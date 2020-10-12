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Новини Агресія Росії проти України
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Велика Британія допоможе Україні побудувати сучасні бази ВМС на Чорному й Азовському морях, - ОП

Велика Британія допоможе Україні побудувати сучасні бази ВМС на Чорному й Азовському морях, - ОП

Меморандум з Великою Британією про співпрацю у військовій та військово-технічній сфері сприятиме створенню сучасних військово-морських баз із залученням британських фахівців.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна потребує створення фактично з нуля військово-морських баз. І наголошу, що не британська військово-морська база буде розміщена в Україні, а українська база буде побудована із залученням британських фахівців. Ми говоримо про те, що нам потрібні декілька сучасних військово-морських баз. Маємо опрацювати британський досвід, не повторювати їх помилки. У нас інша ситуація, не такі військово-морські спроможності як у Великої Британії, але у нас два моря, які треба захищати. Нам потрібна одна база на Чорному морі і одна – на Азовському", - сказав заступник голови ОП.

Жовква повідомив, що обговорювалися конкретні терміни, за які такі бази можуть бути побудовані. Крім того, Президенту Зеленському були представлені можливості британських компаній, які можуть такі бази побудувати.

Читайте також: Україна може отримати вакцину проти коронавірусу трьома шляхами, - заступник голови ОП Жовква

"Все це зараз буде предметом переговорів. Жодних якихось кількісних показників, цифр немає в меморандумі. Є цифра 1,25 млрд фунтів стерлінгів – це той кредитний обсяг, який може бути наданий британською стороною на будівництво таких компонентів. В найближчі місяці будуть йти інтенсивні переговори між Україною, Британією і, що не виключено, іншими країнами, які є нашими стратегічними партнерами", - уточнив він.

"Чомусь всі звернули увагу на катери, що, безумовно, дуже важливо. Але тут я би говорив не стільки про катери як такі, а про сучасне британське озброєння, яке могло б бути поставлене на ті військово-морські кораблі та катери, які вже є в Україні. Україна має власне виробництво таких суден, постачання з інших країн, а у Британії є високоточне озброєння", - додав Жовква.

Також читайте: Заступник голови ОП Жовква про візит Зеленського до Великої Британії: Скоро ми побачимо продовження діалогу з королівською сім'єю

Автор: 

