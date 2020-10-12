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Новини Коронавірус і карантин
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Радуцький про заяву "слуги народу" Качури щодо закупівлі російської вакцини: "Такі розмови не несуть нічого, окрім політичного хайпу"

Радуцький про заяву

Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький прокоментував заяву свого колеги по фракції Олександра Качури про те, що Україна могла б звернути увагу на російську вакцину від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Потрібно звертати увагу на вакцину, яка є в масовому виробництві, пройшла сертифікацію і визнана сертифікаційними органами в країнах з жорсткою сертифікаційною політикою. Росія не належить до таких країн, до них належать США, Європейський Союз, Японія, Швейцарія. Якщо ми будемо бачити, що у світі з'явилася вакцина, яка визнана саме такими країнами, тоді про це можна думати серйозно. Але поки не існує вакцини, яка пройшла третю стадію випробувань. А зараз такі розмови не несуть нічого, окрім політичного хайпу", - сказав Радуцький.

Нардеп додав, що Україна вступила до Вакцинного альянсу і буде в першу чергу разом з іншими країнами організації забезпечена вакциною. Але прогнозів, що вакцина буде створена цього року, немає від жодної компанії.

Нагадаємо, раніше "слуга народу" Олександр Качура заявив, що якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективна, то Україна буде домовлятися про її закупівлю.

Заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук спростувала заяву Качури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Качура подає в суд на колегу по фракції Богуцьку через її слова про "тупий черевик"

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) росія (66465) Радуцький Михайло (285) Качура Олександр (170) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Я не знаю на що має звернути увагу Україна, але в упор не розумію, чому СБУ досі на цих підерастів увагу не звертає...
Хоча як не розумію... дуже, дуже добре розумую чому..
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12.10.2020 14:15 Відповісти
+2
а ґереґа уже побежал "Мрію" на парашу мылить и полки в эпицентре освобождать. ))
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12.10.2020 14:01 Відповісти
+2
Не свисти. Почитав що люди пишуть про це і відразу виліз відмазуватись.
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12.10.2020 14:02 Відповісти
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Закупка???
Стройте дороги, уроды!
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12.10.2020 13:58 Відповісти
а кто говорил о строительстве?)) шмаркля откровеничал о "скорости освоения денег из фондов".. а про строительство там ничего не было)
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12.10.2020 14:04 Відповісти
Как ни странно, но в ЕС и строят дороги, и разрабатывают вакцину одновременно.
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12.10.2020 14:16 Відповісти
В странах ЕС 2 раза кучму не выбирали = им есть на что..
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12.10.2020 15:07 Відповісти
Один кучма виноват? Чем тогда последующие занимались?
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12.10.2020 15:32 Відповісти
кучма - простой уголовник. Украину он превратил в уголовную малину, но виноват не он, виноваты дебилы, избравшие его 2 раза, уровень нищеты - плата им и их заложникам за это.
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12.10.2020 16:21 Відповісти
а ґереґа уже побежал "Мрію" на парашу мылить и полки в эпицентре освобождать. ))
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12.10.2020 14:01 Відповісти
Не свисти. Почитав що люди пишуть про це і відразу виліз відмазуватись.
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12.10.2020 14:02 Відповісти
качура всего лишь повторяет слова вовки-шмаркли о "мы немедленно закупим вакцину там где она появится" и "меня не волнует качество, главное скорость деребана "освоения" фондов" (с) зеЛох-42
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12.10.2020 14:03 Відповісти
Но всё-таки зеленожопые хитрецы проверили реакцию украинцев на такой вариант событий.
Что-то уж слишком много подобного прокремлядского хайпа появилось с приходом зевлады..
Это уже и не случайность, а полная закономерность.
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12.10.2020 14:03 Відповісти
Російської "вакцини" треба брати в лапки. А по суті - два ішака, один ляпнув, другий засудив - зебіли в екстазі.
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12.10.2020 14:03 Відповісти
У зеленых все хайпанутые,включая их лидера.
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12.10.2020 14:06 Відповісти
Радуцкий и Качура из одного гнезда птенцы!
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12.10.2020 14:09 Відповісти
Понятно, Радуцкому ещё не занесли " плюшек,пирогов",ну у Радуцкого аппетит не маленький.
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12.10.2020 14:11 Відповісти
Закупити 10 000 доз тієї вакцини. Примусово поголовно вакцинувати всіх депутатів парламенту, обласних, районних, та місцевих рад від ОПЗЖ, "Нашого краю", та партії Коломойського-Палиці. А також губернаторів від цих партій. Додатково закупити необхідну кількість вакцини для примусової поголовної вакцинації членів сімей цих депутатів та губернаторів.
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12.10.2020 14:13 Відповісти
Я не знаю на що має звернути увагу Україна, але в упор не розумію, чому СБУ досі на цих підерастів увагу не звертає...
Хоча як не розумію... дуже, дуже добре розумую чому..
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12.10.2020 14:15 Відповісти
цікаво, а чим 73% дебілів перед виборами попередніми привили?
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12.10.2020 14:16 Відповісти
Вакциною від самостійного мислення. Вакцина розповсюджувалась через ТВ та соцмережі.
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12.10.2020 14:55 Відповісти
Не надо плевать в колодец- может придется напиться
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12.10.2020 14:17 Відповісти
А если потребовать откат? Это уже не хайп и не "не несет ничего", это почти как маски в Китай толкнуть в разгар эпидемии.
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12.10.2020 14:24 Відповісти
Не треба недооцінювати зелених скоморохів. Вони добре прикриваються фіглярами, щоб не маячило їхнє мордорське нутро.
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12.10.2020 14:25 Відповісти
Да хтож буде вакцинуватися від країни агресора, вакцина може бути зброєю, це найбільша маячня, на яку не слід навіть звертати уваги.
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12.10.2020 14:25 Відповісти
Откуда взялся качура, может с луны упал, таких тупых совков подбирает в свою команду вовчик, это его ближайшее окружение.
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12.10.2020 14:25 Відповісти
В чьих интересах, этот самый "хайп"? Да неужели не понятно, шо эта курва на кремль шпилит? Пока народ на фронте рогом упирается, в Верховной Раде кивы члены дрочат, анальных проституток заказывают, воду в Крым дают и вакцины рассейские закупают.
Пора сворачивать, этот "депутатский" балаган.
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12.10.2020 14:30 Відповісти
Предлагаю РФ начать испытания вакцины в Л/ДНР.
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12.10.2020 16:11 Відповісти
 
 