Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів біля Авдіївки, втрат немає, - пресцентр ОС
Від початку поточної доби, 12 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Противник здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета в районі населеного пункту Авдіївка. Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає", - говориться в повідомленні.
На інших ділянках по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.
ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ
Упродовж минулої доби, 11 жовтня, російсько-окупаційні війська чотири рази порушили досягнуті мирні домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, поблизу населеного пункту Мар’їнка противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська та Зайцевого – зі стрілецької зброї. Окрім того, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксовано у районі населеного пункту Ломакине.
Постріли не становили загрозу життю та здоров’ю українським військовослужбовцям, тож вогонь у відповідь вони не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.
За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 47 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5594 транспортних засоби та 4743 особи. Також було затримано 5 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 1030 осіб, у зворотному напрямку – 506 осіб. КПВВ "Новотроїцьке" та "Мар’їнка" не функціонували.
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Дуже сподіваюсь, що не всі вспіють втікти до Ростова і дехто за це сяде.
https://twitter.com/ChilePepper_13/status/1315551619770200065?s=20
А БОРТЫ с ранеными в Германию и в Киев и Днепр -- почему то летают ?? .
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Мины со времен Порошенко , или военнослужащие - МАССОВО болеют , или небрежно относяться с оружием ??..
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На Цензорі аншлаг.
Як відомо, російсько-вірменський план, звичний для путінських вбивць, під прикриттям "перемир'я" нанести підлі удари по противнику - блискуче провалився.
На відміну від Зеленського Баку ніколи не вірив і не шукав "мир в очах Путіна", азербайджанці за тридцять років засвоїли урок і не збиралися забороняти стріляти своїм військам, щоб задобрити кремлівських катів. Як тільки Єреван порушив домовленості, азербайджанські ЗС миттєво завдали масованого удару у відповідь, почавши тотальне знищення ворога, просуваючись вперед і звільнивши декілька міст. Баку керується працюючим принципом "військові успіхи відкривають нові можливості для дипломатії". Тобто роблять те, що повинні були робити й ми. Тільки, на жаль, у нас до влади дорвалися клоуни та малороси.
І ось вчора азербайджанські військові відпрацювали по дуже цікавій системі російського ППО з назвою «Небо-М». Це саме та вундервафля, яку несамовито розхвалювали російські окупанти. Приклади таких статей дуже легко знайти у мережі. Технічні характеристики, офіційно заявлені з цього комплексу - вражають. Там і дальність виявлення цілей величезна, і діапазон висот неймовірний, і кілька діапазонів хвиль, які випромінює РЛС для більш точного виявлення захоплення цілей, і "стелс" вони можуть помітити, та головне - там нічого не написано про те, що їм заважає працювати «кривизна Землі». Але, як виявилось, в реальності турецький Байрактар, що стоїть на озброєнні азербайджанських ЗС - не читав хвалебних московських статей та не знав, що це "вундервафля". Він просто спокійно знищив цю РЛС.