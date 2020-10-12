Україна увійшла до групи лідерів у Європі з нових випадків COVID-19, зростає показник летальності, - вчені

Тенденція поширення COVID-19 в більшості країн світу і в Україні продовжує погіршуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані наводять вчені КПІ імені Ігоря Сікорського.

В оприлюднених результатах дослідження особливостей сплеску пандемії Сovid-19 на початку осінньо-зимового періоду йдеться про те, що тенденція поширення хвороби в більшості країн світу і в Україні продовжує погіршуватися. Характер зростання кількості хворих в Україні змінився з лінійного у травні – серпні 2020 року на експоненційний у вересні – жовтні цього року. За останні кілька тижнів Україна разом з Францією, Великобританією, Іспанією, Росією, Польщею, Німеччиною, Італією та Румунією увійшла до групи лідерів серед країн Європи за кількістю нових випадків захворювання. Показник летальності в Україні тримається на рівні 2.01–2.65 % з тенденцією до зростання.

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Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок понеділка, 12 жовтня, зафіксовано 4 420 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

За добу одужали 903 пацієнти, всього з початку пандемії - 114 410 осіб. Протягом минулої доби померли 43 раніше хворих, всього з початку пандемії - 5 015 осіб. Всього в Україні за станом на ранок 12 жовтня COVID-19 хворіють 146 029 осіб, що на 3 474 більше, ніж добою раніше.

Зазначимо також, що від сьогодні в Україні діє нове епідемічне зонування: Київ - у "помаранчевій" зоні, Суми і Канів - в "червоній".