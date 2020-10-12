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Новини
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Від початку року прикордонники виявили 1/4 тонни кокаїну на 1 млрд грн, 17 кг психотропних речовин і 6,8 т прекурсорів

Від початку року прикордонники виявили 1/4 тонни кокаїну на 1 млрд грн, 17 кг психотропних речовин і 6,8 т прекурсорів

Співробітники Держприкордонслужби за 9 місяців 2020 року виявили майже 379 кг наркотичних засобів, 17 кг психотропних речовин і понад 6,8 тонни прекурсорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

З виявлених майже 379 кг наркотичних засобів - 310 кг були затримані під час спроби переміщення в Україну.

Основну частину контрабанди становив важкий наркотик – кокаїн.

Також зауважується, що цього року, порівняно з минулим роком, зросли обсяги виявлених наркотичних лікарських засобів.

Найбільші обсяги наркотиків – 259 кг – було виявлено на каналах морського сполучення, 47 кг – на кордоні з РФ, 43 кг – на кордоні з Польщею та 12 кг – на кордоні з Румунією.

Якщо розподілити наркотичні засоби, які виявлялися цього року, за видами то беззаперечна "першість" – 264 кг – у кокаїну, марихуани та конопель виявили 85 кг, наркотичних лікарських засобів – 25 кг. Крім того, у менших об’ємах виявлялися героїн, опій, гашиш та макова соломка.

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Серед найгучніших затримань були значні партії кокаїну, який переправляли з Чилі та Еквадору морським шляхом. Загальна ціна цього наркотику на чорному ринку могла становити мільярд гривень.

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Держприкордонслужба ДПСУ (6205) контрабанда (1826) наркотики (1464)


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С начала года пограничники выявили 1/4 тонны кокаина на 1 млрд грн, 17 кг психотропных веществ и 6,8 т прекурсоров - Цензор.НЕТ 2875
Наркоша в пєчалі.
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12.10.2020 13:45 Відповісти
Почему? Вся эта бурная деятельность ментов ничего не меняет. Да и не мжет изменить в принципе.
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12.10.2020 14:59 Відповісти
Почему в печали?! Ведь "...пограничники выявили 1/4 тонны кокаина"
Остальные 3/4 тонны не выявили - там нюхать не перенюхать - внукам, правнукам останется
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12.10.2020 15:09 Відповісти
З: "..У нас было два пакетика травы, семьдесят пять ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламида лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка, наполовину наполненная кокаином, и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов, а так же литр текилы, литр рома, ящик «Бадвайзера», пинта чистого эфира, и 12 пузырьков амилнитрита. Не то, чтобы всё это было категорически необходимо в поездке, но если уж начал собирать коллекцию, то к делу надо подходить серьёзно.,"..
Е: ***! Вова! это не тот текст!!!
В: Ой!.. ага, да!.. это не та бумажечка.... (гнусяво, с хрипотцой) Дадагие украинцы!..
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12.10.2020 13:47 Відповісти
надо в паРашу продавать, со скидкой. чего добру пропадать?
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12.10.2020 13:51 Відповісти
Пограничникам можно сократить премиальные - оставить только на бухло и такси...
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12.10.2020 14:27 Відповісти
А сколько просочилось в страну?
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12.10.2020 15:03 Відповісти
Та де ж тий мільярд? Невже менти зі слідаками повинюхували?
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12.10.2020 16:49 Відповісти
 
 