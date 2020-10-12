УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3986 відвідувачів онлайн
Новини
4 077 34

Вілкул і "слуга народу" Шевчик стануть учасниками 2 туру в Кривому Розі, - опитування Рейтингу

На виборах міського голови Кривого Рогу, які заплановані на 25 жовтня 2020 року, лідирують чинний мер міста Юрій Вілкул і кандидат від партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик.

Про це свідчать дані опитування, проведеного серед криворіжців 8-9 жовтня цього року соціологічною групою "Рейтинг", передає Обозреватель.

Так, за чинного градоначальника готові проголосувати 40,8% виборців, які визначилися з вибором. Відразу ж за ним йде кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик, за якого готові віддати свій голос 29,0% виборців.

Далі з великим відривом: кандидат від ОПЗЖ Костянтин Павлов (10,1%), представник "Європейської Солідарності" Юрій Яровий (7,2%) і висуванець від "Сили людей" Юрій Мілобог (5,5%). Решта кандидатів заручилися менш ніж 4% симпатій виборців.

Водночас 20% опитаних не визначилися зі своїм вибором.

Вілкул і слуга народу Шевчик стануть учасниками 2 туру в Кривому Розі, - опитування Рейтингу 01

Заміри електоральних симпатій, які проводилися з липня по жовтень, дозволяють говорити про різке зниження рівня підтримки Юрія Вілкула з плином виборчої кампанії: так, якщо у вересні за нього були готові проголосувати 50,5% усіх опитаних, то через місяць – 31,5%.

Водночас Дмитро Шевчик різко наростив підтримку: з 14,0% у вересні до 22,3% у жовтні (дані серед усіх опитаних)

Незначне зростання продемонстрував також представник "Євросолідарності" Юрій Яровий – з 3,9 до 5,5%.

Вілкул і слуга народу Шевчик стануть учасниками 2 туру в Кривому Розі, - опитування Рейтингу 02

Результати опитування електоральних переваг на виборах у криворізьку міськраду свідчать, що за партію чинного мера "Блок Юрія Вілкула "Українська перспектива" готові проголосувати 33,8% виборців. На другому місці - "Слуга народу", яку мають намір підтримати 23,2% опитаних.

Вілкул і слуга народу Шевчик стануть учасниками 2 туру в Кривому Розі, - опитування Рейтингу 03

До міськради проходять також "Опозиційна платформа "За життя" (10,3%), "Партія Шарія" (8,2%), "Європейська Солідарність" (7,3%) і "Сила людей "(6,1%). Можуть подолати 5-відсотковий бар'єр також ВО "Батьківщина" (4,7%) і "Пропозиція" (4,2%). Решта партій набирають менше 2 відсотків.

При цьому найбільш спадну динаміку за минулий місяць демонструють "Блок Вілкула" Українська перспектива". Кількість тих, хто має намір голосувати за політичну силу чинного мера, за місяць знизилася на 10% – з 35,9 до 25,3% серед усіх опитаних.

Відчутно просіла також підтримка "Опозиційної платформи - За життя" – з 9,1 до 7,7%.

Вілкул і слуга народу Шевчик стануть учасниками 2 туру в Кривому Розі, - опитування Рейтингу 04

Зросла підтримка "Партії Шарія" (з 2,8 до 6,1%), "Європейської Солідарності" (з 3,8 до 5,4%), "Сили людей" (з 1,4 до 4,6%) і "Пропозиції" - з 0,3 до 3,2%. Зростання підтримки останньої пов'язують з Юрієм Любоненком, колишнім мером Кривого Рогу і лідером партії "Пропозиція" в місті.

Автор: 

вибори (6725) Кривий Ріг (1367)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
Зона сумерек. Вилкул...зажоповцы.. Тьфу,долбаная вата.
показати весь коментар
12.10.2020 17:05 Відповісти
+13
безнадежный вариант, только дуст и стерилизация
показати весь коментар
12.10.2020 17:12 Відповісти
+10
Это не Донбасс.
Это гораздо хуже.
показати весь коментар
12.10.2020 17:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зона сумерек. Вилкул...зажоповцы.. Тьфу,долбаная вата.
показати весь коментар
12.10.2020 17:05 Відповісти
видать у них там все хорошо раз долбодятлов вибирают
показати весь коментар
12.10.2020 17:29 Відповісти
ЗЕшибись!

