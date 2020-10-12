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Новини Коронавірус і карантин
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У трьох ковідних лікарнях Харкова розгортають ще 254 "кисневі" ліжка, - заступниця мера Горбунова-Рубан

Національна служба охорони здоров'я України має в найкоротші терміни розробити пакет для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 медичними неприбутковими підприємствами першого рівня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан.

"Амбулаторна медична допомога в її нинішньому вигляді не вирішує проблем боротьби з COVID-19 у масштабах усього міста. Нам необхідно перемістити центр зусиль для допомоги хворим, які перебувають удома. В організації цієї роботи ми не зможемо обійтися без НСЗУ. НСЗУ в найкоротші терміни має розробити пакет для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 медичними неприбутковими підприємствами першого рівня", - сказала заступниця мера.

На її думку, це дасть змогу забезпечити якісну медичну допомогу хворим, які перебувають на амбулаторному лікуванні, й скоротити їх потік до поліклінік.

"Це дасть змогу зупинити потік хворих до поліклінік. Сьогодні поліклініки стали найвищою зоною ризику щодо поширення COVID-19. Тому що на прийом до лікаря йдуть люди з підвищеною температурою, загостренням хронічних захворювань, навіть не розуміючи, що причиною цих загострень є вірусна інфекція", - сказала Горбунова-Рубан.

Також читайте: Професор Корсунов про ситуацію в лікарні, що займається пацієнтіами з СOVID-19: Черга швидких із "синіми" хворими. Кисневі системи перевантажені. Такої біди я ще не бачив. ФОТОрепортаж

Вона зазначила, що нині майже 1 тис. харків'ян, у яких підтверджено COVID-19, проходять лікування в лікарнях міста й області, а приблизно 10 тис. - амбулаторно.

За словами Горбунової-Рубан, нині в міських опорних лікарнях №13, №17 та №25, які приймають хворих із COVID-19, розгортають додатково 254 ліжка з можливістю отримання кисневої терапії, причому кисневі точки вводять в експлуатацію відразу після їх установки.

"Ми їх вводимо в дію в міру того, як підводимо кисень, тобто не чекаємо жодного дня... Вважатимемо, 7-10 днів - і ми займемо всі ці ліжка", - сказала Горбунова-Рубан.

Читайте також: COVID-лікарні в Харкові та області заповнені на 100%, ми навіть не в червоній, ми в чорній зоні, - голова ОДА Кучер

Автор: 

лікарня (1367) міськрада (478) карантин (18172) Харків (5747) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
зер гут !
на полдня прием-покоя хватит
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12.10.2020 17:15 Відповісти
+1
Это попил бабла! Вируса не существует! Это ж всё неправда и загово! Хомячки, почему вы не протестуете против разворачивания новых коек?
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12.10.2020 17:22 Відповісти
+1
Может мне ещё и маску одеть? Шура, не кипятитесь.
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12.10.2020 17:32 Відповісти
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А додаткових лікарів влада де знайде? Койки можна підключити до кисню, але з лікарі не розмножуються як койко-місця в палатах! Потрібно проводити мобілізацію лікарів, а для цього потрібно вводити воєнний стан і відміняти місцеві вибори!
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12.10.2020 17:14 Відповісти
Студентов собираются подключать !
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12.10.2020 19:42 Відповісти
зер гут !
на полдня прием-покоя хватит
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12.10.2020 17:15 Відповісти
Это попил бабла! Вируса не существует! Это ж всё неправда и загово! Хомячки, почему вы не протестуете против разворачивания новых коек?
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12.10.2020 17:22 Відповісти
сходи посмотрии в 25ю больницу на "несуществующий" ковид. БАРАН тупорылый.
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12.10.2020 17:30 Відповісти
Может мне ещё и маску одеть? Шура, не кипятитесь.
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12.10.2020 17:32 Відповісти
бесят идиоты с тремя классами образования. и одной прочитанной за жизнь (да и то не до конца) книгой, букварем.
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12.10.2020 18:27 Відповісти
Ой, как я вас понимаю... Но, крепитесь!
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12.10.2020 18:33 Відповісти
Наше предположение об участии Кернеса в выборах в виде мумии подтвердили в "Шарите".
До декабря 2020 г. выписка больного не планируется )
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12.10.2020 19:40 Відповісти
Это прорыв!
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13.10.2020 00:07 Відповісти
 
 