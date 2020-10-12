Держкомісія ТЕБ та НС рекомендує з 15 жовтня школам почати канікули, а вишам перейти на дистанційну форму навчання

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 12 жовтня, було розглянуто питання про особливості роботи навчальних закладів у період адаптивного карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Зокрема, Комісія ухвалилала рішення рекомендувати установам загальної середньої освіти встановити з 15 по 30 жовтня 2020 року канікули, в наступний період - можливий перехід на дистанційну та змішану форму навчання з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Також рекомендується закладам професійної (професійно-технічної) освіти, професійної перед вищою і вищої освіти перейти з 15 жовтня до 15 листопада 2020 на дистанційну форму навчання з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків (крім сиріт, осіб, позбавлених батьківського піклування, здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій, "червоних" карантинних зон, іноземних громадян та осіб без громадянства, претендентам освіти, які суміщають навчання з роботою).

Відповідне доповнення до постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 № 641" мають підготувати Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти і науки на розгляд Кабінету Міністрів.

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