УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9958 відвідувачів онлайн
Новини Мовне питання
18 978 244

Це відповідь на питання, яка мова потребує захисту, - мовний омбудсмен Кремінь про булінг учениці за спілкування українською у школі Одеси

Це відповідь на питання, яка мова потребує захисту, - мовний омбудсмен Кремінь про булінг учениці за спілкування українською у школі Одеси

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вимагає від Міністерства освіти і науки України провести роз'яснювальну роботу з усіма навчальними закладами, щоб запобігти й не допустити випадків обмеження здобувачів освіти за мовною ознакою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні мовного омбудсмена.

"Жахливий інцидент, який стався в гімназії №4 міста Одеса, де вчителька дозволила собі неприпустиму поведінку з дитиною через українську мову – це відповідь на запитання, яку насправді мову намагаються утискати і яка потребує державного захисту в Україні", - сказано в повідомленні.

З огляду на це уповноважений із захисту державної мови заявляє, що такі вчителі, вихователі або методисти, які все ще дозволяють собі так поводитися з дітьми, не мають жодного права обіймати такі посади.

Читайте також: В Одесі звільнили вчительку, яка накричала на україномовну школярку

"Звертаюся до Міністерства освіти і науки України з вимогою провести відповідну роз’яснювальну роботу з усіма навчальними закладами, щоб попередити та не допустити подібних випадків утиску здобувачів освіти. Вважаю, що будь-які прояви дискримінації людини, в тому числі за мовною ознакою, мають бути покараними. Дякую департаменту освіти і науки Одеської міськради та директорові школи за оперативну реакцію – звільнення вчителя", - додав Кремінь.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 12 жовтня з'явилася інформація про те, що вчителька принижувала ученицю п'ятого класу, кричала на неї та довела до сліз через те, що та розмовляє українською мовою.

Автор: 

Одеса (5547) мова (742) вчитель (401) булінг (65) Кремінь Тарас (156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+50
Тепер учітєльніца на мертведчуківських каналах буде слізно гудносити про біндер які її ущємляют в ізикє
показати весь коментар
12.10.2020 20:00 Відповісти
+41
А скільки ще таких ватних кур по всій країні...
показати весь коментар
12.10.2020 20:05 Відповісти
+28
во курица попала....
показати весь коментар
12.10.2020 20:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Так має бути з кожним, хто пригнічує українську мову.Було б не погано ще рило набити цій кацапкі.
показати весь коментар
12.10.2020 22:39 Відповісти
Как правильно он сказал !!!
показати весь коментар
12.10.2020 23:16 Відповісти
Одна дура это не показатель. Выгнать её с работы и забыть. А вот сколько раз и всячески унижали и унижают русскоязычных сограждан, и на ТВ каналах, и в комментариях, и всякие ницои, и школы позакрывали, и даже аннотации к лекарствам только на украинском, ...это нормально? В стране где для миллионов родной язык - русский!?!! Дикари!
показати весь коментар
13.10.2020 08:58 Відповісти
Сколько лет Вы живете в Украине?
показати весь коментар
13.10.2020 09:23 Відповісти
Много, ещё с тех многих лет, когда русский был государственным!
показати весь коментар
13.10.2020 12:06 Відповісти
Я и мои братья как минимум четвертое поколение одесситов, раньше просто не знаем, а наши дети- пятое поколение! Ишо? А когда о откуда понаехали диктаторы вышиванковые?!
показати весь коментар
13.10.2020 12:18 Відповісти
В сельской местности, где живет действительно местное население, говорят на украинском языке. А понаехавшие в города даже 150 лет назад - пришлые.
Жить десятилетиями в стране и не понимать ее язык, да еще и близкий, а не какой-то китайский, это позорно. Гордиться нечем.
показати весь коментар
13.10.2020 12:25 Відповісти
Ты глупая или идиотка? Что значит "не понимать"???? Понимаю и даже более, читаю, говорю, знаю стихи и песни, это заслуга советской школы, но не считаю нужным заставлять себя говорить на нем и, тем более, думать. Это не родной мне язык, понятно? Вылазь из танка!
показати весь коментар
13.10.2020 14:24 Відповісти
Женщина, меньше нервов.
Кто вас заставляет говорить и думать на украинском языке?

"Понимаю и даже более, читаю, говорю..."

