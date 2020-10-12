Азербайджан відкрив кримінальне провадження проти кремлівського пропагандиста Пегова і просить РФ про "правову допомогу"

Генеральна прокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу проти російського пропагандиста Семена Пегова.

Про це в понеділок, 12 жовтня, заявили в пресслужбі відомства, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, Пегову, що перебуває зараз у Нагірному Карабасі, закидають заклики до тероризму і незаконний перетин азербайджанського кордону, у зв'язку з чим йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Також наголошується, що генпрокуратура вже направила РФ запит про "правову допомогу" для притягнення росіянина до кримінальної відповідальності.

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