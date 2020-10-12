УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4381 відвідувач онлайн
Новини
10 069 63

Азербайджан відкрив кримінальне провадження проти кремлівського пропагандиста Пегова і просить РФ про "правову допомогу"

Азербайджан відкрив кримінальне провадження проти кремлівського пропагандиста Пегова і просить РФ про

Генеральна прокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу проти російського пропагандиста Семена Пегова.

Про це в понеділок, 12 жовтня, заявили в пресслужбі відомства, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, Пегову, що перебуває зараз у Нагірному Карабасі, закидають заклики до тероризму і незаконний перетин азербайджанського кордону, у зв'язку з чим йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Також наголошується, що генпрокуратура вже направила РФ запит про "правову допомогу" для притягнення росіянина до кримінальної відповідальності.

Також дивіться: Група азербайджанських спецпризначенців знищила танк, але потім загинула у вірменській засідці. ВIДЕО з телефону спецпризначенця

Автор: 

Азербайджан (860) пропаганда (2830) росія (66465)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Ха-ха-ха. Помощи правовой у рашки)))
показати весь коментар
12.10.2020 15:48 Відповісти
+10
Чому вірмен Аваков досі не відкрив кримінальне провадження по участі громадян України - ДНРівців в війні в Карабаху?
показати весь коментар
12.10.2020 15:49 Відповісти
+10
Азербайджан открыл уголовное производство против кремлевского пропагандиста Пегова и просит РФ о "правовой помощи"
Тихановскую в помощь... *)
показати весь коментар
12.10.2020 15:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ха-ха-ха. Помощи правовой у рашки)))
показати весь коментар
12.10.2020 15:48 Відповісти
Чому вірмен Аваков досі не відкрив кримінальне провадження по участі громадян України - ДНРівців в війні в Карабаху?
показати весь коментар
12.10.2020 15:49 Відповісти
Так он вообще запретил кого-то поддерживать, за всю страну расписался
показати весь коментар
12.10.2020 15:53 Відповісти
Вірмен Аваков має виконувати свої обов'язки а не вирішувати кого підтримувати! Терористи ОРДЛО з українськими паспортами поїхали в Азербайджан воювати проти армії Азербайджану на стороні вірменсько-російських терористів, МВС України має відреагувати та відкрити кримінальні провадження по цим фактам!
показати весь коментар
12.10.2020 15:55 Відповісти
Напиши заявление в прокуратуру, приложи их фото в Карабахе и паспортные данные. А так о чем и против кого он должен открывать дела, даже если бы он назывался Луценком?
показати весь коментар
12.10.2020 16:02 Відповісти
А як Азербайджан відкрив кримінальну справу по відкритим даним з Інтернету? Чому МВС вірмена Авакова не може відкрити кримінальні провадження по відкритим даним зі ЗМІ про участь терористів ОРДЛО з українським громадянством в війні проти Азербайджану?
показати весь коментар
12.10.2020 16:11 Відповісти
Он открыл дело против российского гражданина, публичной персоны, официально именуемого работником СМИ, который не получив аккредитации на свою деятельность, нарушил гос.границу Азербайджана. Пегов не скрывается, он камеру лично заявляет о том, что он находится на территории Азербайджана, но при этом в базе азербайджанских пограничников и таможенников нет данных о прохождении Сёмой пограничного и таможенного контроля. Вывод - Пегов нарушитель гос.границы, поэтому и дело возбуждено.
Авакову, если уж на то пошло, не нужно ждать когда про "участие террористов ОРДЛО с украинским гражданством в войне против Азербайджана" напишут в СМИ, чтобы открыть против них уголовные дела. Он мог бы просто открыть 35-40 тысяч уголовных дел против "терористів ОРДЛО з українським громадянством", просто за то, что они "терористи ОРДЛО з українським громадянством".
показати весь коментар
12.10.2020 16:51 Відповісти
Аваков мав відкрити кримінальне провадження про участь терористів ОРДЛО в війні проти Азербайджану ще в 2016 році, коли 300 бойовиків з ДНР відправились на навчання на базу ГРУ для участі в війні проти Азербайджану. Але вірменське походження Авакова не дало йому виконати свій службовий обов'язок, бо терористи мали воювати на стороні вірменських терористів!

