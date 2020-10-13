Лікарні через тиждень отримають препарат ремдесивір, який використовується для лікування коронавірусу, - Степанов

Препарат ремдесивір для лікування коронавірусної хвороби має надійти в Україну через тиждень, уряд також шукає кошти на закупівлю імуноглобулінів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За тиждень у нас буде лікарський засіб ремдесивір, який себе гарно показав у США, інших країнах. Ми вже уклали відповідну угоду, і за тиждень він надійде в наші лікарні. Інші лікарські засоби, що пройшли відповідні клінічні випробування, - імуноглобуліни, які необхідні пацієнтам з тяжким перебігом хвороби. Ми зараз обраховуємо, яка сума коштів нам буде потрібна. Я думаю, через одне засідання уряду ми винесемо відповідну постанову щодо закупівлі цього лікарського засобу", - розповів Степанов.

За його словами, зараз пацієнт з COVID-19 у середньому перебуває в лікарні до 14 днів. Для порівняння: в Німеччині цей термін становить 7 днів. З огляду на це МОЗ намагається - як організаційними заходами, так і підвищенням ефективності лікування - скоротити тривалість перебування таких пацієнтів у медзакладах.

Міністр також уточнив, що зараз у лікарнях перебувають приблизно 20 тисяч осіб із коронавірусною хворобою. Максимально Україна може виділити для таких пацієнтів 52 тисячі місць, це 30% усього ліжкового фонду.

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