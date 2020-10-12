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Лукашенко заявляє про готовність передати частину своїх повноважень іншим органам влади
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що готовий передати частину своїх повноважень іншим органам влади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".
"Оскільки останнім часом багато говорять про перерозподіл повноважень, явно комусь їх не вистачає, а в основному це правильно: уряд та інші органи влади треба довантажувати, знімати з президента невластиві питання", - зазначив Лукашенко.
За словами "президента", який захопив владу в Білорусі, нещодавно він отримав записку, в якій пропонується "71 повноваження перенести від президента на всі рівні влади".
Топ коментарі
+3 Garry Grant
показати весь коментар12.10.2020 16:54 Відповісти Посилання
+3 Oksana Kudlay
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+3 Nataliia Radchenko
показати весь коментар12.10.2020 17:36 Відповісти Посилання
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иначе приводит к власти горлопанов и популистов
«Я заўсёды ў гатоўнасці перадаць частку сваіх паўнамоцтваў іншым органам улады. Але ніхто ж мне не дакладвае пра гатоўнасць нейкіх там незразумелых iншых органаў улады прыняць хоць бы частку маіх паўнамоцтваў. А можа гэтых іншых органаў улады наогул няма (былі б, я б іх даўно адлавіў б, перасадзіў б і расстраляў бы). А раз няма каму то і перадаваць няма чаго. Буду сам, як сагнуты бурлак, натужліва гібець ўсю паўнату государевых паўнамоцтваў».
типа вошебойку глобально
сатанист маркс продолжает владеть умами таких же безбожников как он
а остальные страны строят капитализм