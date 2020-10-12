Новий вид підкупу виборців зафіксовано на Харківщині - кандидат пропонує безкоштовні тести на коронавірус, - ОПОРА. ФОТО
Кандидат на посаду Дергачівського міського голови Костянтин Жидков організував проведення безкоштовних ІФА-тестів на коронавірус. Представники громадських організацій вбачають у цьому ознаки непрямого підкупу виборців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в Фейсбуці громадянська мережа ОПОРА.
Так, на сторінці в Фейсбуці директор Дергачівської центральної районної лікарні, кандидат у депутати Дергачівської міськради від партії "Слуги народу" Дмитро Дончак розмістив оголошення: "З ініціативи та за підтримки кандидата на посаду Дергачівського міського голови Жидкова Костянтина Сергійовича ви можете швидко, якісно і безкоштовно зробити ІФА-тест на коронавірус".
В оголошеннях написано, що тести проводитимуть у місті Дергачі, селищах Цупівка, Прудянка і Слатине.
У мережі представники ОПОРИ знайшли фото людей, які здають кров для проведення ІФА-тестів на коронавірус у спеціально обладнаному мініавтобусі, на якому розміщено наклейки з написом "Слуга народу".
Також знайшли фотографії Костянтина Жидкова на тлі агітаційного напису "Об'єднана громада - єдина команда. За Жидкова" на автобусі, в якому брали кров на аналіз.
Жидков у своєму коментарі до повідомлення голови Дергачівської РДА Володимира Усова заявив, що оплачує тести зі своїх заощаджень, та опублікував квитанцію. Коментувати цю ситуацію представникам ОПОРИ він відмовився.
Користувачі Фейсбуку опублікували фото події.
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а бесплатные праститутки и бухло будут?
Один - тесты "предлагает", другой - лампочки..цирк та й годі!
- Скажіть, будь ласка, а ви можете мені сказать, чи проголосувала вже моя жінка?
- Так, будь ласка… Ось, дивіться, стоїть її підпис про отримання бюлетня… А Ви що, окремо живете, самі спитать не можете?... Та ні. Моя дружина п»ятнадцять років тому померла, але на вибори ходить регулярно… А я все ходжу, і ніяк її тут застать не можу…
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Oleksandr Dovzhenko
@OleksandrDovzh1
Понавибирати лайно, а потім кликати націоналістів.
до такого наверное еще ни в одной стране мира не доперли))
Новый вид подкупа избирателей зафиксирован на Харьковщине - кандидат Жидков предлагает бесплатные тесты на коронавирус
плинтус бедности, а теперь используют то что по конституции должно быть бесплатным для мотивации - тест на короновирус стоит 1600-1800 гр .....
ХФАМІЛІЯ ДАЄ ПРО СЕБЕ ЗНАТИ