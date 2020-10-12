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Печерський суд зобов'язав ОГП прибрати з ЄРДР інформацію про вручення підозри главі ОАСК Вовку. ДОКУМЕНТ

Печерський суд зобов'язав ОГП прибрати з ЄРДР інформацію про вручення підозри главі ОАСК Вовку. ДОКУМЕНТ

Слідчий суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк задовольнив скаргу захисту голови ОАСК Павла Вовка і постановив вилучити з ЄРДР інформацію про вручення йому підозри.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слово і діло".

Так, суддя Сергій Вовк встановив, що керівнику ОАСК неналежним чином вручили підозру, коли той перебував у відпустці.

Також детективи НАБУ нібито направили Вовку підозру не за адресою. Таким чином, як вважає суддя, для вручення підозри керівнику ОАСК Бюро не вжило всіх заходів, передбачених КПК України.

Також суддя відкинув твердження прокурора ОГП, що зазначена скарга адвоката Андрія Зайця розглядається з порушенням правил підсудності.

Печерський суд зобовязав ОГП прибрати з ЄРДР інформацію про вручення підозри главі ОАСК Вовку 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ викликає голову ОАСК Вовка і суддів Погрібніченка, Келеберду, Аблова на слідчі дії. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо,17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу. Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Читайте також: Ми взяли до відома рішення ВРП про суддів ОАСК, але втручатися в діяльність судової системи не маємо права, - Офіс президента

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. ВРП ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Також ВРП ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника глави ОАСК Євгена Аблова, мотивувавши це тим, що докази, якими обґрунтовано підозру, висунуту судді Євгену Аблову, отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.

В задоволенні клопотання про відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура було відмовлено в зв'язку з відсутністю належного обґрунтування висунутих йому підозр, клопотання щодо судді ОАСК Олексія Огурцова - повернуто генпрокурору без розгляду в зв'язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру.

Автор: 

Вовк (185) Вовк Павло (300) ЄРДР (1)


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Топ коментарі
+17
одни волки в судах. они родственники или просто - из одной шоблы-стаи?
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12.10.2020 17:18 Відповісти
+14
Печерський суд як і інші київські суди, має бути ліквідований а всі справи потрібно передати в об'єднаний суд, який буде знаходитись десь в іншому місті, наприклад Тернополі, щоб не було можливості вирішувати з суддями корупційні питання.
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12.10.2020 17:18 Відповісти
+14
Це повний зашквар влади!

Вже ліхтарі пора готувати для Вовків, та приспішників.

Як на мене, то час настав. Вони (вовки, зелі та інші *******) вже не розуміють де знаходяться, що роблять...

Пора...
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12.10.2020 17:34 Відповісти
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Печерський суд як і інші київські суди, має бути ліквідований а всі справи потрібно передати в об'єднаний суд, який буде знаходитись десь в іншому місті, наприклад Тернополі, щоб не було можливості вирішувати з суддями корупційні питання.
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12.10.2020 17:18 Відповісти
А главой этого суда назначить Вовка.
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12.10.2020 17:20 Відповісти
Це повний зашквар влади!

Вже ліхтарі пора готувати для Вовків, та приспішників.

Як на мене, то час настав. Вони (вовки, зелі та інші *******) вже не розуміють де знаходяться, що роблять...

