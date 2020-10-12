Двоє жителів Авдіївки намагалися дати майору ЗСУ 15 тис. грн хабаря за сприяння ввезенню сигарет з окупованих територій, - СБУ. ФОТО

Правоохоронці затримали в Донецькій області двох ділків, які пропонували хабар командиру військового підрозділу за нелегальне переправлення підакцизних товарів через лінію розмежування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, двоє жителів Авдіївки налагодили незаконне переміщення оптових партій тютюнових виробів із тимчасово окупованої території. Вони перевозили товар на власному транспорті поза встановленими пунктами пропуску.

Під час чергової спроби перевезти сигарети через лінію розмежування фігуранти намагалися передати 15 тис. гривень командиру підрозділу Збройних Сил України. За цю суму вони хотіли "умовити" майора не перешкоджати їхньому нелегального бізнесу.

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Після отримання "пропозиції" військовий відразу звернувся в СБУ. Правоохоронці затримали ділків поблизу Авдіївки під час передачі всієї суми хабаря.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим підозри та обрання запобіжного заходу. В рамках кримінального провадження за ч. 3. ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

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