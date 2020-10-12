Чиновника митного поста "Київ-південно-західний" затримали на хабарі 1,5 тис. дол., - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі начальника відділу митного оформлення одного з митних постів "Київ-південно-західний" Держмитслужби України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, чиновник Держмитслужби вимагав 1 500 доларів за нестворення штучних перешкод при розмитненні вантажів з Китайської Народної Республіки.

12 жовтня митника затримали після одержання ним другої частини хабаря в сумі 1 200 доларів.

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Зараз вирішується питання про повідомленні затриманому підозри в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України), відсторонення його від займаної посади та обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У разі доведення провини хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.