Что при таких навыках мешает прочитать и понять инструкцию на украинском языке?
показати весь коментар
13.10.2020 14:28 Відповісти
А что мешает напечатать на русском? Почему я должна ломать голову? Это не родной мой язык! Я не эмигрантка, это моя страна, моя Родина, где был государственным русский. Теперь по чьей-то прихоти только украинский, на каком основании?! Это безобразие.
показати весь коментар
13.10.2020 14:41 Відповісти
В россии на скольких языках печатают инструкции?
показати весь коментар
13.10.2020 14:45 Відповісти
Для начала назовите территорию в России где компактно проживают миллионы украиноязычных граждан России.
показати весь коментар
13.10.2020 16:00 Відповісти
Почему обязательно украиноязычные? Там ущемляются права исконного народа, татарского.

https://prokazan.ru/news/view/120927/
показати весь коментар
13.10.2020 16:06 Відповісти
И у вас есть доступ к интернету и инструкциям на любом языке. Мне даже удобнее читать с экрана, чем с бумажки.
показати весь коментар
13.10.2020 14:46 Відповісти
Думать на каком-либо язьіке, примерно тоже, что читать "про себя" артикулируя губами и проговаривая слова. Нормальньіе люди мьіслят образно, а не на язьіке. Может вам все-таки русскоязьічная челюсть или лишняя хромосома мешают?
показати весь коментар
13.10.2020 15:16 Відповісти
Бугага, про лекарства особенно поржал, бугога!

А неча жрать што попало, принимайте только то, что врач назначил. Рас уж мозгов нет тырнета нет и челюсть русскоязічная.
показати весь коментар
13.10.2020 09:46 Відповісти
Это ты жрешь что попало, не читая что пишет производитель, это ты не имеешь мозгов! Ты тупое животное!
показати весь коментар
13.10.2020 18:20 Відповісти
Вам не кажется странным, защита государственного языка?
В Британии английский. Странно бы увидеть у них закон, защищающий английский язык.
Какой государственный язык защищают в Швейцарии?
показати весь коментар
13.10.2020 09:51 Відповісти
Какой государственный язык защищают в Швейцарии?

Тепловоз, посмотри для начала, сколько в Швейцарии государственных языков, а потом умняки дави. И кстати, не плохо живут бэз унитарности.
показати весь коментар
13.10.2020 13:32 Відповісти
В США взагалі немає в законодавстві поняття - державна мова. Але якщо будеш втюхувати який іспанський працюючи в фірмі підеш своїм язіком підмітати. Там так склалось історично. Хоча в США зібрання народів всього світу і навіть питання не піднімають про другий іспанський (цих найбільше).
показати весь коментар
13.10.2020 13:47 Відповісти
1) Учись понимать, что прочитал, хотя бы ники.
В Швейцарии я был раз 15, и знаю не по наслышке или гуле как они не парятся, кто на каком языке говорит. Даже немецкоговорящий город терпели мой английский в перемешку с русским. И ни одного косого взгляда! США ведь тоже федерация-конфедерация.
показати весь коментар
13.10.2020 14:11 Відповісти
Поки тваи брать'я гаварящіє не повзли через Донбас защіщать, ніхто не парився й в Україні.
показати весь коментар
15.10.2020 12:45 Відповісти
Т.е. никогда в Украине языковый вопрос не был проблемным?
Почему тогда до сих пор не провели референдум по гос языкам? И закрыли бы этот вопрос еще в 90-х.
показати весь коментар
15.10.2020 13:42 Відповісти
В Криму і на Донеччіні вже провели.
показати весь коментар
15.10.2020 21:38 Відповісти
русокретино, смени ник, не позорь имя композитора
показати весь коментар
13.10.2020 15:25 Відповісти
А попробував би ти там спілкуватись десь на роботі іншою мовою окрім англійської. Хоча, діалектів там багато і досить сильно відрізняються.
показати весь коментар
13.10.2020 13:49 Відповісти
Когда Вы в последний раз там были? 15% граждан Великобритании, проживающих в Лондоне не умеют читать/писать по английски. 8% не знают английского вообще.
К слову, Великобритания создавалась по языковому принципу.
показати весь коментар
13.10.2020 14:15 Відповісти
"8% не знают английского вообще." - єто их проблема, так же как и невозможность устроиться на вьісокооплачиваемую работу, не говоря уж о госслужбе.
показати весь коментар
13.10.2020 15:22 Відповісти
С госслужбой 100%! Но это меньше 10% населения.
С остальным 50х50. В районах с компактным проживанием, запросто.
А Вы не задумывались, что у нас, в Украине как минимум 60% не могут устроиться на высокооплачиваемую работу.
показати весь коментар
13.10.2020 15:36 Відповісти
"60% не могут устроиться на высокооплачиваемую работу." ці 60 % не мають відповідної кваліфікації. Навіть після ВНЗ де "навчались" за оплату по принципу - скачав з інтернет, здав, забув. Про таких "спеців" часто розповідають старі спеціалісти на підприємствах.
Що до язика, так і в Україні в кожному місті "свой русскій". Наприклад вихідці з Донеччини, самі зізнаються, що з ихнега русскава смеются в Маскве. В той же час пітерці сміються з маскавскаго русскаго.
показати весь коментар
13.10.2020 16:54 Відповісти
Кто сказал, что в Лондоне у незнающих английского, достаточно квалификации. А у высококлассного специалиста всегда есть достойная работа, независимо от знания языка.
Язык даже у всех свой украинский. Я год жил в Долине, Ивано-Франковской области ...
показати весь коментар
15.10.2020 09:27 Відповісти
"С нашего русского в Москве смеются" - жителька Донецька...
З русскава маскавскага сміються в Пітері. І пітерці вважають масквачей селюками, а масква - аул!
показати весь коментар
15.10.2020 12:43 Відповісти
В большинстве стран не заморачиваются насчет языков и суржиков. Это если хотеть найти "общий язык". Если искать чем принизить человека или почему не сделать дело ...
показати весь коментар
16.10.2020 10:04 Відповісти
Всі апологети усскага міра, жопоблок і подібні, як раз і зайняті тим що принижують. Якщо послухаєте виступ жопоблоківців, то вони знають кому і щоговорити. Як державні чиновники (депутат є державним чиновником) віщують українською, а до російськомовних, а в Україні таких переважна більшість (незважаючи що добре можуть спілкуватись українською) звертаються російською. Цим вони красномовно віщують - рябята, вьі умственно отстальіе и не можите понимать язьік страньі проживания!

