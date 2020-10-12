УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9417 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
15 492 63

"Ненавиджу вас, ОМОН! Ви перетворилися на нелюдів!" - білоруська біатлоністка Скардіно (оновлено)

Біатлоністка Надія Скардіно відреагувала на жорстке затримання брата олімпійської чемпіонки Дар'ї Домрачової Микити Домрачова.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну публікацію спортсменка зробила в Instagram.

"Ненавиджу вас, ОМОН! Ви слабовики, а не силовики! І з кожним побитим ви стаєте слабшими, перетворюєтеся на нелюдів! Точніше, ви вже перетворилися на них", - йшлося в публікації.

Пізніше спортсменка повідомила, що інстаграм видалив її сторіс.

"Мої сторіс видалили. З якоїсь причини незгоди ... напевно, інстаграму не подобається відео, де б'ють ні в чому не винних людей", - зазначила Скардіно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Архітектор Микита Домрачов, брат чотирикратної олімпійської чемпіонки з біатлону Дар'ї Домрачової, потрапив до лікарні після затримання на Марші гордості в Мінську.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруські міліціонери б'ють кийками учасників мирної акції протесту в центрі Мінська. ВIДЕО

Ненавиджу вас, ОМОН! Ви перетворилися на нелюдів! - білоруська біатлоністка Скардіно 01

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
Цветы им подарите.
показати весь коментар
12.10.2020 15:36 Відповісти
+20
А украинский Беркут ей нравился в 2014 году?
показати весь коментар
12.10.2020 15:37 Відповісти
+20
Для багатьох росіян і білорусів бєркута були героями, немало з них тепер в них і працюють-лупцюють.
показати весь коментар
12.10.2020 15:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цветы им подарите.
показати весь коментар
12.10.2020 15:36 Відповісти
білоруським біатлоністкам вже час готувати свої гвинтівки, а не язиками ляпати
показати весь коментар
12.10.2020 16:12 Відповісти
і запасатись набоями
показати весь коментар
12.10.2020 20:12 Відповісти
Молодчинка я тоже мусоров ненавижу ...
показати весь коментар
12.10.2020 15:36 Відповісти
А украинский Беркут ей нравился в 2014 году?
показати весь коментар
12.10.2020 15:37 Відповісти
Та я и не вспомню шоб Беркутне цветы носили или обнимали их.
Даже титуханы из Севастополя или там с Кривбасса с ними не сильно дружили, чёткое понимание хто такие мусора и у них тоже было.
показати весь коментар
12.10.2020 15:44 Відповісти
Для багатьох росіян і білорусів бєркута були героями, немало з них тепер в них і працюють-лупцюють.
показати весь коментар
12.10.2020 15:46 Відповісти
Петушатина на экспорт пошла)
показати весь коментар
12.10.2020 15:53 Відповісти
От это и правильно, это, кстати, у нас была единственная успешная реформа мусарни: то, шо часть беркутни убежала в Минск и Москву.
Не все, к сожалению, но и на том спасибо.
Очень жаль, шо с обычными районными РОВД-шными мусорами такого не произошло.
показати весь коментар
12.10.2020 15:54 Відповісти
Обнимать не обнимали а цветы в щиты запихивали.

