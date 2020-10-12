УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4084 відвідувача онлайн
Новини
10 251 89

Протести в Мінську стали вкрай радикальними, міліція буде готова застосувати бойову зброю, - заступник голови МВС Білорусі Казакевич

Протести в Мінську стали вкрай радикальними, міліція буде готова застосувати бойову зброю, - заступник голови МВС Білорусі Казакевич

Білоруська міліція погрожує за необхідності застосовувати бойову зброю для придушення протестів у республіці.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Казакевич, передає Цензор.НЕТ.

За словами Казакевича, МВС відзначає загасання протестного руху в регіонах, однак вони переміщаються у Мінськ і стають радикальнішими. Свідчення цього - недільний марш у Мінську.

"Ще вдень і ввечері це було каміння і пляшки, що летять, ножі і заточки, а вже до ночі - барикади і палаючі покришки. Нічого спільного з цивільним протестом це не має. Ми зіткнулися не просто з агресією, а з групами бойовиків, радикалів, анархістів, футбольних фанатів, зі спробами повторити події початку серпня", - сказав Казакевич.

Також дивіться: Білоруські міліціонери б'ють кийками учасників мирної акції протесту в центрі Мінська. ВIДЕО

Представник МВС впевнений, що Білорусь "намагаються ввергнути в хаос 90-х" і "змусити пройти шлях республік, які пережили кольорові революції".

"Від імені МВС заявляю: ми не підемо з вулиць і забезпечимо порядок у країні. Співробітники органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ у разі необхідності застосовуватимуть спецзасоби і бойову зброю, - заявив Казакевич.

Читайте також: "Ненавиджу вас, ОМОН! Ви перетворилися на нелюдів!" - білоруська біатлоністка Скардіно

Автор: 

Білорусь (7987) зброя (7567) протест (2411)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
Протесты в Минске стали крайне радикальными, милиция будет готова применить боевое оружие, - замглавы МВД Беларуси Казакевич - Цензор.НЕТ 4715
показати весь коментар
12.10.2020 17:08 Відповісти
+15
Неправда.У вас не "русифицированные области,как в Украине",а вся страна русифицирована.Большинство говорит на русском,надписи на русском.Все лидеры пророссийские,Тихановская Путина очень уважает,(пока он ее не послал подальше)Большинство не против " дружбы с росией ",абсолютно не понимая роли Москвы в бедах Белоруси.
показати весь коментар
12.10.2020 18:01 Відповісти
+10
Вчера в Минске покрышки жгли. Впервые сначала протестов. В любом случае бунта 4-5 часов в воскресенье совершенно недостаточно. В будни вся страна работает, дороги забиты машинами едущих по своим делам людей.
показати весь коментар
12.10.2020 17:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, тогда Лука может готовить чемоданы на Ростов
показати весь коментар
12.10.2020 16:59 Відповісти
Потрібно збільшвати граничну чисельність ЗСУ до 600 тис. військових та створювати нові бригади біля кордону з Білоруссю. Застосування зброї в Білорусі спровокує Майдан, Майдан спровокує російську агресію і прийдеться вступати в зіткнення з російськими військами на території Білорусі, а для цього потрібні нові бригади.
показати весь коментар
12.10.2020 17:02 Відповісти
Надо заднепроходного им в помощь в командировку отправить!
показати весь коментар
12.10.2020 17:11 Відповісти
правий на усі сто відсотків.
показати весь коментар
12.10.2020 17:31 Відповісти
я вот тебя поддерживал...- но, после этого бреда.. ахереваю...(((
показати весь коментар
12.10.2020 22:25 Відповісти
А що ж тут здається вам маячнею? Майдан, війна чи путін?
показати весь коментар
12.10.2020 23:20 Відповісти
Колхозный диктатор
показати весь коментар
12.10.2020 17:01 Відповісти
Партизанщина будет
показати весь коментар
12.10.2020 18:03 Відповісти
Дурак Лука -- ему токо раз стрельнуть -- и Кремль сразу в дамках!

