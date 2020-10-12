Раді пропонують віддавати 50% від штрафів за перевищення швидкості в містах місцевим бюджетам
У Раду внесли законопроєкт про розподіл надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі в межах населених пунктів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
Законопроєкт №4194 був зареєстрований в Раді 7 жовтня.
Згідно з пояснювальною запискою пропонується встановити, що 50% надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі в межах відповідного населеного пункту, будуть спрямовані в доходи відповідних місцевих бюджетів.
Зазначається, що ухвалення законопроєкту дозволить створити умови для впровадження в Україні системи автоматичної фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в межах населених пунктів, а також ефективного розподілу надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі в межах населених пунктів до доходів відповідного міського, сільського чи селищного бюджету.
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Тогда, местная власть не будет заинтересована (я бы даже сказал наоборот) в фиксации нарушений, установке камер.... и даже установке знаков (особенно с ограничениями) Нужно включить мозги и понимать, что именно местная власть занимается инфраструктурой города, определяет по каким дорогам, какое движение должно быть, чтобы не было транспортного коллапса, при этом она же баллансирует с общественным мнением и заинтересована в безопасности жителей, снижении аварий, ДТП...Поэтому прямо заинтересована в оптимальных ограничениях и выполнении собственных требований!!!
Займитесь Игорь лучше танками и ракетами, у вас даже это лучше получается, чем экономика и управление