Євросоюз одноголосно підтримав пропозицію Франції та Німеччини про введення санкцій за отруєння Навального, - Боррель

Країни ЄС одноголосно підтримали пропозиції Франції і Німеччини щодо формування переліку осіб РФ, причетних до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, для застосування проти них обмежувальних заходів Євросоюзу.

Про це під час пресконференції за підсумками Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми обговорили базові елементи спільної відповіді ЄС на використання забороненого хімічного нервово-паралітичного агенту, на виконання пропозицій, що надійшли від Франції й Німеччини щодо обмежувальних заходів проти тих, хто пов'язаний з цим замахом на вбивство. Було досягнуто політичне погодження виконати такі обмежувальні заходи, тепер ці пропозиції передані робочим органам Європейської Ради для виконання", - сказав Боррель.

Він зауважив, що перелік осіб для включення до санкційного списку, а також наявні докази, були надані Францією і Німеччиною.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

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Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.