...а может и не дурак? -- но тогда и Кремль не сразу, а чуток погодя... ...но полюбэ...
показати весь коментар
12.10.2020 17:01 Відповісти
и што кремиль твой?

пригонит казачков с нагайками с расеским акцентом - моментально расея из друхрасея станет врагом нумер1
показати весь коментар
12.10.2020 17:05 Відповісти
Кремль в душе, почти у каждого беларуса! ...ну, из тех, хто на митинги не выходит -- а их миллионы...
показати весь коментар
12.10.2020 17:14 Відповісти
Неправда. В Беларуси нет русифицированных областей, в отличие от Украины. Сторонников русского мира мало осталось. По естественным причинам, советское поколение вымирает. В целом Россия воспринимается нейтрально, как какая нибудь Албания.
показати весь коментар
12.10.2020 17:45 Відповісти
Неправда.У вас не "русифицированные области,как в Украине",а вся страна русифицирована.Большинство говорит на русском,надписи на русском.Все лидеры пророссийские,Тихановская Путина очень уважает,(пока он ее не послал подальше)Большинство не против " дружбы с росией ",абсолютно не понимая роли Москвы в бедах Белоруси.
показати весь коментар
12.10.2020 18:01 Відповісти
Так и в Киеве укр.мову редко услышишь. Видео из Сум на цензоре видел, тоже все по-русски шпарят. Комментарии кстати о ненависти к России почему то 80-90% на русском. Это нормально, не ассоциировать русский язык с Россией.
Лидеры пророссийские тоже байка. Ни Бабарико,ни Тихановская никогда ими не были. Тем паче, Путин её послал! Ещё и в список разыскиваемых преступников внёс.
показати весь коментар
12.10.2020 18:13 Відповісти
Вы вообще прессу читаете?
Вы с какой планеты?
показати весь коментар
12.10.2020 19:55 Відповісти
что не так? в Киеве вдруг заговорили по-украински!?
показати весь коментар
12.10.2020 19:57 Відповісти
В Киеве многие говорят по украински, особенно молодежь.Я здесь живу.знаю
Не в этом суть.Хоть и по русски говорят,но знают цену лживому подлому соседу
А у вас большинство не понимает влияния Москвы на все ваши беды-хотят дружить с росией, с путиным
Вы почитайте высказывания Тихановской о "мудром руководителе путине "и т.д
Пока ее в розыск не обьявили,может теперь прозреет
Мы тоже до Донбасса и Крыма верили в "братский народ "
И с вами они также поступят
показати весь коментар
12.10.2020 20:25 Відповісти
Та з ким Ви полемізуєте? Ви що, не відчуваєте, як смердить "немитими портками" і "прокислими щами"?... Є в Білорусі така контора - ОАЦ (Філіал КГБ). "Кіберохранка", типу ФСБ-шної "Лахти"... А є спеціально відкритий Лукашенком, для "лахтинців", білоруський портал... От звідти він і строчить... Зверніть увагу, як мало стало білорусів на форумі... Більше половини щезло... Їх або "прищемили", або просто вони не мають змоги вийти в Інтернет... Залишилися лише представники цих двох "контор"... Так що дивіться - якщо пише білоруською, це, скоріш всього, ОАЦовець, що корчить з себе,для нас, "білоруського суперпатріота" ("лахтинцям" нема сенсу писать білоруською, бо білоруси своєї мови, практично, не знають...). Якщо пише російською - "лахтинець".
показати весь коментар
13.10.2020 10:07 Відповісти
...ага -- говори, рассказывай, доставай -- показывай...
А ты откель про Беларусь знаешь, бывал там?
показати весь коментар
12.10.2020 18:19 Відповісти
значки не видишь? флаг оккупационный слева от ника висит
показати весь коментар
12.10.2020 18:32 Відповісти
-- зачёт! *)

