Епідситуація в Україні стрімко погіршується: вчені прогнозують до 7 800 нових випадків на день

Найближчим часом добовий приріст хворих на коронавірус в Україні може досягти цифри в 7800 осіб. Така епідеміологічна ситуація стане надважкою для системи охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані наводять вчені КПІ імені Ігоря Сікорського.

Згідно з оприлюдненими результатами дослідження особливостей сплеску пандемії Сovid-19 на початку осінньо-зимового періоду кількість нових виявлених хворих може досягти цифри в 7800 осіб на добу.

"Виконане прогнозне моделювання з використанням методу подібності в математичному моделюванні, рекурентної нейронної мережі з довгою короткостроковою пам’яттю типу LSTM і нейронної мережі Back Propagation (BPNN) показує, що на часовому відрізку (11.10.20–23.10.20) кількість нових виявлених хворих може коливатися в діапазоні 4500–7800 осіб на добу.

Ситуація може стати надважкою для медичної системи країни. Завантаженість ліжок підтвердженими хворими наближається до 40%, а якщо брати до уваги підозрілі та непідтверджені випадки, цей показник сягає майже 60%, що може спричинити її суттєве перенавантаження і неможливість повною виконувати покладені на неї функції", - сказано в повідомленні.

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Також зазначається, що навчальний рік в Україні триває понад місяць. У навчальних закладах областей, що потрапили наприкінці серпня до червоної епідемічної зони, заняття розпочалися з 14 вересня. За цей час удвічі-втричі зросла інтенсивність комунікацій приблизно для 12–15 мільйонів осіб: школярів, студентів, вчителів, викладачів, членів їхніх сімей, що, безумовно, вплинуло на поточний сплеск пандемії. Міністерство охорони здоров’я України представило список протиепідемічних заходів у закладах освіти, зокрема, рекомендуючи їм тимчасово перейти на дистанційну форму навчання.

Епідемічна ситуація в розрізі регіонів України стрімко погіршується як за кількістю нових хворих, так і за географією поширення. Урядова комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій надала поділ областей, районів і міст України на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони карантину. За останні півтора місяця кількість областей, які були в зеленій зоні, скоротилася з 13 до 2. Лише Кіровоградська і частина Херсонської області й далі перебувають у цій зоні, проте і в них показники захворювання повільно зростають. Місто Київ і решта областей України – у жовтій і помаранчевій зонах. Місто Канів Черкаської області та місто Суми Сумської області ввійшли до червоної карантинної зони. Там спостерігається загрозливе зростання нових щоденних випадків Covid-19.

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