Велика Британія (5687) ВМС (1409) оборона (4856) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+15
отличные новости, супер. Ждем базы НАТО.
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12.10.2020 20:32 Відповісти
+13
строительство двух баз ВМФ, это длительный процес с большим количеством инженерных, коммуникационных, компьютерных, ресурсных (электрика, вода, воздух, топливо, и тд), а также секретных задач.. и процес этот займет не менее 10 лет в целом..
следовательно, если британцы и американцы, ввязываются в этот длительный процес, значит они уверены, что после Зелёнского будет выбран президент, который продолжит курс на ЕС и НАТО, и продолжит строительство баз ВМФ..
это вселяет сдержанный оптимизм.. хмм..
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12.10.2020 20:51 Відповісти
+11
Британия & Штаты Welcome!
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12.10.2020 20:34 Відповісти
Коментувати
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Правила форума Рада форумчан
Главное не забыть построить военно морскую базу в городе Северодонецке Луганской области а то Киселев обидится.
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12.10.2020 20:32 Відповісти
Там будет расположена американская военная база
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12.10.2020 20:36 Відповісти
на Черном море скорей всего между Б-Днестровским и Измаилом да да подальше от Крыма и не важно чей Крым.. База на ЧМ должна быть равноудаленной но способной на оперативную реакцию...в Одессе база это простите нонсенс.и глупо нет корабельная группа должна быть там и все же сама база должна быть вне населенного пункта и торгового порта.. построить военный городок это не так сложно.. нельзя население делать заложником как это делает Путин в Крыму..с Севастополем и Донузлавом.. касаемо Азовского моря то база там да нужна но учитывая реализм и построенный мост.. проблема будет тут опять встанет вопрос об отдельном канале Черное море-азовское море над Крымом канал шириной 400-500 метров и глубиной до 20 метров самое оно и нужно наверное он канал будет шлюзового порядка пропуск судов для выравнивая уровней морей и избегания возможных перепадов уровня морей.....
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12.10.2020 21:57 Відповісти
В сообщающихся сосудах уровень воды всегда одинаков.
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12.10.2020 22:20 Відповісти
отличные новости, супер. Ждем базы НАТО.
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12.10.2020 20:32 Відповісти
Британия & Штаты Welcome!
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12.10.2020 20:34 Відповісти
А зачем это нужно? Я могу понять бесплатно получить базу НАТО, но в данном случае это же ещё один кредит. 1,25 млрд фунтов стерлингов... Это на закупку из Великобритании всяких ништяков и в кредит?
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12.10.2020 20:46 Відповісти
Запросто, выясни для начала, чем отличается меморандум от договора или соглашения.
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12.10.2020 20:55 Відповісти
При молодом Лукашенко от ЕС тоже такое можно было услышать за Беларусь
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12.10.2020 20:35 Відповісти
Чую як рвуться сраки за парєбріком))
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12.10.2020 20:36 Відповісти
звичайно
незабаром баканов перепродасть пінчуковіські іств, новий канал, стб медвечуку.
з дозволу сбу.
таке щастя могло статись лише за зелі.
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12.10.2020 20:38 Відповісти
Ха-ха-ха!!!)))
При ком мертвечук накупил себе медиа, уже накупил, а не НАКУПИТ?
Вас даже не жалко, вы ничтожны, вас кинули, вас поставили в позу дзю, но вы трепыхаетесь, тем самым топите себя.
Удачи
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12.10.2020 21:17 Відповісти
Франя жива, як виявилось. Лайкнула твій висєр та заробила тарєлку щєй.
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13.10.2020 00:14 Відповісти
чергові казочки на ніч...
будєт способствовать, а можєт і нє будєт...как карта ляжет...
