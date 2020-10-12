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Україна і Польща врегулюють функціонування шкіл нацменшин окремою угодою, - спільна заява президентів
Функціонування польських шкіл в Україні та українських шкіл у Польщі буде врегульовано міжурядовою угодою в окремому порядку.
Про це йдеться в спільній заяві президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди за підсумками зустрічі в Києві, передає Цензор.НЕТ.
"Ми підтверджуємо важливість захисту прав національних меншин в Україні та Республіці Польща, зокрема в галузі освіти, відповідно до взятих міжнародних зобов'язань та двосторонніх угод. Засади функціонування шкіл польської меншини в Україні та шкіл української меншини в Польщі будуть врегульовані угодою між нашими урядами в окремому порядку", - зазначається в заяві, оприлюдненій пресслужбою президента України.
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...шо-то ни разу не слышал про польские школы в Германии... -- варум, блин? *)
Польские школы... ну что, националисты, где вы? Тут собираются подписывать соглашение, по которому преподавание в школах будет производиться НЕ на государственном языке...
Или если под ... пардон... по-польски, то норм?