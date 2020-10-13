"Потенційним резервом ліжок" для хворих на COVID-19 можуть стати госпіталі МВС, СБУ та "Укрзалізниці", - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що МОЗ наразі насамперед шукає можливості, як і де перепрофілювати заклади для боротьби з коронавірусом. Лікарні відомчих служб потенційно є резервом ліжок, які можуть розгортати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ляшко заявив в ефірі "Громадського радіо"

Ляшко наголосив: "Ми зараз відмовляємося від одного з індикаторів, який свідчив про те, що на червоний рівень небезпеки потрапляють регіони, у яких у 5 разів середній по країні рівень захворюваності. Нині це буде чітка цифра - 320 випадків на останні 14 днів на певну кількість населення, і якщо Київ буде потрапляти в ці показники, буде заслуховуватися комісія ТЕБ та НС, яка збирається кожного четверга, і спільно з КМДА будуть вибирати з переліку обмежень, які будуть застосовуватися у Києві", - зазначив Ляшко.

Першочергово ми шукаємо можливості, як і де перепрофілювати заклади. Зараз ми розглядаємо можливість залучення інститутів Академії медичних наук, лікарень відомчих служб, таких як "Укрзалізниця", Державне управління справами, госпіталі МВС, СБУ, ДПСУ, це все потенційно наш резерв ліжок, які ми можемо розгортати.

Також додатково на нараді у президента в суботу озвучувалося питання про місця, де можливо розгортати додатково шпиталі вже поза межами закладів охорони здоров’я. Це насамперед ідеться про Київ, про Одеську та Донецьку області. Як це пристосувати - прописано в нормативному документі МОЗ, у нас є табель оснащення приблизний, ми розрахували кількість оснащення, яке має бути".

Він зазначив, що госпіталь можна розгорнути, але туди мають приїхати кваліфіковані кадри - а питання з лікарями зараз дуже гостре.

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