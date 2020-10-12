Шмигаль закликав регіони утриматися від проведення масових заходів на День захисника України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав керівників всіх областей утриматися від проведення масових заходів найближчим часом, у тому числі конгресів і конференцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Глава уряду спільно із секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим провів селекторну нараду з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України.

Шмигаль озвучив актуальну статистику щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію та зазначив, що критична ситуація продовжує залишатися в Харківській області.

"За останню добу на Харківщині 741 людина захворіла — це абсолютний рекорд. У Сумській області захворіли 418 людей. Більш ніж по 200 — у Київській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій областях. Тут є чіткі тенденції зі зростання кількості захворювань", — підкреслив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про розробку економічної стратегії-2030: Треба виграти конкуренцію за капітал на світовому ринку

Прем’єр-міністр заслухав голів Харківської обласної та Київської міської держадміністрацій щодо заходів із протидії поширенню COVID-19. Харківська область та м. Київ залишаються лідерами за загальною кількістю виявлених випадків захворювання. Денис Шмигаль доручив їм надати пропозиції Міністерству охорони здоров’я щодо збільшення ліжкового фонду.

У КМДА зазначили, що готові відпрацювати розгортання мобільних госпіталів та розширити кількість ліжкомісць за рахунок установ Національної академії наук та спеціалізованих відомчих лікарень.

Прем’єр-міністр також доручив КМДА спільно з Держпродспоживслужбою перевірити на дотримання протиепідемічних правил місцеві ринки та підсилити контроль за перевезеннями в громадському транспорті.

Крім того, Шмигаль закликав керівників усіх областей утриматися від проведення масових заходів найближчим часом, у тому числі конгресів і конференцій.

"На День захисника України в різних містах планується проведення урочистих заходів. Прохання тримати діалог та вести активну роботу з організаторами, щоб заходи відбулись у безпечних умовах із дотриманням всіх протиепідемічних правил", — підсумував Шмигаль.

Також читайте: У Раді хочуть заслухати Шмигаля на Годині запитань до уряду з приводу формування прожиткового мінімуму