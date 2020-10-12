Суд зобов'язав Аласанію підписати проєкт забудови на території "Суспільного": тепер його викликають на допит через невиконання цього рішення
В Україні існують і діють пів дюжини "силових" структур. Кожна з них має свою сферу впливу. І будь-яке підприємство має зайти "під дах" однієї з них. А якщо ні, вони, разом або окремо, "за законом" швидко доведуть тебе до цугундера.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав глава правління НСТУ Зураб Аласанія, передає Цензор.НЕТ.
"Є така приказка, що претендує на народну мудрість: "Не знаєш, як вчиняти — вчиняй за законом".
А в мене питаннячко.
На свіжому прикладі: маю виклик на допит в Національну Поліцію (поки як свідок) з приводу невиконання рішення суду.
А рішення суду було (не ржіть, будь ласка, бо мені не смішно): "підписати проєкт забудови" (багатоповерховий житлово-офісний центр) на території "Суспільного".
Ця комбінація забудовника тягнеться з 2002 року. Місце для них солодке, в центрі. І за ці роки що вони тільки не робили, разом з колишніми керманичами телерадіокомпанії, аби почати будівництво. От, дістали через суд і Виконавчу службу.
Уявить, я підписую "проєкт забудови". Себто виконую рішення суду (вчиняю те саме "за законом"). Тоді я зараз писав би вже не про "допит свідка", а про "допит підозрюваного". Не Національною поліцією, а Генеральною Прокуратурою, наприклад.
Так я що хочу сказати. В Україні існують і діють пів дюжини "силових" структур (це тільки помітних): Генеральна Прокуратура, ДБР, СБУ, Національна Поліція, ДАСУ, ДПСУ etc.
Кожна з них має свою сферу впливу. І будь-яке підприємство мусить зайти "під дах" однієї з них і... "ділитись своїми бідами" з нею (ну та, ну та, ви правильно зрозуміли).
Тоді вона надаватиме й захист перед іншими. А як ні — ну, тоді не скаржся на долю, вони, разом чи по окремо, "за законом" швидко доведуть тебе до цугундера.
Так я й не скаржусь. Я просто констатую: дію народних мудрощів на території України скасовано. Принаймні, вибірково.
PS - підозрюю, що й фізичні закони тут в нас діють не в повному обсязі, то будьте обережні", - розповів Аласанія.
Будь ласка, зачекайте...
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Там уже понастроено при совдепии - институт журналистики (высшая школа КПСС), телецентр, спорткомплекс и подземный ход от дачи Хрущева аж до Телиги.
А совсем недавно - жилкомплекс.
Хотят ещё?
Место хорошее?
На кладбище?
Я там родился и вырос, интересовался вопросом и многое видел даже своим глазами .
Никаких садов там никогда не было.
Кладбища по левой стороне были християнские от улицы Якира и аж до Телиги. См. старое Лукьяновское кладбище - не сохранилось, там построили квирту и мотозавод.
С левой стороны Мельникова от Пугачева и до Телигы было еврейское и мусульманское кладбища.
Двухэтажное здание рядом со спорткомплексом - это его контора, за зелёным забором - мусульманское кладбище
Областная больница на Пугачева - бывшая еврейская больница, от нее и начиналось кладбище.
Когда строили телецентр, бульдозерами сгребали надгробные плиты и оградки, а некоторые перенесли на куреневское кладбище уцелевшие родственники.
Есть фото 1941 года - кирпичный забор, типа, как на военном кладбище напротив - от самой Пугачева и до горизонта. Вдали виднеется кладбищенская контора.
Как Хрущев переехал в москву, по пугачева проложили железную дорогу под окнами больницы и до кабельного завода.