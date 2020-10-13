Зеленський підписав закон про звільнення переселенців від сплати туристичного збору за тимчасове проживання

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих умов надання пільг зі сплати туристичного збору та податку на нерухоме майно".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в понеділок увечері пресслужба президента.

"Закон визначає право внутрішньо переміщених осіб не сплачувати туристичний збір за тимчасове проживання у місцях, зазначених у довідці про взяття на облік ВПО", - наголошується в повідомленні.

Також, згідно з документом, не враховуватимуться під час обчислення бази оподаткування фізичних осіб податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території об'єкти нерухомості, які наразі не є об'єктом оподаткування.

"Підписаний закон зменшить негативні наслідки збройного конфлікту та тимчасової окупації територій для внутрішньо переміщених осіб", - зауважують в Офісі Президента.

Верховна Рада ухвалила документ 17 вересня 2020 р.

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