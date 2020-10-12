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Міністр оборони Туреччини Акар - Шойгу: "Єреван має негайно вивести війська з території Азербайджану"
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив у телефонній розмові зі своїм візаві Сергієм Шойгу, що Єреван повинен піти з окупованих територій Азербайджану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Анадолу".
Акар у розмові з Шойгу наголосив на необхідності припинення обстрілів населених пунктів Азербайджану з боку Вірменії і виведення вірменських військ із окупованих азербайджанських земель.
"Вірменія порушує режим гуманітарного перемир'я. Єреван має негайно вивести війська з території Азербайджану. Баку не може чекати справедливості ще 30 років. Туреччина готова підтримати справедливу позицію азербайджанської сторони", - сказав турецький міністр.
Топ коментарі
+35 vitaliymkua
показати весь коментар12.10.2020 16:50 Відповісти Посилання
+22 Мария Никоненко #463515
показати весь коментар12.10.2020 16:40 Відповісти Посилання
+20 Шрек Баблокат
показати весь коментар12.10.2020 16:50 Відповісти Посилання
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Ні, ти точно божевільний...
мы все знаем твой лютый нрав..
На "МИР", я так понимаю, Баку не настроен.......... Армяне сегодня, противопоставить Баку ничего (реального) не могут..... Все будет зависеть от позиций Турции и рашки(((
І тут кацапи всралися.
Это означает полную блокаду и уничтожение армении, которая уже достала всех своих соседей, включая Грузию.
https://twitter.com/tZEinform
Уже почти 50 лет Северный Кипр ими оккупирован.