З Харцизька (Донецька обл.) на базу ГРУ ГШ ЗС РФ у районі Санкт-Петербурга (РФ) відправлена велика партія (близько 300) бойовиків з числа місцевих жителів Донбасу, раніше перебували в бандформування "1-го АК ДНР", повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
В основному були відібрані стрілки і сапери. Бойовики були одягнені в камуфляж російського зразка з шевронами, на яких зображено темно-зелений прапор з двома стрічками (салатна і світло-червона), по ширині прапора - напис на вірменській мові.
"За інформацією з середовища бойовиків, дана команда пройде навчання на базі ГРУ на території РФ "під патронатом" приватної військової компанії, після чого візьме участь в бойових діях в Нагірному Карабасі", - пише Тимчук.
Зазначається, що перевезення даної команди здійснювалася автомобілями "Урал" з тактичними знаками "55" і "23".
показати весь коментар
12.10.2020 16:56 Відповісти
Аваков, хай тобі грець!!! А ну давай швидко відкрівай справу проти великої партії (близько 300) бойовиків з числа місцевих жителів Донбасу, які одягнені в камуфляж російського зразка з шевронами, на яких зображено темно-зелений прапор з двома стрічками (салатна і світло-червона), по ширині прапора - напис на вірменській мові і які поїхали автомобілями "Урал" з тактичними знаками "55" і "23"!!!
показати весь коментар
12.10.2020 17:09 Відповісти
За 4 роки можна було з'ясувати хто то був і подати їх в міжнародний розшук як міжнародних терористів! Що зробив Аваков? Нічого! Це бездіяльність! Така сама бездіяльність як і відсутність кримінальних проваджень та відсутність міжнародного розшуку на всіх ментів які лишились в Криму і зрадили Україну! Це співпраця Авакова з путіним!
показати весь коментар
12.10.2020 17:11 Відповісти
Це співпраця Авакова з путіним!

Але він тобі всеж таки більш любий, так? Тому з великої літери?
показати весь коментар
12.10.2020 17:16 Відповісти
почему трус и подкаблучник Анталоний Гриценко ни разу не был в зоне АТО/ООС, и уже седьмой год прячется за юбкой мадам Мостовой?!
ведь на передовой столько разнообразной военной техники, которую Гриценко может украсть..
показати весь коментар
12.10.2020 16:15 Відповісти
Вы сами ответили на свой вопрос))) Потому что- трус и подкаблучник........
показати весь коментар
12.10.2020 16:47 Відповісти
Анатолій Гриценко дав покази проти вірмена Авакова, за здачу Криму, тому проти Гриценка йде така брудна антиагітація, хоча Гриценко відійшов від політики!
показати весь коментар
12.10.2020 16:57 Відповісти
"Ігорок", якщо він "відійшов від політики", то чого він у публічну сферу преться? На днях тут його пика мелькала... (Чи, може, це був... ТИ?...).
показати весь коментар
12.10.2020 18:02 Відповісти
Публічна людина, екс-міністр оборони, найбільш відомий український експерт в сфері міжнародної безпеки та оборони чомусь має уникати телекамер? В мене таке враження, що у Вас якась манія, Вам не здається?
показати весь коментар
12.10.2020 18:11 Відповісти
Баран, виступи в публічній сфері, по політичним питанням - це і є "участь у політиці"!!!... Не "включай дурня...", я в політології краще тебе "підкований".... А з "атамана Грицька Таврічьського" такий "експерт", як з Зеленського - президент і юрист, а з гімна - куля...
показати весь коментар
12.10.2020 18:23 Відповісти
Ви в політології як і в медицині знаходитесь на рівні початківця-санітара, тому пробачте мій сарказм - у Вас навіть немає елементарної логіки і об'єктивного сприйняття реальності, бо Зеленський таки Президент, а Гриценко таки міжнародний експерт з питань безпеки та оборони і це об'єктивні визнані всіми факти!
показати весь коментар
12.10.2020 18:43 Відповісти
Називаться "експертом", носить регалії президента, і буть ними насправді - "дві великі різниці... Це я тобі кажу як військовий і як юрист... Лікуйся...
показати весь коментар
12.10.2020 18:48 Відповісти
Так Ви вже маєте визначитись чи Ви юрист, чи Ви військовий, чи психіатр. Бо Ви тут називали себе лікарем і давали мені поради як лікар психіатр! А виходить що Ви просто балабол.
показати весь коментар
12.10.2020 19:13 Відповісти
Іди в сраку, телепню... Судову медицину, судову психіатрію викладають в будь-якому вищому юридичному закладі України... Я, наприклад, закінчив юракадемію у Харкові... А в молодості - вище військове училище... Про що мені з тобою говорить, якщо ти елементарних речей не розумієш?... "Експерт всегалактичний", бл...!!!
показати весь коментар
12.10.2020 19:24 Відповісти
Какую безопасность и какую оборону выстроил "эксперт" за более чем 5 лет после того как вечерний мудазвон сообщил ему о планах РФ напасть на Украину? Какие шаги были предприняты?
https://youtu.be/sg61JhfbeRE
показати весь коментар
12.10.2020 19:02 Відповісти
Гриценко був міністром оборони 2 роки і за ці 2 рок ЗСУ отримало боєготовність більшу ніж армії країн НАТО! Навіть зараз ЗСУ не мають тієї потужності які мали в часи роботи Гриценка міністром оборони!
показати весь коментар
12.10.2020 19:11 Відповісти
Как-то волшебно звучит. Боеготовность против кого? Боеготовность маленькой советской армии против большой советской армии?
Я не "эксперт", но возникают вопросы: боеготовность - это проведённые и завершённые реформы, множественные масштабные учения, перевооружение, работа с резервистами и т.д.. Это всё было сделано за два года?
показати весь коментар
12.10.2020 19:23 Відповісти
У мене все більші і більші підозри, Що наш "Ігорок" і є "Отаман Гриціан Таврічьський"... Надто він хворобливо з цього питання критику сприймає...
показати весь коментар
12.10.2020 20:21 Відповісти

