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Новини
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Учасники АТО, ветерани спецслужб і кіберволонтери вимагають від СБУ розслідувати проросійську діяльність нардепа Деркача. ВIДЕО

Українська влада ігнорує неодноразові чіткі і публічні сигнали від американських партнерів щодо відверто проросійської діяльності народного депутата Андрія Деркача. Тому ветерани російсько-української війни і розвідувального середовища, а також представники міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm" підписали звернення до голови СБУ з вимогою порушити кримінальне провадження проти Андрія Деркача за його діяльність в інтересах країни-агресора.

Про це йшлося під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами учасника російсько-української війни, громадського діяча Олександра Погребиського, США є ключовим стратегічним партнером України. Однією з важливих сфер співробітництва є взаємодія розвідувальних органів.

"За часів попередньої влади, за часів Петра Порошенка довіра між розвідувальним співтовариством США і України вийшла на безпрецедентний рівень. Ця співпраця дозволяла Україні отримувати життєво важливу інформацію, яка давала змогу перегравати Кремль, іноді бути на кілька кроків попереду у війні з РФ", - зазначає Погребиський.

"Упродовж декількох місяців зі США йдуть однозначні сигнали щодо Андрія Деркача. США обґрунтовано на підставі численних розвідувальних даних називають його агентом російських спецслужб і звинувачують у діяльності проти США й України. Міністерство фінансів США ввело санкції проти нього. Це означає, що у Вашингтоні мають незаперечні докази роботи Деркача на російські спецслужби. Немає сумнівів, що раніше Банкова по лінії розвідки неодноразово отримувала непублічні сигнали про діяльність Деркача, але ігнорувала і продовжує їх ігнорувати", - зазначає Погребиський.

Михайло Макарук, представник міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm", повідомив, що кіберактивісти отримали чимало доказів тісної співпраці Деркача з російськими олігархами, а також агентами впливу з середовища РПЦ.

"Деркач, зокрема, дуже активно дружить із російськими олігархами, починаючи з вотчини його батька, він активно співпрацював на ниві розвалу української алюмінієвої галузі, а саме, він допомагав звільняти директора Миколаївського глиноземного заводу, який згодом був викуплений корпорацією "Русал", яка належить знаменитому одіозному олігарху Дерипасці. Згодом це підприємство було просто знищено. Таким чином Україна позбулася алюмінієвої галузі загалом", - говорить Макарук. Він також повідомив, що на виборчому окрузі, який багато років контролює Андрій Деркач, напівлегально працює гравійний кар'єр, який відправляє сировину в Росію.

Начальник управління центрального апарату СБУ в 2015-2020 роках, полковник Олексій Пальваль зазначив, що і ситуація навколо зриву спецоперації з "вагнерівцями", і потурання діяльності Деркача становить загрозу національній безпеці України.

"На пресконференції у травні Зеленський посилався на так звані "плівки Деркача" як на джерело достовірної інформації. Але чомусь досі суспільство не має жодної інформації з цього приводу", - зазначив полковник Пальваль. Він зазначив, що СБУ знаходить ресурси і можливості переслідувати волонтерів, учасників війни проти країни-агресора, лідера опозиції, п'ятого президента Петра Порошенка. Однак не має політичної волі розслідувати діяльність Андрія Деркача, якого в США назвали російським агентом.

"І це також не можна залишати без уваги і не можна мовчати про це, тому що ми всі патріоти нашої країни, ми воюємо за цю країну, це наша земля. Тому ми вважаємо за потрібне порушувати це питання зараз і надалі для того, щоб він не залишався в тіні. Чому не розслідують такі факти, які порушують національну безпеку, а займаються іншим? Це також дуже серйозне питання, і в Україні воно має бути номер один", - переконаний полковник Пальваль.

