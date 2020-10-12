Велика Британія допоможе Україні побудувати сучасні бази ВМС на Чорному й Азовському морях, - ОП
Меморандум з Великою Британією про співпрацю у військовій та військово-технічній сфері сприятиме створенню сучасних військово-морських баз із залученням британських фахівців.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна потребує створення фактично з нуля військово-морських баз. І наголошу, що не британська військово-морська база буде розміщена в Україні, а українська база буде побудована із залученням британських фахівців. Ми говоримо про те, що нам потрібні декілька сучасних військово-морських баз. Маємо опрацювати британський досвід, не повторювати їх помилки. У нас інша ситуація, не такі військово-морські спроможності як у Великої Британії, але у нас два моря, які треба захищати. Нам потрібна одна база на Чорному морі і одна – на Азовському", - сказав заступник голови ОП.
Жовква повідомив, що обговорювалися конкретні терміни, за які такі бази можуть бути побудовані. Крім того, Президенту Зеленському були представлені можливості британських компаній, які можуть такі бази побудувати.
"Все це зараз буде предметом переговорів. Жодних якихось кількісних показників, цифр немає в меморандумі. Є цифра 1,25 млрд фунтів стерлінгів – це той кредитний обсяг, який може бути наданий британською стороною на будівництво таких компонентів. В найближчі місяці будуть йти інтенсивні переговори між Україною, Британією і, що не виключено, іншими країнами, які є нашими стратегічними партнерами", - уточнив він.
"Чомусь всі звернули увагу на катери, що, безумовно, дуже важливо. Але тут я би говорив не стільки про катери як такі, а про сучасне британське озброєння, яке могло б бути поставлене на ті військово-морські кораблі та катери, які вже є в Україні. Україна має власне виробництво таких суден, постачання з інших країн, а у Британії є високоточне озброєння", - додав Жовква.
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незабаром баканов перепродасть пінчуковіські іств, новий канал, стб медвечуку.
з дозволу сбу.
таке щастя могло статись лише за зелі.
При ком мертвечук накупил себе медиа, уже накупил, а не НАКУПИТ?
Вас даже не жалко, вы ничтожны, вас кинули, вас поставили в позу дзю, но вы трепыхаетесь, тем самым топите себя.
Удачи
будєт способствовать, а можєт і нє будєт...как карта ляжет...
Опять все уйдет "на дороги" ... или мыши съедят(
Кацапи кучкуйтесь на Валдае
Также я доволен ступором секты свидетелей жытыпоновому)))
но как заходит инвестор и видит наши меняющиеся налоговые законы и всепоглощающую коррупцию, казнокрадство и мздоинство...безответственность и пофигизм властьимеющих..
сколько нужных и важных проектов реализовано? а сколько на грани подачи исков в арбитражные и международные суды?
но было бы реально хорошо! и не надо сразу откараскиваться - не баз НАТО ))) баз НАТО !!!
нехай срашку пучит ))))
следовательно, если британцы и американцы, ввязываются в этот длительный процес, значит они уверены, что после Зелёнского будет выбран президент, который продолжит курс на ЕС и НАТО, и продолжит строительство баз ВМФ..
это вселяет сдержанный оптимизм.. хмм..
Когда вы вопели "мы против баз в Украине!", никаких баз не было. А теперь - БУДУТ!!!
Русские гниды! Вы - дебилы....
Брошенные беженцами одичавшие собаки сбиваются в стаи и в поисках пищи разрывают похороненные ненадлежащим образом останки воинов «Русского мира» и обгладывают их разлагающуюся плоть.
То, что не доели псы, достается воронам, которые терпеливо ожидают неподалеку на сухой ветке окончания собачьей «трапезы».
Местные донецкие пацаны используют черепа православных россиян для праздника Хэллоуина.
Тела многих российских покойников не возвратились в землю потому, что оставшиеся в живых боевики ленятся рыть могилы и сбрасывают трупы путинских «отпускников» в местные водоемы, в штольни затопленных украинских шахт или просто сжигают в мобильных крематориях, прибывших на Донбасс из Питера.
Местные жители были свидетелями, как на одну из донецких свалок террористы вывезли два самосвала трупов своих погибших соратников. Похоже, что бандиты давно уже потеряли человеческий облик и представление о христианских и общечеловеческих ценностях.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Базеле назвал «гнойником» подконтрольные сепаратистам территории Донецкой и Луганской областях и с этим высказыванием компетентного политика трудно не согласиться.
Верховный Главнокомандующий РФ должен дать команду министру нападения Сергею Кунжутовичу Шойгу сформировать похоронные команды и прислать на Донбасс рефрижераторы для доставки трупов в Залесье, чтобы избежать эпидемий связанных с разложением плоти и предать их земле по христианскому обычаю.
