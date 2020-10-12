Зеленський виконав 8 обіцянок із 43, даних на пресмарафоні рік тому, 4 - провалені, інші - в процесі реалізації, - "Слово і діло"

Рік тому, 10 жовтня 2019 року, президент України Володимир Зеленський провів пресмарафон.

На пресмарафоні, за підрахунками "Слова і діла", Володимир Зеленський дав 43 обіцянки. Через рік виконано 8 обіцянок, 4 - провалені, інші - на різних етапах реалізації, передає Цензор.НЕТ.

Під час пресмарафону Зеленський кілька разів говорив, що питання повернення Криму Україні потрібно обговорювати в Нормандському форматі. На його думку, за п'ять років ця тема стала непріоритетною на переговорах. "У Нормандії я буду піднімати це питання", – запевнив президент, але обіцянку не виконав.

Зустріч "нормандської четвірки", перша за кілька років і перша для Зеленського, відбулася 9 грудня минулого року. Однак на переговорах для обговорення Криму, за словами президента, не вистачило часу.

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Що стосується Криму, то Зеленський ще обіцяв не відновлювати подачу води на анексований півострів через Північно-Кримський канал. Зараз мова про постачання води не йде, всі високопоставлені чиновники підтвердили, що це можливо тільки після деокупації території.

Ближче до кінця пресмарафону зайшла мова про акції протестів фізичних осіб-підприємців. Президент здивувався, що до мітингувальників ніхто не вийшов і пообіцяв журналісту півгодинну зустріч з представниками ФОП до підписання законопроєктів №1073 і №1053 – це законопроєкти щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг.

Зеленський багато говорив про легалізацію грального бізнесу, нагадаємо, зараз відповідний закон вже ухвалений. На пресмарафоні президент запевнив, що ліцензію на відкриття казино в п'ятизіркових готелях продаватимуть на конкурсах "дуже дорого".

Однак у тексті ухваленого закону немає терміну "конкурс", але є визначення терміну "ліцензія". У законі йдеться, що інвестиційна ліцензія на діяльність з організації та проведення азартних ігор казино видається уповноваженим органом, за умови будівництва заявником п'ятизіркового готелю. Право на отримання ліцензії для відкриття казино в п'ятизіркових готелях засноване на відповідність вимогам, а не на змаганні претендентів ліцензії, тобто не на конкурсному відборі. Тому обіцянка не виконана. У той же час, ліцензії на випуск та проведення лотерей видаються за результатами конкурсу.

Стосовно грального бізнесу у Зеленського було ще одна обіцянка – в рамках легалізації казино в п'ятизіркових готелях ввести квоти на інвестиційні ліцензії для кожного міста. Вона поки в процесі виконання.

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У жовтні президент був оптимістом і пообіцяв, що зміни щодо запуску ринку землі будуть внесені в законодавство до 1 грудня 2019-го. Однак закон про ринок землі Рада ухвалила лише 31 березня після розгляду кількох тисяч правок. Ринок має запрацювати з 1 липня 2021 року.

Ще одна обіцянка Зеленського, пов'язана з цією реформою, перебуває в процесі – перший етап ринку землі буде передбачати покупку тільки українцями. Закон передбачає, що іноземці зможуть купити землю тільки якщо, це буде схвалено на всеукраїнському референдумі. Якщо такий референдум не відбудеться і не запровадить продаж землі для іноземців раніше або в термін з відкриттям ринку землі для українців, обіцянка буде виконана.

Також Зеленський обіцяв провести деолігархізацію медіа. Обіцянка була виконана в кінці минулого року: 27 грудня "слуги народу" внесли до парламенту законопроєкт "Про медіа". Закон ще не прийнятий, значить обіцянку саме провести деолігархізацію ЗМІ поки в процесі виконання.

Крім того, на пресмарафоні Зеленський пообіцяв, що в Раду буде внесений законопроєкт про надання етнічним українцям "часткового громадянства". Теж виконано: президент зареєстрував законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства". Він передбачає придбання в спрощеному порядку громадянства України іноземцями, які є громадянами держав, громадяни яких мають право на подання присяги громадянина України. Ця процедура не передбачає відмову від іноземного громадянства.

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З пресмарафону є два виконані інфраструктурні зобов'язання. По-перше, Зеленський обіцяв ініціювати ремонт Варваровського моста в Миколаєві. По-друге, президент запевняв, що аеропорт в Дніпрі почнуть будувати вже в 2020 році.

Зеленський виконав обіцянку ввести кредитні пільги на житло для ветеранів АТО і ООС.