Чиновника митного поста "Київ-південно-західний" затримали на хабарі 1,5 тис. дол., - ДБР. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі начальника відділу митного оформлення одного з митних постів "Київ-південно-західний" Держмитслужби України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, чиновник Держмитслужби вимагав 1 500 доларів за нестворення штучних перешкод при розмитненні вантажів з Китайської Народної Республіки.
12 жовтня митника затримали після одержання ним другої частини хабаря в сумі 1 200 доларів.
Зараз вирішується питання про повідомленні затриманому підозри в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України), відсторонення його від займаної посади та обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
У разі доведення провини хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...все там сильно удивлялись, шо мне скрывать нечего и на хабари денёг нету -- принципиально! ...*)
От, всех бы, хто слева, посадить бы скопом не глядя... -- так останется Украина без своих лучших представителей...
А то что сделали в Украине это заказ на "убийство" государственных кадров для обеспечивания внешнего управления профанами. Конкретно Вы понимаете люстрацию раскулачиванием воров, тогда где работа по устранению 17 олигархов которые грабежом и убийствами сколотили состояния? Перед их преступлениями все другие это как возня в детской песочнице. Но они не интересны внешним управленцам, а вот разрушить структуру назависимости госсударства тут совсем другой интерес. Но я не удивлен, в стране где 23 процента олигофренов им и не такое можно подбрасывать меняя понятия и запудривая мозги. .