Российские матери почему-то молчат по поводу того, что их сыновья гибнут в чужой стране.
Офицеры и солдаты Шойгу догадываются, что ожидает их в Украине, поэтому носят в своих карманах записку такого содержания: «Вы убили …имярек из российского города Энск… Сообщите семье по телефону…»
Источник: http://uapress.info/ru/news/show/61422
Стало известно о еще одной важной части визита Зеленского в Лондон
Во время визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым главой МИ-6 Ричардом Муром. Эту встречу украинцы и британцы афишировать не планировали.
Об этом со ссылкой на источник пишет https://zn.ua/POLITICS/zelenskij-provel-neafishiruemuju-vstrechu-s-hlavoj-sekretnoj-razvedki-britanii-znua.html ZN.UA . Отмечается, что на встрече с украинской стороны кроме Зеленского, был глава СБУ Иван Баканов.
Утверждается, что в ходе встречи обсуждалась ситуация с антикоррупционными органами в Украине, ситуация на востоке и действия России, а также окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное.
Журналисты отмечают, что сама встреча президента с главой МИ-6 - примечательный факт, который говорит о высокой степени интереса Лондона к Украине. Глава британской разведки не часто встречается с лидерами других государств.
Батько військовослужбовиці Юлія Микитенко, фронтовик, вчинив самоспалення на Майдані через політику Зеленського. У ніч із 10 на 11 жовтня 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко, одягнувши однострій з бойовими нагородами, вчинив самоспалення на Майдані Незалежності на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського. Про причини свого вчинку він розповів у дописах у Фейсбуку. Як зазначають Вартові Еспресо, невідомий учинив самопідпал о 3:30 ночі. Випадкові перехожі намагалися загасити полум'я. Обгорілого чоловіка шпиталізували до лікарні з майже 100 % опіків тіла.
За інформацією його доньки, також військовослужбовиці Юлії Микитенко, на цей час її батько живий, однак шанси вижити - мінімальні. Із останніх дописів Миколи Микитенка у Фейсбуку можна зрозуміти, що він незадоволений політикою Володимира Зеленського щодо бійців, які зараз захищають Україну від агресора. Рідні Миколи також це підтверджують. Окрім того, в соцмережі він закликав усіх виходити на протест за Україну, як це зробила громадськість 24 серпня на День Незалежності.
Тим часом окремі онлайнресурси поширюють неправдиву інформацію, що нібито Микола Микитенко учинив спробу самогубства через невдале кохання. Медіаресурси посилаються на закритий Телеграмканал MDK Private. Зазначимо, що російські спільноти MDK (скорочено від «мудак») раніше неодноразово поширювали неправдиву та антиукраїнську інформацію.
У 2014 році Микола Микитенко брав участь у боях під Слов'янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення, має групу інвалідності. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.
Закликаємо всіх про максимальний розголос і підтримку родини в цій складній ситуації.
Микола Микитенко - герой України, який не зміг змиритись із страшною несправедливістю і жахливою політикою влади Володимира Зеленського у сфері оборони України від ворога. Ми не маємо права мовчати про це і не маємо права дозволити російським ресурсам розмивати і нівелювати проблему, яка штовхнула військового на цей відчайдушний вчинок.
Ми намагаємося підтримати родину Миколи усіма способами, віримо, що йому вдасться виборсатися з того пекла, в якому він зараз перебуває. Ми ніколи не пробачимо винних.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3427407573993304&id=175245329209561&_ft_=top_level_post_id.3427407573993304:content_owner_id_new.175245329209561hoto_attachments_list
https://www.5.ua/suspilstvo/na-znak-protestu-proty-polityky-zelenskoho-viiskovyi-vchynyv-samospalennia-na-maidani-nezalezhnosti-226380.html
Нищей стране только ещё одного кредита и не хватало.
А за Беларусь мы с обнулённым должны биться, а не как потрохоботы толкать её к *****.
Про Северодонецк бы не забыли. Там фьорды зачетные.
Да и потери у союзников конечно были, но у рашистов в разы больше из-за технической отсталости, особенно из-за эпидемий.
В любом случае Англия - владычица морей и Османская Империя возвращаются в Черное море что не есть плохо для Украины.
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1315644263997341696 6 ч
«Біля берегів Криму перекрили судноплавство
МО Росії НЕпускає судна в Керченську протоку і частину Чорного моря Росія прийняла рішення закрити для України Керченську протоку в зв'язку з проведенням військових навчань
Ноту протесту від МЗС-нiхто НЕбачив?
Слава Всемирному Бандеровскому Движению!!!