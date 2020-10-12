Домовилися з главою Інституту нацпам'яті Польщі про зустріч у листопаді для переговорів щодо найбільш чутливих тем, - Дробович
Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович і глава Інституту національної пам'яті Польщі Ярослав Шарек планують на початку листопада провести зустріч у Варшаві.
Про це розповів Дробович у коментарі журналістам у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми мали в кулуарах (у межах сьогоднішньої зустрічі президентів України та Польщі. - Ред.) короткі перемовини і домовилися про робочу зустріч на початку листопада у Варшаві", - зазначив очільник УІНП.
За його словами, питаннями до обговорення на цій зустрічі мають стати напрямки співпраці, зокрема найбільш чутливі теми щодо збереження пам'яті, меморіалізації, пошукові та ексгумаційні роботи, увічнення й відновлення місць поховань, потенційні публікації матеріалів форуму істориків попередніх років тощо.
Дробович запевнив, що "оптимістично налаштований на діалог" з польським колегою. "Для нас важливе зараз повне відновлення на горі Монастир таблиці, про що говорив Президент (Володимир Зеленський. - Ред.). Президент у своєму виступі сказав, що очікуємо відновлення імен, і, я думаю після того взагалі жодних проблем не буде, уже навіть готовий короткий список місць пошукових робіт та ексгумації, яким взаємно поляки і українці обмінялися для реалізації на найближчий час", - розповів голова УІНП.
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Вот тут я приятно удивлён.
А вообще без таких как Вятрович, это будет игра в одни ворота...
Источник: https://censor.net/ru/n3224407