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Новини Агресія Росії проти України
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Якщо не побачимо від Вірменії бажання закінчити конфлікт у Карабасі, ми не зупинимося і підемо до кінця, - Алієв

Якщо не побачимо від Вірменії бажання закінчити конфлікт у Карабасі, ми не зупинимося і підемо до кінця, - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав основним завданням своєї армії отримання контролю над стратегічно важливими висотами в Карабасі після прориву лінії фронту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Алієв заявив в інтерв'ю турецькому телеканалу Haber Global.

"Азербайджанська армія продовжує свою місію. Щодня ми звільняємо нові позиції: не принципово, чи то село чи місто. Висота або гора є зараз найважливішою, бо міста ми безумовно звільнимо, для нас важливо зайняти стратегічні висоти", - зазначив президент Азербайджану.

"Ми прорвали лінію зіткнення - її більше немає. Також більше не існує статусу кво. Міф про непереможність вірменської армії вже розвіяно. Ми показали, хто є хто. Тому з новими реаліями доведеться рахуватися як самій Вірменії, її прихильникам, так і всьому світу", - заявив Алієв.

Він додав, Азербайджан ні перед чим не зупиниться, якщо не побачить від Вірменії конструктивних кроків щодо мирного врегулювання конфлікту.

"Ми не хочемо проливати кров, ми хочемо відновлення дипломатичних переговорів. Але якщо ми цього не побачимо від вірменської сторони, ми не зупинимося і підемо до кінця. Але яким способом - військовим або політичним, це інше питання. Ми хочемо завершити військовий етап, кровопролиття, щоб не гинули люди, щоб мирним шляхом повернути свої землі", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Алієв: Говорити про миротворців : Говорити про миротворців в Нагірному Карабасі рано

Автор: 

Азербайджан (860) Алієв Ільхам (153) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+29
"Конец" один хер в Кремле.. Там все беды и несчастья соседних с Парашей стран и народов.
Там вселенский корень Зла.
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12.10.2020 15:17 Відповісти
+11
все беды на земле от недобитых кацапов - помни Али...
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12.10.2020 15:35 Відповісти
+9
мы не остановимся и пойдем до конца, - Алиев
-- аж до самого *****, что ли? *)
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12.10.2020 15:20 Відповісти
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"Конец" один хер в Кремле.. Там все беды и несчастья соседних с Парашей стран и народов.
Там вселенский корень Зла.
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12.10.2020 15:17 Відповісти
Вірменія буде окупована повністю і перестане існувати! За це виступають Туреччина та Пакістан.
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12.10.2020 15:44 Відповісти
"Миф о непобедимости армянской армии уже развеян" Источник: https://censor.net/ru/n3224391
а шо! был такой миф?
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12.10.2020 15:19 Відповісти
Та отож, я тоже обратил на это внимание. В 1981 году, на станции Никитовка, на перроне, возле вагона с призывниками из Армении, стоял офицер и просил людей держаться подальше от вагона. Это потому, что в вагоне находилось орущее, дикое стадо, которое кидало с окон бутылки, остатки еды в прохожих. По словам офицера, после перевозки армянских призывников, вагон подлежит списанию, потому что всё разламают и поразбивают стёкла. Вот такие они ,,непобедимые".
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12.10.2020 15:29 Відповісти
Мне это напомнило объявление в зоопарке возле вольера с обезьянами (не помню, в киевском или где-то в другом, но в Украине): "Обережно, мавпи кидаються лайном!".