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12.10.2020 20:36 Відповісти
Хорошее решение,но запоздало лет на 20.А то ******,типа Кравчука и Ющенка сейчас во весь голос советы раздают,а по сути именно президенты-ублюдки,развалившие и разграбившие Армию и Флот(да и всю страну в целом), и виновны в той ситуации,что сложилась
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12.10.2020 20:36 Відповісти
ти закоханий в Кучму ?
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12.10.2020 20:56 Відповісти
Ну тот хоть не верещал,что он патриот,а крал себе молча.А ты типа юморист?Тогда-в Квартал
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12.10.2020 21:02 Відповісти
Квартал, как и олигархи, появился тоже при Кучме, в которого ты закоханый
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12.10.2020 21:08 Відповісти
Ты бы в психиатра какого-нибудь закохався-возможно,в виду безграничной и чистой любви,он бы тебя спас
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12.10.2020 21:59 Відповісти
тебя Кучма спас ?
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12.10.2020 22:17 Відповісти
Ага.Из горящей хаты вынес.А тебе на рыжем пороблэно?
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12.10.2020 22:21 Відповісти
Представляю, как будут плеваться британцы, когда поймут, что с этой зекомандой даже присесть на одном гектаре - ОШИБКА.
Опять все уйдет "на дороги" ... или мыши съедят(
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12.10.2020 20:37 Відповісти
Знаешь,поражает позиция подобного быдла,как ты:вам бы,чтоб было,как можно хуже,лишь бы был повод поскулить.Что общего с патриотизмом имеет позиция "чем хуже,тем лучше"?Даже такую хорошую новость пытаетесь обосрать.Только не утруждайся писать о "зебилах" и тому подобном маразме.Во-первых:я не поклонник Зели,во-вторых:значимость события должна определяться важностью для страны,а не возможностью использования идиотских высказываний,основанных на ненависти к одному политику и желании лизать другому
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12.10.2020 22:07 Відповісти
Америка и Британия никогда не дают помощь живыми деньгами. Они выделяют деньги своим фирмам, а Украине поставляют готовый продукт. Поэтому эти деньги нельзя украсть и пустить на другие цели.
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13.10.2020 01:20 Відповісти
Правь Британия морями©!
Кацапи кучкуйтесь на Валдае
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12.10.2020 20:39 Відповісти
А почему Жовква подчёркивает, что это именно не британская, а украинская база с поддержкой Британии? Для кого он старается? Великобритания, мягко говоря, не самый плохой пример для перенятия опыта в военном деле. А вообще пока не появится полноценной базы Штатов с постоянным присутствием, надёжной безопасности нам не видать, к сожалению
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12.10.2020 20:39 Відповісти
Хорошие намерения, я поддерживаю.
Также я доволен ступором секты свидетелей жытыпоновому)))
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12.10.2020 20:44 Відповісти
А сами?
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12.10.2020 20:45 Відповісти
Все, Ермак уже поработал с очком Зелепукина. Нужна база исключительно с британским контингентом
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12.10.2020 20:48 Відповісти
У них общее "очко"?
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12.10.2020 20:50 Відповісти
Та хер этих зелебобов поймет, наверное одно на всех, на все 73%
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12.10.2020 20:53 Відповісти
на начальном переговорном-договорном этапе - все хорошо, правда?
но как заходит инвестор и видит наши меняющиеся налоговые законы и всепоглощающую коррупцию, казнокрадство и мздоинство...безответственность и пофигизм властьимеющих..
сколько нужных и важных проектов реализовано? а сколько на грани подачи исков в арбитражные и международные суды?
но было бы реально хорошо! и не надо сразу откараскиваться - не баз НАТО ))) баз НАТО !!!
нехай срашку пучит ))))
