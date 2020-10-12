Суд зобов'язав Аласанію підписати проєкт забудови на території "Суспільного": тепер його викликають на допит через невиконання цього рішення

В Україні існують і діють пів дюжини "силових" структур. Кожна з них має свою сферу впливу. І будь-яке підприємство має зайти "під дах" однієї з них. А якщо ні, вони, разом або окремо, "за законом" швидко доведуть тебе до цугундера.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав глава правління НСТУ Зураб Аласанія, передає Цензор.НЕТ.

"Є така приказка, що претендує на народну мудрість: "Не знаєш, як вчиняти — вчиняй за законом".

А в мене питаннячко.

На свіжому прикладі: маю виклик на допит в Національну Поліцію (поки як свідок) з приводу невиконання рішення суду.

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А рішення суду було (не ржіть, будь ласка, бо мені не смішно): "підписати проєкт забудови" (багатоповерховий житлово-офісний центр) на території "Суспільного".

Ця комбінація забудовника тягнеться з 2002 року. Місце для них солодке, в центрі. І за ці роки що вони тільки не робили, разом з колишніми керманичами телерадіокомпанії, аби почати будівництво. От, дістали через суд і Виконавчу службу.

Уявить, я підписую "проєкт забудови". Себто виконую рішення суду (вчиняю те саме "за законом"). Тоді я зараз писав би вже не про "допит свідка", а про "допит підозрюваного". Не Національною поліцією, а Генеральною Прокуратурою, наприклад.

Так я що хочу сказати. В Україні існують і діють пів дюжини "силових" структур (це тільки помітних): Генеральна Прокуратура, ДБР, СБУ, Національна Поліція, ДАСУ, ДПСУ etc.

Кожна з них має свою сферу впливу. І будь-яке підприємство мусить зайти "під дах" однієї з них і... "ділитись своїми бідами" з нею (ну та, ну та, ви правильно зрозуміли).

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Тоді вона надаватиме й захист перед іншими. А як ні — ну, тоді не скаржся на долю, вони, разом чи по окремо, "за законом" швидко доведуть тебе до цугундера.

Так я й не скаржусь. Я просто констатую: дію народних мудрощів на території України скасовано. Принаймні, вибірково.

PS - підозрюю, що й фізичні закони тут в нас діють не в повному обсязі, то будьте обережні", - розповів Аласанія.