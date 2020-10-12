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Новини Коронавірус і карантин
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Україна може отримати вакцину проти коронавірусу трьома шляхами, - заступник голови ОП Жовква

В Офісі Президента вважають, що Україна може отримати вакцину проти COVID-19 трьома шляхами: на власних потужностях, через продаж надлишків вакцини країнами ЄС, через механізм COVAX.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква.

За його словами, Україна постійно порушує питання отримання вакцин проти коронавірусу на переговорах з керівництвом ЄС.

Водночас потрібно розуміти, що пріоритет буде надано державам - членам Європейського Союзу на укладення таких угод з конкретними компаніями щодо певної кількості вакцин.

"Це може відбуватися декількома шляхами. Перше – дійсно президент Зеленський заявив, що у нас сьогодні вже існують фармацевтичні потужності, які готові виробляти таку вакцину в Україні. Безумовно, якщо тим компаніям підійдуть наші виробничі потужності, така вакцина швидше потрапить до України. Бо, очевидно, що, виробляючи її для інших країн, ми також будемо виробляти її для себе за відповідними угодами. Це один шлях. Але тут мають між собою говорити фахівці, фармацевти, подивитися на наші потужності, оцінити їх. Я так розумію, вони доволі потужні, ефективні й сучасні, але тут мають говорити фахівці", - пояснив Жовква.

"Другий варіант – якщо ми говоримо навіть про вакцину для держав-членів ЄС, насамперед, то є можливість у цих держав, за наявності надлишку вакцини від COVID-19 в їхніх країнах, говорити про продаж її для третіх країн, зокрема для України", - зазначив заступник голови ОП..

"І третій шлях – з огляду на те, що ми ведемо діалог, приєдналися до відповідних механізмів щодо державних закупівель, ми можемо бути в черзі з країн-партнерів. Ці три шляхи всі є реальними. Можливо, всі з них якраз і будуть реалізовані", - підсумував Жовква.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Жовква Ігор (169) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Гениально, за сколько в месяц трудится этот гигант мысли
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12.10.2020 16:01 Відповісти
+3
Зелёные барыги выберут тот, на котором можно побольше смародёрить.
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12.10.2020 16:03 Відповісти
+3
"у нас мощности достаточно мощные" - Жовква.
Еще зе-фармацевты-аналитики есть?
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12.10.2020 16:05 Відповісти
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но всє путі вєдут к *****...
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12.10.2020 16:00 Відповісти
Гениально, за сколько в месяц трудится этот гигант мысли
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12.10.2020 16:01 Відповісти
Потрібно розробляти вакцину в Україні, а не тільки розраховувати на закупки вакцини за кордоном! В світі багато вчених які можуть розробити таку вакцину - потрібно дати їм потужне фінансування та все необхідне для роботи і за пару років у нас буде власна вакцина яку ми ще будемо продавати за кордон! Потрібно було починати пошук вчених які б могли принести свої напрацювання для створення вакцини ще навесні 2020 року і тоді б зараз ми б вже мали якісь результати!
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12.10.2020 16:02 Відповісти
Україна може отримати вакцину проти коронавірусу трьома шляхами, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6296
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12.10.2020 16:49 Відповісти
Головне тількі не прокислі расєйські щі !!!)))
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12.10.2020 16:02 Відповісти
Зелёные барыги выберут тот, на котором можно побольше смародёрить.
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12.10.2020 16:03 Відповісти
А шо, четвертый путь - покупка у Мацквы, уже не канает? А как же ваш дяпутат? Отработал свое крямлевское бабло? Шкуры... Вам бы вакцину от жадности, всей ВР, вколоть, в ваши ж...пы. А Киве еще и прививку от суходрочерства.
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12.10.2020 16:03 Відповісти
вакцину получить у нас есть только один путь - через Же...Зе... ну кто будет отдавать такой ходовой товар бесплатно или бедным в первую очередь?
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12.10.2020 16:03 Відповісти
"у нас мощности достаточно мощные" - Жовква.
Еще зе-фармацевты-аналитики есть?
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12.10.2020 16:05 Відповісти
Зараз зажопінці розкажут де взяти вакціну !!)))
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12.10.2020 16:05 Відповісти
Господи, спаси и сохрани нас от ЗЕлёной нечести.
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12.10.2020 16:06 Відповісти
Эх, распилят бабла на вакцине да так что афёра с тэрафлю от бабыЮли будет цветочками...
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12.10.2020 16:08 Відповісти
Я чомусь впевнена, що зелюки закуплять вакцину в кацапів.
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12.10.2020 16:09 Відповісти
Ксеня... -- шо-то Вы мне сильно нервная и впечатлённая стали в последнее время?
-- я, даже вопросов не задаю, как Вы заметили...*)
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12.10.2020 16:19 Відповісти
Я не часто на сайт заходжу. Де ви встигли розгледіти знервованість ?
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12.10.2020 16:27 Відповісти
-- за зелюков чегой-то беспокоитесь... -- это меня в Вас смущает... *)
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12.10.2020 16:33 Відповісти
мене хвилює країна, яку вони руйнують
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12.10.2020 16:40 Відповісти
Так Вкраїна ж не проти. -- чи шо?
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12.10.2020 16:43 Відповісти
Ось -- підсунув пан Коломойский Громаді хлопчиську для биття... -- аж, навіть сам пан Бутусов з відосиків щось требує і вимагає...*)
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12.10.2020 16:51 Відповісти
Нехай вимагає. Така робота журналіста.
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12.10.2020 17:58 Відповісти
Вакцина - это коммерческий продукт. Компании-разработчики вкладывают сотни миллионов долларов в разработку и потом окупают эти затраты, продавая вакцину. С какого лешего они должны передавать производство в Украину?
Эта говорящая голова не понимает что несет.
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12.10.2020 16:12 Відповісти
-- где-то ты прав, но данную вакцину и прочее по этой теме -- уже вывели из коммерческой зоны. Это теперь государственные программы и нужды.
Не нагнетай пара в холодильнике...*)
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12.10.2020 16:16 Відповісти
что значит "вывели из коммерческой зоны"? Кто платит за разработку вакцины?
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12.10.2020 16:18 Відповісти
Государства, официально, заранее закупили все предпологаемые объёмы возможных производств.

