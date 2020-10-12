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Міністр оборони Туреччини Акар - Шойгу: "Єреван має негайно вивести війська з території Азербайджану"

Міністр оборони Туреччини Акар - Шойгу:

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив у телефонній розмові зі своїм візаві Сергієм Шойгу, що Єреван повинен піти з окупованих територій Азербайджану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Анадолу".

Акар у розмові з Шойгу наголосив на необхідності припинення обстрілів населених пунктів Азербайджану з боку Вірменії і виведення вірменських військ із окупованих азербайджанських земель.

"Вірменія порушує режим гуманітарного перемир'я. Єреван має негайно вивести війська з території Азербайджану. Баку не може чекати справедливості ще 30 років. Туреччина готова підтримати справедливу позицію азербайджанської сторони", - сказав турецький міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо не побачимо від Вірменії бажання закінчити конфлікт у Карабасі, ми не зупинимося і підемо до кінця, - Алієв

Автор: 

Азербайджан (860) Вірменія (738) Шойгу Сергій (630) Нагірний Карабах (466) Акар Хулусі (18)


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Топ коментарі
+35
Баку не может ждать справедливости еще 30 лет. Турция готова поддержать справедливую позицию азербайджанской стороны.


І тут кацапи всралися.
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12.10.2020 16:50 Відповісти
+22
Не думаю. Амеры утихомирят все стороны конфликта. Придется Армении смириться с потерей ворованных территорий. Ничего страшного. Рассейка, как я понял, не при делах.
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12.10.2020 16:40 Відповісти
+20
Игорек!.. ты на своем боевом летающем диване уже выдвинулся в район Нагорного Карабаха, или только заправляешся таблетками?!.. ты там поосторожней..
мы все знаем твой лютый нрав..
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12.10.2020 16:50 Відповісти
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И шо Шойгу? Не гу-гу?
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12.10.2020 16:34 Відповісти
Пакістан також погрожує Вірменії повним знищенням, а це вже Третя світова війна з ядерною зброєю!
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12.10.2020 16:36 Відповісти
Не думаю. Амеры утихомирят все стороны конфликта. Придется Армении смириться с потерей ворованных территорий. Ничего страшного. Рассейка, как я понял, не при делах.
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12.10.2020 16:40 Відповісти
Вірмени зараз втратять не тільки Карабах, вони зараз взагалі втратять державу як таку. Там Вірменії дуже небагато на мапі, Азербайджан завоює всі вірменські території дуже швидко.
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12.10.2020 16:42 Відповісти
Мне кажется, что ты сгущаешь краски. Нахера Азербайджану захватывать Армению? Никто не поймет, такого "подвига".
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12.10.2020 16:44 Відповісти
Туреччина давно хоче знищити вірменів та Вірменію як таку і йде до цієї 200-річної мети.
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12.10.2020 16:49 Відповісти
Извините, но вы бредите.
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12.10.2020 16:52 Відповісти
Чому, пан має рацію !! Цьому протистаянню вже понад 200 років !!)))
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12.10.2020 16:54 Відповісти
Да хоть тыщу. Никто азерам не даст захватить Армению.
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12.10.2020 16:56 Відповісти
Справа в тім що США вже не є світовим жандармом і ніхто в США нічого питати не буде, просто зітруть Вірменію з мапи світу.
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12.10.2020 16:58 Відповісти
Хорошо. Приведи пример, из последних десятилетий, чтобы какое-то государство просто взяли бы и стерли с карты.
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12.10.2020 17:03 Відповісти
СРСР , сам зтерся !!)))
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12.10.2020 17:26 Відповісти
Ну тоді вже треба згадати також Югославію, Чехословаччину. Ну і ГДР.
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12.10.2020 18:22 Відповісти
Ну так это его привычное состояние.
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12.10.2020 16:55 Відповісти
Вы полемизируете с местным "городским сумасшедшим". Он всем тут известен.
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12.10.2020 19:00 Відповісти
Міністр оборони Туреччини Акар - Шойгу: "Єреван має негайно вивести війська з території Азербайджану" - Цензор.НЕТ 1934
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12.10.2020 16:57 Відповісти
Тебе знову з "дурки" випустили? Чого ж Туреччина не знищила їх за 6 століть? До 1916 року, якби вірмени, з подачі Росії, не почали різать турків і курдів у східній Туреччині, вірменів ніхто не чіпав, вони були БІЛЬШІСТЮ там, і цей район так і називався - "Турецька Вірменія"!!! І навіть після "геноциду", у Туреччині, зараз, вірменів більше, ніж у самій Вірменії...
Ні, ти точно божевільний...
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12.10.2020 17:48 Відповісти
Не звертайте увагу на троля.
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12.10.2020 16:51 Відповісти