"Ненавиджу вас, ОМОН! Ви перетворилися на нелюдів!" - білоруська біатлоністка Скардіно - Цензор.НЕТ 2947
показати весь коментар
12.10.2020 16:11 Відповісти
Здається навіть губи пофарбували.
показати весь коментар
12.10.2020 16:25 Відповісти
Ну то ж ВВшники.
Тоже гандоны, конечно, но в отличие от беркутни не профессиональные а мобилизованные.
показати весь коментар
12.10.2020 16:34 Відповісти
Кстати,о ВВшниках. В мое время 68-70г(СГВ) на дембель ,по понятным причинам, их,краснопогонников, отправляли не много раньше.
показати весь коментар
12.10.2020 20:22 Відповісти
Гепа носив. А нині, майже як живий, у німецькій лікарні лежить, чекає поки і йому принесуть.
показати весь коментар
12.10.2020 17:33 Відповісти
А я вот помню, как Майдановцы, не Самооборона а флагоносцы, как мы их называли носили Беркуту цветы, девочки в веночках и вышиванках засовывали цветы им в щиты, они потом этими же щитами их и лупили ...
показати весь коментар
12.10.2020 21:37 Відповісти
он ей и сейчас нравится, потому что это другое.
показати весь коментар
12.10.2020 15:45 Відповісти
Пока, у Луки получается как-то так https://www.youtube.com/watch?v=M8h1Jhg2mHg
показати весь коментар
12.10.2020 15:40 Відповісти
Всё , они уже не токо лошки-петушки а ещё и слабовики .
Шо-то не доходит до белорусов, шо это мусора, и шо они не люди.
показати весь коментар
12.10.2020 15:41 Відповісти
У них немає свого Авакова, щоб їм це сказати...
показати весь коментар
12.10.2020 15:44 Відповісти
Ну, у них вообще странная революция.
Не хочу шоб меня обвинили в сексизме, но таке чуство, шо вона там якось занадто жіноча.
показати весь коментар
12.10.2020 15:57 Відповісти
Чоловіки в формі ОМОНу а їх дружини - серед протестувальників. Рольова гра називається.
показати весь коментар
12.10.2020 16:17 Відповісти
БДСМ рулит
показати весь коментар
12.10.2020 16:38 Відповісти
Ничем они не стали, они такие и были, просто теперь всем стала видна их НКВД-шная натура. Они считают людей отстаивающих свои права - врагами, это рефлекс и ментальность.
показати весь коментар
12.10.2020 15:46 Відповісти
До дупи. Коли припекло, то "нєнавіжу!"? А українським убивцям-беркутівцям плескали в долоні.
показати весь коментар
12.10.2020 15:48 Відповісти
беларашка вона ще, до країни як до киева равчки
показати весь коментар
12.10.2020 15:51 Відповісти
Так шо ж на шестерок.. Сразу на луку гони, который командует парадом.
показати весь коментар
12.10.2020 15:52 Відповісти
самое прикольное, нафіга вона снайпершей тренувалась?
показати весь коментар
12.10.2020 15:58 Відповісти
то на світлині в нього засоси від атвєтних поцілуїв омону...
показати весь коментар
12.10.2020 15:58 Відповісти
Пук в лужу. Проблема не в ОМОНе а в Луке. Надежда или глупая или трусливая.
Слабо сказать то же самое Рыгоровичу?
показати весь коментар
12.10.2020 16:06 Відповісти
А чё говорить? Биатлонистка же. Стала на лыжи, приехала и пульнула!
показати весь коментар
12.10.2020 16:12 Відповісти
І також, завдячуючи пуйлу, який підтримує луку з перших, своїх років правління!
показати весь коментар
12.10.2020 16:15 Відповісти
Путину насрать , Лукашенко насрать, Кадырову , Назарбаеву и прочим богам!!!!
А еще есть криминальный мир , воры в законе итд- ребята им всем насрать на простых людей- они живут ,только пока мы подчиняемся их законам.
Они не бояться и к ним не достучаться и не обьяснить! Удачи нам всем!!!!
показати весь коментар
12.10.2020 16:17 Відповісти
Мы не украинцы, - говорят беларусы, - мы добропорядочные граждане. Ну и как?
показати весь коментар
12.10.2020 16:25 Відповісти
Обидно, что все равно протесты закончатся смертоубийством. В носочках они на лавочки вылазят...
показати весь коментар
12.10.2020 16:30 Відповісти