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12.10.2020 20:50 Відповісти
О ! Прямо в точку
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12.10.2020 20:56 Відповісти
строительство двух баз ВМФ, это длительный процес с большим количеством инженерных, коммуникационных, компьютерных, ресурсных (электрика, вода, воздух, топливо, и тд), а также секретных задач.. и процес этот займет не менее 10 лет в целом..
следовательно, если британцы и американцы, ввязываются в этот длительный процес, значит они уверены, что после Зелёнского будет выбран президент, который продолжит курс на ЕС и НАТО, и продолжит строительство баз ВМФ..
это вселяет сдержанный оптимизм.. хмм..
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12.10.2020 20:51 Відповісти
Кацапам повільний задушливий кердик портянку в пасть і мотузку на шию.
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12.10.2020 21:43 Відповісти
Все порозкрадають , на ключові місця поставлять своіх людей - кум сват брат - ні разу не профі а похрін , та й буде як завжди ... а британці подивляться на цю всю муйню скажуть та ну вас нах(!) і на тому все закінчиться , це вже було не один раз - приходили інвестори , побачать цей бардак совковський , коррупцію , відсутність судовоі сістеми , та тікають до дому
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12.10.2020 21:43 Відповісти
Русские гниды! Вы - дебилы?
Когда вы вопели "мы против баз в Украине!", никаких баз не было. А теперь - БУДУТ!!!
Русские гниды! Вы - дебилы....
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12.10.2020 20:58 Відповісти
Наблюдатели ОБСЕ сообщают, что «повстанцы» «ДЫНЫРЫ» после очередной атаки на украинские блокпосты трупы погибших бурят, якутов, омского спецназа и диверсантов ГРУ Российской Федерации закапывают в лесопосадках на малой глубине и маскируют захоронения валежником. На этих могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. Никто не приносит букеты цветов, и вечный огонь не пылает.
Брошенные беженцами одичавшие собаки сбиваются в стаи и в поисках пищи разрывают похороненные ненадлежащим образом останки воинов «Русского мира» и обгладывают их разлагающуюся плоть.
То, что не доели псы, достается воронам, которые терпеливо ожидают неподалеку на сухой ветке окончания собачьей «трапезы».
Местные донецкие пацаны используют черепа православных россиян для праздника Хэллоуина.
Тела многих российских покойников не возвратились в землю потому, что оставшиеся в живых боевики ленятся рыть могилы и сбрасывают трупы путинских «отпускников» в местные водоемы, в штольни затопленных украинских шахт или просто сжигают в мобильных крематориях, прибывших на Донбасс из Питера.
Местные жители были свидетелями, как на одну из донецких свалок террористы вывезли два самосвала трупов своих погибших соратников. Похоже, что бандиты давно уже потеряли человеческий облик и представление о христианских и общечеловеческих ценностях.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Базеле назвал «гнойником» подконтрольные сепаратистам территории Донецкой и Луганской областях и с этим высказыванием компетентного политика трудно не согласиться.
Верховный Главнокомандующий РФ должен дать команду министру нападения Сергею Кунжутовичу Шойгу сформировать похоронные команды и прислать на Донбасс рефрижераторы для доставки трупов в Залесье, чтобы избежать эпидемий связанных с разложением плоти и предать их земле по христианскому обычаю.
Российские матери почему-то молчат по поводу того, что их сыновья гибнут в чужой стране.
Офицеры и солдаты Шойгу догадываются, что ожидает их в Украине, поэтому носят в своих карманах записку такого содержания: «Вы убили …имярек из российского города Энск… Сообщите семье по телефону…»
Источник: http://uapress.info/ru/news/show/61422
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12.10.2020 21:14 Відповісти
Глава британской разведки редко встречается с лидерами других государств.
Велика Британія допоможе Україні побудувати сучасні бази ВМС на Чорному й Азовському морях, - ОП - Цензор.НЕТ 4001
Стало известно о еще одной важной части визита Зеленского в Лондон

