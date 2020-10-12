Поранений у квітні боєць 128-ї бригади Олександр Фарина, який переніс понад 20 операцій, помер у госпіталі
У Київському військовому госпіталі 11 жовтня помер 26-річний військовий з Хмельниччини Олександр Фарина. Він був важкопоранений у квітні 2020 року у зоні бойових дій на Донбасі, в госпіталі переніс понад 20 операцій.
Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на координаторку центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталію Дзекар, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, Олександр Фарина служив у 8 полку військ спеціальних операцій, згодом перейшов на контрактну службу у 128 окрему гірсько-штурмову бригаду.
Поховають Олександр в селі Кадиївка Ярмолинецького району, про час і дату повідомлять пізніше.
Топ коментарі
+23 wake up-UA
показати весь коментар12.10.2020 14:39 Відповісти Посилання
+19 Никита Ник
показати весь коментар12.10.2020 14:41 Відповісти Посилання
+14 Amber
показати весь коментар12.10.2020 14:43 Відповісти Посилання
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для зелемойского - нет войны и жертв рашистских оккупантов, у него все хорошо..
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