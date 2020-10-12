Від початку року прикордонники виявили 1/4 тонни кокаїну на 1 млрд грн, 17 кг психотропних речовин і 6,8 т прекурсорів

Співробітники Держприкордонслужби за 9 місяців 2020 року виявили майже 379 кг наркотичних засобів, 17 кг психотропних речовин і понад 6,8 тонни прекурсорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

З виявлених майже 379 кг наркотичних засобів - 310 кг були затримані під час спроби переміщення в Україну.

Основну частину контрабанди становив важкий наркотик – кокаїн.

Також зауважується, що цього року, порівняно з минулим роком, зросли обсяги виявлених наркотичних лікарських засобів.

Найбільші обсяги наркотиків – 259 кг – було виявлено на каналах морського сполучення, 47 кг – на кордоні з РФ, 43 кг – на кордоні з Польщею та 12 кг – на кордоні з Румунією.

Якщо розподілити наркотичні засоби, які виявлялися цього року, за видами то беззаперечна "першість" – 264 кг – у кокаїну, марихуани та конопель виявили 85 кг, наркотичних лікарських засобів – 25 кг. Крім того, у менших об’ємах виявлялися героїн, опій, гашиш та макова соломка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ блокувала на Київщині роботу "філії" міжнародного наркосиндикату "Хімпром": вилучено речовин на 30 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Серед найгучніших затримань були значні партії кокаїну, який переправляли з Чилі та Еквадору морським шляхом. Загальна ціна цього наркотику на чорному ринку могла становити мільярд гривень.