Ой, як вона піде в партизани, стережись ОМОН, а стріляє вона добре.
показати весь коментар
12.10.2020 17:32 Відповісти
Вот стою на асфальте я в лыжи обутый...
Ждём снега. Всему своё время... Может там по первой пороше очередь выстроится, типа: Увидешь Джавдета - не трогай его. Он мой....))))
показати весь коментар
12.10.2020 18:28 Відповісти
И есть уже за что.
показати весь коментар
12.10.2020 20:08 Відповісти
Надежда .... возьмите в руки винтарь и сделайте ВСЁ сами
показати весь коментар
12.10.2020 18:57 Відповісти
Ну да..ну да...Обезьяна взяла в руки палку и стала человеком.Тут походу обратный процесс у ОМОНА
показати весь коментар
12.10.2020 19:02 Відповісти
Биатлонисты народ суровый
показати весь коментар
12.10.2020 19:09 Відповісти
да да .пусть берут ружья...они ведь все биатлонисты снайпера....и отстреливают ...всё .они упустили время когда их выходило сотни тысяч а омон ещё с рашкой их не калечил...а теперь всё...((
показати весь коментар
12.10.2020 20:30 Відповісти
судя по видео о жостком подавлении омоном и титушками бастующих...я делаю вывод что БЕЛОРУСИ КРАНТЫ! потому что оказалось Белорусские люди не такие уж и пушистые, очень даже агресивыные и озверевшие к своим же.... а + русня им там в помощь с титушками и своими спецслужбами садистами... так им калечить чужих нет проблем . лука с путлером не допустят переворота и превратят всех в мясо(( у белорусов вижу все вышли изначально сотни тысяч ..вот тогда и нужно было сметать всех и всё на своём пути. а потом пошло....то акция беременных...то отдельная акция женщин, теперь вот читаю в бой пошли одни пенсионеры.....следующие кто. малолетки а потом группами мамы с колясками.... (( всё. всех разогнали. пересадили перекалечили .другие выехали... некому осталось бастовать...всё...кина не будет...жаль..но я так вижу и чуствую..((
показати весь коментар
12.10.2020 20:28 Відповісти
Вам всем ещё не надоело нас хоронить? )
Революция - это не событие. Это процесс. Ну, как развод, например. До похода в суд ещё очень много разных событий должно произойти.
А каждое воскресенье и по сей день выходит более ста тысяч только в Минске.
показати весь коментар
13.10.2020 15:38 Відповісти
А если б ее брата там не побили, молчала б в тряпочку как все остальные ...
показати весь коментар
12.10.2020 21:40 Відповісти
То, что она ответила сегодня, так лучше бы она молчала и дальше. Слов нет. Давно у меня никто не вызывал такого отвращения.
показати весь коментар
13.10.2020 15:26 Відповісти
Кто ОМОН кормит, тот его и танцует.
показати весь коментар
12.10.2020 21:42 Відповісти
..так а чо ты...???- перекорми-перекупи, если за цветочниц...)))
показати весь коментар
12.10.2020 21:57 Відповісти
Тримати стільки скажених псів та цькувати їх проти абсолютно мирного та адекватного народу найбільша ганьба бульбофюрера.
показати весь коментар
12.10.2020 22:09 Відповісти
Дві обіжені біатлоністки при бажанні могли б весь беркут положити
показати весь коментар
12.10.2020 22:32 Відповісти
А почему все хомячки-импотенты из СМИ пишут "жесткое задержание" (как под копирку), а не ЖЕСТОКОЕ?
И не "задержание" а похищение?
И умалчивают про "похищение с жестоким ИЗБИЕНИЕМ"?
Вы что, языки в жопу засунули?
А когда за вами придут, что тогда?..
показати весь коментар
12.10.2020 22:36 Відповісти
Здравствуйте, Лариса. Многие форумчане этого сайта в темах Беларуси дают советы. Вот так нужно-надо вам что-то так делать, как мы. Вы смотрИте на нас и все... Каждая страна и многие-многие Граждане выбирают свой путь, как бороться с бесправием и обманом. И это хорошо. В Вашей стране, Лариса, ваш народ выбрал ТАК идти против лукашенко. Не обращайте внимание на провокаторов. У вас есть флаг в руках, и цель. Боритесь!
показати весь коментар
13.10.2020 13:29 Відповісти
 
 