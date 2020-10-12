Якщо не побачимо від Вірменії бажання закінчити конфлікт у Карабасі, ми не зупинимося і підемо до кінця, - Алієв
Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав основним завданням своєї армії отримання контролю над стратегічно важливими висотами в Карабасі після прориву лінії фронту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Алієв заявив в інтерв'ю турецькому телеканалу Haber Global.
"Азербайджанська армія продовжує свою місію. Щодня ми звільняємо нові позиції: не принципово, чи то село чи місто. Висота або гора є зараз найважливішою, бо міста ми безумовно звільнимо, для нас важливо зайняти стратегічні висоти", - зазначив президент Азербайджану.
"Ми прорвали лінію зіткнення - її більше немає. Також більше не існує статусу кво. Міф про непереможність вірменської армії вже розвіяно. Ми показали, хто є хто. Тому з новими реаліями доведеться рахуватися як самій Вірменії, її прихильникам, так і всьому світу", - заявив Алієв.
Він додав, Азербайджан ні перед чим не зупиниться, якщо не побачить від Вірменії конструктивних кроків щодо мирного врегулювання конфлікту.
"Ми не хочемо проливати кров, ми хочемо відновлення дипломатичних переговорів. Але якщо ми цього не побачимо від вірменської сторони, ми не зупинимося і підемо до кінця. Але яким способом - військовим або політичним, це інше питання. Ми хочемо завершити військовий етап, кровопролиття, щоб не гинули люди, щоб мирним шляхом повернути свої землі", - сказав президент.
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Там вселенский корень Зла.
а шо! был такой миф?
Я тоже служил в армии, и нас перевозили из Киева двумя эшелонами, с пересадкой в Ленинграде. Так вот, в Питере мы своим ходом на метро переезжали с одного вокзала на другой, и некоторые из нас напились и демонстративно плевали на ступени и боковые поверхности эскалатора. Мне за них было стыдно. Но бутылками вроде бы не бросались.
-- аж до самого *****, что ли? *)
сейчас в Ереван один за одним самолеты прилетают с Московии с оружием..
Путин, Эрдоган, Алиев... -- братва всегда договорится.
но кроме Бутусова нужно читать и других..
https://censor.net/ru/resonance/3224292/****************************************************************************
Можу продовжити: навіть якщо Азербайджан все ж таки захопить Гадрут та Джебраїл, це не означає поразки вірмен, просто розпочнеться новий етап війни у горах, де наступаючи повністю втрачають свою технічну перевагу, а завжаючи на необхідність задля впевненого просування мати перевагу у живій силі хоча б 5:1 (краще - 7:1), то мрії про будь-які перемоги залишаться мріями..Після чого втрати особового складу спровокують незадоволення у азербайджанському суспільсві, і воно почне вимагати від Алієва завершити цю війну..
Могут воевать как мясник Жуков - солдат не жалеть!
Но если Карабах останется опять за Арменией, то Алиеву, а возможно и Эрдогану этого точно не простят..
Будет им кирдык..
Нам важливо зрозуміти на майбутнє що, чекає нас при визволенні власних територій. Звичайно, враховуючи що, ОРДЛО і Крим мають кращу логістику з ерефією.