"Бабусі з народом": У Білорусі відбувається чергова акція протесту пенсіонерів. ФОТОрепортаж

У Мінську та інших регіонах Білорусі відбуваються марші пенсіонерів

Про це повідомляє "TUT.by", передає Цензор.НЕТ.

"На майдані Незалежності біля Червоного костьолу зібралися пенсіонери. Сьогодні їх набагато більше, ніж минулого разу. Вони співають "Священну війну" і скандують "Верим, можам, пераможам!" - зазначає видання.

У протестувальників червоно-білі прапори, а також плакати.

На старті маршу пенсіонерів стався цікавий випадок. Бабусі і дідусі прогнали невідомих у балаклавах в їхній мікроавтобус. Пенсіонери кидали невідомим услід квіти.

У Бресті колона пенсіонерів скандувала "Далучайся!", "Живє Бєларусь!", "Третій вік, виходь!".











