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Новини Агресія Росії проти України
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Двоє жителів Авдіївки намагалися дати майору ЗСУ 15 тис. грн хабаря за сприяння ввезенню сигарет з окупованих територій, - СБУ. ФОТО

Двоє жителів Авдіївки намагалися дати майору ЗСУ 15 тис. грн хабаря за сприяння ввезенню сигарет з окупованих територій, - СБУ. ФОТО

Правоохоронці затримали в Донецькій області двох ділків, які пропонували хабар командиру військового підрозділу за нелегальне переправлення підакцизних товарів через лінію розмежування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, двоє жителів Авдіївки налагодили незаконне переміщення оптових партій тютюнових виробів із тимчасово окупованої території. Вони перевозили товар на власному транспорті поза встановленими пунктами пропуску.

Під час чергової спроби перевезти сигарети через лінію розмежування фігуранти намагалися передати 15 тис. гривень командиру підрозділу Збройних Сил України. За цю суму вони хотіли "умовити" майора не перешкоджати їхньому нелегального бізнесу.

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Після отримання "пропозиції" військовий відразу звернувся в СБУ. Правоохоронці затримали ділків поблизу Авдіївки під час передачі всієї суми хабаря.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим підозри та обрання запобіжного заходу. В рамках кримінального провадження за ч. 3. ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Також читайте: Канал контрабанди в ЄС сигарет з Білорусі блоковано в Одесі: вилучено понад 2,2 млн пачок на 80 млн грн. ФОТО

Автор: 

хабар (4750) Правоохоронні органи (2709) СБУ (13061) цигарки (986) силовики (2515) Донецька область (8954) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+3
Совсем другой коленкор, военный уже не причем.
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12.10.2020 21:21 Відповісти
+3
Хитроумная оперативная комбинация, еще часа 2 и взяткодатели окажутся оперативными сотрудниками.
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12.10.2020 21:33 Відповісти
+2
Я всегда говорил, что курение вредит здоровью.
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12.10.2020 21:04 Відповісти
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Я всегда говорил, что курение вредит здоровью.
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12.10.2020 21:04 Відповісти
хіба ж з майором потрібно було домовлятися? Меньше ніж з полковником неможна...
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12.10.2020 21:06 Відповісти
А я думаю 15 тыс. это официальная такса. Просто для показухи взяли каких-то начинающих "бизнесменов" - морды не показывают, фамилий не пишут, зато 15 тыс. в казну государства, но скорее всего они потеряются, а завтра горе "бизнесмены" займутся тем же по тем же тарифам.
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12.10.2020 21:11 Відповісти
Совсем другой коленкор, военный уже не причем.
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12.10.2020 21:21 Відповісти
кристально чист уже....хотя ещё два часа назад был хапугой.
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12.10.2020 21:29 Відповісти
Хитроумная оперативная комбинация, еще часа 2 и взяткодатели окажутся оперативными сотрудниками.
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12.10.2020 21:33 Відповісти
Вот что выборы животворящие делают!!!!!!
6 лет гоняют контрабас с луганды...... и только на период выборов он становится видимым силовикам!!!!
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12.10.2020 21:28 Відповісти
Пелена кратковременно с глаз спадает, всюду чудятся подставы.
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12.10.2020 21:34 Відповісти
Ще Пєтя був зобовязаний повністю закрити кордон з ОРДЛО і повністю припинити переміщення коштів, товарів та людей, а від прокацапленого ЗЕгенерата годі й чекати. Не хоче воювати? Нічим? Ніким? Не воюй, але хоча б зроби кордон через який і миша не проскочить! Вони ж тепер живуть з контрабанди... А маюсь хрін без солі доїдати...
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12.10.2020 21:55 Відповісти
Майори задешево не продаються.
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12.10.2020 22:17 Відповісти
меня царицей соблазняли
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12.10.2020 22:37 Відповісти
Их передали психиатрам? Ввозить что-то из Домбабве в Украину, это как наладить канал поставки кокаина из США в Колумбию.
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13.10.2020 00:20 Відповісти
 
 