Це акт насильства проти того, кого вважали лояльним електоратом, - Тіхановська про застосування проти пенсіонерів спецзасобів білоруською міліцією
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська гостро прокоментувала дії міліціонерів під час розгону маршу пенсіонерів у Мінську.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву Тіхановська розмістила в телеграмі.
"Коли ми їздили на мітинги містами Білорусі, я зверталася до бабусь, що стоять у перших рядах. Я казала їм, що пенсія, якою їх шантажує режим, виплачується не особисто президентом. Це гроші, які вони чесно заробили. І зараз цю пенсію оплачують їхні діти і внуки. Минуло два місяці - і я в захваті від того, як активно пенсіонери підтримують протестувальників і висловлюють свою позицію", - написала Тіхановська.
Вона зазначила, що сьогодні режим перетнув чергову межу: силовики застосували проти пенсіонерів петарди і сльозогінний газ.
"Це акт насильства проти тих, кого роками вважали лояльним електоратом. Тепер очевидно: режим готовий захищати лише себе. Але ми, білоруси, готові захищати свій народ, тому мусимо довести справу до кінця - і домогтися нових виборів", - наголосила лідерка опозиції.
Як повідомлялося, 12 жовтня в Мінську та інших містах Білорусі відбулися марші пенсіонерів проти режиму.
Силовики застосували проти них спеціальні засоби, зокрема сльозогінний газ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как лидер, она абсолютный ноль (хуже разве что только Зеленский, он конченная тварь и еще ****** редкостный...) На нее только одна надежда, что сразу проведет честные выборы, а не решит чуток задержаться и поуправлять...
...а шо -- она уже не Президент? -- облом пера и кризис жанра...
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
Кацапскую ложь лучше всего ощущать ,сорри, жопой, чем пытаться расшифровать головой. ИХ легче улавливать интуитивно, по стилю ( он не меняется с конца 90-х) по подаче, даже по определенным словечкам, эти мелочи незначительные на первый взгляд, могут вообще не фиксироваться головой, но интуитивно это все мощно фонит.
А Тихановские изначально фонили так ядрено, что Реальность прогибалась под блеском золотых офицерских погон, торчащих из под реквизитной "толстовки" Светыныго блоггеро-муженька.
Прекрасно знаю,как кацапские пропагандноы варят свою достаточно мощную и креативную медийную кухню. Они всегда ищут логичные аргументы для так называемого молчаливого большинства, и нанизывают на эти стереотипные типа логические цепочки мещанского мышления любой медийных продукт. Их встегивания всегда логичны, поэтому на фиг логику, надо включать интуицию, ощущать информацию, а потом уже думать... А с Тихановскими даже интуицию не надо включать - сама влкючается при взгляде на комсомольско-кирзовое личико НЕ нашей героини.
так вот и я не пойму - белорусі протестуют или мазохистируют? им нравится гулять с цветочкками под свист дубинок?
мазожисти имхо