Кернес у поганому стані, до виборів швидше за все не повернеться, - очільник ХОДА Кучер

Мер Харкова Геннадій Кернес, який лікується від коронавірусу в Німеччині, почувається погано.

Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, інформує Цензор.НЕТ.

"За моїми даними, погано (почувається Кернес - ред). Але коректніше буде все ж мені не коментувати цю ситуацію", - сказав Кучер.

При цьому він припустив, що Кернес може не повернутися в Україну до виборів.

"Я висловлю свою думку: ні", - відповів на відповідне запитання Кучер.

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували до 17-ї міської лікарні.

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15 вересня директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що стан Кернеса стабільно важкий.

Вдень 16 вересня ZN.UA з посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.

2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростував чутки про смерть Кернеса. Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.