...но Беларусь совковая руссляндия... -- токо на меня не обижайся -- сами виноваты.
показати весь коментар
12.10.2020 18:36 Відповісти
стало быть германия сирийская мусляндия .
показати весь коментар
12.10.2020 19:45 Відповісти
...стало быть -- тебе нигде не быть...*)
показати весь коментар
12.10.2020 19:54 Відповісти
Вибач, друже, але той прапорець лише показує адресу проксі, ччерез який ти сюди на сайт заходиш. Краще б ви тут дописували білоруською, і ми б всі бачили, що ви не кремлєботи, що не знають білоруської, а ми, друже, її всі розуміємо
показати весь коментар
12.10.2020 19:46 Відповісти
Білорусь вся покацаплена. У вас немає білоруськомовних областей, на відміну від України.
показати весь коментар
12.10.2020 20:00 Відповісти
Я бы не определял покацапленость мовою. Нет регионов желающих сближения с Россией. В Харькове знаю таких точно большинство. Колорадов.
показати весь коментар
12.10.2020 20:03 Відповісти
Не хочуть "сбліженія"? Ви серйозно? А хіба може бути ще більше "сбліженіє", ніж є зараз? Хіба лукашенко (разом з Білоруссю, на жаль) не є кімнатним песиком путіна? Ви спочатку відійдіть бодай на таку саму відстань від кацапії, як Україна відійшла, а тоді побачимо скільки у вас насправді прихильників "сбліженія". Ви просто ще ані на міліметер не віддалилися.
показати весь коментар
12.10.2020 20:08 Відповісти
Лукашенко всегда подчёркивал независимость. Предвыборная компания вообще велась под антироссийскими лозунгами. Бабарико, Тихановский агенты Кремля! В Украине многие так и считают, Лукашенко спас Беларусь от поглощения Россией. Таки дела, думающая кастрюля.
показати весь коментар
12.10.2020 20:12 Відповісти
Цю мирну революцію і заколотили провокатори, бо Лукашенко віддалився від кремля на граничну відстань -- відмовився від російської нафти, став купувати у США, про союз і мови не було.
показати весь коментар
12.10.2020 22:39 Відповісти
Руцкимир в душе у большинства жителей дамбаса. Но только за деньги. Был.
Теперь хлебнули, начали постепенно умнеть... Не все, конечно, кто не замазан кровью.
Вы можете представить себе трезвого дамбаса образца 2013г. на лавочке без ботинок? В этом разница, сдуется кремль.
Подавится.
показати весь коментар
12.10.2020 18:14 Відповісти
Если брать критерием русскомирности, знание и владение русским языком, то, как мне сказали в России, мол: Ты говоришь по-русски лучше, чем мы! -- даже иногда ничего не понятно...*)
Язык до Киева доведёт. ...даже, если все дороги ведут в Рим!
показати весь коментар
12.10.2020 18:24 Відповісти
Отнюдь. Критерий - наглая быдловатость, имхо.
показати весь коментар
12.10.2020 18:31 Відповісти
Если у человека 200 слов в лексиконе + жестикуляция и мимика, то его поймёт любой, в независимости от языкознания того и другого... -- с ним всё ясно... *)
показати весь коментар
12.10.2020 18:40 Відповісти
Неправда. Половина Білорусі була під Польщею, як і Західна Україна, воювала на боці Наполеона, і не така вона вже "совкова". У німецькій окупації була толерантна до німців, і лише партизани, наслані з Москви, псували ці відносини.
показати весь коментар
12.10.2020 22:49 Відповісти
Спалені села на Волині - це "зіпсовані відносини".
показати весь коментар
12.10.2020 23:42 Відповісти
Протесты в Минске стали крайне радикальными, милиция будет готова применить боевое оружие, - замглавы МВД Беларуси Казакевич



бескровной ревалюцыя не бывает
как только застрелят пару десятков чел

сметут нахрен всю лукабратию

спалят вместе с дворцом и наследником
показати весь коментар
12.10.2020 17:02 Відповісти
Маладец! По-большевистски мыслишь!

