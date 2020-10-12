Глава МІ-6 Мур на таємній зустрічі попередив Зеленського про злив інформації його наближеними

Під час візиту президента України Володимира Зеленського у Велику Британію він провів не тільки офіційні зустрічі, про які написали ЗМІ, а й зустрівся з новим главою секретної розвідувальної служби МІ-6 Річардом Муром.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Zn.ua, із посиланням на власні джерела.

Як зазначає видання, ця зустріч не була приємною для глави держави.

На закритому заході, в якому з української сторони, крім президента, брав участь керівник СБУ Іван Баканов, глава Мі-6 обговорював три основні теми.

За інформацією видання, перша стосувалася атак української влади на антикорупційні органи в Україні та прагнення офісу президента взяти під свій контроль САП, НАБУ, Офіс генерального прокурора, а також судові інстанції.

Під час обговорення другої йшлося про ситуацію на сході України і дії Росії.

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Третя ж нібито стосувалася оточення Зеленського. Причому не тільки офіційного, а й неформального, яке має значний вплив на главу держави.

Як розповіло джерело видання, закритість зустрічі була продиктована саме обговоренням персон із оточення Володимира Зеленського: британці нібито бачать, як витікає інформація з України.

"Раніше тему найближчого оточення президента на переговорах із главою української держави порушували американці. Але їхній кейс був тиском на владу. У випадку ж британців це було попередженням. На той випадок, якщо Зеленський не до кінця усвідомлює дій людей, з якими його асоціюють", - написало видання.

Також зазначено, що сама зустріч з главою Мі-6 - факт примітний і свідчить про високий ступінь інтересу британського уряду до України і її президента.

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