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Новини
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"Потенційним резервом ліжок" для хворих на COVID-19 можуть стати госпіталі МВС, СБУ та "Укрзалізниці", - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що МОЗ наразі насамперед шукає можливості, як і де перепрофілювати заклади для боротьби з коронавірусом. Лікарні відомчих служб потенційно є резервом ліжок, які можуть розгортати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ляшко заявив в ефірі "Громадського радіо"

Ляшко наголосив: "Ми зараз відмовляємося від одного з індикаторів, який свідчив про те, що на червоний рівень небезпеки потрапляють регіони, у яких у 5 разів середній по країні рівень захворюваності. Нині це буде чітка цифра - 320 випадків на останні 14 днів на певну кількість населення, і якщо Київ буде потрапляти в ці показники, буде заслуховуватися комісія ТЕБ та НС, яка збирається кожного четверга, і спільно з КМДА будуть вибирати з переліку обмежень, які будуть застосовуватися у Києві", - зазначив Ляшко.

Першочергово ми шукаємо можливості, як і де перепрофілювати заклади. Зараз ми розглядаємо можливість залучення інститутів Академії медичних наук, лікарень відомчих служб, таких як "Укрзалізниця", Державне управління справами, госпіталі МВС, СБУ, ДПСУ, це все потенційно наш резерв ліжок, які ми можемо розгортати.

Також додатково на нараді у президента в суботу озвучувалося питання про місця, де можливо розгортати додатково шпиталі вже поза межами закладів охорони здоров’я. Це насамперед ідеться про Київ, про Одеську та Донецьку області. Як це пристосувати - прописано в нормативному документі МОЗ, у нас є табель оснащення приблизний, ми розрахували кількість оснащення, яке має бути".

Він зазначив, що госпіталь можна розгорнути, але туди мають приїхати кваліфіковані кадри - а питання з лікарями зараз дуже гостре.

Також читайте: У населених пунктах із дефіцитом ліжок для хворих на COVID-19 розгортатимемо мобільні госпіталі, - головний санлікар Ляшко

Автор: 

МВС (3519) СБУ (13061) госпіталізація (188) Ляшко Віктор (1519)


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Топ коментарі
+2
1, отопление больниц . Больным пневмониями противопоказаны сквозняки
2. Питание . Кто-то начнёт отчитываться ЧЕМ И КАК КОРМЯТ БОЛЬНЫХ
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13.10.2020 00:13 Відповісти
+2
Вже наш госпіталь на 60 ліжок переформатували, почали заповнювати, місцева інфекційна - забита. Але не вистачає лікарів-інфекціоністів... бо їх штатом в госпіталі не передбачено
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13.10.2020 00:36 Відповісти
+1
А тут вы выбрали Зебила. Все ремонты в больницах были моментально остановлены. Так что нефиг скиглить.
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13.10.2020 00:24 Відповісти
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1, отопление больниц . Больным пневмониями противопоказаны сквозняки
2. Питание . Кто-то начнёт отчитываться ЧЕМ И КАК КОРМЯТ БОЛЬНЫХ
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13.10.2020 00:13 Відповісти
Софочка... -- а шо, твою Мурку не покормили не согрели? -- ты ж токо скажи...*)
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13.10.2020 00:16 Відповісти
В Словакии в больницах
Завтрак - йогурт , фрукт, свежие булочки, запакованный сыр, запакованное масло , чай
Обед - поливка( суп с овощами ), тушеный свиной биток с картофелем , макаронами , соус - бешамель
Ужин - мясо натуральное ( свинина или куриная ножка) , гарнир , чай
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13.10.2020 00:17 Відповісти
А тут вы выбрали Зебила. Все ремонты в больницах были моментально остановлены. Так что нефиг скиглить.
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13.10.2020 00:24 Відповісти
Я не выбирала
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13.10.2020 00:29 Відповісти
Вы наверное не в курсе, но правительство Порошенко-Гройсмана успело лишь провести реформу первичного звена. Больницы - это был третий этап реформы, но даже и второй (реформа услуг специалистов) не состоялся, т.к. к власти пришла зелёная банда.
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13.10.2020 00:36 Відповісти
и скока за год он восстановил и провел реформ
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13.10.2020 00:38 Відповісти
...не прокатит. В Бундесе уже тревога по всем концам...

... обращайтесь в Беларусь...
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13.10.2020 00:14 Відповісти
Шо у вас там случилось ? Какая тревога ?
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13.10.2020 00:28 Відповісти
Тебе некуда бежать, равно как и твоему пахану.
Не парься.
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13.10.2020 00:14 Відповісти
Я таки здичавіло вибачаюся, у мене лише один вопріс.
COVID-19 і досі фейк чи вже ніт
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13.10.2020 00:19 Відповісти
У власть предержащих сейчас суперзадача: вылезти из этого дерьма, которое они насочиняли, и при этом так чтобы население не сварило их в медном чане, по старой козацкой традиции.
По мне так задача невыполнимая. Таки сварят.
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13.10.2020 00:23 Відповісти
"Если температура вашего тела 10⁰С, мозг признаков активности не подает, сердце остановилось, в организме нет крови - вряд ли кто-то будет спорить с тем, что вы мертвы...
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13.10.2020 01:20 Відповісти
"в красный уровень опасности попадают регионы, у которых в 5 раз средний по стране уровень заболеваемости. Сейчас это будет четкая цифра - 320 случаев на последние 14 дней у определенного количества населения". Кто-то понял этот набор слов?
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13.10.2020 00:23 Відповісти
Красный уровень там где у Пороха значительный перевес голосов.
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13.10.2020 00:24 Відповісти
Зелена влада зашивається. У вас було більше ніж , півроку щоб приготуватись до такої ситуації, а ви чухали корму.
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13.10.2020 00:25 Відповісти
К какой ситуаци нужно было готовиться? Тут уже год все визжат что ето всего лишь насморк и даже маску на морду не соизволят надеть. А если кому то сделаешь замечание так сразу выпучит глаза пена изо рта и визжит что все ето происки Госдепа
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13.10.2020 00:36 Відповісти
****** таке верзе, таке верзе, та хто йому віддасть койки з СБУ та МВС, по сраці можновладні курви накидають, та розкажуть , що в них менти теж хворіють, а бидло хай вдома подихає
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13.10.2020 00:30 Відповісти
потенціальний марсіянин
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13.10.2020 00:31 Відповісти
Вже наш госпіталь на 60 ліжок переформатували, почали заповнювати, місцева інфекційна - забита. Але не вистачає лікарів-інфекціоністів... бо їх штатом в госпіталі не передбачено
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13.10.2020 00:36 Відповісти
Можна запитати,а для чого потрібний лікар-інфекціоніст у штаті лікарні?
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13.10.2020 01:13 Відповісти
койки у каждого дома есть, а нужны аппараты ивл и специалисты и кислород к ним...
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13.10.2020 00:39 Відповісти
аппараты ИВЛ стоят в гаражах наших депутатов, у каждого по 5 штук на всё семейство, они запаслись ещё прошлой зимой.
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13.10.2020 11:00 Відповісти
Ооочень хочу увидеть "обычных" больных КОВИД в ведомственных больничках СБУ. Спорим, никто и никогда этого не увидит.
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13.10.2020 09:48 Відповісти
если память не изменяет то в этих больничках СБУМВД пожизненное лечение борцов и полностью бесплатное, точно могу сказать за военный госпиталь, у друга отец там лежит 2 раза в год на обследованиях, говорит с больницей для смертных даже сравнивать не нужно, это небо и земля.
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13.10.2020 10:57 Відповісти
 
 