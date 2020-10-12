Україна і Польща мають робити все, щоб якомога менше підприємств постраждали під час пандемії, - Дуда

Україна і Польща мають робити все, щоб якомога менше українських і польських підприємств постраждали під час пандемії коронавірусу, щоб вони продовжували співробітництво і побудову польсько-українських економічних відносин після пандемії, повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час офіційного візиту в Україну.

"Минулого року товарообіг був EUR7,5 млрд. На сьогодні 1200 польських підприємств діють в Україні. Протягом цього року товарообіг зменшився, це було пов'язано із закриттям наших економік, пандемією коронавірусу. Я переконаний, що ми маємо робити все, щоб ми пройшли через цей час якнайкраще, щоб якнайменше підприємств із української та польської сторони, а також спільних підприємств, постраждали, щоб після пандемії, коли ми її подолаємо, могли продовжувати свою співпрацю і побудову польсько-українських економічних відносин", - сказав він на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, обидва президенти домовилися реалізувати всі можливі кроки, щоб ця співпраця розвивалася.

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"Ми хочемо, щоб Україна наближалася з економічного розвитку до рівня Західної Європи, і Польща до цього рухається. Я, як президент Республіки Польща, хотів би, щоб полякам жилося так, як суспільствам у Західній Європі з економічної, соціальної точки зору. Я хотів би, щоб до цього йшов і розвиток економічного співробітництва в Україні", - зазначив він.

Президент Польщі наголосив, що економічне співробітництво між Україною та Польщею як найближчими сусідами має важливе, і навіть стратегічне значення.

"Звісно, у фокусі уваги цих переговорів були й торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво. З об'єктивних причин у першому півріччі 2020-го року темпи нашої двосторонньої торгівлі дещо сповільнилися. Однак сьогодні ми можемо відновити позитивну динаміку та зростання попередніх років. Такий оптимізм дають обсяги польських інвестицій в економіку України, активна співпраця між нашими регіонами та імплементація важливих спільних проєктів", - зауважив Зеленський, пише Укрінформ.

На думку Президента України, також дуже важливо відновити регулярну роботу міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

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"Загалом у рамках візиту пана Президента в Україну підписано низку дуже важливих документів. За їх розлогими назвами - чіткі перспективи збільшення інвестицій в нашу економіку, плани щодо об'єднання транспортно-транзитного потенціалу", - зазначив Зеленський.