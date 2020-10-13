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Новини Коронавірус і карантин
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Лікарні через тиждень отримають препарат ремдесивір, який використовується для лікування коронавірусу, - Степанов

Лікарні через тиждень отримають препарат ремдесивір, який використовується для лікування коронавірусу, - Степанов

Препарат ремдесивір для лікування коронавірусної хвороби має надійти в Україну через тиждень, уряд також шукає кошти на закупівлю імуноглобулінів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За тиждень у нас буде лікарський засіб ремдесивір, який себе гарно показав у США, інших країнах. Ми вже уклали відповідну угоду, і за тиждень він надійде в наші лікарні. Інші лікарські засоби, що пройшли відповідні клінічні випробування, - імуноглобуліни, які необхідні пацієнтам з тяжким перебігом хвороби. Ми зараз обраховуємо, яка сума коштів нам буде потрібна. Я думаю, через одне засідання уряду ми винесемо відповідну постанову щодо закупівлі цього лікарського засобу", - розповів Степанов.

За його словами, зараз пацієнт з COVID-19 у середньому перебуває в лікарні до 14 днів. Для порівняння: в Німеччині цей термін становить 7 днів. З огляду на це МОЗ намагається - як організаційними заходами, так і підвищенням ефективності лікування - скоротити тривалість перебування таких пацієнтів у медзакладах.

Міністр також уточнив, що зараз у лікарнях перебувають приблизно 20 тисяч осіб із коронавірусною хворобою. Максимально Україна може виділити для таких пацієнтів 52 тисячі місць, це 30% усього ліжкового фонду.

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Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Идиот, ремдесивир значительно ускоряет выздоровление легких больных, т.е. таких, которым и госпитализация не нужна. При этом он абсолютно не влияет на развитие осложнений, на необходимость интенсивной терапии и летальность. Фирма-производитель, кстати, этого не отрицает. Курс обойдется где-то в 2 - 2.5 тыс. долларов. При этом, повторюсь, на тяжесть течения заболевания ремдесивир не влияет НИКАК. Может лучше за эти деньги койки кислородом обеспечить, чтобы дать тяжелым пациентам шанс?
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13.10.2020 01:58 Відповісти
+7
Этого говна произведено на миллиарды долларов для борьбы с Эболой но он оказался бесполезной пустышкой которую должны были просто утилизировать по истечении срока хранения, но вот КОВИД и тут ребятам поперло...С какого-то бодуна вдруг решили сделать это говно топовым средством в борьбе с короной и нагреть свои грязные руки на беде...
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13.10.2020 03:41 Відповісти
+6
В Україні немає медицини,як такої і не було.Але населення не хоче.щоб щось змінювалось.Розповідають.за якусь міфічну совєтську медицину.Так там були грамотні професори,але інфраструктури в лікарнях не було.
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13.10.2020 01:21 Відповісти
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Да ладно вам. Все же знают что коронавирус ето всего лишь насморк. Выписывайте всем нафтизин и пускай валят домой.
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13.10.2020 01:19 Відповісти
Ты недалек от истины. Как раз ремдесивир имеет смысл применять у тех, кто мог лечиться дома. Имеет смысл применение на ранних стадиях заболевания (т.е. когда у тебя по сути насморк и положительный тест ПЦР). На развитие осложнений и летальность он не влияет. Исследования проводили китайцы и американцы. Это стоит 2+ тысячи долларов на пациента за курс?
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13.10.2020 02:09 Відповісти
Квартал до бани, а он уже раздевается. Когда в больницах получат этот препарат, тогда и сообщай. Трепло.
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13.10.2020 08:15 Відповісти
В Україні немає медицини,як такої і не було.Але населення не хоче.щоб щось змінювалось.Розповідають.за якусь міфічну совєтську медицину.Так там були грамотні професори,але інфраструктури в лікарнях не було.
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13.10.2020 01:21 Відповісти
Степанов, сбегай за пузырем ремдесивира в ларек, а то ящика но на всех не хватило. И шаурмы на закусь не забудь.
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13.10.2020 01:25 Відповісти
А мій однофамілець пан Степанов не сказав - хто з пересічних українців (ну тих, хто не ворує з бюджету та не бере хабарів) зможе купувати ліки, курс (п'ять днів) застосування яких коштує щось більше за 2 000 $????????
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13.10.2020 01:25 Відповісти
Пане степашкин однофамілець, може дешевше - за своїм здоров'ям самому слідкувати? Тоді всяку срань підчепляти не будете. Уявіть, якщо Держава на мої податки таким як Ви соплі витирать стане після кожного вашого чиху. А Ви одну болячку за другою будете чипляти...
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13.10.2020 05:18 Відповісти
Ну вам порадять або собаку продати, або рибок, ну що там у вас є. Бачили очі що брали.... Він же кращий за Супрун.
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13.10.2020 08:08 Відповісти
пусть сгорит в огне напалма ЗЕкоманда и Степанов!
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13.10.2020 01:38 Відповісти
Идиот, ремдесивир значительно ускоряет выздоровление легких больных, т.е. таких, которым и госпитализация не нужна. При этом он абсолютно не влияет на развитие осложнений, на необходимость интенсивной терапии и летальность. Фирма-производитель, кстати, этого не отрицает. Курс обойдется где-то в 2 - 2.5 тыс. долларов. При этом, повторюсь, на тяжесть течения заболевания ремдесивир не влияет НИКАК. Может лучше за эти деньги койки кислородом обеспечить, чтобы дать тяжелым пациентам шанс?
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13.10.2020 01:58 Відповісти
А какие откаты...Вам и не снилось
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13.10.2020 03:38 Відповісти
Этого говна произведено на миллиарды долларов для борьбы с Эболой но он оказался бесполезной пустышкой которую должны были просто утилизировать по истечении срока хранения, но вот КОВИД и тут ребятам поперло...С какого-то бодуна вдруг решили сделать это говно топовым средством в борьбе с короной и нагреть свои грязные руки на беде...
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13.10.2020 03:41 Відповісти
Где консилиум вирусологов или у нас степашка и танцы с бубнами под мародерство.
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13.10.2020 06:54 Відповісти
Обратите внимание на то, что Степанов повторил то, чем лечили Трампа. Видать, куратор у них общий. }{уйлушей кличут.
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13.10.2020 07:01 Відповісти
Это - обещанное Мертведчуком и Качурой кремлёвское чудо - зелье от всех болячек и морщин? Уже закупили? По - дешёвке? На 100 млрд. долларов? Ура! Теперь все будут такие же здоровые и красивые , как Мертведчук!!! Хотя, до вакцинации путинской противоковидной отравой "Новичок" Мертведчук был менее похож на труп, выловленный из проруби...
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13.10.2020 07:03 Відповісти
"правительство также ищет средства на закупку иммуноглобулинов."

