Від початку року прикордонники виявили 1/4 тонни кокаїну на 1 млрд грн, 17 кг психотропних речовин і 6,8 т прекурсорів
Співробітники Держприкордонслужби за 9 місяців 2020 року виявили майже 379 кг наркотичних засобів, 17 кг психотропних речовин і понад 6,8 тонни прекурсорів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
З виявлених майже 379 кг наркотичних засобів - 310 кг були затримані під час спроби переміщення в Україну.
Основну частину контрабанди становив важкий наркотик – кокаїн.
Також зауважується, що цього року, порівняно з минулим роком, зросли обсяги виявлених наркотичних лікарських засобів.
Найбільші обсяги наркотиків – 259 кг – було виявлено на каналах морського сполучення, 47 кг – на кордоні з РФ, 43 кг – на кордоні з Польщею та 12 кг – на кордоні з Румунією.
Якщо розподілити наркотичні засоби, які виявлялися цього року, за видами то беззаперечна "першість" – 264 кг – у кокаїну, марихуани та конопель виявили 85 кг, наркотичних лікарських засобів – 25 кг. Крім того, у менших об’ємах виявлялися героїн, опій, гашиш та макова соломка.
Серед найгучніших затримань були значні партії кокаїну, який переправляли з Чилі та Еквадору морським шляхом. Загальна ціна цього наркотику на чорному ринку могла становити мільярд гривень.
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Наркоша в пєчалі.
Остальные 3/4 тонны не выявили - там нюхать не перенюхать - внукам, правнукам останется
Е: ***! Вова! это не тот текст!!!
В: Ой!.. ага, да!.. это не та бумажечка.... (гнусяво, с хрипотцой) Дадагие украинцы!..