Лукашенко заявляє про готовність передати частину своїх повноважень іншим органам влади

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що готовий передати частину своїх повноважень іншим органам влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Оскільки останнім часом багато говорять про перерозподіл повноважень, явно комусь їх не вистачає, а в основному це правильно: уряд та інші органи влади треба довантажувати, знімати з президента невластиві питання", - зазначив Лукашенко.

За словами "президента", який захопив владу в Білорусі, нещодавно він отримав записку, в якій пропонується "71 повноваження перенести від президента на всі рівні влади".

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