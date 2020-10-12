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Зеленський про дії Польщі з блокування "Північного потоку-2": "Вдячний за рішучу позицію"
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Польщі Анджею Дуді і його країні за послідовну позицію щодо будівництва Росією газопроводу "Північний потік-2".
"Вдячний вам за рішучу позицію і президента, і всієї Польщі щодо проєкту "Північний потік-2" і монополії "Газпрому" на європейському ринку", - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві після зустрічі з Дудою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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А его "позиция" перед ****** вся как на ладони.