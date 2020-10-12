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Новини Коронавірус і карантин
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Україна увійшла до групи лідерів у Європі з нових випадків COVID-19, зростає показник летальності, - вчені

Тенденція поширення COVID-19 в більшості країн світу і в Україні продовжує погіршуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані наводять вчені КПІ імені Ігоря Сікорського.

В оприлюднених результатах дослідження особливостей сплеску пандемії Сovid-19 на початку осінньо-зимового періоду йдеться про те, що тенденція поширення хвороби в більшості країн світу і в Україні продовжує погіршуватися. Характер зростання кількості хворих в Україні змінився з лінійного у травні – серпні 2020 року на експоненційний у вересні – жовтні цього року. За останні кілька тижнів Україна разом з Францією, Великобританією, Іспанією, Росією, Польщею, Німеччиною, Італією та Румунією увійшла до групи лідерів серед країн Європи за кількістю нових випадків захворювання. Показник летальності в Україні тримається на рівні 2.01–2.65 % з тенденцією до зростання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Носіння масок - найкраща профілактика COVID-19, поки не з'явиться вакцина, - дослідження

Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок понеділка, 12 жовтня, зафіксовано 4 420 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

За добу одужали 903 пацієнти, всього з початку пандемії - 114 410 осіб. Протягом минулої доби померли 43 раніше хворих, всього з початку пандемії - 5 015 осіб. Всього в Україні за станом на ранок 12 жовтня COVID-19 хворіють 146 029 осіб, що на 3 474 більше, ніж добою раніше.

Зазначимо також, що від сьогодні в Україні діє нове епідемічне зонування: Київ - у "помаранчевій" зоні, Суми і Канів - в "червоній".

Автор: 

дослідження (615) карантин (18172) КПІ (30) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Заметьте, ни один персонаж, который утверждал, что вирус выдумки, не приходит теперь повысераться под подобными темами.
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12.10.2020 15:26 Відповісти
+1
А яким боком вчені з КПІ до епідемії коронавірусу?
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12.10.2020 14:41 Відповісти
+1
"Украина вошла в группу лидеров в Европе по новым случаям COVID-19"

"мы чемпионы мира по борьбе с ковид-19, вирус под личным контролем"(с)зеЛох-42
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12.10.2020 15:18 Відповісти
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А яким боком вчені з КПІ до епідемії коронавірусу?
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12.10.2020 14:41 Відповісти
Мабуть обробили існуючі статистичні данні.
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12.10.2020 14:49 Відповісти
"Украина вошла в группу лидеров в Европе по новым случаям COVID-19"

"мы чемпионы мира по борьбе с ковид-19, вирус под личным контролем"(с)зеЛох-42
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12.10.2020 15:18 Відповісти
Давайте поговорим.
От ДТП за год погибает в Украине порядка 3600 человек, примерно 10 в день. От ковида сейчас в день умирает 90-100. От всех видов рака порядка 250-260 в день умирает. Для онкологического больного подцепиь ковид практически приговор.
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12.10.2020 15:27 Відповісти
про рептидоидов что думаешь?
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12.10.2020 15:43 Відповісти
Правильно написать, что мы аутсайдеры в борьбе с вирусом и обеспечением населения и медицинских учреждений необходимыми медикаментами для диагностики, лечения и своевременного выявления вируса.
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12.10.2020 14:59 Відповісти
Заметьте, ни один персонаж, который утверждал, что вирус выдумки, не приходит теперь повысераться под подобными темами.
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12.10.2020 15:26 Відповісти
какая разница?
Зато где-то строят дороги. Но это не точно.
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12.10.2020 15:32 Відповісти
Украина в хорошей компании. Идём дальше.
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12.10.2020 16:00 Відповісти
Хто б сумнівався, драконівські заходи на початку, та повна відсутьнісь контролю за масочним режимом тепер, всьо, що треба знати про владу, ЗЕбіли *** ... майже (с)
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12.10.2020 16:44 Відповісти
и никто ничего не делает и всем все по Х*
Пока из каждого подъезда каждый день не будут выносить гробы, до имбецилов не дойдет.
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12.10.2020 21:43 Відповісти
 
 