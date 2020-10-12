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Поранений у квітні боєць 128-ї бригади Олександр Фарина, який переніс понад 20 операцій, помер у госпіталі

Поранений у квітні боєць 128-ї бригади Олександр Фарина, який переніс понад 20 операцій, помер у госпіталі

У Київському військовому госпіталі 11 жовтня помер 26-річний військовий з Хмельниччини Олександр Фарина. Він був важкопоранений у квітні 2020 року у зоні бойових дій на Донбасі, в госпіталі переніс понад 20 операцій.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на координаторку центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталію Дзекар, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Олександр Фарина служив у 8 полку військ спеціальних операцій, згодом перейшов на контрактну службу у 128 окрему гірсько-штурмову бригаду.

Поховають Олександр в селі Кадиївка Ярмолинецького району, про час і дату повідомлять пізніше.

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Автор: 

смерть (6789) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+23
Боец 128-й бригады Александр Фарина, раненный в апреле и перенесший более 20 операций, умер в госпитале - Цензор.НЕТ 9895
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12.10.2020 14:39 Відповісти
+19
Вечная Память..
для зелемойского - нет войны и жертв рашистских оккупантов, у него все хорошо..
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12.10.2020 14:41 Відповісти
+14
Світла пам'ять Герою Украіни !!
😪😪😪
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12.10.2020 14:43 Відповісти
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Боец 128-й бригады Александр Фарина, раненный в апреле и перенесший более 20 операций, умер в госпитале - Цензор.НЕТ 9895
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12.10.2020 14:39 Відповісти
Вечная Память..
для зелемойского - нет войны и жертв рашистских оккупантов, у него все хорошо..
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12.10.2020 14:41 Відповісти
Боец 128-й бригады Александр Фарина, раненный в апреле и перенесший более 20 операций, умер в госпитале - Цензор.НЕТ 1112

...
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12.10.2020 14:42 Відповісти
Світла пам'ять Герою Украіни !!
😪😪😪
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12.10.2020 14:43 Відповісти
RIP
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12.10.2020 15:07 Відповісти
Поранений у квітні боєць 128-ї бригади Олександр Фарина, який переніс понад 20 операцій, помер у госпіталі - Цензор.НЕТ 4301
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12.10.2020 15:12 Відповісти
Горе
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12.10.2020 15:19 Відповісти
светлая память и земля пухом герою!!!
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12.10.2020 16:25 Відповісти
Поранений у квітні боєць 128-ї бригади Олександр Фарина, який переніс понад 20 операцій, помер у госпіталі - Цензор.НЕТ 2556
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12.10.2020 18:40 Відповісти
Царствия Небесного защитнику Украины Александру! Как же он намучился--20 операций за полгода...
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12.10.2020 22:34 Відповісти
 
 