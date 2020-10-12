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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко заявляє про готовність передати частину своїх повноважень іншим органам влади

Лукашенко заявляє про готовність передати частину своїх повноважень іншим органам влади

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що готовий передати частину своїх повноважень іншим органам влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Оскільки останнім часом багато говорять про перерозподіл повноважень, явно комусь їх не вистачає, а в основному це правильно: уряд та інші органи влади треба довантажувати, знімати з президента невластиві питання", - зазначив Лукашенко.

За словами "президента", який захопив владу в Білорусі, нещодавно він отримав записку, в якій пропонується "71 повноваження перенести від президента на всі рівні влади".

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Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668)


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Топ коментарі
+3
Не будет картошку на камеру собирать?
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12.10.2020 16:54 Відповісти
+3
Стесняюсь спросить, а откуда у него полномочия? 5 ноября истекают действующие, а дальше все весьма сомнительно.
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12.10.2020 17:32 Відповісти
+3
БЕРЕЗВОЕЦ-+100 - его прогноз о конституционной реформе под слабо презика прокремлевского, вытащенного из тюряги , для посадки на трон по урезанным под Кремль полномочиями, Лука не своими поделится полномочиями а того на которого ему указал Путин
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12.10.2020 17:36 Відповісти
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Вот пусть на местах и работают.
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12.10.2020 16:51 Відповісти
-- ты и есть первое место -- почётное! *)
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12.10.2020 16:54 Відповісти
Не будет картошку на камеру собирать?
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12.10.2020 16:54 Відповісти
Бульбадиктатор поплыл... но отсидеть за убийства оппонентов придется.
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12.10.2020 16:54 Відповісти
-- не... -- такие не сажаются, а ложатся -- на пушечные лафеты под траурные пляски...*)
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12.10.2020 16:57 Відповісти
Шо хорошо у коммунистов? -- никакой фантазии! ...всё тупо, голимо и зримо...*)
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12.10.2020 16:55 Відповісти
кгб и мвд передай опозиции
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12.10.2020 16:59 Відповісти
Знает, что проиграл, и уменьшает полномочия будущено Президента, чтоб опираясь на свою шоблу сохранить себе свое стадо.
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12.10.2020 17:08 Відповісти
Передаст часть полномочий сыну и часть - внуку?
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12.10.2020 17:17 Відповісти
угадал мой пост... коленьке часть наделит
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13.10.2020 00:49 Відповісти
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй. (с)
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12.10.2020 17:23 Відповісти
демократия хороша, когда большинство мыслит положительно
иначе приводит к власти горлопанов и популистов
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13.10.2020 10:31 Відповісти
А БЕНТЛИ !?)
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12.10.2020 17:29 Відповісти
Космическая щедрость!
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12.10.2020 17:31 Відповісти
Стесняюсь спросить, а откуда у него полномочия? 5 ноября истекают действующие, а дальше все весьма сомнительно.
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12.10.2020 17:32 Відповісти
пока вова з.п. силовикам выделяет, полномочия будут, а дальше фсё
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13.10.2020 00:50 Відповісти
БЕРЕЗВОЕЦ-+100 - его прогноз о конституционной реформе под слабо презика прокремлевского, вытащенного из тюряги , для посадки на трон по урезанным под Кремль полномочиями, Лука не своими поделится полномочиями а того на которого ему указал Путин
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12.10.2020 17:36 Відповісти
У клапатлівага Бацькі Лукі для беларусаў заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня:
«Я заўсёды ў гатоўнасці перадаць частку сваіх паўнамоцтваў іншым органам улады. Але ніхто ж мне не дакладвае пра гатоўнасць нейкіх там незразумелых iншых органаў улады прыняць хоць бы частку маіх паўнамоцтваў. А можа гэтых іншых органаў улады наогул няма (былі б, я б іх даўно адлавіў б, перасадзіў б і расстраляў бы). А раз няма каму то і перадаваць няма чаго. Буду сам, як сагнуты бурлак, натужліва гібець ўсю паўнату государевых паўнамоцтваў».
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12.10.2020 17:52 Відповісти
Кремль торопит - пора передавать полномочия путинской кодле....Прощай Белорусь....
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12.10.2020 18:43 Відповісти
vse polnomocyje nado otdat narodu poskolku on uze nikto.
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12.10.2020 18:48 Відповісти
Сам ти нікто, бідасік.
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16.11.2020 18:03 Відповісти
Так нахера ты их брал?
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12.10.2020 19:23 Відповісти
Кровавий бацька нету в тебе ніяких полномочій супротів бульбонарода.
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12.10.2020 19:57 Відповісти
Щоб не було корупції. Чим більше роздати повноважень, тим більше буде корупції. Тому у Білорусі зараз розвинутий соціалізм, а в Україні -- дикий капіталізм.
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16.11.2020 17:46 Відповісти
Смешно.. Почти как переход Путина в премьер министры в свое время, типа ушел "на вторые роли". Главное не должность и полномочия.. , а кто правит на самом деле В Беларуси нужно полностью перезагружать власти и отстранять от власти всю без исключения семью Лукашенко. ( кстати с высылкой из страны, для пущей гарантии ну или садить за узурпацию власти и репрессии против народа и политической оппозиции) Все остальное профанация.
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12.10.2020 19:39 Відповісти
не поможет, там надо полную декоммунизацию
типа вошебойку глобально
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13.10.2020 00:53 Відповісти
А я уважаю Лукашенко. У него все предприятия работают и ни одно не порезано на металлолом, как в Украине. В Минске чистенько, везде зеленая травка растет и деревья подстрижены
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13.10.2020 09:29 Відповісти
социализм победил в Белоруссии, сев.корее, россии и на кубе
сатанист маркс продолжает владеть умами таких же безбожников как он

а остальные страны строят капитализм
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13.10.2020 10:36 Відповісти
По всій Білорусі порядок, і люди доглянуті. Але якщо народ здурів, то все полетить до біса перекидом.
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16.11.2020 17:55 Відповісти
 
 