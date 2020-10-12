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Новини Коронавірус і карантин
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У Харкові метро скоротить інтервали між поїздами, але закриватися не буде, - заступник мера Терехов

У Харкові метро скоротить інтервали між поїздами, але закриватися не буде, - заступник мера Терехов

Перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті не закриватимуть метрополітен, попри збільшення випадків захворювання коронавірусом.

Про це сказав Терехов на нараді в мерії в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Метро закривати ми не будемо. Місто як жило, так і має жити. Але ми маємо дотримуватися соціальної дистанції. Ми маємо гарантувати безпечне пересування для людей", - заявив Терехов.

Він доручив керівництву метрополітену розробити новий графік руху поїздів із меншими інтервалами, щоб не допускати скупчування людей на платформах. "Збільшуй кількість поїздів, тому що не треба, щоб люди очікували на платформах і скупчення було", - сказав Терехов, звертаючись до гендиректора КП "Харківський метрополітен" В'ячеслава Стаматіна.

Терехов також заявив, що дезінфекція в громадському транспорті (трамваях, тролейбусах, маршрутках і метро) має відбуватися щонайменше двічі на день і нагадав про необхідність дотримання маскового режиму. Водночас перший заступник міського голови наголосив, що водії не можуть контролювати дотримання маскового режиму пасажирами - це має робити поліція.

"Контроль має здійснювати ніхто інший, як Національна поліція", - сказав він.

За інформацією Харківської облдержадміністрації, за минулу добу в регіоні підтверджено 741 випадок COVID-19, зокрема 499 - у Харкові.

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Автор: 

карантин (18172) Метрополітен (1422) Харків (5747) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Ку-ку?
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12.10.2020 16:29 Відповісти
+2
от, ****, гении
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12.10.2020 16:18 Відповісти
+2
Каждый день в быдлохарькове вижу кондукторов в трамваях с маской на подбородке. А водилы трамваев - поголовно свинопасы: с малыми интервалами борются долгим стоянием на крупных остановках, когда уже давно все вышли-сели, по 3 зеленых светофора пропускают, чтоб в стоячем воздухе побольше ковид распространить...
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12.10.2020 16:41 Відповісти
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от, ****, гении
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12.10.2020 16:18 Відповісти
Классненько то как. Теперь на то же количество людей будут выпускать меньше поездов, а значит люди будут собираться более тесно. Гениально.
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12.10.2020 16:22 Відповісти
Ку-ку?
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12.10.2020 16:29 Відповісти
Більше поїздів буде.
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12.10.2020 18:14 Відповісти
меньше интервал - больше поездов за ту же единицу времени
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12.10.2020 18:15 Відповісти
Каждый день в быдлохарькове вижу кондукторов в трамваях с маской на подбородке. А водилы трамваев - поголовно свинопасы: с малыми интервалами борются долгим стоянием на крупных остановках, когда уже давно все вышли-сели, по 3 зеленых светофора пропускают, чтоб в стоячем воздухе побольше ковид распространить...
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12.10.2020 16:41 Відповісти
социальная дистанция между вагонами, но не между людьми...Л-логика.
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12.10.2020 16:52 Відповісти
Что не понятно ?? В единицу времени кол. поездов будет больше А значит будет меньше толкучки !!
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12.10.2020 17:01 Відповісти
Сначала увеличили эти интервалы(наверное на машинистах экономили),а теперь решили уменьшить. "Гениально". А трамваи и троллейбусы? Те почти на каждой остановке "передышку" делают, пассажиров трамбуют. Касса прежде всего.
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12.10.2020 17:17 Відповісти
A у Львові ??)
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12.10.2020 17:44 Відповісти
 
 