Раді пропонують віддавати 50% від штрафів за перевищення швидкості в містах місцевим бюджетам

У Раду внесли законопроєкт про розподіл надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі в межах населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Законопроєкт №4194 був зареєстрований в Раді 7 жовтня.

Згідно з пояснювальною запискою пропонується встановити, що 50% надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі в межах відповідного населеного пункту, будуть спрямовані в доходи відповідних місцевих бюджетів.

Зазначається, що ухвалення законопроєкту дозволить створити умови для впровадження в Україні системи автоматичної фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в межах населених пунктів, а також ефективного розподілу надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі в межах населених пунктів до доходів відповідного міського, сільського чи селищного бюджету.

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