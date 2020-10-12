У Харкові метро скоротить інтервали між поїздами, але закриватися не буде, - заступник мера Терехов

Перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті не закриватимуть метрополітен, попри збільшення випадків захворювання коронавірусом.

Про це сказав Терехов на нараді в мерії в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Метро закривати ми не будемо. Місто як жило, так і має жити. Але ми маємо дотримуватися соціальної дистанції. Ми маємо гарантувати безпечне пересування для людей", - заявив Терехов.

Він доручив керівництву метрополітену розробити новий графік руху поїздів із меншими інтервалами, щоб не допускати скупчування людей на платформах. "Збільшуй кількість поїздів, тому що не треба, щоб люди очікували на платформах і скупчення було", - сказав Терехов, звертаючись до гендиректора КП "Харківський метрополітен" В'ячеслава Стаматіна.

Терехов також заявив, що дезінфекція в громадському транспорті (трамваях, тролейбусах, маршрутках і метро) має відбуватися щонайменше двічі на день і нагадав про необхідність дотримання маскового режиму. Водночас перший заступник міського голови наголосив, що водії не можуть контролювати дотримання маскового режиму пасажирами - це має робити поліція.

"Контроль має здійснювати ніхто інший, як Національна поліція", - сказав він.

За інформацією Харківської облдержадміністрації, за минулу добу в регіоні підтверджено 741 випадок COVID-19, зокрема 499 - у Харкові.

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