Ну подумаешь сдохнет под пулями быдло, бабы ещё нарожают.
показати весь коментар
12.10.2020 17:31 Відповісти
5 января 1905 года большевиков еще не біло. А оно вишь как аукнулось.
показати весь коментар
12.10.2020 17:42 Відповісти
Если полицаи начнут стрелять - должна ответить армия - там полно призывников, у которых родственники против Луки, никакой Путин с его бандитами не поможет.Надеюсь, оппозиция уже работает с армейцами.
показати весь коментар
12.10.2020 17:56 Відповісти
Да нет у вас даже жопазиции, одни приспособленцы. Баламуты и балалайки. Вас бьют, а вы ещё больше их любите и цветами заваливаете. РАБЫ ВЫ.
показати весь коментар
12.10.2020 18:52 Відповісти
Як на похоронах.
показати весь коментар
12.10.2020 22:57 Відповісти
В Белоруси, да и во всём мире, всё можно решить только с помощью силы
показати весь коментар
12.10.2020 19:35 Відповісти
Бравада с подобных казакевичей быстро слетает,когда дело принимает серьезный оборот. Но похоже для беларусов "серьезный оборот"-это брожение по улицам с шариками,максимум.
показати весь коментар
12.10.2020 17:03 Відповісти
Вертикаль действует по принципу "Васька слушает да ест". Это надо жить в Беларуси чтоб понять уровень терпения и неготовности пойти на настоящее дело победы ради. Чиновники до сих пор абсолютно убеждены в своей безопасности и то что белорусы не пересекут "красную черту".
Судит не Лукашенко, назначенные им холуи.

МИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Минский городской суд отклонил жалобу защиты бывшего председателя правления "Белгазпромбанка" и экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико на продление срока его пребывания под стражей. Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат Дмитрий Лаевский.
"Да, Минский городской суд оставил жалобу без удовлетворения", - сказал представитель защиты.
Тем самым Минский горсуд оставил без изменения постановление суда Центрального района Минска от 7 октября, которым также была оставлена без удовлетворения жалоба защиты Бабарико о продлении срока его содержания под стражей.
показати весь коментар
12.10.2020 17:37 Відповісти
русский, а шо такое "тасс"?
показати весь коментар
12.10.2020 19:27 Відповісти
це теж саме що таз, але з двома с накінці
показати весь коментар
12.10.2020 19:53 Відповісти
Пробег Минск Ростов: первый и последний учасник вышел на финишную прямую.
показати весь коментар
12.10.2020 17:03 Відповісти
-- там, в Минсе -- оружия под ногами немеряно! ...такие прекрасные камешки тротуарной укладки... ...токо с монтировками и ломиками проблемы, шо б доколупаться до Свободы...*)
показати весь коментар
12.10.2020 17:05 Відповісти
Раньше по выходным в библиотеки ходили, в театры. А теперь вирус по улицам гоняют.
показати весь коментар
12.10.2020 17:06 Відповісти
Точно! И этот вирус называется "Luka Mudischev".
показати весь коментар
12.10.2020 17:59 Відповісти
Как там погодка за уралом?
показати весь коментар
12.10.2020 18:00 Відповісти
Протесты в Минске стали крайне радикальными, милиция будет готова применить боевое оружие, - замглавы МВД Беларуси Казакевич - Цензор.НЕТ 4715
показати весь коментар
12.10.2020 17:08 Відповісти
яка симпотична світлина.
показати весь коментар
12.10.2020 17:33 Відповісти
тільки ножика не бачу а так ,,ход мьіслєй" правильний
показати весь коментар
12.10.2020 18:15 Відповісти
нафиг ножи! у них березок ...!
показати весь коментар
12.10.2020 19:04 Відповісти
Це з мітингів проти інтеграції з Мордором. Був там...
показати весь коментар
12.10.2020 20:34 Відповісти
може то "москалей на лижи"?
показати весь коментар
12.10.2020 19:56 Відповісти
Да ладно! В таком случае розовые пони дадут решительный и жесткий ответ - вместо себя выведут на улицы детей с рисунками о любви к милиции.
Уух! Трепещи Таракан-Тараканище!
Протесты в Минске стали крайне радикальными, милиция будет готова применить боевое оружие, - замглавы МВД Беларуси Казакевич - Цензор.НЕТ 5700
показати весь коментар
12.10.2020 17:09 Відповісти
та не ребята, стреллять - не вариант вообще.
показати весь коментар
12.10.2020 17:09 Відповісти
они же и заточены сугубо на применение оружия, им эти цацки-пецки с дубинками нафик не нужны
показати весь коментар
12.10.2020 17:11 Відповісти
Вчера в Минске покрышки жгли. Впервые сначала протестов. В любом случае бунта 4-5 часов в воскресенье совершенно недостаточно. В будни вся страна работает, дороги забиты машинами едущих по своим делам людей.
показати весь коментар
12.10.2020 17:13 Відповісти
Сейчас в Шабанах вся улица перекрыта горящими покрышками. В центре гремят свето-шумовые. В районе Риги полчаса назад громыхало, аж окна звенели.
показати весь коментар
12.10.2020 21:52 Відповісти
Булбофюрер поднимает ставки......
показати весь коментар
12.10.2020 17:14 Відповісти
во времена совка омоновцев спецом периодически запускали в боксы общаг ******* людей безнаказанно, чтобы вкус крови не притуплялся
показати весь коментар
12.10.2020 17:15 Відповісти
мусора мрази
показати весь коментар
12.10.2020 17:25 Відповісти
Березовець молодчага- чітко спрогнозував: В тюрязі Лука зустрівся з позоціонерами а насправді з наступником під вимогу Кремля, видрапортував уХйлу видосиком... далі усіх останних виженуть за кордон, залишать ручного, будуть вести його до влади через конституційну реформу, водночас жорстоко розпроавляючись з мітингами...
показати весь коментар
12.10.2020 17:25 Відповісти
двум белорусским оппозиционерам - директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу, члену инициативной группы незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико Юрию Воскресенскому - 11 октября изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест

Саме Бабарика буде ************ презиком за прогнозом Березовця))
показати весь коментар
12.10.2020 17:50 Відповісти
Беларусы решили наколоть развитие исторического революционного процесса и вылезли на лавочки в носочкам. Ребята, не получится: история все равно соберет свой кровавый "урожай". Очень жаль, конечно, но... Очень жаль!
показати весь коментар
12.10.2020 17:41 Відповісти
Ситуация требует гибкости - в помощь беларусам История - Б.В.Савинков:"Конь бледный ", "Конь белый", "Конь вороной" и т.д., а также - "Книга памяти и скорби"(1900...1910 г.), 10 томов.
Может быть, и в 21 веке что-нибудь пригодится.
показати весь коментар
12.10.2020 17:45 Відповісти
у детей поучиться, практичней будет книжки муторно читать

https://people.onliner.by/2020/10/12/v-pinske-12-letnyaya-shkolnica-nozhom-ranila-dvux-odnoklassnic

По предварительной информации УСК по Брестской области, сегодня примерно в 8:45 12-летняя ученица 6-го класса, находясь в женской раздевалке одной из школ Пинска, ножом ранила двух одноклассниц. Одна пострадавшая госпитализирована, второй ученице оказана помощь на месте.