"З огляду на те, що зараз так жваво влада відкриває справи на учасників війни, волонтерів, активну проукраїнську частину населення. Дуже активно відкриваються справи на п'ятого президента України Порошенка. Ми вимагаємо від СБУ таким же шляхом рухатися в напрямку вивчення і розслідування ворожої, на нашу думку, діяльності, яка підриває наші відносини зі США. Ми вимагаємо від СБУ провести розслідування і доповісти суспільству, щодо незаконної діяльності Деркача і можливо тих персон, які допомагають Деркачу руйнувати наші стратегічні союзницькі відносини, під час війни, яка досі триває", - зазначив Погребиський.

Автор: 

Деркач Андрій (153) СБУ (13061)


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Топ коментарі
+29
Навіть у США уже прямим текстом назвали Деркача кацапським агентом, а наші орли Бакланова роблять вигляд, що нічого не відбувається...
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12.10.2020 19:00 Відповісти
+28
що там розслідувати, це сімейство столбової гебні не криється й не ховається...
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12.10.2020 18:54 Відповісти
+23
Так зеленский и сам кацапская агентура, разве он посадит своих?!
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12.10.2020 19:14 Відповісти
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у кого "требуют" - у кишенькового афериста бАкланова...
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12.10.2020 18:53 Відповісти
І головне - що вимагають. А вимагають ні більше, ні менше - відкрити справу проти одного з власних кураторів. 😏
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13.10.2020 10:54 Відповісти
що там розслідувати, це сімейство столбової гебні не криється й не ховається...
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12.10.2020 18:54 Відповісти
На Сумщине его партия "Наш край" задолбала своей агитацией вместе "За майбахом".
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12.10.2020 18:57 Відповісти
Там ще такий кандидат є у них...

Участники АТО, ветераны спецслужб и киберволонтеры требуют от СБУ расследовать пророссийскую деятельность нардепа Деркача - Цензор.НЕТ 7059
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12.10.2020 18:59 Відповісти
Добре що хоч не Жопа. Втім, яка різниця, хоч і Срака.
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12.10.2020 19:28 Відповісти
Цей кандидат вже по всій Украіні кудись іде! "За Ж-ОПУ" одним словом!
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12.10.2020 20:06 Відповісти
То не дупа, то ціла ср*ка.
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13.10.2020 10:55 Відповісти
КАаліція. Мертввечук підтримує коломойського. Прямо як у "вирваному контексті" " слуги" качури.
https://censor.net/ru/news/3224250/kachura_ob_obedinenii_sn_i_opzj_v_mestnyh_sovetah_eto_odnoznachno_budet_etogo_ne_izbejat_video
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13.10.2020 10:48 Відповісти
Нам нельзя слышать что НА САМОМ ДЕЛЕ обсуждают наши "избранники" ???? Правда неудобна ???
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12.10.2020 19:00 Відповісти
Навіть у США уже прямим текстом назвали Деркача кацапським агентом, а наші орли Бакланова роблять вигляд, що нічого не відбувається...
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12.10.2020 19:00 Відповісти
Хакери, які безкоштовно москальські мережі взламують
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12.10.2020 19:20 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Про Ермака

Життєпис
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 року у Києві. Мати - Марія Олександрівна, росіянка, колишня жителька міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] Батько - Борис Михайлович, працював військовим радником по лінії ГРУ в Афганістані, підтримує контакти с керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ГРУ Росії . Особисто знав керівника відомства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коробова , проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]