...или ты подсуетился под личные проблемы? *)
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12.10.2020 16:21 Відповісти
Закупили, т.е. это коммерческий продукт.
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13.10.2020 09:10 Відповісти
замглавы ОП Жовква
-- она мне нравится!

...токо ж -- седьмой уже десяток тикаю на Белом Свете -- а ещё на третьем понял -- шо всё горе на Земле не от баб и коммунистов, а от жлобов и популистов! *)
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12.10.2020 16:13 Відповісти
И все три пути через жопу.
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12.10.2020 16:14 Відповісти
Какое, млять, отношение администрация президента может иметь к закупкам вакцины?
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12.10.2020 16:15 Відповісти
піарноє.
в нас Зеля цар і бог.
Думаю прикликати слугу прибрати в ліфті. Бо місцеві президенти там багацько насмітили.
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12.10.2020 16:28 Відповісти
нормальные люди получат внутривенно
из секты свидетелей "шыкаладнага глаза" орально но преимущественно ректально
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12.10.2020 16:31 Відповісти
Україна може тримати вакцина в НУЛЬ способів, тому що ЇЇ НЕ ІСНУЄ В ПРИРОДІ поки що...
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12.10.2020 19:26 Відповісти
Возможность получить вакцину в Украине 0, нет ни одного соглашения с разработчиками. Например Канада уже заключила договора с несколькомы разработчиками для своих граждан - в 5 раз больше доз вакцины , чем население страны. Потом может выбрать наиболее эфективную вакцину. Украина получить вакцину в самую последнюю очередь и не факт, что она будет лучшая.
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12.10.2020 19:50 Відповісти
Анально, орально, вагинально?
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12.10.2020 20:01 Відповісти
все равно каким путем, главное не ********** из паРашы.
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12.10.2020 20:52 Відповісти
Красномордые свиньи должны весь мир бесплатно снабдить вакциной за то что они с миром сделали.
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12.10.2020 22:39 Відповісти
Власть имущие уже все укололись вакциной, только будут лохам до конца втирать, что им надо ждать 4 года кашерную американскую и сами купите.
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12.10.2020 22:45 Відповісти
Можно по воздуху,можно по железной дороге,а,скорее всего, будет через задницу.
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13.10.2020 00:19 Відповісти
 
 