Тяжелее всего пострадала та, которую ударили ножом в живот. Ей сделали операцию, была большая потеря крови, но сейчас жизнь вне опасности. Второй девочке попало по голове, но ей повезло - царапина.
показати весь коментар
12.10.2020 18:04 Відповісти
А надо бы уметь читать и думать!Безмозглых и малограмотных людей, готовых идти за любыми химерами и посулами, очень любили и любят всякие большевики и национал-социалисты - из них легко сделать орудие для захвата и удержания власти путем обмана лживыми идеологиями. Власть грозит расстреливать демонстрации - пора и протестующим пригрозить шайке бандитов, желающих "вечной власти", суровым ответом на их угрозы.
показати весь коментар
13.10.2020 14:50 Відповісти
Раніше, чи піздніше, білоруси прийдуть до силових акцій(
Чим підніше вони докумекають, що з тварюками по іншому неможливо розмовляти, ти меншого досягнуть і тим більше постраждають.

А тепер в мене питання!
А чи не пора українську владу до гілляки, чи хочаб повернути на сцену, де всцятий сивоха визивав сміх, а на огиду?
Може досить дивитися на ЗЕбільний квартал у владі?
показати весь коментар
12.10.2020 17:45 Відповісти
****! я щас вам дам! я *** устрою киргуду фашистской власти!!!
показати весь коментар
12.10.2020 17:47 Відповісти
И даже не сомневался, только когда поймёт это большая часть народа не поможет вам и оружие, порвём вас суки мусорские голыми руками.
показати весь коментар
12.10.2020 18:10 Відповісти
Протесты в Минске стали крайне радикальными, милиция будет готова применить боевое оружие - "Бабушки с народом": В Беларуси проходит очередная акция протеста пенсионеров
показати весь коментар
12.10.2020 18:14 Відповісти
Применяйте, применяйте, один уже применял.
показати весь коментар
12.10.2020 18:28 Відповісти
Протести в Мінську стали вкрай радикальними, міліція буде готова застосувати бойову зброю, - заступник голови МВС Білорусі Казакевич - Цензор.НЕТ 6441
показати весь коментар
12.10.2020 18:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ii7WaDIm6oY&feature=youtu.be&ab_channel=TUT.BY.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Вот так даже пенсионеры выражают свою любовь к лукавому.
показати весь коментар
12.10.2020 18:30 Відповісти
Лягаві, мабуть, думають, що на другій стороні не з'явиться зброя? Зброя з'явиться зі всього світу разом з бойовиками. Що потом будете робити?Може краще перестати бити народ та подумати чого народ вийшов на вулиці?
показати весь коментар
12.10.2020 18:42 Відповісти
ES vediot sankciji ne tolko dlia Lukosenko no i vsem kompanijam kto ego poderzyvajet.
показати весь коментар
12.10.2020 18:56 Відповісти
Один стрелял на Майдане, потом у него произошли выстрелы "извнутри" да ещё была погоня по белому снегу, по "желтому" следу.
показати весь коментар
12.10.2020 19:19 Відповісти
Насильство та жорстокість, що посилюються владою Білорусії - породжують ще
більший опір з боку людей... Ненависть стає лютішою та сліпою, тому суспільний
опір все одно зруйнує зганблену , стару, віджившу систему, бо немає для будь
-якої нації більшої та іншої перемоги і гордості, ніж гордість вирватися з
нікчемного рабства кацапського і стати вільним та незалежним, щоб ніколи не
чути тих ментів, що принизливо бьють тебе , білоруса у твоїй країні та заганяють
як скотину "сквозь строй" у стійло ... кричачи на тебе не твоєю, а
російською мовою ...
показати весь коментар
12.10.2020 20:59 Відповісти
а уже к ночи - баррикады и горящие покрышки.Источник: https://censor.net/ru/n3224425

Протести в Мінську стали вкрай радикальними, міліція буде готова застосувати бойову зброю, - заступник голови МВС Білорусі Казакевич - Цензор.НЕТ 5299

такие покрышки ?
показати весь коментар
12.10.2020 23:16 Відповісти
Лука! Обїявляй в Минске карантин по короновирусу. COVID-19 всех спасет
показати весь коментар
13.10.2020 08:49 Відповісти
 
 