Игорек!.. ты на своем боевом летающем диване уже выдвинулся в район Нагорного Карабаха, или только заправляешся таблетками?!.. ты там поосторожней..
мы все знаем твой лютый нрав..
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12.10.2020 16:50 Відповісти
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12.10.2020 19:32 Відповісти
Рассейка, как я понял, не при делах./21 век.Гендер-стирание отличий и противоречий.
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12.10.2020 16:57 Відповісти
Умен, чертяка... А какой внимательный... А умный.... , шо пестец...
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12.10.2020 16:59 Відповісти
А то.
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12.10.2020 17:03 Відповісти
Хрен в пальто!
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12.10.2020 17:04 Відповісти
хранительнице домашнего очага и священного домашнего огня Марии Никоненко материться не хорошо Не эстетично.
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12.10.2020 17:15 Відповісти
Зато удобно и практично. (с)
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12.10.2020 17:24 Відповісти
В палате № 6 в дурдоме ,выходной,наполеон ты наш?
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12.10.2020 16:43 Відповісти
Читайте не тільки Цензор, який взагалі не має міжнародного розділу новин! Пакістан зробив різки заяви проти Вірменії і готовий стати на сторону Азербайджана і надати військову допомогу Азербайджану.
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12.10.2020 16:51 Відповісти
Ага, він же турецьку мову не знає.
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12.10.2020 16:43 Відповісти
Та ему турок хер показал и вся тобі, як кажуть, "мова".
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12.10.2020 16:46 Відповісти
Размер не имеет значения...
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12.10.2020 17:06 Відповісти
Марія, це чисто жіночий коментар ))))) а твої попередні були чоловічими. Чи у вас сімейний підряд?
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12.10.2020 17:16 Відповісти
Ага, ага... Мы, как Ильф и Петров.- Как вы пишете вдвоем? - Один бегает по магазинам, а другой пишет. Потом наоборот.
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12.10.2020 17:23 Відповісти
эта война может еще затянуться надолго, Ереван тупо вцепился в кусок земли, будет нагонять туда всё новую пехоту и технику... у них война на уничтожение друг друга, людей хватает
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12.10.2020 16:35 Відповісти
Эти люди почуяв жаренное побегут на рассею, шаурму жарить!)
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12.10.2020 16:44 Відповісти
да вот с трудом их оттуда сгоняют, а армянских солдат туда бросают снова и снова
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12.10.2020 16:47 Відповісти
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12.10.2020 16:35 Відповісти
Хрен там((( Вы не учитываете ментальность обоих народов((( В большей части-они не бойцы(( Не хочу никого обидеть или оскорбить((( Так-что, или "быстрая война" или мир(((
На "МИР", я так понимаю, Баку не настроен.......... Армяне сегодня, противопоставить Баку ничего (реального) не могут..... Все будет зависеть от позиций Турции и рашки(((
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12.10.2020 16:41 Відповісти
Про "не бойцы" я бы так категорично не утверждал. Там с обеих сторон не детское ожесточение, и война эта длится уже с конца 80-х.
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12.10.2020 16:57 Відповісти
А удмурт шо?, настамнет???)))
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12.10.2020 16:42 Відповісти
Это единственная надежда Армении))) Но у рашки и так проблем....... Даже тунгусских добровольцев не сможет отправить)))
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12.10.2020 16:50 Відповісти
Только так и можно, и должно разговаривать с Россией. Только так и никак иначе.
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12.10.2020 16:44 Відповісти
Баку не может ждать справедливости еще 30 лет. Турция готова поддержать справедливую позицию азербайджанской стороны.


І тут кацапи всралися.
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12.10.2020 16:50 Відповісти
Иными словами: "Позвольте вам, батенька, выйти вон".
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12.10.2020 16:52 Відповісти
Респект!только так с кацапо-фашистких чмырем говорить
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12.10.2020 16:58 Відповісти
Появился на необъятном горизонте расейской гопоты - новый хулиган звать его Эрдоган, и ему пох на мнение кремля...
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12.10.2020 17:00 Відповісти
Турция требует сухопутный коридор до Нахичевани.
Это означает полную блокаду и уничтожение армении, которая уже достала всех своих соседей, включая Грузию.
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12.10.2020 17:07 Відповісти
Грузия имела неосторожность пустить армянских беженцев на свою территорию и они уже требуют присоединить несколько районов Грузии к Армении.
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12.10.2020 17:11 Відповісти
Откуда информация?!...
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12.10.2020 17:52 Відповісти
Переброска осуществляется самолетами под регистрацией компаний "Armenia Avia", "Nord Star" и "Atlantis Armenian Air Lines" через воздушное пространство Грузии.

