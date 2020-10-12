Спільна заява Зеленського і Дуди: Польща готова до співпраці в межах міжнародної платформи з деокупації Криму

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив зацікавленість своєї країни в участі в міжнародній платформі з деокупації півострова Крим.

Про це йдеться в спільній заяві Дуди і президента України Володимира Зеленського, опублікованій на сайті глави Української держави за результатами їхньої зустрічі в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Наголошуємо на повазі України та Республіки Польща до міжнародного права та основних принципів міжнародних відносин, одночасно закликаючи до припинення незаконної окупації Автономної Республіки Крим та агресії, що триває на Донбасі. Республіка Польща висловлює зацікавленість щодо взаємодії з Україною у межах міжнародної платформи з деокупації Автономної Республіки Крим", - зазначається в заяві

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Польща також підтвердила підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як повідомлялося, Зеленський 23 вересня під час відеовиступу на пленарному засіданні 75-ї сесії Генасамблеї ООН закликав міжнародних партнерів України брати участь у створенні міжнародної платформи для захисту прав жителів Криму і деокупації півострова.