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12.10.2020 19:10 Відповісти
А, то ти кгбіста Деркача захищаєш? То ти падла кацапська?
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12.10.2020 19:21 Відповісти
Так зеленский и сам кацапская агентура, разве он посадит своих?!
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12.10.2020 19:14 Відповісти
Глас вопиющих в ватной пустыне.
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12.10.2020 19:15 Відповісти
Чтоб, как гоголевская: УНТЕР-ОФИЦЕРСКАЯ ВДОВА САМА СЕБЯ ВЫСЕКЛА? Им (сбу-шным крысам) время приятно провести в Украине на завидних должностях, при синекурах и по заграничным командировкам, распространяя всякий грабеж, 3,14здеж и провокацию, да подготовиться на местах впарить украинцам очередного - своего - шпиона, на должность президента. Диссидентов (патриотов) пошугать, через своих судейских сексотов...
Короче, это еще те кадри! Истоки всей нашей коррупции.
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12.10.2020 19:22 Відповісти
справедлива вимога. персонаж під санкціями держдепа, а контора тупо катає вату....
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12.10.2020 19:23 Відповісти
Простой вопрос.
Кто виноват, тот кто совершил преступление или тот, кто рассказал всем о совершенном преступлении?
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12.10.2020 19:24 Відповісти
https://www.5.ua/suspilstvo/na-znak-protestu-proty-polityky-zelenskoho-viiskovyi-vchynyv-samospalennia-na-maidani-nezalezhnosti-226380.html НА ЗНАК ПРОТЕСТУ ПРОТИ ПОЛІТИКИ ЗЕЛЕНСЬКОГО - ВІЙСЬКОВИЙ ВЧИНИВ САМОСПАЛЕННЯ НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
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12.10.2020 19:26 Відповісти
Что тут сказать? Жаль конечно, но не факт, что из за политики Зеленского. Я внимательно просмотрел материал и нигде, кроме 5 канала и его озвучки не указана причина самоподжога. А 5 канал, это канал Порошенко, поэтому надо все проверять.
Что Порошенко проводил миротворческую политику, что Зеленский и оба голосовали в унисон за продажу земель Украины! Отличия минимальны, чтобы самого себя сжигать именно по причине политики Зеленского.
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12.10.2020 20:38 Відповісти
Самоспалення на Майдані Незалежності на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського
У ніч із 10 на 11 жовтня 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко вчинив самоспалення на Майдані Незалежності на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського.
Про причини свого вчинку він розповів у дописах у Фейсбуку. Як зазначають Вартові Еспресо, невідомий учинив самопідпал о 3:30 ночі. Випадкові перехожі намагалися загасити полум'я. Обгорілого чоловіка шпиталізували до лікарні з майже 100 % опіків тіла.
За інформацією його доньки, також військовослужбовиці Юлії Микитенко, на цей час її батько живий, однак шанси вижити - мінімальні. Із останніх дописів Миколи Микитенка у Фейсбуку можна зрозуміти, що він незадоволений політикою Володимира Зеленського щодо бійців, які зараз захищають Україну від агресора. Рідні Миколи також це підтверджують. Окрім того, в соцмережі він закликав усіх виходити на протест за Україну, як це зробила громадськість 24 серпня на День Незалежності.
Тим часом окремі онлайнресурси поширюють неправдиву інформацію, що нібито Микола Микитенко учинив спробу самогубства через невдале кохання. Медіаресурси посилаються на закритий Телеграмканал MDK Private. Зазначимо, що російські спільноти MDK (скорочено від «мудак») раніше неодноразово поширювали неправдиву та антиукраїнську інформацію.
У 2014 році Микола Микитенко брав участь у боях під Слов'янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення, має групу інвалідності. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.
https://ednist.info/news/102127
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12.10.2020 20:55 Відповісти
Участники АТО, ветераны спецслужб и киберволонтеры требуют от СБУ расследовать пророссийскую деятельность нардепа Деркача.

