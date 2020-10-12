Радуцький про заяву "слуги народу" Качури щодо закупівлі російської вакцини: "Такі розмови не несуть нічого, окрім політичного хайпу"

Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький прокоментував заяву свого колеги по фракції Олександра Качури про те, що Україна могла б звернути увагу на російську вакцину від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Потрібно звертати увагу на вакцину, яка є в масовому виробництві, пройшла сертифікацію і визнана сертифікаційними органами в країнах з жорсткою сертифікаційною політикою. Росія не належить до таких країн, до них належать США, Європейський Союз, Японія, Швейцарія. Якщо ми будемо бачити, що у світі з'явилася вакцина, яка визнана саме такими країнами, тоді про це можна думати серйозно. Але поки не існує вакцини, яка пройшла третю стадію випробувань. А зараз такі розмови не несуть нічого, окрім політичного хайпу", - сказав Радуцький.

Нардеп додав, що Україна вступила до Вакцинного альянсу і буде в першу чергу разом з іншими країнами організації забезпечена вакциною. Але прогнозів, що вакцина буде створена цього року, немає від жодної компанії.

Нагадаємо, раніше "слуга народу" Олександр Качура заявив, що якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективна, то Україна буде домовлятися про її закупівлю.

Заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук спростувала заяву Качури.

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