Україна може отримати вакцину проти коронавірусу трьома шляхами, - заступник голови ОП Жовква

В Офісі Президента вважають, що Україна може отримати вакцину проти COVID-19 трьома шляхами: на власних потужностях, через продаж надлишків вакцини країнами ЄС, через механізм COVAX.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква.

За його словами, Україна постійно порушує питання отримання вакцин проти коронавірусу на переговорах з керівництвом ЄС.

Водночас потрібно розуміти, що пріоритет буде надано державам - членам Європейського Союзу на укладення таких угод з конкретними компаніями щодо певної кількості вакцин.

"Це може відбуватися декількома шляхами. Перше – дійсно президент Зеленський заявив, що у нас сьогодні вже існують фармацевтичні потужності, які готові виробляти таку вакцину в Україні. Безумовно, якщо тим компаніям підійдуть наші виробничі потужності, така вакцина швидше потрапить до України. Бо, очевидно, що, виробляючи її для інших країн, ми також будемо виробляти її для себе за відповідними угодами. Це один шлях. Але тут мають між собою говорити фахівці, фармацевти, подивитися на наші потужності, оцінити їх. Я так розумію, вони доволі потужні, ефективні й сучасні, але тут мають говорити фахівці", - пояснив Жовква.

"Другий варіант – якщо ми говоримо навіть про вакцину для держав-членів ЄС, насамперед, то є можливість у цих держав, за наявності надлишку вакцини від COVID-19 в їхніх країнах, говорити про продаж її для третіх країн, зокрема для України", - зазначив заступник голови ОП..

"І третій шлях – з огляду на те, що ми ведемо діалог, приєдналися до відповідних механізмів щодо державних закупівель, ми можемо бути в черзі з країн-партнерів. Ці три шляхи всі є реальними. Можливо, всі з них якраз і будуть реалізовані", - підсумував Жовква.

Читайте також: Епідситуація в Україні стрімко погіршується: вчені прогнозують до 7 800 нових випадків на день