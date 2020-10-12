УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4147 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 158 2

Спільна заява Зеленського і Дуди: Польща готова до співпраці в межах міжнародної платформи з деокупації Криму

Спільна заява Зеленського і Дуди: Польща готова до співпраці в межах міжнародної платформи з деокупації Криму

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив зацікавленість своєї країни в участі в міжнародній платформі з деокупації півострова Крим.

Про це йдеться в спільній заяві Дуди і президента України Володимира Зеленського, опублікованій на сайті глави Української держави за результатами їхньої зустрічі в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Наголошуємо на повазі України та Республіки Польща до міжнародного права та основних принципів міжнародних відносин, одночасно закликаючи до припинення незаконної окупації Автономної Республіки Крим та агресії, що триває на Донбасі. Республіка Польща висловлює зацікавленість щодо взаємодії з Україною у межах міжнародної платформи з деокупації Автономної Республіки Крим", - зазначається в заяві

Також читайте: Посварити Україну і Польщу мріють багато наших недругів: не дочекаєтеся, - Зеленський

Польща також підтвердила підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як повідомлялося, Зеленський 23 вересня під час відеовиступу на пленарному засіданні 75-ї сесії Генасамблеї ООН закликав міжнародних партнерів України брати участь у створенні міжнародної платформи для захисту прав жителів Криму і деокупації півострова.

Автор: 

Зеленський Володимир (24584) Крим (14201) Польща (8666) Дуда Анджей (797) деокупація (950)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Польша готова к сотрудничеству в рамках международной платформы по деоккупации Крыма, - совместное заявление Зеленского и Дуды - Цензор.НЕТ 2209
показати весь коментар
12.10.2020 14:54 Відповісти
Западному миру просто нужна начать уважать себя и свои Законы!
Как только наступит этот момент, они перестанут жрать дерьмо, которым их обильно снабжает ***** и введут настоящие санкции, после которых от снежной нигерии останустя одни лишь воспоминания
показати весь коментар
12.10.2020 15:03 Відповісти
 
 