Во время визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым главой МИ-6 Ричардом Муром. Эту встречу украинцы и британцы афишировать не планировали.
Об этом со ссылкой на источник пишет https://zn.ua/POLITICS/zelenskij-provel-neafishiruemuju-vstrechu-s-hlavoj-sekretnoj-razvedki-britanii-znua.html ZN.UA . Отмечается, что на встрече с украинской стороны кроме Зеленского, был глава СБУ Иван Баканов.

Утверждается, что в ходе встречи обсуждалась ситуация с антикоррупционными органами в Украине, ситуация на востоке и действия России, а также окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное.
Журналисты отмечают, что сама встреча президента с главой МИ-6 - примечательный факт, который говорит о высокой степени интереса Лондона к Украине. Глава британской разведки не часто встречается с лидерами других государств.
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12.10.2020 20:59 Відповісти
О деталях разговора и почему при разговоре отсутствовали представители ОП, читайте в статье https://zn.ua/author/vladimir__kravchenko Владимира Кравченко «https://zn.ua/internal/za-kulisami-londonskoj-poezdki-zelenskoho.html За кулисами лондонской поездки Зеленского ».
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12.10.2020 21:03 Відповісти
Цензр, напишите про это:

Батько військовослужбовиці Юлія Микитенко, фронтовик, вчинив самоспалення на Майдані через політику Зеленського. У ніч із 10 на 11 жовтня 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко, одягнувши однострій з бойовими нагородами, вчинив самоспалення на Майдані Незалежності на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського. Про причини свого вчинку він розповів у дописах у Фейсбуку. Як зазначають Вартові Еспресо, невідомий учинив самопідпал о 3:30 ночі. Випадкові перехожі намагалися загасити полум'я. Обгорілого чоловіка шпиталізували до лікарні з майже 100 % опіків тіла.
За інформацією його доньки, також військовослужбовиці Юлії Микитенко, на цей час її батько живий, однак шанси вижити - мінімальні. Із останніх дописів Миколи Микитенка у Фейсбуку можна зрозуміти, що він незадоволений політикою Володимира Зеленського щодо бійців, які зараз захищають Україну від агресора. Рідні Миколи також це підтверджують. Окрім того, в соцмережі він закликав усіх виходити на протест за Україну, як це зробила громадськість 24 серпня на День Незалежності.
Тим часом окремі онлайнресурси поширюють неправдиву інформацію, що нібито Микола Микитенко учинив спробу самогубства через невдале кохання. Медіаресурси посилаються на закритий Телеграмканал MDK Private. Зазначимо, що російські спільноти MDK (скорочено від «мудак») раніше неодноразово поширювали неправдиву та антиукраїнську інформацію.
У 2014 році Микола Микитенко брав участь у боях під Слов'янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення, має групу інвалідності. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.
Закликаємо всіх про максимальний розголос і підтримку родини в цій складній ситуації.
Микола Микитенко - герой України, який не зміг змиритись із страшною несправедливістю і жахливою політикою влади Володимира Зеленського у сфері оборони України від ворога. Ми не маємо права мовчати про це і не маємо права дозволити російським ресурсам розмивати і нівелювати проблему, яка штовхнула військового на цей відчайдушний вчинок.
Ми намагаємося підтримати родину Миколи усіма способами, віримо, що йому вдасться виборсатися з того пекла, в якому він зараз перебуває. Ми ніколи не пробачимо винних.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3427407573993304&id=175245329209561&_ft_=top_level_post_id.3427407573993304:content_owner_id_new.175245329209561hoto_attachments_list
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12.10.2020 21:00 Відповісти
Вот еще информация:

