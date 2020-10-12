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Новини Коронавірус і карантин
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Міносвіти офіційно рекомендував вишам на місяць перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня і на цей час виселити студентів із гуртожитків

Міносвіти офіційно рекомендував вишам на місяць перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня і на цей час виселити студентів із гуртожитків

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), Міністерство освіти і науки України рекомендує запровадити дистанційне навчання в закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міносвіти.

У повідомленні зазначається: "Про це йдеться в листі МОН до керівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти з рекомендаціями внести зміни до графіка освітнього процесу та розкладу занять.

Вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання), військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, військові коледжі сержантського складу, фахові коледжі із специфічними умовами навчання організовують освітній процес відповідно до рішень державних органів, у сфері управління яких вони перебувають.

Також у зв’язку з практичною неможливістю гарантувати безпечні для здоров’я умови масового перебування здобувачів освіти в гуртожитках рекомендується забезпечити їх тимчасовий виїзд на період з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року.

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Організація виїзду не може мати примусовий характер та має враховувати максимально безпечні умови переміщення здобувачів освіти.

У листі Міносвіти вказано, що слід із розумінням поставитися до необхідності проживання в гуртожитках у цей період сиріт, осіб, позбавлених батьківського піклування, здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій та "червоних" карантинних зон, здобувачів освіти, які проходять практику, іноземних громадян та осіб без громадянства тощо.

Цим особам та здобувачам освіти, які поєднують навчання з роботою, необхідно забезпечити з максимально можливим дотриманням карантинних обмежень можливість проживання в гуртожитках у вищевказаний період відповідно до поданої ними заяви.

Студенти, які виїжджають з гуртожитків у період з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року, мають бути звільнені від оплати за проживання за цей період. Оплата, яка була внесена як аванс, має бути повернута або зарахована як оплата за наступні періоди проживання.

З метою створення безпечних умов проживання здобувачів освіти в гуртожитках у вказаний період заклад освіти може ухвалити рішення щодо обмеження відвідування гуртожитків сторонніми особами. Виняток становлять окремі приміщення закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, що визначені як виборчі дільниці для організації голосування виборців за місцем їх проживання на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, згідно зі статтею 28 Виборчого кодексу України".

Читайте також: "Прохання знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей", - в.о. міністра освіти Шкарлет

Автор: 

виш (556) карантин (18172) Міносвіти (1422) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Кароч, здоровье и жизни наших детей опять поставили в зависимость от "хотелок" "местных царьков"- ректоров ВУЗов. Плевали они на ваши "рекомендации". Не все ректора такие адекваты, как, скажем, ректор Универа Шевченко, где не в первый раз переводят студентов на дистанционку в зависимости от эпидемситуации, а не по чьим-то "рекомендациям". Боитесь взять ответственность на себя и издать обязательный к выполнению указ? Когда больницы в Киеве переполнены и лечить людей тупо негде! Какие же вы никчемы....
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12.10.2020 22:22 Відповісти
+3
Дистанційна освіта це взагалі ерзацосвіта яка відповідно коштує, тобто дешевша за стаціонарну і навіть заочну. Чому за неякісну дистанційну освіту студенти (їх батьки) мають сплачувати однакову з стаціонаром ціну?
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12.10.2020 22:02 Відповісти
+2
т.е рекомендовало... но из общаг выселить? ))) хорошая рекомендация )))
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12.10.2020 20:59 Відповісти
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т.е рекомендовало... но из общаг выселить? ))) хорошая рекомендация )))
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12.10.2020 20:59 Відповісти
Дужe багато вчитeлів хворіють. А вчитeлі в нас, здeбільшого, люди за 50 років із хронічними захворюваннями, спричинeними роботою у постійному стрeсі: сeрцeво-судинні захворювання, підвищeнний тиск, діабeт другого типу. Тобто для них ковід можe стати останьою хворобою. Щоб захистити вчитeлів, ім дали лишe одну маску на вeсь ас! Тeстування за свій рахунок, лікування 30-50 тис гривeнь - платіть самі із своєі вeличeзноі зарплатні у 8 тис гривeнь. Людeй кинули на заклання, як совєцких солдат у Другу світову. Щe й почали погрожувати за розповсюджeння інформаціі про ковід у закладах: дохніть, алe мовчить
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13.10.2020 06:37 Відповісти
И на их место поселить хачиков с карабаха.
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13.10.2020 07:32 Відповісти
тепер і тріпера меньше буде
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12.10.2020 21:08 Відповісти
Знову. Яке дистанційне навчання в районах, де нема інтернету. Ви же навмисно позбавляєте права на освіту студентів з сел. Тіки не треба шось про тимчасові заходи, хто вам повірить? Це кріпацтво?
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12.10.2020 21:12 Відповісти
як дітям в онлайн іграшки грати, так є інтeрнeт, а навчатись - нeма. Що ти мeлeш, ботяра!
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13.10.2020 06:38 Відповісти
Хто живе або буває в селі, знає, про шо йдеться.
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13.10.2020 06:48 Відповісти
Оно, конешно, есть сёла, где ни киевстар, ни лайф не работает. Однако опс! А вышка водафона есть

