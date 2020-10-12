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Новини
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Шмигаль запропонував Дуді розширити формат Люблінського трикутника - щоб там брали участь не тільки президенти, а й прем'єри

Шмигаль запропонував Дуді розширити формат Люблінського трикутника - щоб там брали участь не тільки президенти, а й прем'єри

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував президенту Польщі Анджею Дуді розширити формат "Люблінського трикутника" можливістю зустрічей глав урядів України, Польщі та Литви.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це ішлося під час зустрічі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та президента Республіки Польща Анджея Дуди.

Під час зустрічі Шмигаль відзначив важливість новоствореного "Люблінського трикутника" та запропонував Президенту Польщі розширити його формат. "Пропоную опрацювати можливість зустрічі глав урядів України, Польщі й Литви. Ми почали розвивати й посилювати "Люблінський трикутник" як новий формат тристоронньої співпраці", — зазначив прем’єр-міністр.

Також під час зустрічі Шмигаль подякував Дуді за підтримку з боку Польщі в процесі залучення України до проєкту "Тримор’я". "Ми дійсно зацікавлені, щоб віднайти формулу й долучитися до цієї співпраці. Для нас це один з найважливіших міжнародних пріоритетів", — додав прем’єр-міністр.

Шмигаль і Дуда обговорили також питання транспортної інфраструктури, зокрема, реалізацію проєкту "Віа Карпатія", що дасть поштовх для розвитку західних областей України.

Прем’єр-міністр зауважив, що одним із пріоритетів уряду на найближчі роки є будівництво концесійних автодоріг. "В Україні активно діє проєкт Президента "Велике будівництво". І концесійні автобани — це наступний крок програми. Впевнений, з наступного року ми зможемо спільно реалізувати перший такий проєкт — це подовження на територію України траси А4", — підкреслив Шмигаль.

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За його словами, в цьому контексті є важливим розвиток спільного транзитного потенціалу, а саме збільшення квоти для українських перевізників.

Шмигаль зауважив, що Українсько-польська міжурядова комісія може стати необхідним майданчиком для опрацювання цих питань та розвитку спільного потенціалу.

Під час обговорення питань енергетичного співробітництва Прем’єр-міністр наголосив, що газотранспортна система України є невід’ємною частиною енергетичної безпеки Європейського Союзу, і що Україна готова надалі використовувати цей інструмент для гарантування безпеки ЄС в контексті проєкту "Північний потік-2".

Крім того, Шмигаль висловив сподівання, що Україна та Польща продовжать плідну співпрацю на митниці. Як відзначив прем’єр-міністр, надзвичайно успішно функціонують пункти пропуску, де здійснюється спільний контроль.

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Також Шмигаль подякував президенту Республіки Польща за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах, і за незмінну позицію в питанні санкційної політики ЄС проти Російської Федерації.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна високо цінує активну участь Польщі в посиленні військового потенціалу нашої держави та в підтримці курсу України до інтеграції з Європейським Союзом та НАТО.

Зі свого боку Дуда підкреслив, що Польща залишається надійним партнером України та й надалі всебічно сприятиме її євроінтеграційним та євроатлантичним прагненням.

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Автор: 

Дуда Анджей (797) Шмигаль Денис (4674) Люблінський трикутник (23)


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Топ коментарі
+5
Шмыгаль ты типа на себя намекаешь.
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12.10.2020 20:31 Відповісти
+2
Самозванці вперде!
https://censor.net/ru/comments/locate/3224467/019214b0-95c7-7294-a275-e7543c908b61
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12.10.2020 20:35 Відповісти
+2
Шмигаль хоче щоб зеля під контролем був і не наплів дурниць як звичайно
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12.10.2020 20:37 Відповісти
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Шмыгаль ты типа на себя намекаешь.
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12.10.2020 20:31 Відповісти
Вряд ли. У нас же завхоз Ермак главный во всем.
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12.10.2020 21:04 Відповісти
Самозванці вперде!
https://censor.net/ru/comments/locate/3224467/019214b0-95c7-7294-a275-e7543c908b61
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12.10.2020 20:35 Відповісти
Шмигаль хоче щоб зеля під контролем був і не наплів дурниць як звичайно
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12.10.2020 20:37 Відповісти
Предложил прямоугольник вместо треугольника.
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12.10.2020 20:42 Відповісти
прямокутник буде, коли до тих стран додасться Калінінградська народна республіка
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12.10.2020 21:15 Відповісти
три президента и три премьера это шестиконечная звезда
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12.10.2020 21:42 Відповісти
Шмигаль, у Poland таких кручених не *******
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12.10.2020 20:47 Відповісти
треугольник будет выпит!
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12.10.2020 21:37 Відповісти
По конституції - Шмигаль в виконавчій владі головніше за зегаранта.
Пропоную відправити Зеленського на чотирьохрічний лікарняний, хай тільки відосікі записує.
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12.10.2020 20:55 Відповісти
Шмыга хочет Ермака внедрить чтобы ***** был в курсе всех делов
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12.10.2020 21:03 Відповісти
А третє море яке ? Середземне чи що ? Хіба Польща чи Україна на нього виходить ? Чи поляки думають що Доблесні Українські Війська вже до Каспію дійшли
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12.10.2020 21:26 Відповісти
Азовське теж море.
Географія.
Вчить.
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12.10.2020 22:04 Відповісти
выступил т.Шариков от службы очистки
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12.10.2020 21:35 Відповісти
Ну коли уже тому шмигалику надають по шморгаликакм та так,щоби у нього потекли червоні пандярики.
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12.10.2020 21:48 Відповісти
А ермак, должностями барыговать там сможет???
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12.10.2020 22:41 Відповісти
 
 