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Новини
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Зеленський підписав закон про звільнення переселенців від сплати туристичного збору за тимчасове проживання

Зеленський підписав закон про звільнення переселенців від сплати туристичного збору за тимчасове проживання

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих умов надання пільг зі сплати туристичного збору та податку на нерухоме майно".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в понеділок увечері пресслужба президента.

"Закон визначає право внутрішньо переміщених осіб не сплачувати туристичний збір за тимчасове проживання у місцях, зазначених у довідці про взяття на облік ВПО", - наголошується в повідомленні.

Також, згідно з документом, не враховуватимуться під час обчислення бази оподаткування фізичних осіб податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території об'єкти нерухомості, які наразі не є об'єктом оподаткування.

"Підписаний закон зменшить негативні наслідки збройного конфлікту та тимчасової окупації територій для внутрішньо переміщених осіб", - зауважують в Офісі Президента.

Верховна Рада ухвалила документ 17 вересня 2020 р.

Також читайте: Кабмін виділив понад 4 млн грн для придбання житла для переселенців

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) збір (346) переселенці (990) туристи (276)


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Топ коментарі
+8
Не прошло и десяти лет как, наконец, освободили беженцев от уплаты КУРОРТНОГО?? сбора. Как будто беженцы от войны бросив родные очаги прибыли на курорт. Теперь ихние "курортные" выплаты/сборы следует вернуть с учетом инфляции...
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13.10.2020 05:56 Відповісти
+6
Війну вже пабіділ, тепер взявся за переселенців. Рятуйся хто може.
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13.10.2020 00:54 Відповісти
+3
Зеленский подписал закон об освобождении переселенцев от уплаты туристического сбора за временное проживание - Цензор.НЕТ 8008
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13.10.2020 00:48 Відповісти
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Зеленский подписал закон об освобождении переселенцев от уплаты туристического сбора за временное проживание - Цензор.НЕТ 8008
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13.10.2020 00:48 Відповісти
Тема важлива але є значно актуальніші, наприклад, створення ТСК стосовно "щура" в ОП.
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13.10.2020 07:55 Відповісти
Війну вже пабіділ, тепер взявся за переселенців. Рятуйся хто може.
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13.10.2020 00:54 Відповісти
Я так понял, что временно перемещённые лица (беженцы) по этому закону освобождаются от туристического сбора. Но в справке о постановке на учет ВПЛ они и далее будут считаться туристами...
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13.10.2020 01:05 Відповісти
Чем ещё больше всех запутали )
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13.10.2020 01:13 Відповісти
Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за войны и ненависти между Украиной и Россией страна должна двигаться к тому, чтобы стать полноправным членом Североатлантического альянса.

Та дайте йому хоча б новітню історію почитати - ну хоча б, починаючи з вбивства Чорновола , революції на граніті, історії з Тузлою... Воно возило свій член з роялем по кацапстану і йому було все похрін, а тут ВДРУГ... ВАЙНА! ВДРУГ! В НАТО НАДА!!! ІДІОТ!
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13.10.2020 01:51 Відповісти
Не прошло и десяти лет как, наконец, освободили беженцев от уплаты КУРОРТНОГО?? сбора. Как будто беженцы от войны бросив родные очаги прибыли на курорт. Теперь ихние "курортные" выплаты/сборы следует вернуть с учетом инфляции...
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13.10.2020 05:56 Відповісти
Туристы? Не беженцы? А режим Зеоенского, это турагенство?
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13.10.2020 06:23 Відповісти
А что, у нас существует туристический сбор? Или он был введён специально для беженцев, а теперь по их просьбе отменён? Какая мудрая политика....
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13.10.2020 07:29 Відповісти
Ух ты.Я же-турист!!!!!
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13.10.2020 08:30 Відповісти
Наш воїн спалив себе живцем а знак протесту проти зрадницької капітуляції від Зеленського , Єрмака, Кравчука. Зеленський, через твою зраду воїни мають себе палити живцем? Щоб ти переставав перед росіянами на колінах повзати?
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13.10.2020 09:53 Відповісти
клоун
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13.10.2020 12:34 Відповісти
 
 