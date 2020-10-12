"Ненавиджу вас, ОМОН! Ви перетворилися на нелюдів!" - білоруська біатлоністка Скардіно (оновлено)
Біатлоністка Надія Скардіно відреагувала на жорстке затримання брата олімпійської чемпіонки Дар'ї Домрачової Микити Домрачова.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну публікацію спортсменка зробила в Instagram.
"Ненавиджу вас, ОМОН! Ви слабовики, а не силовики! І з кожним побитим ви стаєте слабшими, перетворюєтеся на нелюдів! Точніше, ви вже перетворилися на них", - йшлося в публікації.
Пізніше спортсменка повідомила, що інстаграм видалив її сторіс.
"Мої сторіс видалили. З якоїсь причини незгоди ... напевно, інстаграму не подобається відео, де б'ють ні в чому не винних людей", - зазначила Скардіно.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Архітектор Микита Домрачов, брат чотирикратної олімпійської чемпіонки з біатлону Дар'ї Домрачової, потрапив до лікарні після затримання на Марші гордості в Мінську.
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Даже титуханы из Севастополя или там с Кривбасса с ними не сильно дружили, чёткое понимание хто такие мусора и у них тоже было.
Не все, к сожалению, но и на том спасибо.
Очень жаль, шо с обычными районными РОВД-шными мусорами такого не произошло.
Тоже гандоны, конечно, но в отличие от беркутни не профессиональные а мобилизованные.
Шо-то не доходит до белорусов, шо это мусора, и шо они не люди.
Не хочу шоб меня обвинили в сексизме, но таке чуство, шо вона там якось занадто жіноча.
Слабо сказать то же самое Рыгоровичу?
А еще есть криминальный мир , воры в законе итд- ребята им всем насрать на простых людей- они живут ,только пока мы подчиняемся их законам.
Они не бояться и к ним не достучаться и не обьяснить! Удачи нам всем!!!!
Ждём снега. Всему своё время... Может там по первой пороше очередь выстроится, типа: Увидешь Джавдета - не трогай его. Он мой....))))
Революция - это не событие. Это процесс. Ну, как развод, например. До похода в суд ещё очень много разных событий должно произойти.
А каждое воскресенье и по сей день выходит более ста тысяч только в Минске.
И не "задержание" а похищение?
И умалчивают про "похищение с жестоким ИЗБИЕНИЕМ"?
Вы что, языки в жопу засунули?
А когда за вами придут, что тогда?..