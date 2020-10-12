Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів біля Авдіївки, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 12 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Противник здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета в районі населеного пункту Авдіївка. Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає", - говориться в повідомленні.

На інших ділянках по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

Упродовж минулої доби, 11 жовтня, російсько-окупаційні війська чотири рази порушили досягнуті мирні домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, поблизу населеного пункту Мар’їнка противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська та Зайцевого – зі стрілецької зброї. Окрім того, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксовано у районі населеного пункту Ломакине.

Постріли не становили загрозу життю та здоров’ю українським військовослужбовцям, тож вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 47 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5594 транспортних засоби та 4743 особи. Також було затримано 5 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 1030 осіб, у зворотному напрямку – 506 осіб. КПВВ "Новотроїцьке" та "Мар’їнка" не функціонували.