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А почему все эти товарищи не требуют расследовать откровенно пророссийскую деятельность Медведчука?
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12.10.2020 19:27 Відповісти
Он кроме всего, ещё в Сумской обл. Не даёт открываться и переходить ПЦУ, один Московский патриархат в области
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12.10.2020 19:28 Відповісти
зеЛя/ЕрмаК и другие зеленые уже 'нарулили' на несколько сотен лет в тюряге.
За все будут отвечать.дело времени
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12.10.2020 19:48 Відповісти
Времени уже практически нет.
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12.10.2020 20:07 Відповісти
мертветчуки, деркачи, новинские чувствуют себя в Украине комфортно, уничтожая финансы и репутацию страны, не в пример тысячам украинцев, подвергающимся уголовным и налоговым преследованиям. У чуждых цивилизации элементов должна земля гореть под ногами и их потомство не должно тут пользоваться никакими благами. включая гражданство, избирательное право и право проживания.
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12.10.2020 19:55 Відповісти
Нужно не говорить, нужно действовать. Если потр**уется - методами Пиночета.С гопником-боксёром в шахматы не играют, его **...шат до полной отключки.
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12.10.2020 20:05 Відповісти
Вы еще скажите расследовать пророссийскую деятельность самого СБУ.
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12.10.2020 20:19 Відповісти
Спостерігаючи за повною бездіяльністю зеленої влади і відвертому колобораціонізму, потрібно з досвіду деяких латиноамериканських країн, створити, так звані "ескадрони .........", самі розумієте чого, щоб у Деркача та йому подібним не було ілюзій про безкарність.
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12.10.2020 20:36 Відповісти
не удивлюсь, если окажется что само СБУ выступает в качестве канала связи между фсб и российской агентурой в Украине....
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12.10.2020 20:43 Відповісти
Учасники АТО, ветерани спецслужб і кіберволонтери вимагають від СБУ розслідувати проросійську діяльність нардепа Деркача - Цензор.НЕТ 7557
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12.10.2020 20:47 Відповісти
смотрите, Бузину убили русские, Шеремета убили русские, Медведчука и Портнова тоже выгодно убить русским, они знают, кто, как, на какие счета переводил деньги за оккупацию Крыма и на поддержку НВФ. А такие крысы, как вышеуказанные персонажи наверняка страхуются и все контакты с кураторами записываются на видео. Деркач из той же оперы. И первое что сделает Байден после избрания - надерёт очко сукиным детям. Вот посмотрите, после избрания Байдена Азербайджан вернёт все территории в течение месяца. Но будет следовать продолжение - ставлю на Приднестровье, и пох, что там русская армия.
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12.10.2020 20:48 Відповісти
Святое дело перед Байденом отчитываться о перевыполнении плана, не москальское это дело.
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12.10.2020 22:28 Відповісти
КАКИЕ ЖЕ ОНИ ВСЕ КУРВЫ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
Учасники АТО, ветерани спецслужб і кіберволонтери вимагають від СБУ розслідувати проросійську діяльність нардепа Деркача - Цензор.НЕТ 6794
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13.10.2020 00:13 Відповісти
https://prm.ua/shef-britanskoyi-rozvidki-poperediv-zelenskogo-shho-cherez-yogo-blizke-otochennya-yde-vitik-sekretnoyi-informatsiyi-zmi/ ШЕФ БРИТАНСЬКОЇ РОЗВІДКИ ПОПЕРЕДИВ ЗЕЛЕНСЬКОГО, ЩО ЧЕРЕЗ ЙОГО БЛИЗЬКЕ ОТОЧЕННЯ ЙДЕ ВИТІК СЕКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ - ЗМІ
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13.10.2020 09:38 Відповісти
ну а че, эта кэгэбэшная мразина (деркач) хорошо устроилась, получает деньги от кремлядей и на них покупает активы на западе..
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13.10.2020 09:39 Відповісти
Та що Зеленський, що Порошенко, що всi попередники - зрадники України. І всі, хто їм служить - мусора , сбушники - здали Крим, Донбас, і з задоволенням здадут все інше при першій можливості.
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13.10.2020 10:06 Відповісти
"Кто ж его посадит,он же памятник!" (с)
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13.10.2020 10:11 Відповісти
Если в Украине расстрелять каждого бывшего сотрудника кгб, а также ныне сотрудничающих с фсб....то в стране останется не более одной трети её населения.)
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13.10.2020 10:24 Відповісти
Цього вимогають усі громадяни України
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13.10.2020 11:27 Відповісти
имитация борьбы, как можно требовать у власти малороссов о привлечении своих же агентов, надо всю эту нечисть выметать со страны.
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13.10.2020 11:31 Відповісти
 
 