Це відповідь на питання, яка мова потребує захисту, - мовний омбудсмен Кремінь про булінг учениці за спілкування українською у школі Одеси
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вимагає від Міністерства освіти і науки України провести роз'яснювальну роботу з усіма навчальними закладами, щоб запобігти й не допустити випадків обмеження здобувачів освіти за мовною ознакою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні мовного омбудсмена.
"Жахливий інцидент, який стався в гімназії №4 міста Одеса, де вчителька дозволила собі неприпустиму поведінку з дитиною через українську мову – це відповідь на запитання, яку насправді мову намагаються утискати і яка потребує державного захисту в Україні", - сказано в повідомленні.
З огляду на це уповноважений із захисту державної мови заявляє, що такі вчителі, вихователі або методисти, які все ще дозволяють собі так поводитися з дітьми, не мають жодного права обіймати такі посади.
"Звертаюся до Міністерства освіти і науки України з вимогою провести відповідну роз’яснювальну роботу з усіма навчальними закладами, щоб попередити та не допустити подібних випадків утиску здобувачів освіти. Вважаю, що будь-які прояви дискримінації людини, в тому числі за мовною ознакою, мають бути покараними. Дякую департаменту освіти і науки Одеської міськради та директорові школи за оперативну реакцію – звільнення вчителя", - додав Кремінь.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 12 жовтня з'явилася інформація про те, що вчителька принижувала ученицю п'ятого класу, кричала на неї та довела до сліз через те, що та розмовляє українською мовою.
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Жить десятилетиями в стране и не понимать ее язык, да еще и близкий, а не какой-то китайский, это позорно. Гордиться нечем.
Кто вас заставляет говорить и думать на украинском языке?
"Понимаю и даже более, читаю, говорю..."
Что при таких навыках мешает прочитать и понять инструкцию на украинском языке?
https://prokazan.ru/news/view/120927/
А неча жрать што попало, принимайте только то, что врач назначил. Рас уж мозгов нет тырнета нет и челюсть русскоязічная.
В Британии английский. Странно бы увидеть у них закон, защищающий английский язык.
Какой государственный язык защищают в Швейцарии?
Тепловоз, посмотри для начала, сколько в Швейцарии государственных языков, а потом умняки дави. И кстати, не плохо живут бэз унитарности.
В Швейцарии я был раз 15, и знаю не по наслышке или гуле как они не парятся, кто на каком языке говорит. Даже немецкоговорящий город терпели мой английский в перемешку с русским. И ни одного косого взгляда! США ведь тоже федерация-конфедерация.
Почему тогда до сих пор не провели референдум по гос языкам? И закрыли бы этот вопрос еще в 90-х.
К слову, Великобритания создавалась по языковому принципу.
С остальным 50х50. В районах с компактным проживанием, запросто.
А Вы не задумывались, что у нас, в Украине как минимум 60% не могут устроиться на высокооплачиваемую работу.
Що до язика, так і в Україні в кожному місті "свой русскій". Наприклад вихідці з Донеччини, самі зізнаються, що з ихнега русскава смеются в Маскве. В той же час пітерці сміються з маскавскаго русскаго.
Язык даже у всех свой украинский. Я год жил в Долине, Ивано-Франковской области ...
З русскава маскавскага сміються в Пітері. І пітерці вважають масквачей селюками, а масква - аул!
Красномовним підтвердженням цього є випадок, що стався в Бахмуті (Артемівськ). Ми інколи з місця дислокації (в полях) приїзжали в Бахмут і там спілкувались російською з таксистами, продавцями і т.д. А між собою, як практично вся Україна, на суржику. Так один таксист не витримав і сказав - ви що думаєте, що м розумововідсталі і не розуміємо українську?!!! Розмовляйте так як говорите між собою!!!
Гадаю, коментарі до цього випадку зайві.