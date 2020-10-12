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Новини Революція в Білорусі
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"Бабусі з народом": У Білорусі відбувається чергова акція протесту пенсіонерів. ФОТОрепортаж

У Мінську та інших регіонах Білорусі відбуваються марші пенсіонерів

Про це повідомляє "TUT.by", передає Цензор.НЕТ.

"На майдані Незалежності біля Червоного костьолу зібралися пенсіонери. Сьогодні їх набагато більше, ніж минулого разу. Вони співають "Священну війну" і скандують "Верим, можам, пераможам!" - зазначає видання.

У протестувальників червоно-білі прапори, а також плакати.

На старті маршу пенсіонерів стався цікавий випадок. Бабусі і дідусі прогнали невідомих у балаклавах в їхній мікроавтобус. Пенсіонери кидали невідомим услід квіти.

У Бресті колона пенсіонерів скандувала "Далучайся!", "Живє Бєларусь!", "Третій вік, виходь!".

Бабусі з народом: У Білорусі відбувається чергова акція протесту пенсіонерів 01

Бабусі з народом: У Білорусі відбувається чергова акція протесту пенсіонерів 02
Бабусі з народом: У Білорусі відбувається чергова акція протесту пенсіонерів 03
Бабусі з народом: У Білорусі відбувається чергова акція протесту пенсіонерів 04
Бабусі з народом: У Білорусі відбувається чергова акція протесту пенсіонерів 05
Бабусі з народом: У Білорусі відбувається чергова акція протесту пенсіонерів 06
Бабусі з народом: У Білорусі відбувається чергова акція протесту пенсіонерів 07

Автор: 

Білорусь (7987) пенсіонери (894) протест (2411)


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Топ коментарі
+12
Самое главное, что б незабыли цветы для полицаев ! Без цветов они жёсче лупят !
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12.10.2020 18:03 Відповісти
+9
В Беларуси вообще есть мужики?
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12.10.2020 18:15 Відповісти
+8
Від дзеркала відійди
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12.10.2020 17:59 Відповісти
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Накормят и домой проведут. Милые лица просто.
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12.10.2020 20:25 Відповісти
бей собственных граждан, может тебя черти в аду будут также бить
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12.10.2020 20:28 Відповісти
Вы наверное не в курсе но в Беларуси матёрых преступников казнят и потому там нет таких наглых мажоров убийц и маньяков как в Украине..
-В Беларуси большинство начальства за малейшие попытки шото украсть получают срок с конфискацией и после отсидки им дают возможность искупить свой долг перед народом ...но видать не всех лука воспитал,он дал возможность развиватся ит-индустриии у тех появились большие деньги и они уже хотят иметь рабов)))
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12.10.2020 20:44 Відповісти
Читаешь цензор и понимаешь одно, в Украине совков ещё поболей чем в Беларуси.Или это столько русскомирных ботов на одном ресурсе сидит?Нахваливают лукавого, одобряют подавление Беларусов, вводят дэзу про принятие русского мира.Товарищи Украинцы более чем за два месяца протестов ни от одного протестующего не слышал-"Путин приди на помощь".Об этом только мычит лука, который вам так нравится.
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12.10.2020 21:19 Відповісти
Сравнить, у кого больше, у нас или вас не могу, потому как в Беларусь не езжу, у вас же границы с ФСБ нет.
Но у нас и просовковых и промосковских немало. Объединяет их в основном то, что они дети завезенных к нам при совке кацапов. При этом есть и потомки завезенных, с началом войны ставшие проукраински настроенными.

А те кто тут так некрасиво пишут про Беларусь, это в основном (я так думаю) получившие задание, по крайней мере в реале я так думающих не встречал, хотя возможно это просто мой круг общения.
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12.10.2020 22:18 Відповісти
Андрій Андрійович, я от вас не можу зрозуміти, то вам тут "Кембрыдж" та "ўзор талерантнасці", то "обіліє рускамірних ботов". Ви що, ніколи ідіотів в інтернеті на форумах не зустрічали? Невже тільки тут? Не можу в це повірити. Якби білоруси робили тут дописи рідною мовою, а не мовою окупантів, до вас було б тільки більше поваги, та вас ліпше б розуміли всі, крім кацапістів, а навіщо вони вам?
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13.10.2020 01:15 Відповісти
ну мабуть переплутав, то вибачте
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13.10.2020 01:36 Відповісти
Скажи но бульбашонок скільки у вас в райлікарні партизанського краю ціна зробити узі та кт(мрт вам бацька ще не успів у кожному селі поставить) а уже потім я скажу тобі кого тобі нахвалювать краще...
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13.10.2020 01:27 Відповісти
я не думаю, що якась кількість узі та кт у районній лікарні виправдовує побиття людей кийками на вулицях та викривлені результати голосування. Може в Гітлера були ще кращі умови життя для німців, ви його теж мабуть будете нахвалювать, бо вам , пенсіонеру, зараз важко жити?
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13.10.2020 01:43 Відповісти
німці гітлера до сих пір помнять за те що у німців є дороги та немає зайців в громадському транспорті,а такі як ти свого сраліна "уважають"за вєлікую "пабєду" тільки словами отого гебешного чучела:"зачєм вам машина -єслі дорог нєту"
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13.10.2020 02:35 Відповісти
Раз пошло такое обозначалово по погонялам,надеюсь на хохленка вы не обидетесь Виктор Иванович.А теперь кратко на ваш вопрос,УЗИ и КТ треть зарплаты,а МРТ и половина того жителя райцентра при условии конечно если у него есть эта работа,а если "бесплатно",наврятли ты дождешься своей очереди.Теперь про "каждое село",у нас в столичных поликлиниках используют еще аппараты УЗИ совкового периода.
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13.10.2020 07:39 Відповісти
от і видно що відповідь ні про що ..а так навіть як ото пальцем туди саме..-узи на редком азоте сзі смаком рамонкі...
-прайс відсутній чи недоступний...а от навіть і за безплатно є,але ж очэрэдь...-і навіть не доходить що навіть у Норвегії також є на то черга,і навіть за гроші є черга,при тому що у них мінімальна пенсія з різними доплатами 4000 долярів якщо з їх крон перевести...
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13.10.2020 18:00 Відповісти
Всё это конечно здорово и креативно,но...Режим не видит и не слышит людей и их права.Для него это тупо политтехнология цветных революций которую треба задавить.Тобто режим борется не с народом и их желаниями,а с политтехнологией.А это как говорят в Одессе две большие разницы.Плюс ко всему к цветной революции ещё и примазалась геополитика.Вот какая задача перед режимом.Люди как говорил Сталин щепки когда рубят лес геополитики.
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12.10.2020 23:56 Відповісти
Бу-га-га, вот это цирк. Тёлки мусорам цветочки носят, а бабушки небось пирожками угощают.
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13.10.2020 11:30 Відповісти
В Беларуси проходит очередная акция протеста пенсионеров.

Зато подзаработают, пусть немного, но добавка к пенсии будет.
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13.10.2020 13:42 Відповісти
Был недавно в Беларуси. На улицах чисто, травка зеленая, деревья подстрижены. Нищих ни разу не видел. Сегодня в Киеве шел на работу одну за другой двух бабушек встретил, одна на костылях. Просят помогите. Каждой по десятке дал. Осталось чувство стыда и расстройства, что так мало дал.
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13.10.2020 13:47 Відповісти
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