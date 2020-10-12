"Ненавиджу вас, ОМОН! Ви перетворилися на нелюдів!" - білоруська біатлоністка Скардіно (оновлено)

Біатлоністка Надія Скардіно відреагувала на жорстке затримання брата олімпійської чемпіонки Дар'ї Домрачової Микити Домрачова.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну публікацію спортсменка зробила в Instagram.

"Ненавиджу вас, ОМОН! Ви слабовики, а не силовики! І з кожним побитим ви стаєте слабшими, перетворюєтеся на нелюдів! Точніше, ви вже перетворилися на них", - йшлося в публікації.

Пізніше спортсменка повідомила, що інстаграм видалив її сторіс.

"Мої сторіс видалили. З якоїсь причини незгоди ... напевно, інстаграму не подобається відео, де б'ють ні в чому не винних людей", - зазначила Скардіно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Архітектор Микита Домрачов, брат чотирикратної олімпійської чемпіонки з біатлону Дар'ї Домрачової, потрапив до лікарні після затримання на Марші гордості в Мінську.

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