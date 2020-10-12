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Раді пропонують віддавати 50% від штрафів за перевищення швидкості в містах місцевим бюджетам

Раді пропонують віддавати 50% від штрафів за перевищення швидкості в містах місцевим бюджетам

У Раду внесли законопроєкт про розподіл надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі в межах населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Законопроєкт №4194 був зареєстрований в Раді 7 жовтня.

Згідно з пояснювальною запискою пропонується встановити, що 50% надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі в межах відповідного населеного пункту, будуть спрямовані в доходи відповідних місцевих бюджетів.

Зазначається, що ухвалення законопроєкту дозволить створити умови для впровадження в Україні системи автоматичної фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в межах населених пунктів, а також ефективного розподілу надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі в межах населених пунктів до доходів відповідного міського, сільського чи селищного бюджету.

Читайте: Від сьогодні водії мають їздити за містом з увімкненими фарами. За порушення - штраф до 510 грн

Автор: 

ВР (15073) законопроєкт (3633) ПДР (478) штраф (1892)


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Как по мне, так в местных бюджетах должно оставаться все 100%. Поскольку именно местные власти занимаются ремонтом дорог, обустройством их безопасности и они же определяют скоростной режим!!! Отдельная история догори гос значения и областного
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12.10.2020 15:02 Відповісти
А якщо державних більше ніж місцевих ???)))
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12.10.2020 15:37 Відповісти
Абсолютно дебільна позиція - ділитись штрафами з місцевою владою, яка має займатись дорогами, щоб не потрібно було порушувати для проїзду по дорогам! Потрібно штрафувати місцеву владу, особисто мерів та їх заступників на таку ж суму на яку оштрафували порушників ПДР в місті, щоб влада робила все для бепечного пересування водіїв, пасажирів та пішоходів по території міста та на під'їзних шляхах та об'їзних дорогах біля міста!
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12.10.2020 15:48 Відповісти
Ишь ты государственник выискался!
Тогда, местная власть не будет заинтересована (я бы даже сказал наоборот) в фиксации нарушений, установке камер.... и даже установке знаков (особенно с ограничениями) Нужно включить мозги и понимать, что именно местная власть занимается инфраструктурой города, определяет по каким дорогам, какое движение должно быть, чтобы не было транспортного коллапса, при этом она же баллансирует с общественным мнением и заинтересована в безопасности жителей, снижении аварий, ДТП...Поэтому прямо заинтересована в оптимальных ограничениях и выполнении собственных требований!!!
Займитесь Игорь лучше танками и ракетами, у вас даже это лучше получается, чем экономика и управление
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12.10.2020 17:03 Відповісти
Якщо є масове порушення правил дорожнього руху це означає що влада не працює - не створює нормальних умов для пересування громадян дорогами міста і вводить непотрібні обмеження там де вони не потрібні! Якщо на шестисмуговій дорозі стоїть обмеження швидкості 30км на годину і його ніхто не виконує - потрібно зняти це ідіотське обмеження і не смішити людей! Якщо десь люди перебігають вулицю і гинуть під машинами - потрібен надземний перехід! Якщо десь повертають не по правилах - потрібна естакада для поворота! Якщо десь затори - потрібні нові дороги, естакади, нові електричні трамваї та надземки, потрібні нові парковки де можна пересісти на надземку і не стояти в заторах! Все це завдання місцевої влади яка нікуя не робить а тільки краде гроші і за це їй ще давати частину від штрафів! Їх вішати потрібно за аварійність на дорогах та масові порушення ПДР, бо масові порушення це результат недопрацювання та бездіяльності місцевої влади! Потрібно вже карати а не заохочувати і не тільки водіїв, а місцеву владу в першу чергу!
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12.10.2020 17:09 Відповісти
В АВТОМАТИЧНОМУ режимi,а ху..рят в ручному,что не предусмотрено ни одним нпУ. В Киеве азербайджцы стреляют прилюдно,ППУ нет,они заняты вытягиванием денег у водил,в Харькове с ножом тело прыгает,опять их нет... Так а где же ПАТРУЛИРОВАНИЕ?
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12.10.2020 15:16 Відповісти
Ага, чтобы местные князьки поразвешивали знаки на всех углах, да? Сейчас жадность властьимущих компенсируется тем, что знаки развешивают одни, а бабки гребут другие. Таким образом, знаки вешают исходя из дорожной обстановки, а не собственной жадности. Соблюдается некий баланс. К тому-же, учитывая нашу хитрожопость, будут вешать знаки за деревьями и в других плохо видимых местах. И плевать будут на нормативы и здравый смысл! Так было всегда и так будет! Астанавитесь!!!
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12.10.2020 18:11 Відповісти
Да конечно,сейчас,бабло пойдет не на офшорное счета,а в местный бюджет,авакян уже готовится подписать бумагу.
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12.10.2020 19:44 Відповісти
 
 