https://twitter.com/tZEinform
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12.10.2020 18:08 Відповісти
Самый большой позитив это то что кацапы уже потеряли Армению. Просто они этого еще не поняли
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12.10.2020 17:22 Відповісти
А почему турки не хотят вывести свои войска с территории Кипра ?
Уже почти 50 лет Северный Кипр ими оккупирован.
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12.10.2020 17:37 Відповісти
А в Америке вообще - негров линчуют!
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12.10.2020 17:43 Відповісти
да и госдолг у них охерительный
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12.10.2020 17:53 Відповісти
А если еще и в рублях посчитать!
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12.10.2020 18:00 Відповісти
To Кубицкий. Дядя, вы дурак? Греки-киприоты в 1970х. решили присоединить ВЕСЬ КИПР к Греции! Не спросясь турков-киприотов, которые, естественно сильно удивились и начали выступать против. Тогда греки начали с ними гражданскую войну, получив оружие от ,черных полковников., И если бы не Турция - всех бы просто сбросили в море. И именно греки киприоты последовательно против всех планов воссоединения, предлагаемых ООН. Киздеть - не мешки ворочать, да?
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12.10.2020 22:35 Відповісти
ну по твоей логике, тогда и пуйло имело право оккупировать Крым и Донбасс, они ведь типа не хотели в НАТО и ЕС как остальная Украина ! Так, ватка ?
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12.10.2020 23:20 Відповісти
То Кибицкий. Какая тут связь?! Наоборот: греки решили ПРИСОЕДИНИТЬ остров! Как армяне Карабаха или сепары Крыма. Какая ватка, я жителем Рашки никогда не был, даже в Совдепии. Дебил, б...
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13.10.2020 09:52 Відповісти
по качану.
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13.10.2020 01:52 Відповісти
Это Путину не Макроном-Зеленским жопу вытирать, Эрдоган такой же полуфюрер.
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12.10.2020 17:41 Відповісти
И что самое характерное, чувак высказывает это не министру Армении, а министру пацакии . Он что-то знает
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12.10.2020 17:44 Відповісти
та вони просто чай п"ють та анекдоти розказують
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12.10.2020 20:37 Відповісти
та шо там знать. кацапское ПВО выносят турецкие летающие роботы, мама не горюй. А когда нет ПВО - воевать полегче будет
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12.10.2020 23:50 Відповісти
Роботы роботами, но вот Бутусов давеча писал, что не всё так гладко у азербайджанцев идёт. Проваливается штурм унд дранг. Походу пацаки успели армянам спецов подогнать + горы + плохая погода. На современном уровне робототехники одними дронами войну не выиграть.
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13.10.2020 00:31 Відповісти
Тактично намекнул,что их могут вывеЗти. Как расеян. Компактно.
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12.10.2020 18:03 Відповісти
Турок поставив кацапа на місце! Ай маладєц!
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12.10.2020 18:22 Відповісти
Це найкоротший шлях до миру, вивести війська з території Азербаджану, підписати мирний договір і будувати світле майбутнє своїм націям без анексій і контрибуцій. В іншому випадку буде прірва.
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12.10.2020 18:57 Відповісти
пох шо на азербайджан, шо на армян (в алфавитном порядке, чтобы никто не обиделся). Главное то - что будет плохо россии - то нам хорошо
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12.10.2020 21:53 Відповісти
То Шатров. Слушай, дятел, если я скажу, что мне пох что Украина, что ОРДЛО, чей Крым - тебе понравится? Чем вы с Рашкой больше друг друга убиваете, тем Азербайджану легче? Не нравится?! А мне пох.
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12.10.2020 22:39 Відповісти
я понимаю твои чувства. россия за Армению, значит мы должны быть за Азербайджан, тем более если взять во внимание голосования в ООН по Крыму. Но меня, как либерала по убеждениям, волнует судьба певца "давай, до-свиданья" Гилала Мамедова. Хотя, погуглил, извиняюсь. Певец уже на свободе. Смотрим что будет дальше. Топлю теперь за турецкие ударные беспилотники против кацапского железа
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12.10.2020 23:35 Відповісти
Ну ВСЕ... конкретно, просто, понятно, доступно, дипломатично просто... и на руском языке. В итоге: как армяне, так и раша ласты подожмут и с обосранными жопами сделают то, что им сказали...
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12.10.2020 23:01 Відповісти
золотые слова Министра обороны Турции... шойгушке кужугетовичу по хлебалу впорол по полной...
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13.10.2020 07:51 Відповісти
 
 