Я вот борщ сварил пока он список достижений составляет, а на словах такой быстрый - боеготовность за два года...
РФ просто повезло, что они на Грузию в 2008 напали, полезли бы в Украину тогда - получили бы боеготовностью по наглой морде
показати весь коментар
12.10.2020 21:19 Відповісти
вот тебе гриценко так въелся- больше никто, походу и большей хни не наделал.. - это самый порядочный м честный человек из всей этой хх..братии, включая всех псевдо-президентов)))
показати весь коментар
12.10.2020 22:04 Відповісти
кто в то время был президентом,??- и 2.- министром финансов...???- вопросы есть еще...??= то-то же...
показати весь коментар
12.10.2020 22:09 Відповісти
К Вам нет. Ви самодостаточны, и без меня с вопросами и ответами прекрасно справляетесь.
показати весь коментар
12.10.2020 22:20 Відповісти
мже з тебе экзперд покруче- га...!!???
показати весь коментар
12.10.2020 22:02 Відповісти
бред как никогда собачий- точнее брех..- гриценко ни копья не украл)))
показати весь коментар
12.10.2020 22:07 Відповісти
Только через басманный суд.Там памогут
показати весь коментар
12.10.2020 15:51 Відповісти
Пегов снимал расстрел на Институтской в 2014, потом поехал крышей на теме "ДНР", теперь Карабах. "Правовой помощи у РФ"? Лучше усыпить пациента, можно извращённым способом, потому что суд может объявить его психом
показати весь коментар
12.10.2020 15:52 Відповісти
маємо надію, що він там і останеться, назавжди, в землі Карабаху
показати весь коментар
12.10.2020 15:59 Відповісти
Пегов скабеева соловёв симонян там навалом лживых гномов которые мнят себя журналистами....
показати весь коментар
12.10.2020 15:52 Відповісти
Азербайджан открыл уголовное производство против кремлевского пропагандиста Пегова и просит РФ о "правовой помощи"
Тихановскую в помощь... *)
показати весь коментар
12.10.2020 15:52 Відповісти
Азербайджанцы-молодцы)) Только так и нужно "их опускать". А мы-???? Часть-пытается защищать "Отечество", а остальные-строят из себя ДЕБИЛОВ............
показати весь коментар
12.10.2020 15:53 Відповісти
Ты откель выползло, ватное "амы"???
показати весь коментар
12.10.2020 16:00 Відповісти
Ученик!! Иди и учись у Дяди Васи......... И не пытайся лезть в спор взрослых.... Если хочешь обсудить со мною " а мы" то,для начала, спроси разрешения, присоединиться к разговору, потом представься, чтобы я понимал с кем пытаюсь общаться... Насчет "ватного"- доповідаю тобі, чортило, що 2014-2016р.р. я захищав незалежніст України. А де було ти?????????
показати весь коментар
12.10.2020 16:26 Відповісти
он должен не просить, а требовать
показати весь коментар
12.10.2020 16:01 Відповісти
«Вo всeм винoвата Poccия!
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..
показати весь коментар
12.10.2020 16:06 Відповісти
14 признаков фашизма "русского мира"

