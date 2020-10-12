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Новини Агресія Росії проти України
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Росія застосовує на території України майже всі типи БПЛА, які є на озброєнні армії РФ, - ГУР Міноборони

Росія застосовує на території України майже всі типи БПЛА, які є на озброєнні армії РФ, - ГУР Міноборони

На Донбасі під час формування 1-го і 2-го армійських корпусів окупанти створили окремі роти БПЛА, а потім окремі групи БПЛА у бригадах і полках.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МОУ.

Представник військової розвідки України розповів про різке зниження якості російських безпілотників після введення проти РФ міжнародних економічних санкцій.

За словами Скібіцького, на БПЛА окупантів, які українські воїни збивали в 2014 році, було багато елементів німецького, французького, японського та південнокорейського виробництва. Після того, як іноземні комплектуючі вичерпалися, російські виробники намагаються встановлювати на літальні апарати комплектуючі власного виробництва, але їхня якість набагато нижча за ту, яку мають деталі іноземного виробництва. Тому процес подальшого розвитку російської безпілотної авіації загальмувався.

Читайте також: Україна в ОБСЄ: за два місяці найманці РФ 130 разів порушили перемир'я на Донбасі і 21 раз використовували заборонені безпілотники

Автор: 

безпілотник (4439) розвідка (3894) Донбас (22358) Скібіцький Вадим (295) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
Генштаб досі не створив в Україні війська БПЛА, військові реформи абсолютно не відбуваються, закупівель БПЛА для ЗСУ не відбувається, хоча Україна за роки війни має кращи технології БПЛА ніж Туреччина!
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12.10.2020 17:16 Відповісти
+8
підрозділ аєророзвідки є (і "лелечки" там є непогані...і специ-профі є).....
головнокомандуючого нема !
і пацюків багато...
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12.10.2020 17:22 Відповісти
+7
Зато наши по гаражам стоят. Зелень распорядилась.
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12.10.2020 16:59 Відповісти
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Зато наши по гаражам стоят. Зелень распорядилась.
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12.10.2020 16:59 Відповісти
Генштаб досі не створив в Україні війська БПЛА, військові реформи абсолютно не відбуваються, закупівель БПЛА для ЗСУ не відбувається, хоча Україна за роки війни має кращи технології БПЛА ніж Туреччина!
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12.10.2020 17:16 Відповісти
підрозділ аєророзвідки є (і "лелечки" там є непогані...і специ-профі є).....
головнокомандуючого нема !
і пацюків багато...
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12.10.2020 17:22 Відповісти
это ты про свыню имитатора?
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12.10.2020 18:36 Відповісти
ні, про жабу амператора
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12.10.2020 19:15 Відповісти
Я ж кажу, що кацапи рукожопі.
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12.10.2020 16:59 Відповісти
На фоне полного отсутствия противодействия со стороны Украины, кацапам вполне достаточно и хлама с алиэкспресса.
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12.10.2020 17:01 Відповісти
деграданты
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12.10.2020 17:07 Відповісти
Так лохи всё стерпят,а у клоуна вайна закончилася,у ***** в глазах оно увидело мир.
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12.10.2020 17:14 Відповісти
у них санкции. И то, они хоть и из говна и веток, а что-то лепят. А в Украине нет санкций и наоборот.
Где дроны? Где их серийное производство?
Для современных войн, это уже стало столь же необходимо, как любое привычное оружие.
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12.10.2020 17:35 Відповісти
БПЛА буратине ни к чему.При военной доктрине папы Карло Шефиром озвученной. Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
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12.10.2020 17:41 Відповісти
Росія застосовує на території України майже всі типи БПЛА, які є на озброєнні армії РФ, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 3045
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12.10.2020 17:49 Відповісти
Очень удобно рассказывать какие проблемы с производствоим дронов в РФ. Пнуть медведя. А что сами палец о палец не ударили, систематизировать производство, закупки и использование дронов, балабол в погонах молчит.
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12.10.2020 18:55 Відповісти
У виробництві ******** БПЛА кацапи не - ведміді, а гієнові собаки, що живляться смердячими трупами.
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12.10.2020 19:21 Відповісти
И будет так
Росія застосовує на території України майже всі типи БПЛА, які є на озброєнні армії РФ, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 7120
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12.10.2020 23:27 Відповісти
гур мо Украины из бойцов превратилось в статистическое отделение какого-то захудалого предприятия... бойцы, вас хоть чему-нибудь учат ваши толстозадые учителя из воздушно-диванных войск? или статистика - двигатель прогресса? а пробовать в худшем случае сбивать, а в лучшем случае захватывать вместе с техдокументацией вас этому не учат? или у вас вместо ума ручка - главное оружие разведчика?
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13.10.2020 07:48 Відповісти
 
 