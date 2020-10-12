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Новини Агресія Росії проти України
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У навчаннях ОДКБ у Білорусі беруть участь 140 російських військовослужбовців і 40 одиниць техніки

У навчаннях ОДКБ у Білорусі беруть участь 140 російських військовослужбовців і 40 одиниць техніки

У Білорусі в понеділок, 12 жовтня, почалися командно-штабні навчання Організації Договору про колективну безпеку "Нерушимое братство-2020".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Миротворці ОДКБ відпрацьовують спільну операцію в Східно-Європейському регіоні", - повідомив прессекретар ОДКБ Володимир Зайнетдінов, зазначивши, що в маневрах задіяно понад 900 осіб і понад 120 одиниць техніки.

Від Росії в навчаннях беруть участь понад 140 військовослужбовців Центрального військового округу, близько 40 одиниць військової й авіаційної техніки, зокрема бронетранспортери БТР-82А, бронеавтомобілі "Тигр" і "Тайфун", вертольоти Мі-8АМТШ-В і Мі-24, а також спеціальні машини зв'язку, радіаційної та хімічної розвідки й інженерна техніка дистанційного розмінування.

Начальник Генштабу - перший заступник міністра оборони Білорусі Олександр Вольфович сказав, що навчання відбудуться у два етапи. "Будуть відпрацьовані питання організації, підготовки та проведення миротворчої операції в одному з регіонів колективної безпеки. Навчання стануть заходом стратегічного стримування в рамках тієї непростої обстановки, яка складається у світі і, зокрема, на території пострадянських країн", - вказав він.

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"Це те, що зараз відбувається між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі, де гинуть сотні людей, руйнуються об'єкти інфраструктури. Непростою залишається обстановка в Україні, Киргизстані, та й у нас у країні", - пояснив Вольфович.

Нагадуємо, у вересні 2020 року на території Білорусі пройшли російсько-білоруські військові навчання "Слов'янське братство - 2020", на які Росія направила понад 900 військовослужбовців - три батальйонні тактичні групи з трьох дивізій ВДВ - Псковської, Тульської й Іванівської.

Автор: 

армія рф (18060) Білорусь (7987) ОДКБ (102) військові навчання (2785)


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Топ коментарі
+3
нєрушимоє ********-2020
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12.10.2020 21:30 Відповісти
+1
У навчаннях ОДКБ у Білорусі беруть участь 140 російських військовослужбовців і 40 одиниць техніки - Цензор.НЕТ 5367
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12.10.2020 21:06 Відповісти
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Типа "Ми вам покажем кузькину мать"?
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12.10.2020 20:09 Відповісти
Мясо.
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12.10.2020 20:14 Відповісти
Луку полюбэ скоро скинут...

-- так я себе подозреваю, шо об нём ещё будут пожалеть, как за Леонидом Ильичом и тем же Петром Алексеевичем... -- хны-хны...*(
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12.10.2020 20:31 Відповісти
Кстати, а как там ОДКБ в Армении, уже - фсьо?
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12.10.2020 21:05 Відповісти
У навчаннях ОДКБ у Білорусі беруть участь 140 російських військовослужбовців і 40 одиниць техніки - Цензор.НЕТ 5367
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12.10.2020 21:06 Відповісти
Ну то побажаємо їм: хай вояки там отруяться білоруськой жрачкою, а їх їржава техніка розтрощиться вщент
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12.10.2020 21:27 Відповісти
А что не так с едой в РБ ?
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12.10.2020 22:17 Відповісти
Як вони пельмені з костями роблять, то там точно щось не те, я от купив здуру пару пачок, всі казали "такі хороші", та зуба майже не зламав, бо до таких жартів не звичний, наплював штук з десять ошметків кісточок - то що це, добра їжа? Викинув ті пельмені у смітник нах і більше нічого білоруського куплять не буду, навчаний
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12.10.2020 23:49 Відповісти
нєрушимоє ********-2020
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12.10.2020 21:30 Відповісти
деза
ихтамнетов тучи тучные как мух в навозной куче
а омоновцы натаскиваются на чужих, чтоб своих хабаровчан привычнее лупить
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13.10.2020 00:43 Відповісти
 
 