Якщо не побачимо від Вірменії бажання закінчити конфлікт у Карабасі, ми не зупинимося і підемо до кінця, - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав основним завданням своєї армії отримання контролю над стратегічно важливими висотами в Карабасі після прориву лінії фронту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Алієв заявив в інтерв'ю турецькому телеканалу Haber Global.

"Азербайджанська армія продовжує свою місію. Щодня ми звільняємо нові позиції: не принципово, чи то село чи місто. Висота або гора є зараз найважливішою, бо міста ми безумовно звільнимо, для нас важливо зайняти стратегічні висоти", - зазначив президент Азербайджану.

"Ми прорвали лінію зіткнення - її більше немає. Також більше не існує статусу кво. Міф про непереможність вірменської армії вже розвіяно. Ми показали, хто є хто. Тому з новими реаліями доведеться рахуватися як самій Вірменії, її прихильникам, так і всьому світу", - заявив Алієв.

Він додав, Азербайджан ні перед чим не зупиниться, якщо не побачить від Вірменії конструктивних кроків щодо мирного врегулювання конфлікту.

"Ми не хочемо проливати кров, ми хочемо відновлення дипломатичних переговорів. Але якщо ми цього не побачимо від вірменської сторони, ми не зупинимося і підемо до кінця. Але яким способом - військовим або політичним, це інше питання. Ми хочемо завершити військовий етап, кровопролиття, щоб не гинули люди, щоб мирним шляхом повернути свої землі", - сказав президент.

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