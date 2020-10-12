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"Бабусі з народом": У Білорусі відбувається чергова акція протесту пенсіонерів. ФОТОрепортаж
У Мінську та інших регіонах Білорусі відбуваються марші пенсіонерів
Про це повідомляє "TUT.by", передає Цензор.НЕТ.
"На майдані Незалежності біля Червоного костьолу зібралися пенсіонери. Сьогодні їх набагато більше, ніж минулого разу. Вони співають "Священну війну" і скандують "Верим, можам, пераможам!" - зазначає видання.
У протестувальників червоно-білі прапори, а також плакати.
На старті маршу пенсіонерів стався цікавий випадок. Бабусі і дідусі прогнали невідомих у балаклавах в їхній мікроавтобус. Пенсіонери кидали невідомим услід квіти.
У Бресті колона пенсіонерів скандувала "Далучайся!", "Живє Бєларусь!", "Третій вік, виходь!".
Топ коментарі
+12 Антон Куприянов
показати весь коментар12.10.2020 18:03 Відповісти Посилання
+9 Frol Fedoroff
показати весь коментар12.10.2020 18:15 Відповісти Посилання
+8 Gal
показати весь коментар12.10.2020 17:59 Відповісти Посилання
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-В Беларуси большинство начальства за малейшие попытки шото украсть получают срок с конфискацией и после отсидки им дают возможность искупить свой долг перед народом ...но видать не всех лука воспитал,он дал возможность развиватся ит-индустриии у тех появились большие деньги и они уже хотят иметь рабов)))
Но у нас и просовковых и промосковских немало. Объединяет их в основном то, что они дети завезенных к нам при совке кацапов. При этом есть и потомки завезенных, с началом войны ставшие проукраински настроенными.
А те кто тут так некрасиво пишут про Беларусь, это в основном (я так думаю) получившие задание, по крайней мере в реале я так думающих не встречал, хотя возможно это просто мой круг общения.
-прайс відсутній чи недоступний...а от навіть і за безплатно є,але ж очэрэдь...-і навіть не доходить що навіть у Норвегії також є на то черга,і навіть за гроші є черга,при тому що у них мінімальна пенсія з різними доплатами 4000 долярів якщо з їх крон перевести...
Зато подзаработают, пусть немного, но добавка к пенсии будет.