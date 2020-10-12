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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві на COVID-19 хворіють 480 школярів і 359 вчителів, - Кличко

У Києві на COVID-19 хворіють 480 школярів і 359 вчителів, - Кличко

У Києві на карантин через коронавірус закрили чотири школи і два дитсадки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні в місті закриті на карантин 4 школи - через випадки захворювання серед вчителів. Дві школи у Печерському районі, одна в Оболонському й одна у Подільському. На жаль, зростає кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів. Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 502 класи у 188 школах", - сказав Кличко.

Він зазначив, що всього у Києві хворих на коронавірус школярів – 480, а також хворіють і 359 педагогів.

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За словами мера, у дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закрили 67 груп у 58 садках. Два садочки зачинені на карантин.

Автор: 

дитячий садок (365) карантин (18172) Київ (19794) Кличко Віталій (3536) школа (2228) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А ви подивиться уважно на цю фотку. Тупі мамочки вважають, що діткам масочки западло одягати і вони ну от ніяк не можуть віруса ковід передавати
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12.10.2020 20:25 Відповісти
 
 