Міністр оборони Туреччини Акар - Шойгу: "Єреван має негайно вивести війська з території Азербайджану"

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив у телефонній розмові зі своїм візаві Сергієм Шойгу, що Єреван повинен піти з окупованих територій Азербайджану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Анадолу".

Акар у розмові з Шойгу наголосив на необхідності припинення обстрілів населених пунктів Азербайджану з боку Вірменії і виведення вірменських військ із окупованих азербайджанських земель.

"Вірменія порушує режим гуманітарного перемир'я. Єреван має негайно вивести війська з території Азербайджану. Баку не може чекати справедливості ще 30 років. Туреччина готова підтримати справедливу позицію азербайджанської сторони", - сказав турецький міністр.

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