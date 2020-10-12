Росія застосовує на території України майже всі типи БПЛА, які є на озброєнні армії РФ, - ГУР Міноборони

На Донбасі під час формування 1-го і 2-го армійських корпусів окупанти створили окремі роти БПЛА, а потім окремі групи БПЛА у бригадах і полках.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МОУ.

Представник військової розвідки України розповів про різке зниження якості російських безпілотників після введення проти РФ міжнародних економічних санкцій.

За словами Скібіцького, на БПЛА окупантів, які українські воїни збивали в 2014 році, було багато елементів німецького, французького, японського та південнокорейського виробництва. Після того, як іноземні комплектуючі вичерпалися, російські виробники намагаються встановлювати на літальні апарати комплектуючі власного виробництва, але їхня якість набагато нижча за ту, яку мають деталі іноземного виробництва. Тому процес подальшого розвитку російської безпілотної авіації загальмувався.

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