"..А увидел ровно тот же Кривой Рог, из которого уехал в 2006 году.
Все-таки крепкие хозяйственники - эти диагноз..." - Денис Казанский.



https://www.veskr.com.ua/krivorozhskie-gorodskie-novosti/23534-a-uvidel-rovno-tot-zhe-krivoj-rog-iz-kotorogo-uekhal-v-2006-godu-vse-taki-krepkie-khozyajstvenniki-eti-diagnoz.html




показати весь коментар
12.10.2020 17:33 Відповісти
В горсовет проходят также "Оппозиционная платформа "За жизнь" (10,3%), "Партия Шария" (8,2%)
90% ваты в городе, кули..
показати весь коментар
12.10.2020 18:02 Відповісти
29 лет мало. Нужно 40. Еще 11 лет осталось
показати весь коментар
12.10.2020 17:06 Відповісти
Боюсь, что и 40 будет мало.
показати весь коментар
12.10.2020 17:08 Відповісти
Если на Кривой Рог будут ложить сбольшим прибором,как и раньше, то и 100 летбудетмало.
Голосовать просто не за кого.
Кто представляет здесь юлину матьківщину? Правильно, кума Вилкула Бабенко. Ее юля уже выгоняла из матьківщини, но почему-товзяла назад.
Кто представляет ЕС? Яровий, проще назвать партии, в которых он не побывал, чем в которых побывал. Начинал со спонсорства Майдана 2004, потом яшкался с рыгоаналами, пытался стать депутатом от них, ходит в корешах организаторов титушек. Теперь примкнул к ЕС.
Кто представляет Филатовскую Пропозицію? Любоненко, мер Кривого Рога 90-х годов. Матерый коррупционер, на котором штампа не где поставить.
Так закого голосовать?
Я просто не пойду.
показати весь коментар
12.10.2020 18:19 Відповісти
Была такая мысль и у меня. Но бюллетень не очень хочется отдавать, а потому все-же схожу. Но выбор и у нас не лучше: погань на погани поганью погоняет. По сути мы живем в феодальном строе, где на местах ситуация даже хуже, чем в центре.
показати весь коментар
12.10.2020 18:43 Відповісти
"Партия Шария" в Кр. Рогу с (8,2%) напрягает..
показати весь коментар
12.10.2020 17:08 Відповісти
Это не Донбасс.
Это гораздо хуже.
показати весь коментар
12.10.2020 17:12 Відповісти
безнадежный вариант, только дуст и стерилизация
показати весь коментар
12.10.2020 17:12 Відповісти
и сверху асфальтом
показати весь коментар
12.10.2020 17:24 Відповісти
Окружить забором и бетоном залить.
показати весь коментар
12.10.2020 17:25 Відповісти
беда в том, что это стерилизованное, обдустованное и залитое бетоном ...овно все равно всплывет
показати весь коментар
12.10.2020 17:50 Відповісти
Будеш в Кривому Розі - побувай на 95 кварталі. Нещодавно відремонтували стенд з фото хлопців, що загинули в українсько-російській війні. Будеш неприємно здивований двічі: від цифр рейтингів і від кількості призвіщ.
показати весь коментар
12.10.2020 17:27 Відповісти
Брехня.Шевчика тянут за уши зебилье, а победит старик-Вилкулоид , "совковьlй кирзак", хотя разницьl нет
показати весь коментар
12.10.2020 17:23 Відповісти
Кривой Рог выбирает из сортов говна... уверен, что они сделают правильный выбор!
показати весь коментар
12.10.2020 17:23 Відповісти
Рог Изобилия...
показати весь коментар
12.10.2020 17:26 Відповісти
Для кого роги та копита, а для кого і достаток.
показати весь коментар
12.10.2020 17:35 Відповісти
Город, из которого любой нормальньlй человек-по скорее мечтает свалить.
показати весь коментар
12.10.2020 17:30 Відповісти
На похованні Іакова у синагозі рабин просить сказати слово Шмуля.
Шмуль трохи пом'явся і вимовив:"Його брат був ще гіршим"...
показати весь коментар
12.10.2020 17:32 Відповісти
А что вы хотите от города, который породил такое убожество как зеленский? В принципе очередной быдло-городок.
показати весь коментар
12.10.2020 17:50 Відповісти
рог=и в африке РОГ !!!! Ватное Бычье выбирает себе подпбных !!!!
показати весь коментар
12.10.2020 17:56 Відповісти
Юго-вострчное быдло было, есть и будет есть!
показати весь коментар
12.10.2020 18:20 Відповісти
На думку спадає прислів'я: блювота, лайна не солодша.
показати весь коментар
12.10.2020 18:37 Відповісти
Рыговское болото, разбавленное слугауродами.
показати весь коментар
12.10.2020 19:02 Відповісти
Достойные наследники донецко-криворожской республики. Сдается, что из забоя запоя они никогда не выходили. А сейчас впали в ОПЗЖопный ЗЕпой.
показати весь коментар
12.10.2020 19:19 Відповісти
"крівой_рох" -- це діягноз.
показати весь коментар
12.10.2020 19:58 Відповісти
регіонали пропонують миску борщу та кусень хліба рабам, усі інші - смоктати *уй лапу...