Пора...
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12.10.2020 17:34 Відповісти
Клоун 🤡 🤢🐲 издевается над всеми , ну что 73% довольны ?
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12.10.2020 17:40 Відповісти
Пробачте, а киянам, які судяться в цьому суді, теж їздити в Тернопіль??)
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12.10.2020 18:07 Відповісти
А для чого їздити, щоб хабарі суддям давати? Є телеконференція, на місцях в Києві лишаються приміщення де проходять телеконференції, тільки суддя сидить фізично в Тернополі і до нього немає фізичного доступу ані прокурорам, ані адвокатам, ані ментам, ані решалам!
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12.10.2020 18:13 Відповісти
А решала, якщо буде так потрібно, не зможе поїхати в Тернопіль і зустрітися з суддею наприклад десь в ресторані? Чи їхати дуже далеко?
ЗекоМанда вже "перенесла" офіс президента з Києва, Конституцій суд в Харків і т.д.))
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12.10.2020 19:00 Відповісти
Тернопіль маленьке місто, 300 тис. населення. Це не Київ, там неможливо десь заховатись щоб тебе не побачило СБУ. І населення Тернополя більш патріотичне, воно не дозволить суддям брати хабарі. Сьогодні суди Тернополя це зразкові суди в яких немає корупції і терористам дають по 15 років тюрми тільки за одні заклики проти України!
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12.10.2020 19:07 Відповісти
Ага, вже був один суддя-колядник з патріотичного регіону, суддя Зварич зі Львова, засуджений за хабарництво в особливо великих розмірах.
300 тис. населення це не 3 тис. і навіть не 30 тис., СБУ на всіх не вистачить.
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12.10.2020 19:45 Відповісти
одни волки в судах. они родственники или просто - из одной шоблы-стаи?
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12.10.2020 17:18 Відповісти
Имея, якоби, систему случайного автоматического распределения дел в суде, этим обоим попадаются эксклюзивные и нашумевшие дела, шо говорит, шо они из одной шоблы-стаи. Никто даже не пытается провести проверку, каким образом по одним и тем же мажерам и чиновникам, дела расписываются именно на них, как и по делам полетических аппонентов, это уже основание привлечь к ответственности за подтасовку.
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12.10.2020 17:25 Відповісти
Так хотіли зробити централізований авторозподіл справ(на одному сервері, в Києві), це би не дало можливості апарату місцевого суду втручатися в систему авторозподілу, але вирішили лишити все як є, бо нібито не всюди є швидкий інтернет.
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12.10.2020 18:51 Відповісти
Это не волки , а шакалье. Сцикливое, жадное, зависливое.
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12.10.2020 18:06 Відповісти
Волки позорные
https://www.radiosvoboda.org/a/30393621.html Чому скандальні судді Сергій Вовк та Павло Вовк продовжують вершити правосуддя?
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13.10.2020 07:39 Відповісти
Это издевательство и стеб... Таких вовков нужно киздить....
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12.10.2020 17:21 Відповісти
а эти вовки продолжают водить членом по украине и показывать что в украине закон это ни что)))) а 40 млн сидят и ничего с этими тварями сделать не могут
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12.10.2020 17:24 Відповісти
Дна нет. Этих ряженых тварей остановит только петля.
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12.10.2020 17:24 Відповісти
Зграя вовків.
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12.10.2020 17:25 Відповісти
скоріш гіен- тараканів- та шакалів...
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12.10.2020 18:50 Відповісти
Оці у зграї не збиваються.
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12.10.2020 19:03 Відповісти
Яка краса! Оскрженню не підлягає! АУ -ГПУ!?? В черговий раз "Вовки" витерли ноги о ГПУ та Великого президента...з малої літери..хоча - ЯКАРІЗНИЦЯ?
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12.10.2020 17:26 Відповісти
зеленский - Гнида
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12.10.2020 17:27 Відповісти
Вот она мафия и им плевать на все и на всех, вместе с вашими законами.
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12.10.2020 17:31 Відповісти
На матёрых волков одна управа - картечь.
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12.10.2020 17:31 Відповісти
На следующих выборах проголосую за партию, которая конечной целью своего существования поставит полную ликвидацию и построение с нуля судебной системы Украины. Любые реформы в этой стране отменяются Печерским судом, любая коррупция покрывается Печерским судом, любые преступники освобождаются от ответственности Печерским судом. Нам как воздух нужны суды присяжных, избираемые на несколько лет судьи (из профессиональных юристов), по-настоящему рандомизированная система распределения дел и автоматизированная система контроля эффективности их работы.
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12.10.2020 17:34 Відповісти
Одним словом - стая....
Нашу правовую систему нужно подчинить Гаагскому суду, тогда придет ПРАВОСУДИЕ.
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12.10.2020 17:34 Відповісти
Вовк Вовку подозрение не предъявит !
Вовк Вовку руку моет !
Вовки и коррупция - едины !
Вовки +ОАСК = ОПГ !
ОПГ + ОП = ЗЕ !
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12.10.2020 17:35 Відповісти
Ну вот и всё! А Володя Зеленский пусть спокойно продолжает "судебную реформу".
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12.10.2020 17:36 Відповісти
нехай ситники та інші соросята оскаржують. А ми подивимось, хто правий, а хто бреше.
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12.10.2020 17:37 Відповісти
Поки Дуда Вовку насилує антиуХйлівськими спільними заявами - СУДАМ ПОРТНОВА СВОЄ РОБИТЬ ...Клован на арені, а щурі за кулісами готуються до реваншу - суди до виборів...
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12.10.2020 17:39 Відповісти
Без "судебного" майдана не обойтись...
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12.10.2020 17:40 Відповісти
трибунала
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12.10.2020 18:48 Відповісти
Кандидаты на должности (в САП; НАБУ; антикоррупционный суд и т.д., которые смогут бороться в нашей стране с коррупцией должны иметь следующие качества и умения и знания чтобы было продуктивно !!!!!!! :::
- Изобретательность
- Нешаблоность мышления.
- Хитрость
-- Решительность
- Смелость
- Интуиция
- Наблюдательность
- Терпеливость
- Настойчивость
Умения
- хорошо стрелять из огнестрельного оружия (желательно из любого)
- водить машину (желательно любой категории)
- быстро бегать.
- владеть приемами рукопашного боя
- владеть холодным оружием.
- уметь маскироваться, перевоплощаться
- вести скрытое наблюдение за объектом
- уметь обращаться со шпионской техникой
Знания:
- основы медицины и анатомии
- основы психологии
- стрелковое дело
- рукопашный бой
- право, уголовный кодекс
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12.10.2020 17:48 Відповісти
Печерський суд зобов'язав ОГП прибрати з ЄРДР інформацію про вручення підозри главі ОАСК Вовку - Цензор.НЕТ 174
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12.10.2020 17:53 Відповісти
Браво зелелохам !!!
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12.10.2020 17:54 Відповісти
Мисливці! Осінь, шкіра з Вовка вже гарної якості!
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12.10.2020 18:13 Відповісти
А-ха-ха)))) Пісяй, пісяй зелєчка, - сонечко наше
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12.10.2020 18:24 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Про Ермака

