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Україна і Польща врегулюють функціонування шкіл нацменшин окремою угодою, - спільна заява президентів

Україна і Польща врегулюють функціонування шкіл нацменшин окремою угодою, - спільна заява президентів

Функціонування польських шкіл в Україні та українських шкіл у Польщі буде врегульовано міжурядовою угодою в окремому порядку.

Про це йдеться в спільній заяві президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди за підсумками зустрічі в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Ми підтверджуємо важливість захисту прав національних меншин в Україні та Республіці Польща, зокрема в галузі освіти, відповідно до взятих міжнародних зобов'язань та двосторонніх угод. Засади функціонування шкіл польської меншини в Україні та шкіл української меншини в Польщі будуть врегульовані угодою між нашими урядами в окремому порядку", - зазначається в заяві, оприлюдненій пресслужбою президента України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24584) освіта (1321) Польща (8666) українська мова (840) мова (742) нацменшини (195) Дуда Анджей (797)


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От скоко в Германии нацменьшинств! -- Украине и не снилось + плотность населения, вероисповедований и бегунов с разных стран...
...шо-то ни разу не слышал про польские школы в Германии... -- варум, блин? *)
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12.10.2020 15:10 Відповісти
Ну... Польська та українські мови схожі. А от з німецькою польська з українською дуже відрізняються, а вірніше зовсім різні
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12.10.2020 15:33 Відповісти
В школах Жизни нет каникул! *)
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12.10.2020 15:38 Відповісти
Уважаемый, ты действительно много чего пропустил. В Польше прекрасно себя чувствуют 5 украиномовных школ.
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12.10.2020 15:49 Відповісти
... в Германии пропустил -- ну извини...*)
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12.10.2020 15:50 Відповісти
To bardzo ważne stwierdzenie. Popieram!
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12.10.2020 15:15 Відповісти
Нда.
Польские школы... ну что, националисты, где вы? Тут собираются подписывать соглашение, по которому преподавание в школах будет производиться НЕ на государственном языке...
Или если под ... пардон... по-польски, то норм?
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12.10.2020 16:52 Відповісти
 
 