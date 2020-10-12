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Домовилися з главою Інституту нацпам'яті Польщі про зустріч у листопаді для переговорів щодо найбільш чутливих тем, - Дробович

Домовилися з главою Інституту нацпам'яті Польщі про зустріч у листопаді для переговорів щодо найбільш чутливих тем, - Дробович

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович і глава Інституту національної пам'яті Польщі Ярослав Шарек планують на початку листопада провести зустріч у Варшаві.

Про це розповів Дробович у коментарі журналістам у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми мали в кулуарах (у межах сьогоднішньої зустрічі президентів України та Польщі. - Ред.) короткі перемовини і домовилися про робочу зустріч на початку листопада у Варшаві", - зазначив очільник УІНП.

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За його словами, питаннями до обговорення на цій зустрічі мають стати напрямки співпраці, зокрема найбільш чутливі теми щодо збереження пам'яті, меморіалізації, пошукові та ексгумаційні роботи, увічнення й відновлення місць поховань, потенційні публікації матеріалів форуму істориків попередніх років тощо.

Дробович запевнив, що "оптимістично налаштований на діалог" з польським колегою. "Для нас важливе зараз повне відновлення на горі Монастир таблиці, про що говорив Президент (Володимир Зеленський. - Ред.). Президент у своєму виступі сказав, що очікуємо відновлення імен, і, я думаю після того взагалі жодних проблем не буде, уже навіть готовий короткий список місць пошукових робіт та ексгумації, яким взаємно поляки і українці обмінялися для реалізації на найближчий час", - розповів голова УІНП.

Автор: 

Інститут нацпам’яті (238) історія (1072) Польща (8666) Дробович Антон (83)


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Цей громадянин Малайзії домовиться, ага.
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12.10.2020 16:24 Відповісти
Договорились с главой Института нацпамяти Польши/ В 2007 г. на сайте ИНП была начата публикация списков граждан, сотрудничавших с органами госбезопасности ПНР. Публикация осуществляется в соответствии с принятым 14 марта 2007 «Законом о люстрации ». Помимо имени каждого человека файлы содержат агентурную кличку, а также подробности его отношений со спецслужбами.-И никаких катаклизмов у поляков не случилось.
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12.10.2020 16:36 Відповісти
Зебилы сейчас надоговариваются, что будем еще и ляхам платить репарации за то что оборонялись против оккупантов на своей земле
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12.10.2020 19:22 Відповісти
"Для нас важно сейчас полное восстановление на горе Монастырь таблицы, о котором говорил Президент (Владимир Зеленский. - Ред.). Президент в своем выступлении сказал, что ожидаем восстановления имен...
Вот тут я приятно удивлён.
А вообще без таких как Вятрович, это будет игра в одни ворота...
Источник: https://censor.net/ru/n3224407
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12.10.2020 20:26 Відповісти
 
 