"В області катастрофа. Допомоги від держави немає" — ВКФ відправив перший зерновоз на Бесарабію
Всеукраїнський конгрес фермерів віправив перший зерновоз з допомогою фермерам Одещини в село Трудове Кілійського району. Зерновоз їхав через Київ, щоб привернути увагу можновладців до гуманітарної катастрофи в Бесарабії, яку спричинила дворічна посуха.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВКФ.
"В усій Одеській області катастрофа! — говорить кілійський фермер Олександр Пересунько. — Потрібне зрошення, потрібна компенсація страхового платежу. А допомоги від держави немає, хоча до нас приїжджав президент і представники уряду, обіцяли допомогу, але нічого досі не зробили. Ми заклали вже все майно в кредити, грошей немає".
Голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник повідомив, що це перший зерновоз для Бесарабії, інші наразі в дорозі. Допомогу збирали учасники конгресу з усієї України: "Досі одеські аграрії не дочекались жодної компенсації через посуху, і є великі сумніви, що вона взагалі буде. Ми вирішили допомогти колегам-фермерам з Бесарабії. Зібрали з інших господарств насіння, пальне, добрива".
За даними Одеської облдержадміністрації, цьогоріч через спеку втрати тамтешніх аграріїв становлять 6,5 млрд грн. Це 1,2 млрд грн недоотриманих коштів в бюджет. Враховуючи той факт, що фермерські господарства є бюджетоутворюючими для багатьох районів області, страждатиме від недофінансування соціальна інфраструктура.
"Щоб подібна ситуація не повторилась наступного року, ми зараз наполягаємо на введені компенсації страхового платежу — це той інструмент, який би допоміг уникнути розмов про компенсації 5-6 тисяч гривень і суттєво допоміг господарствам відновитись від посухи", — заявив Слободяник.
Всеукраїнський Конгрес Фермерів продовжує збір допомоги фермерам Одещини. Всіх бажаючих допомогти просять звертатися за номером телефону, що вказаний на сайті ВКФ https://farmers.org.ua. За ним можна дізнатись всю необхідну інформацію і, за потреби, зв’язатися з агропідприємствами, які потребують допомоги.
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Я не специалист по иррегации и мелиорации, но в соседней Херсонской области давно не слышно про засухи, фермеры научились: капельное орошении, тучи стреляют, бурят скважины, кто попбогаче поливальные машины, как то сами решают проблемы жаркого лета иначе засуха неизбежно пришла бы в Херсон и в Николаев и Запорожье.
"Сначала пусть все фермеры килийского района продадут свои "Бентли""и по 5-6 квартир находящихся у каждого в Одессе, а потом клянчут у государства какую- то помощь!! Я уже не говорю о том, что многие из них и близко не агрономы, которые в погоне за сверх прибылью сами угробили свои земли многоразовыми подряд посевами на них, подсолнечника, рапса, сои и т. д.!!А теперь видите ли природа им виновата!! Да природа может быть немножно и виновата, а у вас , что вместо головы на шеях тыквы!! Что касается орошения земель, то А. Пепресунько и И . Слободяник!! Да будет вам известно, что на Килийщине, благодаря , ныне всеми не любимим, В. Б. Боделаном, были построены оросительные системы на 65% всех земель района. И земли килийщины тогда, так не зависели от капризов погоды,. Каждый из пайщиков и фермеров, лично вырезал металлические части оросительных систем и сдавал их на металлолом!, То же делали и со сборными ж\Конструкциями, Проедьте по Килие и увидите в каждом новом доме плиты дорожные на въездах в дома и двор застелен ими , а из плит НПК , выстроили двух метровые заборы , что бы спрятать всё наворованное!! Вот вам пример частника земли, которые пришли земли Килийщины алчный, жадный и безграмотный пайщик плюс к ним в довесок , в три раза жаднее и в три раза дебильнее суслики - фермеры! И всё!! . Землям Килийщины и Одесщины пришёл медленный пипец!! Когда доход у пайщиков и ворюг фермеров исчислялся в миллионах, надо было отложить на чёрный день, не уничтожать севообороты и чёрные пары, сберечь все оросительные системы и НС, вводить нормальное страхование урожаев и т. д. А сегодня эти хитрожопые ворюги- пайщики и ворюги-фермеры,опять хотят Обогатиться за счёт бюджета Украины!! Ничего страшного!! Вот так пару раз Пролетите мимо корыта и научитесь работать на земле!!! И Ни какой помощи от государства , кроме кредитов, этим криворуким фермерам!!!!