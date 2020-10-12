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"В області катастрофа. Допомоги від держави немає" — ВКФ відправив перший зерновоз на Бесарабію

Всеукраїнський конгрес фермерів віправив перший зерновоз з допомогою фермерам Одещини в село Трудове Кілійського району. Зерновоз їхав через Київ, щоб привернути увагу можновладців до гуманітарної катастрофи в Бесарабії, яку спричинила дворічна посуха.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВКФ.

"В усій Одеській області катастрофа! — говорить кілійський фермер Олександр Пересунько. — Потрібне зрошення, потрібна компенсація страхового платежу. А допомоги від держави немає, хоча до нас приїжджав президент і представники уряду, обіцяли допомогу, але нічого досі не зробили. Ми заклали вже все майно в кредити, грошей немає".

В області катастрофа. Допомоги від держави немає — ВКФ відправив перший зерновоз на Бесарабію 01

Голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник повідомив, що це перший зерновоз для Бесарабії, інші наразі в дорозі. Допомогу збирали учасники конгресу з усієї України: "Досі одеські аграрії не дочекались жодної компенсації через посуху, і є великі сумніви, що вона взагалі буде. Ми вирішили допомогти колегам-фермерам з Бесарабії. Зібрали з інших господарств насіння, пальне, добрива".


За даними Одеської облдержадміністрації, цьогоріч через спеку втрати тамтешніх аграріїв становлять 6,5 млрд грн. Це 1,2 млрд грн недоотриманих коштів в бюджет. Враховуючи той факт, що фермерські господарства є бюджетоутворюючими для багатьох районів області, страждатиме від недофінансування соціальна інфраструктура.

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В області катастрофа. Допомоги від держави немає — ВКФ відправив перший зерновоз на Бесарабію 02

"Щоб подібна ситуація не повторилась наступного року, ми зараз наполягаємо на введені компенсації страхового платежу — це той інструмент, який би допоміг уникнути розмов про компенсації 5-6 тисяч гривень і суттєво допоміг господарствам відновитись від посухи", — заявив Слободяник.

Всеукраїнський Конгрес Фермерів продовжує збір допомоги фермерам Одещини. Всіх бажаючих допомогти просять звертатися за номером телефону, що вказаний на сайті ВКФ https://farmers.org.ua. За ним можна дізнатись всю необхідну інформацію і, за потреби, зв’язатися з агропідприємствами, які потребують допомоги.

Автор: 

посуха (66) Одеська область (3351) сільське господарство (748) фермер (400)


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Топ коментарі
+25
ну вот...а жабы про воду в Крым дискутируют-торгуются...
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12.10.2020 19:17 Відповісти
+24
Вирощування соняшника на одних й тих самих площах висушує землю на 2 метри вглиб і більше, бо соняшник витягує величезну кількість вологи з землі! Фермери багаторічним неправильним природокористуванням знищили свою землю, а тепер роблять природу винною в посухах!
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12.10.2020 19:20 Відповісти
+24
Президент приезжал? Приезжал.Видосик снял? Снял.
А что вы ещё от него неблагодарные хотите???
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12.10.2020 19:42 Відповісти
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В Бессарабии (юго западная часть ОДесской области плщадь 11 тыс кв. км, вошла туда в 50-е годы) там невероятно низкий процент украинцев живет, примерно как в Крыму.- вот и\ результат, как не гагауз, то кацап, как не болгарин но какой то старовер и .т.д.
Я не специалист по иррегации и мелиорации, но в соседней Херсонской области давно не слышно про засухи, фермеры научились: капельное орошении, тучи стреляют, бурят скважины, кто попбогаче поливальные машины, как то сами решают проблемы жаркого лета иначе засуха неизбежно пришла бы в Херсон и в Николаев и Запорожье.
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12.10.2020 22:33 Відповісти
Если люди вынуждены сами организовываться, то нахрена такое государство? Может самоуправление лучшая форма для аграриев, ах да, кто же их тогда грабить и обманывать будет?
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12.10.2020 22:34 Відповісти
Всеукраинский конгресс фермерских хозяйств в Украине: ВОПРОС: Заложили имущество... а МАН то новье... И еще - а где обещанные остальные МАНы - Нет! Это из тех, которые 73% разочаровавшихся... что не получилось 5,7,9 по кредитам? А почему? ДУМАЙ-те!
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12.10.2020 22:47 Відповісти
Суть всех комментариев сводится примерно к " ваша невеста - е##те её сами". Когда на западной Украине из-за безконтрольных вырубок леса случались паводки, государство выделяло помощь. В этой помощи были и налоги фермеров, которые в этом году пострадали из-за засухи. Одним словом хатаскрайники.
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12.10.2020 22:56 Відповісти
Оба хуже! С одной стороны вороватая и недееспособная управлять власть с другой жадные, ненасытные фермеры, эксплуатирующие землю как оккупанты... Вот пишет https://censor.net/ua/user/472060

"Сначала пусть все фермеры килийского района продадут свои "Бентли""и по 5-6 квартир находящихся у каждого в Одессе, а потом клянчут у государства какую- то помощь!! Я уже не говорю о том, что многие из них и близко не агрономы, которые в погоне за сверх прибылью сами угробили свои земли многоразовыми подряд посевами на них, подсолнечника, рапса, сои и т. д.!!А теперь видите ли природа им виновата!! Да природа может быть немножно и виновата, а у вас , что вместо головы на шеях тыквы!! Что касается орошения земель, то А. Пепресунько и И . Слободяник!! Да будет вам известно, что на Килийщине, благодаря , ныне всеми не любимим, В. Б. Боделаном, были построены оросительные системы на 65% всех земель района. И земли килийщины тогда, так не зависели от капризов погоды,. Каждый из пайщиков и фермеров, лично вырезал металлические части оросительных систем и сдавал их на металлолом!, То же делали и со сборными ж\Конструкциями, Проедьте по Килие и увидите в каждом новом доме плиты дорожные на въездах в дома и двор застелен ими , а из плит НПК , выстроили двух метровые заборы , что бы спрятать всё наворованное!! Вот вам пример частника земли, которые пришли земли Килийщины алчный, жадный и безграмотный пайщик плюс к ним в довесок , в три раза жаднее и в три раза дебильнее суслики - фермеры! И всё!! . Землям Килийщины и Одесщины пришёл медленный пипец!! Когда доход у пайщиков и ворюг фермеров исчислялся в миллионах, надо было отложить на чёрный день, не уничтожать севообороты и чёрные пары, сберечь все оросительные системы и НС, вводить нормальное страхование урожаев и т. д. А сегодня эти хитрожопые ворюги- пайщики и ворюги-фермеры,опять хотят Обогатиться за счёт бюджета Украины!! Ничего страшного!! Вот так пару раз Пролетите мимо корыта и научитесь работать на земле!!! И Ни какой помощи от государства , кроме кредитов, этим криворуким фермерам!!!!
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13.10.2020 06:06 Відповісти
Деньги - миллиарды - которые выделят на рос фуфломицин, пустить на создание капельного орошения, как в Египте
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13.10.2020 06:43 Відповісти
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