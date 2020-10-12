У навчаннях ОДКБ у Білорусі беруть участь 140 російських військовослужбовців і 40 одиниць техніки

У Білорусі в понеділок, 12 жовтня, почалися командно-штабні навчання Організації Договору про колективну безпеку "Нерушимое братство-2020".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Миротворці ОДКБ відпрацьовують спільну операцію в Східно-Європейському регіоні", - повідомив прессекретар ОДКБ Володимир Зайнетдінов, зазначивши, що в маневрах задіяно понад 900 осіб і понад 120 одиниць техніки.

Від Росії в навчаннях беруть участь понад 140 військовослужбовців Центрального військового округу, близько 40 одиниць військової й авіаційної техніки, зокрема бронетранспортери БТР-82А, бронеавтомобілі "Тигр" і "Тайфун", вертольоти Мі-8АМТШ-В і Мі-24, а також спеціальні машини зв'язку, радіаційної та хімічної розвідки й інженерна техніка дистанційного розмінування.

Начальник Генштабу - перший заступник міністра оборони Білорусі Олександр Вольфович сказав, що навчання відбудуться у два етапи. "Будуть відпрацьовані питання організації, підготовки та проведення миротворчої операції в одному з регіонів колективної безпеки. Навчання стануть заходом стратегічного стримування в рамках тієї непростої обстановки, яка складається у світі і, зокрема, на території пострадянських країн", - вказав він.

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"Це те, що зараз відбувається між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі, де гинуть сотні людей, руйнуються об'єкти інфраструктури. Непростою залишається обстановка в Україні, Киргизстані, та й у нас у країні", - пояснив Вольфович.

Нагадуємо, у вересні 2020 року на території Білорусі пройшли російсько-білоруські військові навчання "Слов'янське братство - 2020", на які Росія направила понад 900 військовослужбовців - три батальйонні тактичні групи з трьох дивізій ВДВ - Псковської, Тульської й Іванівської.