Но можно, конешно, найти места где тырнет неочень.
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13.10.2020 09:49 Відповісти
Не очень - это мягко сказано, считай, шо нема.
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13.10.2020 09:54 Відповісти
Очередь из 13 машин скорой, боремся за каждого. Медик рассказала о ситуации с коронавирусом в Киеве

Медик Киевской городской больницы № 5 Анна Нестеренко заявила, что 2/3 палат используют как изолятор для https://nv.ua/tags/pnevmonija.html пневмоний , а возле медучреждения бывает очередь из скорых - почти все с подозрением на COVID-19.Об этом она написала в Facebook.

«Оденьте, пожалуйста, маску! Больница, которая не принимает COVID. Отделение реанимации. 2/3 палат используют как изолятор для пневмоний», - написала она.
По словам медика, «телефон в реанимации просто не умолкает».
«Опять звонят из приемного отделения. Опять пневмония. Очередь из 13 машин скорой, почти все с подозрением на COVID. Из нашего окна не видно этой картины, и мы только из разговоров с коллегами узнаем, что там на "передовой". Перебегая из палаты в палату, наблюдаю за врачом и медицинской сестрой. Они выполняют алгоритм, от которого уже просто тошнит: маска, респиратор, защитный экран, костюм», - написала она.
Больше тут: https://nv.ua/kyiv/koronavirus-kiev-medik-rasskazala-o-situacii-v-bolnice-50117470.html
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12.10.2020 21:16 Відповісти
ніхто не хоче використовувати лазерну терапію - повний феодалізм...
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12.10.2020 22:26 Відповісти
Дистанційна освіта це взагалі ерзацосвіта яка відповідно коштує, тобто дешевша за стаціонарну і навіть заочну. Чому за неякісну дистанційну освіту студенти (їх батьки) мають сплачувати однакову з стаціонаром ціну?
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12.10.2020 22:02 Відповісти
тим студентам, які вчаться за контрактом, фіолeтово, що за освіта. Бовдурами прийшли - бовдурами і підуть
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13.10.2020 06:30 Відповісти
Зате їх дурні батьки, які не займалися вчасно освітою та вихованням дітей, тішать себе думкою що "вони зробили все від них залежне" і тупо продовжують платити за дипломи які нічого не варті. І вони таки мають певну рацію - у нас диплом про вищу освіту є формальним "пропуском" на керівні посади. От і торгують посадами...
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13.10.2020 09:51 Відповісти
Когдато, ещё при савке, начиная с 3-его курса на пары посреди семестра вообще мало кто ходил. Особенно на лекции. Иничо!

Приключения Шурика видели? Так там ни Шурик, ни Лида на лекции воще не ходили, да целая охота за конспектами была
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13.10.2020 09:55 Відповісти
Это что бы в общагах не включать отопление и сэкономить на этом, вот настоящая причина.
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12.10.2020 22:10 Відповісти
Теж вірно.
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13.10.2020 06:47 Відповісти
не всякі дурнуваті рекомендації треба виконувати
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12.10.2020 22:19 Відповісти
Кароч, здоровье и жизни наших детей опять поставили в зависимость от "хотелок" "местных царьков"- ректоров ВУЗов. Плевали они на ваши "рекомендации". Не все ректора такие адекваты, как, скажем, ректор Универа Шевченко, где не в первый раз переводят студентов на дистанционку в зависимости от эпидемситуации, а не по чьим-то "рекомендациям". Боитесь взять ответственность на себя и издать обязательный к выполнению указ? Когда больницы в Киеве переполнены и лечить людей тупо негде! Какие же вы никчемы....
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12.10.2020 22:22 Відповісти
Заплати за контракт, за общагу и вали домой, типа учиться!
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12.10.2020 22:29 Відповісти
Какие витиеватые вообще не понятные тексты!
"...учитывать максимально безопасные условия перемещения..." На такси, что ли отправлять домой?

"...помещения учреждений высшего, профессионального перед высшими..." Перед высшими - это перед чем?
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12.10.2020 23:37 Відповісти
Продовження серіалу "Як нам використати ковидлу щоб залишитись при владі і небуло Майдану" або "Операція -фальсифікація".
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13.10.2020 05:53 Відповісти
Нормально. Плюс раз в неделю группами по 5 человек вызывать в школу для контроля знаний.
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13.10.2020 09:25 Відповісти
Дистанционно это в 100 проще и дешевле.
Запускается тесты на сайте. Ученики подключаются (да хоть миллион) и отвечают на вопросы. Автоматически все получают оценки.
Да это всё было весной. И показало хорошие результаты.
Но система образования конечно будет против. Это ведёт к сокращению их финансирования
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13.10.2020 10:07 Відповісти
Хорошие результаты показали родители, которые занимались с детьми
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13.10.2020 11:39 Відповісти
 
 