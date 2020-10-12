Протести в Мінську стали вкрай радикальними, міліція буде готова застосувати бойову зброю, - заступник голови МВС Білорусі Казакевич

Білоруська міліція погрожує за необхідності застосовувати бойову зброю для придушення протестів у республіці.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Казакевич, передає Цензор.НЕТ.

За словами Казакевича, МВС відзначає загасання протестного руху в регіонах, однак вони переміщаються у Мінськ і стають радикальнішими. Свідчення цього - недільний марш у Мінську.

"Ще вдень і ввечері це було каміння і пляшки, що летять, ножі і заточки, а вже до ночі - барикади і палаючі покришки. Нічого спільного з цивільним протестом це не має. Ми зіткнулися не просто з агресією, а з групами бойовиків, радикалів, анархістів, футбольних фанатів, зі спробами повторити події початку серпня", - сказав Казакевич.

Також дивіться: Білоруські міліціонери б'ють кийками учасників мирної акції протесту в центрі Мінська. ВIДЕО

Представник МВС впевнений, що Білорусь "намагаються ввергнути в хаос 90-х" і "змусити пройти шлях республік, які пережили кольорові революції".

"Від імені МВС заявляю: ми не підемо з вулиць і забезпечимо порядок у країні. Співробітники органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ у разі необхідності застосовуватимуть спецзасоби і бойову зброю, - заявив Казакевич.

Читайте також: "Ненавиджу вас, ОМОН! Ви перетворилися на нелюдів!" - білоруська біатлоністка Скардіно