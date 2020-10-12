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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль закликав регіони утриматися від проведення масових заходів на День захисника України

Шмигаль закликав регіони утриматися від проведення масових заходів на День захисника України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав керівників всіх областей утриматися від проведення масових заходів найближчим часом, у тому числі конгресів і конференцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Глава уряду спільно із секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим провів селекторну нараду з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України.

Шмигаль озвучив актуальну статистику щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію та зазначив, що критична ситуація продовжує залишатися в Харківській області.

"За останню добу на Харківщині 741 людина захворіла — це абсолютний рекорд. У Сумській області захворіли 418 людей. Більш ніж по 200 — у Київській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій областях. Тут є чіткі тенденції зі зростання кількості захворювань", — підкреслив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про розробку економічної стратегії-2030: Треба виграти конкуренцію за капітал на світовому ринку

Прем’єр-міністр заслухав голів Харківської обласної та Київської міської держадміністрацій щодо заходів із протидії поширенню COVID-19. Харківська область та м. Київ залишаються лідерами за загальною кількістю виявлених випадків захворювання. Денис Шмигаль доручив їм надати пропозиції Міністерству охорони здоров’я щодо збільшення ліжкового фонду.

У КМДА зазначили, що готові відпрацювати розгортання мобільних госпіталів та розширити кількість ліжкомісць за рахунок установ Національної академії наук та спеціалізованих відомчих лікарень.

Прем’єр-міністр також доручив КМДА спільно з Держпродспоживслужбою перевірити на дотримання протиепідемічних правил місцеві ринки та підсилити контроль за перевезеннями в громадському транспорті.

Крім того, Шмигаль закликав керівників усіх областей утриматися від проведення масових заходів найближчим часом, у тому числі конгресів і конференцій.

"На День захисника України в різних містах планується проведення урочистих заходів. Прохання тримати діалог та вести активну роботу з організаторами, щоб заходи відбулись у безпечних умовах із дотриманням всіх протиепідемічних правил", — підсумував Шмигаль.

Також читайте: У Раді хочуть заслухати Шмигаля на Годині запитань до уряду з приводу формування прожиткового мінімуму

Автор: 

Данілов Олексій (1259) карантин (18172) День захисників і захисниць України (157) Шмигаль Денис (4674) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Зеленый позорный шабаш на День независимости устраивать можно, а праздновать День Защитника Украины - воздержаться ?..
Вы - "достойные" слуги *****.
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12.10.2020 13:47 Відповісти
+11
А концерти "зірок" в Харкові - то свята справа, бо ж то до виборів...
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12.10.2020 13:42 Відповісти
+3
Утриматись до чого, до святкування Пабєдобєсія?
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12.10.2020 13:52 Відповісти
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А концерти "зірок" в Харкові - то свята справа, бо ж то до виборів...
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12.10.2020 13:42 Відповісти
Зеленый позорный шабаш на День независимости устраивать можно, а праздновать День Защитника Украины - воздержаться ?..
Вы - "достойные" слуги *****.
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12.10.2020 13:47 Відповісти
Утриматись до чого, до святкування Пабєдобєсія?
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12.10.2020 13:52 Відповісти
Что,концерты разрешены только для шалав осла оманского?
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12.10.2020 13:54 Відповісти
"Все на Выборы!" (С)
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12.10.2020 13:55 Відповісти
Надо запретить все христианские праздники вообще.
В иудейской стране они вредны и противопоказаны.
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12.10.2020 13:56 Відповісти
..Це свято-всіх українців!!
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12.10.2020 13:59 Відповісти
Цікаво а де шмигаль служив, в оплоті?
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12.10.2020 14:01 Відповісти
О, ты не угадал, будет и факельное шествие в Киеве, и крики зелю геть, и всяческие издевательства над Бубочкой, и по всем телеканалам.

просто у вас видосики постные
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12.10.2020 14:36 Відповісти
ну эт как в капище - будь ты хоть 15 раз слышащий Бока, но заболеть мона как вот и попа Римская, т.е., Шмыгаль вроде и прав, но погибнуть куда круче сидя под обстрелом "той стороны", вместо веселиться, или шествовать или просто куда то там пойти и что-то там пробормотать. Или не так? Может и Шмыгаль это и имел в виду? по-сути он прав - ну, если надо кому-то 30-40-50к. грн. потратить на лечение, а потом, если Аллаху угодно, еще с 20к. на похороны, то да, мона еще и не то попраздновать.
Ну по логике же, не?
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12.10.2020 15:06 Відповісти
а чего ты боишься? твой алкашка спасет тебя муслимская тинка.
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12.10.2020 15:13 Відповісти
мне оно надо? то же самое шо микки Маус "спасет" мну. конечно, наставляю пошире "душу"
и кстати, если вы имел аллаха в виду, то оН вроде бы как раз запрещает жрать вино и то что появилось позже выдумки Ислама, не? просто оН водки "русской" не пробовал, а то бы еще одну заповедь(нам надо такую) высрал - видишь "русского" = гони его, насмехайся над ним)
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12.10.2020 15:39 Відповісти
Стесняюсь спросить? А где такие "недорогие" похороны? Или это в долларах???
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12.10.2020 15:47 Відповісти
Там мона и за 30 грн. похоронить - на такси вывезти за город и там.... собачки тоже ведь хавать хотят то))
мне вот напр побоку - хоть крокодилам, хоть шавкам, это и так усопшему пофиг. ну, кроме тех кто в летаргию впал, им то наверное некомфортно буитъ))
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12.10.2020 16:09 Відповісти
в рестораны ходить можно ? ****** зеленые
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12.10.2020 21:35 Відповісти
 
 