Пропоную вгадади з трьох разів - кого собі у хозяїва виберуть залежні.
показати весь коментар
12.10.2020 20:25 Відповісти
У Зеленского решили в Кривом Роге любой ценой добыть победу ставленнику Ахметова, даже посадив Вилкула
Виктор Таран пишет на своей странице в Facebook, «сорока на хвосте принесла», что на днях действующему мэру Кривого Рога Вилкулу должны вручить подозрение в уголовном деле и скорее всего задержать.
Политолог отмечает, пока что трудно судить о юридической составляющей дела. Документов пока что никто не видел. К заявлению большинства юристов, которые знакомы с сутью дела, нужно относиться осторожно. При этом можно допустить, что так как профессионально штампуют дела наши правоохранительные органы, дело «развалится», а Вилкула-старшего выпустят уже до конца октября. Виктор Таран подчёркивает, важно обратить внимание на политологический аспект этого дела. Последние рейтинги, показывают, что Вилкул и его блок уверенно побеждают в Кривом Роге. Это не хорошо и не плохо. Это тенденция. Большинство действующих мэров побеждают на этих выборах, поскольку после реформы децентрализации они смогли продемонстрировать избирателям улучшение ситуации в своих городах, но здесь ситуация особая - https://replyua.net/news/krivoy-rog/ Кривой Рог - родина Зеленского. И выиграть здесь политически сверхважно для команды «Слуги народа».
«Давайте посмотрим, что на самом деле происходит в Кривом Роге. На самом деле там идет война между группой Вилкула и ставленником Метинвеста Дмитрием Шевчиком, который, как показывает социология, пока проигрывает, что вполне логично, учитывая, как плохо пошла его кампания», - написал политолог. Он добавляет, эти преследования - это не более, чем попытка перед выборами расчистить электоральное поле ставленнику Ахметова, который баллотируется от «слуг». Репрессии в лучших традициях Януковича в исполнении генпрокуратуры, под аккомпанемент ресурсов Ахметова.
показати весь коментар
12.10.2020 21:16 Відповісти
...місто затурканих людей, тільки чого варті бараки 50 років від ЮГОКа і та живе лєкторат вілкувів, а ті просто ржуть , тішаться та горді за щаслівую жізнь ізбєратєлєй. За то 95-квартал друга дастопрємєчатєльность після труб.
показати весь коментар
12.10.2020 22:42 Відповісти
Кацап проти малороса.
показати весь коментар
13.10.2020 09:59 Відповісти
 
 