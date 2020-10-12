Велика Британія допоможе Україні побудувати сучасні бази ВМС на Чорному й Азовському морях, - ОП

Меморандум з Великою Британією про співпрацю у військовій та військово-технічній сфері сприятиме створенню сучасних військово-морських баз із залученням британських фахівців.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна потребує створення фактично з нуля військово-морських баз. І наголошу, що не британська військово-морська база буде розміщена в Україні, а українська база буде побудована із залученням британських фахівців. Ми говоримо про те, що нам потрібні декілька сучасних військово-морських баз. Маємо опрацювати британський досвід, не повторювати їх помилки. У нас інша ситуація, не такі військово-морські спроможності як у Великої Британії, але у нас два моря, які треба захищати. Нам потрібна одна база на Чорному морі і одна – на Азовському", - сказав заступник голови ОП.

Жовква повідомив, що обговорювалися конкретні терміни, за які такі бази можуть бути побудовані. Крім того, Президенту Зеленському були представлені можливості британських компаній, які можуть такі бази побудувати.

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"Все це зараз буде предметом переговорів. Жодних якихось кількісних показників, цифр немає в меморандумі. Є цифра 1,25 млрд фунтів стерлінгів – це той кредитний обсяг, який може бути наданий британською стороною на будівництво таких компонентів. В найближчі місяці будуть йти інтенсивні переговори між Україною, Британією і, що не виключено, іншими країнами, які є нашими стратегічними партнерами", - уточнив він.

"Чомусь всі звернули увагу на катери, що, безумовно, дуже важливо. Але тут я би говорив не стільки про катери як такі, а про сучасне британське озброєння, яке могло б бути поставлене на ті військово-морські кораблі та катери, які вже є в Україні. Україна має власне виробництво таких суден, постачання з інших країн, а у Британії є високоточне озброєння", - додав Жовква.

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