Красномовним підтвердженням цього є випадок, що стався в Бахмуті (Артемівськ). Ми інколи з місця дислокації (в полях) приїзжали в Бахмут і там спілкувались російською з таксистами, продавцями і т.д. А між собою, як практично вся Україна, на суржику. Так один таксист не витримав і сказав - ви що думаєте, що м розумововідсталі і не розуміємо українську?!!! Розмовляйте так як говорите між собою!!!
Гадаю, коментарі до цього випадку зайві.
показати весь коментар
17.10.2020 18:26 Відповісти
Одна дура это не показатель. Выгнать её с работы и забыть. А вот сколько раз и всячески унижали и унижают русскоязычных сограждан, и на ТВ каналах, и в комментариях, и всякие ницои, и школы позакрывали, и даже аннотации к лекарствам только на украинском, ...это нормально? В стране где для миллионов родной язык - русский?! Дикари и нелюди!
показати весь коментар
13.10.2020 11:47 Відповісти
Просто пиши, ненавижу Українців генетическим страхом ! Остальная писанина бредятина столбовой дворянки ,а вишенка на пироге абсурда у вас кацапов инструкция к лекарствам .
показати весь коментар
13.10.2020 15:28 Відповісти
и к туалетной бумаге
показати весь коментар
13.10.2020 15:30 Відповісти
+ вторая вишенка - мысли на языке. Прям так и вижу, в головах у таких грамотеев усиленно ворочается огромные языки ядовито-триколорной раскраски сопровождая мыслительные процессы.
показати весь коментар
13.10.2020 15:38 Відповісти
На мой взгляд, самьіе настоящие дикари такие представители расеянскоязьічной национальность как тьі, на генетическом уровне неспособньіе к изучению язііков.
показати весь коментар
13.10.2020 15:29 Відповісти
Це відповідь на питання, яка мова потребує захисту, - мовний омбудсмен Кремінь про булінг учениці за спілкування українською у школі Одеси - Цензор.НЕТ 5902
показати весь коментар
13.10.2020 13:28 Відповісти
Короче дрова. Опять только яд, оскорбления, хамство. Идите вы все лесом, плевать я на вас хотела. Раскладывайте страну дальше, делите украинцев по языковому признаку на правильных и неправильных, доделились уже кое-где...
показати весь коментар
13.10.2020 15:55 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 