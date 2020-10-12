Печерський суд зобов'язав ОГП прибрати з ЄРДР інформацію про вручення підозри главі ОАСК Вовку. ДОКУМЕНТ
Слідчий суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк задовольнив скаргу захисту голови ОАСК Павла Вовка і постановив вилучити з ЄРДР інформацію про вручення йому підозри.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слово і діло".
Так, суддя Сергій Вовк встановив, що керівнику ОАСК неналежним чином вручили підозру, коли той перебував у відпустці.
Також детективи НАБУ нібито направили Вовку підозру не за адресою. Таким чином, як вважає суддя, для вручення підозри керівнику ОАСК Бюро не вжило всіх заходів, передбачених КПК України.
Також суддя відкинув твердження прокурора ОГП, що зазначена скарга адвоката Андрія Зайця розглядається з порушенням правил підсудності.
Нагадаємо,17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.
21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу. Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.
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11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".
Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. ВРП ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
Також ВРП ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника глави ОАСК Євгена Аблова, мотивувавши це тим, що докази, якими обґрунтовано підозру, висунуту судді Євгену Аблову, отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.
В задоволенні клопотання про відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура було відмовлено в зв'язку з відсутністю належного обґрунтування висунутих йому підозр, клопотання щодо судді ОАСК Олексія Огурцова - повернуто генпрокурору без розгляду в зв'язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру.
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Вже ліхтарі пора готувати для Вовків, та приспішників.
Як на мене, то час настав. Вони (вовки, зелі та інші *******) вже не розуміють де знаходяться, що роблять...
Пора...
ЗекоМанда вже "перенесла" офіс президента з Києва, Конституцій суд в Харків і т.д.))
300 тис. населення це не 3 тис. і навіть не 30 тис., СБУ на всіх не вистачить.
https://www.radiosvoboda.org/a/30393621.html Чому скандальні судді Сергій Вовк та Павло Вовк продовжують вершити правосуддя?
Нашу правовую систему нужно подчинить Гаагскому суду, тогда придет ПРАВОСУДИЕ.
Вовк Вовку руку моет !
Вовки и коррупция - едины !
Вовки +ОАСК = ОПГ !
ОПГ + ОП = ЗЕ !
- Изобретательность
- Нешаблоность мышления.
- Хитрость
-- Решительность
- Смелость
- Интуиция
- Наблюдательность
- Терпеливость
- Настойчивость
Умения
- хорошо стрелять из огнестрельного оружия (желательно из любого)
- водить машину (желательно любой категории)
- быстро бегать.
- владеть приемами рукопашного боя
- владеть холодным оружием.
- уметь маскироваться, перевоплощаться
- вести скрытое наблюдение за объектом
- уметь обращаться со шпионской техникой
Знания:
- основы медицины и анатомии
- основы психологии
- стрелковое дело
- рукопашный бой
- право, уголовный кодекс
Життєпис
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 року у Києві. Мати - Марія Олександрівна, росіянка, колишня жителька міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] Батько - Борис Михайлович, працював військовим радником по лінії ГРУ в Афганістані, підтримує контакти с керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ГРУ Росії . Особисто знав керівника відомства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коробова , проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]
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Также детективы НАБУ якобы направили Вовку подозрение не по адресу. Таким образом, как считает судья, для вручения подозрения руководителю ОАСК Бюро не приняло все меры, предусмотренные УПК Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3224432
Получается,что низкие профессиональные качества(незнание УПК) или умысел и позволили судье вынести такое решение.Имеют ли право работать на таких должностях за деньги налогоплательщиков эти мальчики и девочки?Ответ понятен-нет, но вот какая штука где возьмутся профессионалы если ОГПУ возглавляет лицо, не сдавшее тест на конкурс судьи ВСУ
Вовк Вовку глаз не выклюет!