Придурки - средства из фонда потратили на дороги, а на коронавирус - ищут средства.
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13.10.2020 08:15 Відповісти
В дороги можно "укатать" любые деньги, а с закупками медпрепаратов и оборудования куда сложнее. Надеюсь все дороги на кладбища будут в порядке...
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13.10.2020 08:22 Відповісти
Все стандартно для власти,- имитация бурной деятельности и воровство.
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13.10.2020 08:28 Відповісти
Так вроде же есть китайский фарапиравир.
Ну... ремдесвиром и еще регенероном лечили Трампа. В 74 года вылечили... так что идея сама по себе смысла не лишена.
Стоит еще этот самый регенерон добавить, я думаю.
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13.10.2020 09:27 Відповісти
Степашка, не гоношись, мертвечук обещал подогнать росиянской вакцины. Гепу исцелят и тебя вылечат.
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13.10.2020 09:32 Відповісти
В связи с оглашенным министром здравоохранения Украины Степановым намерения закупить препарат Ремдесивир (Remdesivir; код разработки GS-5734) для лечения заболевания COVID-19, мы предупреждаем, что не существует научно подтвержденных данных о его специфическом действии на вирус SARS-COV-2. Данные лабораторных исследований весьма противоречивы и неоднозначны. Прямых рекомендаций ВОЗ на применение этого препарата нет.
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13.10.2020 10:47 Відповісти
Господи - да вы попервах попробуйте зелёнкой крестики на лбу рисовать, авось кому и поможет. За то дёшево и сердито.
Не доделанный не доношенный - на борьбу с пандемиею брошенный, наш Степанов скупает изделия, иноземного лишь рукоделия.
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13.10.2020 13:43 Відповісти
 
 