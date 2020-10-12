У трьох ковідних лікарнях Харкова розгортають ще 254 "кисневі" ліжка, - заступниця мера Горбунова-Рубан

Національна служба охорони здоров'я України має в найкоротші терміни розробити пакет для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 медичними неприбутковими підприємствами першого рівня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан.

"Амбулаторна медична допомога в її нинішньому вигляді не вирішує проблем боротьби з COVID-19 у масштабах усього міста. Нам необхідно перемістити центр зусиль для допомоги хворим, які перебувають удома. В організації цієї роботи ми не зможемо обійтися без НСЗУ. НСЗУ в найкоротші терміни має розробити пакет для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 медичними неприбутковими підприємствами першого рівня", - сказала заступниця мера.

На її думку, це дасть змогу забезпечити якісну медичну допомогу хворим, які перебувають на амбулаторному лікуванні, й скоротити їх потік до поліклінік.

"Це дасть змогу зупинити потік хворих до поліклінік. Сьогодні поліклініки стали найвищою зоною ризику щодо поширення COVID-19. Тому що на прийом до лікаря йдуть люди з підвищеною температурою, загостренням хронічних захворювань, навіть не розуміючи, що причиною цих загострень є вірусна інфекція", - сказала Горбунова-Рубан.

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Вона зазначила, що нині майже 1 тис. харків'ян, у яких підтверджено COVID-19, проходять лікування в лікарнях міста й області, а приблизно 10 тис. - амбулаторно.

За словами Горбунової-Рубан, нині в міських опорних лікарнях №13, №17 та №25, які приймають хворих із COVID-19, розгортають додатково 254 ліжка з можливістю отримання кисневої терапії, причому кисневі точки вводять в експлуатацію відразу після їх установки.

"Ми їх вводимо в дію в міру того, як підводимо кисень, тобто не чекаємо жодного дня... Вважатимемо, 7-10 днів - і ми займемо всі ці ліжка", - сказала Горбунова-Рубан.

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