Це відповідь на питання, яка мова потребує захисту, - мовний омбудсмен Кремінь про булінг учениці за спілкування українською у школі Одеси

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вимагає від Міністерства освіти і науки України провести роз'яснювальну роботу з усіма навчальними закладами, щоб запобігти й не допустити випадків обмеження здобувачів освіти за мовною ознакою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні мовного омбудсмена.

"Жахливий інцидент, який стався в гімназії №4 міста Одеса, де вчителька дозволила собі неприпустиму поведінку з дитиною через українську мову – це відповідь на запитання, яку насправді мову намагаються утискати і яка потребує державного захисту в Україні", - сказано в повідомленні.

З огляду на це уповноважений із захисту державної мови заявляє, що такі вчителі, вихователі або методисти, які все ще дозволяють собі так поводитися з дітьми, не мають жодного права обіймати такі посади.

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"Звертаюся до Міністерства освіти і науки України з вимогою провести відповідну роз’яснювальну роботу з усіма навчальними закладами, щоб попередити та не допустити подібних випадків утиску здобувачів освіти. Вважаю, що будь-які прояви дискримінації людини, в тому числі за мовною ознакою, мають бути покараними. Дякую департаменту освіти і науки Одеської міськради та директорові школи за оперативну реакцію – звільнення вчителя", - додав Кремінь.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 12 жовтня з'явилася інформація про те, що вчителька принижувала ученицю п'ятого класу, кричала на неї та довела до сліз через те, що та розмовляє українською мовою.