постные
Ну по логике же, не?
и кстати, если вы имел аллаха в виду, то оН вроде бы как раз запрещает жрать вино и то что появилось позже выдумки Ислама, не? просто оН водки "русской" не пробовал, а то бы еще одну заповедь(нам надо такую) высрал - видишь "русского" = гони его, насмехайся над ним)
мне вот напр побоку - хоть крокодилам, хоть шавкам, это и так усопшему пофиг. ну, кроме тех кто в летаргию впал, им то наверное некомфортно буитъ))