https://www.5.ua/suspilstvo/na-znak-protestu-proty-polityky-zelenskoho-viiskovyi-vchynyv-samospalennia-na-maidani-nezalezhnosti-226380.html
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12.10.2020 21:01 Відповісти
Обнадійлива новина, та ... Як до неї потавляться судді печерського чи шевченківського судів? Або вовки з портновим?
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12.10.2020 21:02 Відповісти
На базе должно что то базироваться.
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12.10.2020 21:06 Відповісти
Сами построить НЕМОГУТ !!!!!!! ОНИ МОГУТ ТОЛЬКО В О Р О В А Т Ь !!!
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12.10.2020 21:08 Відповісти
Флот пустая трата времени и денег. Купить пару б/у корветов и успокоиться. Ну нет возможности противостоять восточному соседу на море, да и хрен с ним. Тем более вся война шла на суше и вряд ли что-то изменится.
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12.10.2020 21:09 Відповісти
тебя плохо слышно из спама.. так что ты хотел сказать?!
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12.10.2020 21:13 Відповісти
Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость! И когда же мы наконец услышим от Зели: "Мы построили, мы сделали", а не вечное "Мы построим, мы сделаем"?
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12.10.2020 21:15 Відповісти
Это я не слышу со времён Кучмы.
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12.10.2020 21:16 Відповісти
Что за дичь? Какие ещё "высокоточные вооружения"? Крылатые ракеты? А как же Нептун? Уже не нужен? Представляю ценники на британские вооружения 😳
Нищей стране только ещё одного кредита и не хватало.
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12.10.2020 21:15 Відповісти
Надо строить канал - Чёрное море - Азовское. Это в первую очередь, бо так мы откроем Азовское море. И даже когда Крым вернётся в Украину этот канал всё равно будет служить Украине.
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12.10.2020 21:15 Відповісти
Ещё более бессмысленные траты гигантских средств, чем флот и флотские базы.
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12.10.2020 21:17 Відповісти
На оборону мы теперь должны тратить столько сколько нужно и зарубить себе это на носу на тысячу лет.
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12.10.2020 22:30 Відповісти
Именно, и не пытаться конкурировать с априори не достижимым соперником. Совок развалился не от недостатка оружия.
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12.10.2020 22:39 Відповісти
Не надо переоценивать силу параши и недооценивать свою. Но хай пока санкции душат эрефию до полного её паралича, а мы будем как завешал дедушка ленин - вооружаться-вооружаться и ещё раз вооружаться.
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13.10.2020 00:21 Відповісти
Слишком грандиозно, времена СССРа с его возможностями ушли и не верится, что сейчас хотя бы на 10% от его возможностей по строительству Украина достигнет хотя бы лет через 10.
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12.10.2020 21:20 Відповісти
Спочатку стіну на кордоні з паРАШЕЙ і белоРАШЕЙ а після цього канал Чорне-Азовське море.
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12.10.2020 21:47 Відповісти
И от чего стена спасёт? Ниотчего - ноль. За то власть на стене украдёт несметное количество бабла. Игор, ты власть? Чи на хера тебе стена? Ты кто? Из какой дыры? Чей Крым? ***** *****?
А за Беларусь мы с обнулённым должны биться, а не как потрохоботы толкать её к *****.
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12.10.2020 22:27 Відповісти
Супер.
Про Северодонецк бы не забыли. Там фьорды зачетные.
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12.10.2020 21:18 Відповісти
Так он на суше! 😊
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12.10.2020 21:21 Відповісти
Не может быть !
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12.10.2020 22:18 Відповісти
Гадом буду! Неподалеку от Лисичанска, к северу от Бахмута!😊
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13.10.2020 01:03 Відповісти
нові військово-морські бази при В.А.ЗЕЛЕН-ому???? навіть не смішно! хоча він і клован....
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12.10.2020 21:19 Відповісти
Все складывается в любимый о винторогими сериал "Можем повторить", касательно крымского разгромного позора в 1853-1856 г.г. ватники добились своего. Тут лишь бы Украина не тормознула, подтянутся и Турция и США + тотальная блокада уже самого мордора, а крымнаш я не завидую на перспективу. Из непотопляемого авианосца превратится в ловушку для военных и гражданских понаехов.
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12.10.2020 21:33 Відповісти
Помните, чем закончилась Крымская война? Крым вернули раисси. Так что не надо таких повторений.
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12.10.2020 21:49 Відповісти
Крым просто не взяли в связи с обязательствами мордора ничего не иметь в черном море. А в нашем случае Крым вернут Украине. А так сюжет похож - вероломное нападение рашистов на Турцию, создание международной коалиции, военный морской и сухопутный разгром империи зла.
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12.10.2020 21:57 Відповісти
"в связи с обязательствами мордора"
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12.10.2020 22:14 Відповісти
Ну был подписан Парижский мирный договор 1856 г. о "нейтрализации " Черного моря, Правда рашка в 1871 г. добилась его пересмотра. А Украине урок - будапешт 1994 г. Таких фатальных стратегических ошибок допускать уже никто не будет как и подписывать с кацапстаном какие-то бумажки. /этой власти не касается/