Я тоже служил в армии, и нас перевозили из Киева двумя эшелонами, с пересадкой в Ленинграде. Так вот, в Питере мы своим ходом на метро переезжали с одного вокзала на другой, и некоторые из нас напились и демонстративно плевали на ступени и боковые поверхности эскалатора. Мне за них было стыдно. Но бутылками вроде бы не бросались.
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12.10.2020 15:44 Відповісти
Так, після захоплення НК та семи районів Азербайджану вірменська армія вважалася значною силою на Кавказі.
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12.10.2020 16:01 Відповісти
мы не остановимся и пойдем до конца, - Алиев
-- аж до самого *****, что ли? *)
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12.10.2020 15:20 Відповісти
А мы пойдём с другой стороны ,ВПЕРЁД на моцкву !!!
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12.10.2020 15:22 Відповісти
зачем их спрашивать? идите до конца сразу!!!
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12.10.2020 15:23 Відповісти
слабаком оказался Алиев - под давлением Москвы заключил перемирие, когда армянские силы уже выдохлись и стояли на грани уничтожения..
сейчас в Ереван один за одним самолеты прилетают с Московии с оружием..
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12.10.2020 15:25 Відповісти
Пугало тот Алиев... ...я удивляюсь, шо кто-то удивляется...
Путин, Эрдоган, Алиев... -- братва всегда договорится.
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12.10.2020 15:34 Відповісти
трохи не так: армія Азербайджану, маючи беззаперечну перевагу у ******* видах озброєння (БПЛА, РСЗО, великокаліберна арта), у контактних боях останніх днів в горах проявила себе, м'яко кажучи, не дуже. На рівнінних ділянках все було інакше, а зараз, коли вірмен витіснили у гори, розпочинається нова фаза війни, коли дрони та РСЗО не так ефективні, а вирішальними стають дії невеликих загонів. Тому починають лунати потужні заяви замість продовження наступу..
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12.10.2020 15:35 Відповісти
в конце добавь (с) - Бутусов..
но кроме Бутусова нужно читать и других..
https://censor.net/ru/resonance/3224292/****************************************************************************
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12.10.2020 15:37 Відповісти
я мав цю думку задовго до статті Бутусова (дякую за посилання, написано досить вірно). Просто знаю ту місцевість, бував там років 40 тому. І ще я знаю, що таке війна у горах.
Можу продовжити: навіть якщо Азербайджан все ж таки захопить Гадрут та Джебраїл, це не означає поразки вірмен, просто розпочнеться новий етап війни у горах, де наступаючи повністю втрачають свою технічну перевагу, а завжаючи на необхідність задля впевненого просування мати перевагу у живій силі хоча б 5:1 (краще - 7:1), то мрії про будь-які перемоги залишаться мріями..Після чого втрати особового складу спровокують незадоволення у азербайджанському суспільсві, і воно почне вимагати від Алієва завершити цю війну..
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12.10.2020 15:50 Відповісти
у Азербайджана, Пакистана и Турции (+Сирия) этой живой силы немерено..
Могут воевать как мясник Жуков - солдат не жалеть!
Но если Карабах останется опять за Арменией, то Алиеву, а возможно и Эрдогану этого точно не простят..
Будет им кирдык..
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12.10.2020 16:06 Відповісти
в сенсі додаткових ресурсів від вказаних Вами країн - погоджуюся. Але чи погодиться з цим лаптєстан, який вбачає Південний Кавказ зоною своїх інтересів?
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12.10.2020 16:21 Відповісти
все беды на земле от недобитых кацапов - помни Али...
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12.10.2020 15:35 Відповісти
Кто садится с Москвой за стол переговоров.Жди мыло под названием МИНСКИЕ УГОДЫ.
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12.10.2020 16:05 Відповісти
Азербайджан открыто не может пойти против рашки, хотя и так понятно Армения в 100% зависить от Москвы. Все беды бывших союзных республик от русского шовинизма
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13.10.2020 04:29 Відповісти
Просто тепер азербайджанській армії доведеться перейти в режим класичної війни, а це втомлює і може викликати незадоволення серед громадян.
Нам важливо зрозуміти на майбутнє що, чекає нас при визволенні власних територій. Звичайно, враховуючи що, ОРДЛО і Крим мають кращу логістику з ерефією.
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12.10.2020 16:09 Відповісти
Сильный президент,сильные слова.Такие слова вдохновляют.
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12.10.2020 18:23 Відповісти
Слова справжнього президента своєї країни,а не якогось там кловуна.
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12.10.2020 19:30 Відповісти
Вы отважные парни, вы пример для остальных, пример того, как нужно себя вести с врагом и освобождать свои оккупированные территории! Успехов, и как и там в старой песне, чтоб на Тихом океане свой закончили поход...
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12.10.2020 19:47 Відповісти
 
 