Пьяные крики и запах сортира -
Внешние признаки "русского мира".
Цепь золотая на шее банкира -
Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира -
Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира -
Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира -
Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира -
Идеология "русского мира".
Ложь ежедневная телеэфира -
Это правдивость "русского мира".
Двадцать копеек пачка пломбира -
Память фантомная "русского мира".
В морду удар от отца-командира -
Вот "педагогика" "русского мира".
Насмерть кувалдой забить дезертира -
показати весь коментар
12.10.2020 16:12 Відповісти
А дальше?
показати весь коментар
12.10.2020 18:05 Відповісти
Азербайджанцы, вы гоните...

Типа он по своей воле за свои деньги туда поехал, бо ему делать было нечего. Нет? А кто ж его туда отправил? Спецслужбы Анголы? Или правительство Тринидад и Тобаго? А может туземцы с острова Пасхи?
показати весь коментар
12.10.2020 16:15 Відповісти
А то його під тортурами заставили порушувати закони Азербайджана
показати весь коментар
12.10.2020 16:29 Відповісти
От коли сусід, якому ти дозволив користуваться гаражом, викине твоє майно на вулицю, змінить замки і, за допомогою друга -"амбала", наб"є тобі морду, згадаєш, як ти тут розпинався про "війну християн і мусульман"...
показати весь коментар
12.10.2020 18:15 Відповісти
Все ихние разборки уходят корнями в 20е годы прошлого века, когда большевики резали границы безотносительно к этнической принадлежности. Арцах всегда был Арменией, для гладкости границ территорию закрепили за шиитами.
показати весь коментар
12.10.2020 18:23 Відповісти
Набери у Вікіпедії "Нжде Гарегин биография", прочитай, а потім ми будемо з тобою сперечаться... (якщо буде причина).
показати весь коментар
12.10.2020 18:38 Відповісти
лень читать. ну вот например, что там уже сокровенного?

>4 сентября 1919 года направляется правительством Армении со своим отрядом в Зангезур (Сюник), на который при поддержке Англии предъявлял претензии Азербайджан. Нжде был назначен руководить обороной южного района Зангезура, Капан, тогда как обороной северного района, Сисиан, руководил Погос Тер-Давтян. По собственному выражению - «с этого времени я посвятил себя делу защиты и спасения от уничтожения армян Капана и Аревика, отражая постоянные нападения мусаватистского Азербайджана и турецких пашей Нури и Халила».
показати весь коментар
12.10.2020 18:46 Відповісти
Тобі "лінь читать"? Ну, тоді мені "лінь відповідать...". Будь здоров, кацап, не кашляй!...
показати весь коментар
12.10.2020 19:18 Відповісти
Пристрелите его, не берите пример с нас...
показати весь коментар
12.10.2020 16:24 Відповісти
Возможно что уже расследовали, доказали, осудили и приговорили, а ему теперь просто ждать исполнения приговора
показати весь коментар
12.10.2020 18:11 Відповісти
Доречі, цей мерзотник і серед колоборантів ЛДНР росо-пропаганду знімав. Але я не чув, щоб Україна його розшукувала. Так що, нехай хоч у Азербайджані знайде те, на що давно уже заслуговує
показати весь коментар
12.10.2020 16:27 Відповісти
Кацап - то істота, козломорда і довгоборода. Фото це підтверджує
показати весь коментар
12.10.2020 16:47 Відповісти
Ну, і, звичайно, цей фігурант - клієнт Миротворця
https://myrotvorets.center/criminal/pegov-semyon-vladimirovich/ "Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе. Сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями. Участие в пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор).Провокатор."
показати весь коментар
12.10.2020 16:51 Відповісти
Допрыгался, сукин кот.
показати весь коментар
12.10.2020 16:55 Відповісти
Ага, да, допрыгался, вот только щас федерация его завернет в красивую обертку, перевяжет красным бантиком и сразу же авиапочтой отправит в Баку ...
показати весь коментар
12.10.2020 17:34 Відповісти
Вопрос-почему Украина не сделала аналогично по отношению к этому уродцу в 2014-2015 году?
показати весь коментар
12.10.2020 17:48 Відповісти
 
 