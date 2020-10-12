Україна і Польща мають обговорювати історичні питання з повагою до обох народів, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда висловив надію на те, що обговорення історичних питань України і Польщі буде відбуватися з повагою до обох народів.
Про це сказав Дуда на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 12 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми говорили також про історичні питання. Цей елемент дуже важливий для обох наших народів. Там є багато складних елементів, є болюче, складне минуле. Я на цьому вчора наголосив у Биківні. Ми говорили також про рани на тілі польського суспільства, пов'язані зі спогадами минулого покоління, ці питання також пов'язані з Україною. Я сподіваюся, що ми пройдемо ці етапи з повагою до обох наших народів, будемо делікатно та мудро таку політику найближчими роками реалізувати", - сказав Дуда.
Глава держави також зазначив, що в неділю від імені усього польського народу вшанував пам'ять жертв катинського злочину, польських офіцерів, убитих НКВС 80 років тому.
"Епідемія коронавірусу не дозволила зробити це у відповідний момент, у квітні. І тому я дуже радий, що я міг учора в київській Биківні зробити це. Спасибі, що я міг віддати шану польським жертвам сталінського геноциду, і радий, що я міг віддати шану разом польським і українським жертвам. Обидва наші народи переслідувалися, обидва наші народи знищувалися сталінським режимом", - наголосив Дуда.
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