УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9563 відвідувача онлайн
Новини Революція в Білорусі
4 123 31

Це акт насильства проти того, кого вважали лояльним електоратом, - Тіхановська про застосування проти пенсіонерів спецзасобів білоруською міліцією

Це акт насильства проти того, кого вважали лояльним електоратом, - Тіхановська про застосування проти пенсіонерів спецзасобів білоруською міліцією

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська гостро прокоментувала дії міліціонерів під час розгону маршу пенсіонерів у Мінську.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву Тіхановська розмістила в телеграмі.

"Коли ми їздили на мітинги містами Білорусі, я зверталася до бабусь, що стоять у перших рядах. Я казала їм, що пенсія, якою їх шантажує режим, виплачується не особисто президентом. Це гроші, які вони чесно заробили. І зараз цю пенсію оплачують їхні діти і внуки. Минуло два місяці - і я в захваті від того, як активно пенсіонери підтримують протестувальників і висловлюють свою позицію", - написала Тіхановська.

Вона зазначила, що сьогодні режим перетнув чергову межу: силовики застосували проти пенсіонерів петарди і сльозогінний газ.

"Це акт насильства проти тих, кого роками вважали лояльним електоратом. Тепер очевидно: режим готовий захищати лише себе. Але ми, білоруси, готові захищати свій народ, тому мусимо довести справу до кінця - і домогтися нових виборів", - наголосила лідерка опозиції.

Також читайте: "Ненавиджу вас, ОМОН! Ви перетворилися на нелюдів!" - білоруська біатлоністка Скардіно

Як повідомлялося, 12 жовтня в Мінську та інших містах Білорусі відбулися марші пенсіонерів проти режиму.

Силовики застосували проти них спеціальні засоби, зокрема сльозогінний газ.

Автор: 

Білорусь (7987) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
если бы она осталась в Беларуси как бы это помогло протестующим ? лукашеску был бы рад ее арестовать - она в розыске . кроме того для справки ее насильно вывезли за пределы Беларуси в Литву работники КГБ . ей сказали или вывозим или твои дети сироты , а мужа кастрируем в СИЗО . как бы вы поступили в этом случае ?
показати весь коментар
13.10.2020 04:51 Відповісти
+6
Его электорат теперь только ОМОН и подобные. Опора только на штыки.
показати весь коментар
13.10.2020 05:50 Відповісти
+5
Вот все правильно каже Тихановская в последнее время! Но, несмотря на одухотворенные лица белорусов, поддержать ее мы не можем, бо смотришь на ее фейс и видишь фсбш-ную суку, и ничего с этим стойким, блин, знакомым ощущением ты подделать не в состоянии. \
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!

Кацапскую ложь лучше всего ощущать ,сорри, жопой, чем пытаться расшифровать головой. ИХ легче улавливать интуитивно, по стилю ( он не меняется с конца 90-х) по подаче, даже по определенным словечкам, эти мелочи незначительные на первый взгляд, могут вообще не фиксироваться головой, но интуитивно это все мощно фонит.
А Тихановские изначально фонили так ядрено, что Реальность прогибалась под блеском золотых офицерских погон, торчащих из под реквизитной "толстовки" Светыныго блоггеро-муженька.

Прекрасно знаю,как кацапские пропагандноы варят свою достаточно мощную и креативную медийную кухню. Они всегда ищут логичные аргументы для так называемого молчаливого большинства, и нанизывают на эти стереотипные типа логические цепочки мещанского мышления любой медийных продукт. Их встегивания всегда логичны, поэтому на фиг логику, надо включать интуицию, ощущать информацию, а потом уже думать... А с Тихановскими даже интуицию не надо включать - сама влкючается при взгляде на комсомольско-кирзовое личико НЕ нашей героини.
показати весь коментар
13.10.2020 02:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очень хорошо рассказывать про насилие, про борьбу сидя в "теплой Европе". Что то не увидел я ни разу от Тихановской желания вернуться на родину... И на собственном примере показать как надо бороться против лукашенко.
показати весь коментар
13.10.2020 01:48 Відповісти
Ага, и сразу к стенке подойти, тупая мордва
показати весь коментар
13.10.2020 04:59 Відповісти
Так то оно так, только вот Тихановская даже из за бугра, начала подавать голос лишь тогда, когда увидела, что процесс не затихает и возможны даже перспективы. До этого, отговаривала толпу.
Как лидер, она абсолютный ноль (хуже разве что только Зеленский, он конченная тварь и еще ****** редкостный...) На нее только одна надежда, что сразу проведет честные выборы, а не решит чуток задержаться и поуправлять...
показати весь коментар
13.10.2020 09:28 Відповісти
Тихановская пыталась быть честной. Она сразу сказала: "Я слабая женщина. Не лидер. Извините, я сливаюсь." Но ее очень попросили. Уговорили, убедили и т.д. И чего вы от нее теперь ждете? Увы, другого лидера опозиции в Беларуси пока нет.
показати весь коментар
13.10.2020 09:45 Відповісти
Tы, $ука, если уж решила возглавить "ревалюцию", должна была остаться в стране, а не шляться по заграницам. Из-за тебя сотни людей были убиты - забиты до смерти, повешены. Ты - белорусский "поп Гапон".
показати весь коментар
13.10.2020 01:59 Відповісти
а чего белорусский?, кремлевский поп Гапон.
показати весь коментар
13.10.2020 02:03 Відповісти
если бы она осталась в Беларуси как бы это помогло протестующим ? лукашеску был бы рад ее арестовать - она в розыске . кроме того для справки ее насильно вывезли за пределы Беларуси в Литву работники КГБ . ей сказали или вывозим или твои дети сироты , а мужа кастрируем в СИЗО . как бы вы поступили в этом случае ?
показати весь коментар
13.10.2020 04:51 Відповісти
Я бы никогда не вмешался в столь безнадёжное дело как невооружённое восстание в тоталитарном государстве. Тоталитарные режимы невозможно сместить демонстрациями. Восстание против тоталитарного режима - это полномасштабная война. Войны ведутся согласно военной науке, и никак иначе.
показати весь коментар
13.10.2020 10:27 Відповісти
Ага, и сразу на шею себе верёвку и мылом, если бы тебе ствол к виску и сказал бульбофюрер, мужа расстреляем и тебя туда же, долго бы ты в Беларуси пробыл
показати весь коментар
13.10.2020 04:56 Відповісти
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская

