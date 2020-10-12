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Новини Санкції проти Росії
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Євросоюз одноголосно підтримав пропозицію Франції та Німеччини про введення санкцій за отруєння Навального, - Боррель

Євросоюз одноголосно підтримав пропозицію Франції та Німеччини про введення санкцій за отруєння Навального, - Боррель

Країни ЄС одноголосно підтримали пропозиції Франції і Німеччини щодо формування переліку осіб РФ, причетних до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, для застосування проти них обмежувальних заходів Євросоюзу.

Про це під час пресконференції за підсумками Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми обговорили базові елементи спільної відповіді ЄС на використання забороненого хімічного нервово-паралітичного агенту, на виконання пропозицій, що надійшли від Франції й Німеччини щодо обмежувальних заходів проти тих, хто пов'язаний з цим замахом на вбивство. Було досягнуто політичне погодження виконати такі обмежувальні заходи, тепер ці пропозиції передані робочим органам Європейської Ради для виконання", - сказав Боррель.

Він зауважив, що перелік осіб для включення до санкційного списку, а також наявні докази, були надані Францією і Німеччиною.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

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Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

Автор: 

отруєння (945) санкції (12284) Навальний Олексій (613) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+7
Ну запретят человек 20-30 везд в ЕС -и что с того?Это ничего не изменит.
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12.10.2020 19:12 Відповісти
+5
Різниця в тому, що Крим був територією України станом на 1991, а Карабах на 1991 був територією Азербайджану...
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12.10.2020 19:44 Відповісти
+3
Какой-то уборщице запретят въезд в ЕС, а сами дальше продолжат поддерживать режим ***** - покупая у него нефть и газ.
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12.10.2020 19:18 Відповісти
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Ну запретят человек 20-30 везд в ЕС -и что с того?Это ничего не изменит.
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12.10.2020 19:12 Відповісти
Это все равно , что они вводили-бы санкции , против гитлера и
Усамы бен Ладена Такое впечатление , что они весь мир за идиотов держат !
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12.10.2020 20:02 Відповісти
европа опять долго размышляла над тем, на кого бы такого малозначительного наложить санкции, чтоб не обидеть ***** и, случайно, не поломать экономические связи
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13.10.2020 07:39 Відповісти
мені от цікаво, що то за такі винуватці?
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12.10.2020 19:13 Відповісти
огласітє вєсь спісок пажалуста
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12.10.2020 19:14 Відповісти
Какой-то уборщице запретят въезд в ЕС, а сами дальше продолжат поддерживать режим ***** - покупая у него нефть и газ.
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12.10.2020 19:18 Відповісти
Тащіть фуйла в Гаагу і сажайте в місцеву буцегарню, оце і всі санкції.
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12.10.2020 20:00 Відповісти
Хотелось бы увидеть тот список. Будет ли там фамилия на Пу.
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12.10.2020 19:16 Відповісти
Ты шооо
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12.10.2020 19:17 Відповісти
Шо-шо, а вдруг совесть проснулась у вечно обеспокоенных
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12.10.2020 19:18 Відповісти
в них совісті нема, тільки економічна цєлєсообразность
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12.10.2020 19:35 Відповісти
Ну, послов же изгнали подсрачниками после скрыпалей.
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12.10.2020 19:41 Відповісти
Може проснулась, а може її зовсім не було, але поки ще введуть санкції по тому списку, то ПУ і копита то того часу може відкинути.
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12.10.2020 21:12 Відповісти
Ну огласят весь список - это наверняка руководители каких-нибудь научных лабораторий и испытательных полигонов,которым и так запрещен выезд за пределы россии.😂😆
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12.10.2020 19:17 Відповісти
Санкції ці до сраки Вові Пу. Треба бити по економіці. А це для бюргерів ой як невдобно. Через те й займаються окозамилюванням. Так скрізь. То занепокоєння. то перемир'я в Карабасі, то Макрон постача зброю для Арменії...
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12.10.2020 19:29 Відповісти
Что ,многоуважаемый,тебе не нравится,когда армяне ввозят оружие в свою страну во время войны,было бы лучше,что бы армяне поступили ,как вы,украинцы с Крымом,молча собрались и ушли?Но!!Если уйдут из Карабаха армянские войска,то там не останется ни одного армянина.Вчера азеры захватили пригороды Гадрута,сегодня армяне их выбили.В городе нашли мать и сына - инвалида,расстрелянных в собственном доме.Они просто не имели времени,что бы сбежать от азеровских "воинов света",коими здесь выставляет их украинская государственная пропаганда.
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12.10.2020 19:40 Відповісти
Різниця в тому, що Крим був територією України станом на 1991, а Карабах на 1991 був територією Азербайджану...
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12.10.2020 19:44 Відповісти
а какой номер школы и какой район?!
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12.10.2020 20:13 Відповісти
Азербайджан звільняє свою територію. За всієї поваги до вірмен і Вірменії, саме вірмени, за сприяння росії, захопили чужу землю. Тепер отримали відповідь.
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12.10.2020 19:53 Відповісти
Это как в свое время уничтожили азербайджанцев в Ходжалах?
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12.10.2020 20:27 Відповісти
Крым украинский, армянин. А Карабах - азербайджанский. И не гони мне тут пургу про расстрелянных инвалидов.
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12.10.2020 21:08 Відповісти
С территории Армении на азербайджанский город Гянджу была выпущена баллистическая ракета СКАД.
Ереван пустил в ход оружие, применение которого означает готовность к тотальной войне. Речь идет об оперативно-тактических ракетных комплексах 9К72 «Эльбрус», которые миру больше известны по их НАТОвскому обозначению - СС-1 «Скад».
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12.10.2020 21:16 Відповісти
Утибозетимой.
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12.10.2020 19:36 Відповісти
може то будуть всі причетні до Північного потоку-2?
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12.10.2020 19:37 Відповісти
щаз
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13.10.2020 07:36 Відповісти
А от цікаво, вони хоч Соловйову (який казав, що Навальний наркоту прийняв) скасують візу, щоб він на свою італійську вілу не їздив? До речі, віла Соловйова дуже недалеко від віли Зе...
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12.10.2020 19:43 Відповісти
Україна взагалі не вводить ніяких санкцій.
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12.10.2020 20:11 Відповісти
Бо нема чим вводити, травмовано роялем.
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12.10.2020 21:14 Відповісти
гора, в очередной раз, родила мышь
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12.10.2020 21:40 Відповісти
Опять будет фикция - санкции = это прекратить торговать с Московией.
Прекратите кормить Москву!
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12.10.2020 23:17 Відповісти
НАХЙ САНКЦИИ !!! ЗАКРЫТЬ ВСЕ ГРАНИЦЫ ДЛЯ ВЪЕЗДА РОССИЯН !!!
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13.10.2020 00:06 Відповісти
лучше бы финансовые потоки им перекрыли,
а то стурбованисть очередную
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13.10.2020 00:47 Відповісти
 
 