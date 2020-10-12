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Кернес у поганому стані, до виборів швидше за все не повернеться, - очільник ХОДА Кучер

Кернес у поганому стані, до виборів швидше за все не повернеться, - очільник ХОДА Кучер

Мер Харкова Геннадій Кернес, який лікується від коронавірусу в Німеччині, почувається погано.

Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, інформує Цензор.НЕТ.

"За моїми даними, погано (почувається Кернес - ред). Але коректніше буде все ж мені не коментувати цю ситуацію", - сказав Кучер.

При цьому він припустив, що Кернес може не повернутися в Україну до виборів.

"Я висловлю свою думку: ні", - відповів на відповідне запитання Кучер.

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували до 17-ї міської лікарні.

Читайте також: У Кернеса підтверджено COVID-19, його стан стабільно важкий, - Харківська міськрада

15 вересня директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що стан Кернеса стабільно важкий.

Вдень 16 вересня ZN.UA з посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.

2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростував чутки про смерть Кернеса. Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Автор: 

Німеччина (7522) Кернес Геннадій (506) Кучер Олексій (66) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+38
Горе-то какое.😆😆😆
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12.10.2020 16:06 Відповісти
+37
Ковид помножил Кернеса на ноль?
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12.10.2020 16:08 Відповісти
+35
Ну, Кернес вообще-то --- Заслуженный наперсточник еще Советского Союза... Лох --- харьковский избиратель, который и сейчас проголосует за полутрупа...
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12.10.2020 16:18 Відповісти
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прочитал гепа сдох
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12.10.2020 21:31 Відповісти
здох максим - та й ... х ним...
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12.10.2020 22:11 Відповісти
Мафия, тем более кацапская, "взять и не отдать" не прощает - им инвалидная коляска у Кернеса показалась незаконченным наказанием. А вот Добкин и Фельдман мзду за пларированную сдачу Востока Украины вернули России и поэтому Добкин срочно вернулся к теме мэрства в Харькове.
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12.10.2020 22:38 Відповісти
не вернется или не дотянет? вот в чем вопрос...
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13.10.2020 07:58 Відповісти
Харьковчане и за тушку проголосуют. А если потребуется, то и за трупик.
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13.10.2020 15:09 Відповісти
Скорее бы эти Гепа и допа коньки отбросили,, И тогда наступит в Харькове настоящаая свобода!!
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13.10.2020 15:09 Відповісти
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