...а шо -- она уже не Президент? -- облом пера и кризис жанра...
показати весь коментар
13.10.2020 02:05 Відповісти
68% голосов отданы за нее . за лукашеску 10% . таки президент .
показати весь коментар
13.10.2020 04:52 Відповісти
Вот все правильно каже Тихановская в последнее время! Но, несмотря на одухотворенные лица белорусов, поддержать ее мы не можем, бо смотришь на ее фейс и видишь фсбш-ную суку, и ничего с этим стойким, блин, знакомым ощущением ты подделать не в состоянии. \
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!

Кацапскую ложь лучше всего ощущать ,сорри, жопой, чем пытаться расшифровать головой. ИХ легче улавливать интуитивно, по стилю ( он не меняется с конца 90-х) по подаче, даже по определенным словечкам, эти мелочи незначительные на первый взгляд, могут вообще не фиксироваться головой, но интуитивно это все мощно фонит.
А Тихановские изначально фонили так ядрено, что Реальность прогибалась под блеском золотых офицерских погон, торчащих из под реквизитной "толстовки" Светыныго блоггеро-муженька.

Прекрасно знаю,как кацапские пропагандноы варят свою достаточно мощную и креативную медийную кухню. Они всегда ищут логичные аргументы для так называемого молчаливого большинства, и нанизывают на эти стереотипные типа логические цепочки мещанского мышления любой медийных продукт. Их встегивания всегда логичны, поэтому на фиг логику, надо включать интуицию, ощущать информацию, а потом уже думать... А с Тихановскими даже интуицию не надо включать - сама влкючается при взгляде на комсомольско-кирзовое личико НЕ нашей героини.
показати весь коментар
13.10.2020 02:31 Відповісти
вам надо к оккулисту . она ни с какой стороны не ФСБшная . домохозяйка оказавшееся волей судьбы в центре политического водоворота . из всех кандидатов этим летом самая достойная и народ устраивает .
показати весь коментар
13.10.2020 04:54 Відповісти
Фсбешный бред
показати весь коментар
13.10.2020 04:57 Відповісти
мутная подруга, я бы сказал - дурепа. Задрала уже своим эгоизмом... Собрались бы с бацькай за круглым столом , да и почудили в перетягивании каната, мол, кто больше лоялен к муйлуше. Зачем в свой никчемный междусобойчик впутывать еще и пенсов... Вот правильно люди говорят : " шо понту , шило на мыло менять". С каких это пор кухарка знает, что она будет лучше бацьки управлять экономикой страны, еще и нести клятву перед пыней на пятиконечной звезде.
показати весь коментар
13.10.2020 03:09 Відповісти
Так карикатуризирутся революции
показати весь коментар
13.10.2020 03:46 Відповісти
Термин "бульбаши" плавно переходит в термин "драники" .
показати весь коментар
13.10.2020 04:01 Відповісти
Э, не скажите. От драников вас за уши не оттащишь.
показати весь коментар
13.10.2020 04:13 Відповісти
Дык и я о том же - "любят" их омоновцы
показати весь коментар
13.10.2020 04:18 Відповісти
Протестующий Минск воодушевляет. Силовики сегодня усилили интенсивную терапию. Массаж дилдой, бег трусцой, душ Шарко. Есть случаи исцелений. И это хорошо. Это правильно. Мазохизм по другому не лечится. Дарите цветочки вашим палачам и дальше!
показати весь коментар
13.10.2020 04:16 Відповісти
Его электорат теперь только ОМОН и подобные. Опора только на штыки.
показати весь коментар
13.10.2020 05:50 Відповісти
знаете анекдот про мужика, которій несколько раз на одного и того же медведя на охоту ходил?
так вот и я не пойму - белорусі протестуют или мазохистируют? им нравится гулять с цветочкками под свист дубинок?
мазожисти имхо
показати весь коментар
13.10.2020 06:48 Відповісти
Мені здається що в Білорусії йде спецоперація Ху.. щоб провести експеримент наскільки рабів можна нагинати, такий менталітет не лише в білорусів а і в РФ, їхні протести також постійно розганяють з побоями... У нас б дедушки давно вже палили ментів а не ходили щоб отримати новий раз по голові
показати весь коментар
13.10.2020 09:37 Відповісти
Омон вже навіть каски не бере тому що знає що можна легко надавати
показати весь коментар
13.10.2020 09:40 Відповісти
 
 