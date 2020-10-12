У Києві на COVID-19 хворіють 480 школярів і 359 вчителів, - Кличко
У Києві на карантин через коронавірус закрили чотири школи і два дитсадки.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На сьогодні в місті закриті на карантин 4 школи - через випадки захворювання серед вчителів. Дві школи у Печерському районі, одна в Оболонському й одна у Подільському. На жаль, зростає кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів. Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 502 класи у 188 школах", - сказав Кличко.
Він зазначив, що всього у Києві хворих на коронавірус школярів – 480, а також хворіють і 359 педагогів.
За словами мера, у дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закрили 67 груп у 58 садках. Два садочки зачинені на карантин.
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