Життєпис
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 року у Києві. Мати - Марія Олександрівна, росіянка, колишня жителька міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] Батько - Борис Михайлович, працював військовим радником по лінії ГРУ в Афганістані, підтримує контакти с керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ГРУ Росії . Особисто знав керівника відомства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коробова , проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]

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12.10.2020 18:27 Відповісти
ти "засвітив" крота-резидента...
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12.10.2020 18:47 Відповісти
"ворон" "ворону" око не клюе...- памятаймо
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12.10.2020 18:46 Відповісти
Так, судья Сергей Вовк установил, что руководителю ОАСК ненадлежащим вручили подозрение, когда тот находился в отпуске.

Также детективы НАБУ якобы направили Вовку подозрение не по адресу. Таким образом, как считает судья, для вручения подозрения руководителю ОАСК Бюро не приняло все меры, предусмотренные УПК Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3224432

Получается,что низкие профессиональные качества(незнание УПК) или умысел и позволили судье вынести такое решение.Имеют ли право работать на таких должностях за деньги налогоплательщиков эти мальчики и девочки?Ответ понятен-нет, но вот какая штука где возьмутся профессионалы если ОГПУ возглавляет лицо, не сдавшее тест на конкурс судьи ВСУ
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12.10.2020 19:25 Відповісти
Завтра суддя Вовк винесе ухвалу, що Зеленський не президент, а лайно, і це, з філософської і навіть з фактичної точки зору, буде абсолютною правдою.
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12.10.2020 19:29 Відповісти
та правильно - скасувати вибори, бо кома не там, де треба, стоїть
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13.10.2020 09:33 Відповісти
І знову постукали знизу. Що на це скаже "гарант"?
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12.10.2020 20:12 Відповісти
Судова реформа від Зелі.
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12.10.2020 20:45 Відповісти
На волка щас нужна лицензия или просто ждем открытия сезона?
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12.10.2020 22:38 Відповісти
Уволить к чертям собачьим всех судей, и набрать новых. При волках эта коррупция в судебной системе никогда не кончится.
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13.10.2020 09:32 Відповісти
"Следственный судья Печерского суда Киева Сергей Вовк удовлетворил жалобу защиты главы ОАСК Павла Вовка"
Вовк Вовку глаз не выклюет!
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13.10.2020 09:39 Відповісти
ну что зеБилы!!! как вам судебная реформа от нарко-Дегенерата???
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13.10.2020 09:48 Відповісти
Без містера Лінча,( Mr.Lynch),боюсь,вже аж ніяк не обійтись.
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13.10.2020 09:51 Відповісти
 
 