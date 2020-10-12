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Новини Правосуддя
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Суд зобов'язав Аласанію підписати проєкт забудови на території "Суспільного": тепер його викликають на допит через невиконання цього рішення

Суд зобов'язав Аласанію підписати проєкт забудови на території

В Україні існують і діють пів дюжини "силових" структур. Кожна з них має свою сферу впливу. І будь-яке підприємство має зайти "під дах" однієї з них. А якщо ні, вони, разом або окремо, "за законом" швидко доведуть тебе до цугундера.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав глава правління НСТУ Зураб Аласанія, передає Цензор.НЕТ.

"Є така приказка, що претендує на народну мудрість: "Не знаєш, як вчиняти — вчиняй за законом".

А в мене питаннячко.

На свіжому прикладі: маю виклик на допит в Національну Поліцію (поки як свідок) з приводу невиконання рішення суду.

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А рішення суду було (не ржіть, будь ласка, бо мені не смішно): "підписати проєкт забудови" (багатоповерховий житлово-офісний центр) на території "Суспільного".

Ця комбінація забудовника тягнеться з 2002 року. Місце для них солодке, в центрі. І за ці роки що вони тільки не робили, разом з колишніми керманичами телерадіокомпанії, аби почати будівництво. От, дістали через суд і Виконавчу службу.

Уявить, я підписую "проєкт забудови". Себто виконую рішення суду (вчиняю те саме "за законом"). Тоді я зараз писав би вже не про "допит свідка", а про "допит підозрюваного". Не Національною поліцією, а Генеральною Прокуратурою, наприклад.

Так я що хочу сказати. В Україні існують і діють пів дюжини "силових" структур (це тільки помітних): Генеральна Прокуратура, ДБР, СБУ, Національна Поліція, ДАСУ, ДПСУ etc.

Кожна з них має свою сферу впливу. І будь-яке підприємство мусить зайти "під дах" однієї з них і... "ділитись своїми бідами" з нею (ну та, ну та, ви правильно зрозуміли).

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Тоді вона надаватиме й захист перед іншими. А як ні — ну, тоді не скаржся на долю, вони, разом чи по окремо, "за законом" швидко доведуть тебе до цугундера.

Так я й не скаржусь. Я просто констатую: дію народних мудрощів на території України скасовано. Принаймні, вибірково.

PS - підозрюю, що й фізичні закони тут в нас діють не в повному обсязі, то будьте обережні", - розповів Аласанія.

Суд зобовязав Аласанію підписати проєкт забудови на території Суспільного: тепер його викликають на допит через невиконання цього рішення 01

Суд зобовязав Аласанію підписати проєкт забудови на території Суспільного: тепер його викликають на допит через невиконання цього рішення 02

Автор: 

допит (696) Нацполіція (15325) юстиція (732) Аласанія Зураб (137)


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Территория кабы - еврейское кладбище.
Там уже понастроено при совдепии - институт журналистики (высшая школа КПСС), телецентр, спорткомплекс и подземный ход от дачи Хрущева аж до Телиги.
А совсем недавно - жилкомплекс.
Хотят ещё?
Место хорошее?
На кладбище?
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12.10.2020 14:56 Відповісти
Ну єврейське кладовище не прямо там, а трохи углиб - за телецентром... А там і Бабин Яр уже... А інститут журналістики/ВПШ побудували не на місці кладовища, а на місці мічурінських садів, де виводили нові сорти фруктів. Покійна сусідка там працювала, так розповідала, що під будівництво партійної школи буквально за пару днів вирізали всі плодові дерева рідкісних сортів...
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12.10.2020 15:07 Відповісти
Слушай, село!
Я там родился и вырос, интересовался вопросом и многое видел даже своим глазами .
Никаких садов там никогда не было.
Кладбища по левой стороне были християнские от улицы Якира и аж до Телиги. См. старое Лукьяновское кладбище - не сохранилось, там построили квирту и мотозавод.
С левой стороны Мельникова от Пугачева и до Телигы было еврейское и мусульманское кладбища.
Двухэтажное здание рядом со спорткомплексом - это его контора, за зелёным забором - мусульманское кладбище
Областная больница на Пугачева - бывшая еврейская больница, от нее и начиналось кладбище.
Когда строили телецентр, бульдозерами сгребали надгробные плиты и оградки, а некоторые перенесли на куреневское кладбище уцелевшие родственники.
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12.10.2020 16:01 Відповісти
Я теж народився і виріс недалеко звідти - на КПІ... Конкретно на місці кімо/впш були сади (може їх і розбили на місці кладовища, але в 70-х сади ще були!)
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12.10.2020 16:15 Відповісти
Может Хрущев приказал посадить пару рядов яблонь по Пугачева, что бы ему еврейские плиты не давили на мозг.
Есть фото 1941 года - кирпичный забор, типа, как на военном кладбище напротив - от самой Пугачева и до горизонта. Вдали виднеется кладбищенская контора.
Как Хрущев переехал в москву, по пугачева проложили железную дорогу под окнами больницы и до кабельного завода.
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12.10.2020 16:53 Відповісти
Так дача Хрущова трохи далі була - де роддом і парк Котляревського... Старі будиночки на території роддому + центр по роботі з жінками в парку Котляревського - це частини його дачі. А ще в роддомі там озера, мостики і тд (але все це валиться зараз).
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12.10.2020 17:05 Відповісти
 
 