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12.10.2020 22:20 Відповісти
Вот и я о том. Три великих империи с огромными потерями взяли малюсенький кусочек суши у четвёртой, и через год вернули его, вместо того чтобы хотя бы отдать Турции. Ничего более странного в истории войн не припомню.
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12.10.2020 22:43 Відповісти
После поражения в Крыму рашку практически принудили на продажу Аляски.Так что не всё так однозначно.
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12.10.2020 22:52 Відповісти
Всё ещё не однозначней, учитывая что Аляску продали заклятому врагу Британии - США.
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12.10.2020 23:06 Відповісти
За Крым вообще-то шла компенсация территориями в пользу Турции на Кавказе, Валахии/Молдова/ и устье Дуная + свобода торговли и судоходства в Черном море всем кроме кацапстана./ притча про закрытый для навигации керченский пролив, отобрание у Украины шельфа, постоянные перекрытия Черного море в связи с военными тренировками гнома/.
Да и потери у союзников конечно были, но у рашистов в разы больше из-за технической отсталости, особенно из-за эпидемий.
В любом случае Англия - владычица морей и Османская Империя возвращаются в Черное море что не есть плохо для Украины.
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12.10.2020 23:13 Відповісти
Это мы такие тупорылые что без чужой помощи базу ВМС не можем построить?
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12.10.2020 22:03 Відповісти
Весь вопрос в деньгах.
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12.10.2020 22:44 Відповісти
И ради денег мы должны прикидываться отсталыми и тупыми? Мы прикидываемся дикарями и просимся в ЕС? Да кому мы там нужны такие?
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12.10.2020 22:56 Відповісти
зебила помогите убрать на тот свет или на парашу инче Украине финиш и базы не помогут,негде будет строить.
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12.10.2020 22:12 Відповісти
На катерках на 2.5 ярда поимели, теперь на базах пару поимеют. Плата за якобы поддержку.
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12.10.2020 22:24 Відповісти
Эти базы строить будут не для эсминцев, а для каких-то катеров. Катера тоже делать будут бриты, причем вся музыка на их же кредит. Бриты будут кормить своих рабочих, за счет Украины, где кебы нема.
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12.10.2020 22:34 Відповісти
Не ной. Кто и за чей счет в Украине - это не повод хоронить прекрасные идеи. Катера могут поражать у рашистов очень многое ракетами, когда наступит час "Ч". А за катерками всегда следует продолжение - инфрастуктура, другие рода войск и следующий ранг корабликов.
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12.10.2020 23:21 Відповісти
Фантазии)))
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12.10.2020 23:39 Відповісти
Есть у англичан одна база, за которую и пол царства не жалко. Но не отдают. Испания крепко давно копает. Называется Гибралтар. Хрен незаметно в Атлантику выйдешь, та и оттуда хрен проскочишь.НО! Но и у нас такая бы была. НО! Но пока хрен на ны! Может вместе с рыжими построим. Даже не верится. Сильное место. Измаил! С Дуная в море и обратно. Там только с пас-лайнеров речных брать портовый сбор---денюжка пойдёт, плюс бункеровка топливом и водой итд. И Очаков должен ожить. За 30 лет ни копейки в те места не вложено! А там здорово! Одна только Кинбурская коса чего стоит отдыхать! Та и красиво. А река Южный Буг горная среди равнин течёт---загляденье! Всё олигархат сожрал и в офшоры улетело!
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12.10.2020 22:37 Відповісти
Не уверен, что британцы умеют строить так дорого, как хочется ЗЕленым подрядчикам.
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12.10.2020 22:52 Відповісти
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https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

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«Біля берегів Криму перекрили судноплавство
МО Росії НЕпускає судна в Керченську протоку і частину Чорного моря Росія прийняла рішення закрити для України Керченську протоку в зв'язку з проведенням військових навчань
Ноту протесту від МЗС-нiхто НЕбачив?
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12.10.2020 23:18 Відповісти
ПЗДА ПДРОССАМ !!!
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13.10.2020 00:00 Відповісти
Хотілося б вірити, але в Україні навіть IKEA ніяк не відкриється. То шо вже казати про військові бази від морської держави.
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13.10.2020 00:10 Відповісти
Если Украина не в НАТО - то НАТО будет в Украине!
Слава Всемирному Бандеровскому Движению!!!
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13.10.2020 00:23 Відповісти
ПРИЕЗЖАЙ )))
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13.10.2020 04:36 Відповісти
Могу еще понять помощь при строительстве боевых кораблей так как наши рукожопые правители умудрились разрушить судостроительную отрасль. Но помощь для постройки ВМ базы!!!!???? Унас что, уже и бетон разучились делать???
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13.10.2020 09:56 Відповісти
Какцапы понимают только силу. Точка.
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07.12.2020 20:34 Відповісти
 
 