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Зеленський про дії Польщі з блокування "Північного потоку-2": "Вдячний за рішучу позицію"

Зеленський про дії Польщі з блокування

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Польщі Анджею Дуді і його країні за послідовну позицію щодо будівництва Росією газопроводу "Північний потік-2".

"Вдячний вам за рішучу позицію і президента, і всієї Польщі щодо проєкту "Північний потік-2" і монополії "Газпрому" на європейському ринку", - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві після зустрічі з Дудою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оприлюднено повний текст спільної заяви Зеленського і Дуди: Посилення співпраці, захист прав нацменшин і розвиток ініціативи "Тримор’я"

Автор: 

Газпром (3399) Зеленський Володимир (24584) Польща (8666) Північний потік (2475) Дуда Анджей (797)


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А сам перед пуйлом - "газом" кверху
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12.10.2020 15:48 Відповісти
Щось ваше поголів"я вже другий рік здає Україну кремлівському *****, а Україна, як була - так і є.
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12.10.2020 15:50 Відповісти
И будет всегда Украина, благодаря украинским военным и небезразличным украинцам, которых боится трусливая "голова" вашего поголовья зебуинов. Боится больше чем *****, поэтому и проверяет народ всякими провокационными заявами отдельных ослов из своего поголовья.. А как видит реакцию украинского народа - сразу "а я тут ни причем".
А его "позиция" перед ****** вся как на ладони.
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12.10.2020 16:21 Відповісти
навіть самий угандошений ********* мав би побачити,якою тупою нікчемою виглядає зеленський без заготовленого тексту,телесуфлера і мендель.Зеленський про дії Польщі з блокування "Північного потоку-2": "Вдячний за рішучу позицію" - Цензор.НЕТ 9502
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12.10.2020 15:48 Відповісти
Моніка "рєшитєльно" може тільки в глаза пуйлу заглядати, які у підсумку виявляються дупою мордора.
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12.10.2020 15:50 Відповісти
Когда своих яиц нет поневоле будешь чужим завидовать
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12.10.2020 15:56 Відповісти
такі да, вовік, це не твоя "коленно-локтєвая" позійія перед ******
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12.10.2020 15:57 Відповісти
Все хотят качать кровавый газ, посмотрим кто победит.
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12.10.2020 22:48 Відповісти
 
 