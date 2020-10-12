Азербайджан відкрив кримінальне провадження проти кремлівського пропагандиста Пегова і просить РФ про "правову допомогу"
Генеральна прокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу проти російського пропагандиста Семена Пегова.
Про це в понеділок, 12 жовтня, заявили в пресслужбі відомства, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, Пегову, що перебуває зараз у Нагірному Карабасі, закидають заклики до тероризму і незаконний перетин азербайджанського кордону, у зв'язку з чим йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Також наголошується, що генпрокуратура вже направила РФ запит про "правову допомогу" для притягнення росіянина до кримінальної відповідальності.
Топ коментарі
+17 Dmitiry Vizhutkin
показати весь коментар12.10.2020 15:48 Відповісти Посилання
+10 Igor L
показати весь коментар12.10.2020 15:49 Відповісти Посилання
+10 Bandera Rosa
показати весь коментар12.10.2020 15:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Авакову, если уж на то пошло, не нужно ждать когда про "участие террористов ОРДЛО с украинским гражданством в войне против Азербайджана" напишут в СМИ, чтобы открыть против них уголовные дела. Он мог бы просто открыть 35-40 тысяч уголовных дел против "терористів ОРДЛО з українським громадянством", просто за то, что они "терористи ОРДЛО з українським громадянством".
З Харцизька (Донецька обл.) на базу ГРУ ГШ ЗС РФ у районі Санкт-Петербурга (РФ) відправлена велика партія (близько 300) бойовиків з числа місцевих жителів Донбасу, раніше перебували в бандформування "1-го АК ДНР", повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
В основному були відібрані стрілки і сапери. Бойовики були одягнені в камуфляж російського зразка з шевронами, на яких зображено темно-зелений прапор з двома стрічками (салатна і світло-червона), по ширині прапора - напис на вірменській мові.
"За інформацією з середовища бойовиків, дана команда пройде навчання на базі ГРУ на території РФ "під патронатом" приватної військової компанії, після чого візьме участь в бойових діях в Нагірному Карабасі", - пише Тимчук.
Зазначається, що перевезення даної команди здійснювалася автомобілями "Урал" з тактичними знаками "55" і "23".
Але він тобі всеж таки більш любий, так? Тому з великої літери?
ведь на передовой столько разнообразной военной техники, которую Гриценко может украсть..
https://youtu.be/sg61JhfbeRE
Я не "эксперт", но возникают вопросы: боеготовность - это проведённые и завершённые реформы, множественные масштабные учения, перевооружение, работа с резервистами и т.д.. Это всё было сделано за два года?
Я вот борщ сварил пока он список достижений составляет, а на словах такой быстрый - боеготовность за два года...
РФ просто повезло, что они на Грузию в 2008 напали, полезли бы в Украину тогда - получили бы боеготовностью по наглой морде
Тихановскую в помощь... *)
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..
Пьяные крики и запах сортира -
Внешние признаки "русского мира".
Цепь золотая на шее банкира -
Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира -
Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира -
Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира -
Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира -
Идеология "русского мира".
Ложь ежедневная телеэфира -
Это правдивость "русского мира".
Двадцать копеек пачка пломбира -
Память фантомная "русского мира".
В морду удар от отца-командира -
Вот "педагогика" "русского мира".
Насмерть кувалдой забить дезертира -
Типа он по своей воле за свои деньги туда поехал, бо ему делать было нечего. Нет? А кто ж его туда отправил? Спецслужбы Анголы? Или правительство Тринидад и Тобаго? А может туземцы с острова Пасхи?
>4 сентября 1919 года направляется правительством Армении со своим отрядом в Зангезур (Сюник), на который при поддержке Англии предъявлял претензии Азербайджан. Нжде был назначен руководить обороной южного района Зангезура, Капан, тогда как обороной северного района, Сисиан, руководил Погос Тер-Давтян. По собственному выражению - «с этого времени я посвятил себя делу защиты и спасения от уничтожения армян Капана и Аревика, отражая постоянные нападения мусаватистского Азербайджана и турецких пашей Нури и Халила».
https://myrotvorets.center/criminal/pegov-semyon-vladimirovich/ "Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе. Сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями. Участие в пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор).Провокатор."