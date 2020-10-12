"В області катастрофа. Допомоги від держави немає" — ВКФ відправив перший зерновоз на Бесарабію

Всеукраїнський конгрес фермерів віправив перший зерновоз з допомогою фермерам Одещини в село Трудове Кілійського району. Зерновоз їхав через Київ, щоб привернути увагу можновладців до гуманітарної катастрофи в Бесарабії, яку спричинила дворічна посуха.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВКФ.

"В усій Одеській області катастрофа! — говорить кілійський фермер Олександр Пересунько. — Потрібне зрошення, потрібна компенсація страхового платежу. А допомоги від держави немає, хоча до нас приїжджав президент і представники уряду, обіцяли допомогу, але нічого досі не зробили. Ми заклали вже все майно в кредити, грошей немає".

Голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник повідомив, що це перший зерновоз для Бесарабії, інші наразі в дорозі. Допомогу збирали учасники конгресу з усієї України: "Досі одеські аграрії не дочекались жодної компенсації через посуху, і є великі сумніви, що вона взагалі буде. Ми вирішили допомогти колегам-фермерам з Бесарабії. Зібрали з інших господарств насіння, пальне, добрива".







За даними Одеської облдержадміністрації, цьогоріч через спеку втрати тамтешніх аграріїв становлять 6,5 млрд грн. Це 1,2 млрд грн недоотриманих коштів в бюджет. Враховуючи той факт, що фермерські господарства є бюджетоутворюючими для багатьох районів області, страждатиме від недофінансування соціальна інфраструктура.

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"Щоб подібна ситуація не повторилась наступного року, ми зараз наполягаємо на введені компенсації страхового платежу — це той інструмент, який би допоміг уникнути розмов про компенсації 5-6 тисяч гривень і суттєво допоміг господарствам відновитись від посухи", — заявив Слободяник.

Всеукраїнський Конгрес Фермерів продовжує збір допомоги фермерам Одещини. Всіх бажаючих допомогти просять звертатися за номером телефону, що вказаний на сайті ВКФ https://farmers.org.ua. За ним можна дізнатись всю необхідну інформацію і, за потреби, зв’язатися з агропідприємствами, які потребують допомоги.