Оприлюднено повний текст спільної заяви Зеленського і Дуди: Посилення співпраці, захист прав нацменшин і розвиток ініціативи "Тримор’я"

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда виступили зі спільною заявою. Заява була підписана 12 жовтня за підсумками зустрічі президентів у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У спільній заяві Зеленський і Дуда:

посилення міжнародного співробітництва для подолання нових викликів і загроз у зв'язку з пандемією коронавірусу;

припинення незаконної окупації Криму та агресії на Донбасі. При цьому Польща висловила зацікавленість в участі в міжнародній платформі з деокупації Криму;

відзначили право громадян визначати своє майбутнє в результаті демократичних виборів;

Польща підтвердила підтримку суверенітету і територіальної цілісності України;

засудили злочини проти людяності і визнали необхідність забезпечення можливості пошуку, ексгумації жертв конфліктів і політичних репресій 20 століття в Україні та Польщі;

засудили акти наруги над українськими і польськими пам'ятками та місцями пам'яті в обох країнах і закликали здійснювати належну опіку над ними;

підкреслили необхідність захисту прав нацменшин в Україні і Польщі, основи функціонування шкіл польської та української меншини будуть врегульовані окремою угодою;

подальшого поглиблення відносин України з Євросоюзом;

надання Україні статусу партнера розширених можливостей НАТО;

співпраці між країнами для проведення подальших реформ в Україні;

подальшого розвитку можливостей і потенціалу литовсько-польсько-української бригади імені гетьмана Острозького;

поглиблення економічного співробітництва між країнами;

подальшої співпраці в енергетичній сфері;

співробітництва з метою посилення ролі регіону як важливого транспортно-транзитного, інфраструктурного та інноваційно-інвестиційного центру для Європейського континенту;

Польща підтримує поглиблення співробітництва України з ініціативою "Тримор'я".

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Також Зеленський і Дуда заявили про необхідність продовження роботи консультаційного комітету президентів України і Польщі, наступне засідання якого відбудеться у Варшаві.

Далі наводимо повний текст заяви:

Ми, президенти України та Республіки Польща:

Наголошуємо на важливості українсько-польських двосторонніх відносин, які мають характер стратегічного партнерства. Висловлюємо свою волю до їхнього всебічного розвитку на благо наших суспільств і економік. Погоджуємося, що пандемія коронавірусу суттєво вплинула на глобальний та регіональний порядок. Ми наголошуємо на необхідності посилення міжнародної співпраці задля подолання нових викликів і загроз.

Наголошуємо на повазі України та Республіки Польща до міжнародного права та основних принципів міжнародних відносин, одночасно закликаючи до припинення незаконної окупації Автономної Республіки Крим та агресії, що триває на Донбасі. Республіка Польща висловлює зацікавленість щодо взаємодії з Україною у межах міжнародної платформи з деокупації Автономної Республіки Крим.

Україна та Республіка Польща наголошують на праві громадян усіх країн визначати своє майбутнє в результаті демократичних виборів.

Республіка Польща підтверджує свою підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Засуджуємо злочини проти людяності, зокрема вчинені на ґрунті ненависті, і вважаємо, що вони не можуть бути жодним чином виправдані. Визнаємо важливість гідного вшанування пам’яті невинних жертв конфліктів і політичних репресій ХХ століття. Наголошуємо на необхідності забезпечення можливості пошуку та ексгумації цих жертв в Україні та Польщі, щоб віддати належне їхній пам’яті та їхнім ще живим родичам і нащадкам у дусі пошанування історичної правди.

Президенти України та Польщі засуджують акти наруги над українськими пам’ятками культури й місцями пам’яті в Польщі і польськими пам’ятками культури й місцями пам’яті в Україні, а також закликають відповідні органи влади здійснювати належну опіку над ними.

Ми підтверджуємо важливість захисту прав національних меншин в Україні та Республіці Польща, зокрема в галузі освіти, відповідно до взятих міжнародних зобов'язань та двосторонніх угод. Засади функціонування шкіл польської меншини в Україні та шкіл української меншини в Польщі будуть врегульовані угодою між нашими урядами в окремому порядку.

Підтверджуємо налаштованість обох держав взаємодіяти з метою подальшого поглиблення відносин України з Європейським Союзом на принципах асоціації та глибокої економічної інтеграції. Позитивно оцінюємо підсумки 22-го Саміту Україна – Європейський Союз, який відбувся 6 жовтня цього року.

Україна висловлює вдячність Республіці Польща за практичну підтримку євроатлантичних прагнень України, передусім у процесі реформування національного сектору безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО. Обидві сторони наголошують на важливості надання Північноатлантичним альянсом Україні статусу партнера з розширеними можливостями.

Українська сторона підтверджує незмінність курсу держави на реалізацію комплексу амбітних реформ, зміцнення верховенства права та подолання корупції. Польська сторона підтверджує готовність надавати подальшу підтримку системним перетворенням в Україні.

Підтверджуємо необхідність подальшого розвитку можливостей і потенціалу литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.

Наголошуємо на важливості взаємовигідного економічного співробітництва з метою повного використання можливостей, що пропонуються українським і польським ринками в контексті функціонуючої поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною. Вбачаємо необхідність невідкладно активізувати роботу Українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Інтересам двох держав відповідає зростання обсягів взаємних інвестицій в Україні та Польщі, для чого важливо створювати сприятливі умови для ведення бізнесу.

Підкреслюємо необхідність подальшої співпраці в енергетичній сфері задля зміцнення енергетичної безпеки в регіоні та Європі в цілому. Бачимо важливість підвищення надійності та диверсифікації постачання енергоносіїв, а також забезпечення прозорості енергетичного сектору.

Підкреслюємо необхідність співпраці з метою посилення ролі нашого регіону як важливого транспортно-транзитного, інфраструктурного та інноваційно-інвестиційного центру для Європейського континенту.

Республіка Польща підтримує поглиблення співпраці України з ініціативою "Тримор’я".

Заявляємо про необхідність продовження роботи Консультаційного комітету Президентів України та Республіки Польща, наступне засідання якого в повному складі відбудеться у Варшаві.

Визнаємо, що гуманітарна та культурна співпраця залишається важливою частиною двостороннього порядку денного та буде спрямована на сприяння міжлюдським контактам, розробці нових ініціатив та реалізації спільних проектів у сферах освіти, науки, охорони здоров’я, спорту, молодіжних обмінів, туризму.

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