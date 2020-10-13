Це акт насильства проти того, кого вважали лояльним електоратом, - Тіхановська про застосування проти пенсіонерів спецзасобів білоруською міліцією

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська гостро прокоментувала дії міліціонерів під час розгону маршу пенсіонерів у Мінську.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву Тіхановська розмістила в телеграмі.

"Коли ми їздили на мітинги містами Білорусі, я зверталася до бабусь, що стоять у перших рядах. Я казала їм, що пенсія, якою їх шантажує режим, виплачується не особисто президентом. Це гроші, які вони чесно заробили. І зараз цю пенсію оплачують їхні діти і внуки. Минуло два місяці - і я в захваті від того, як активно пенсіонери підтримують протестувальників і висловлюють свою позицію", - написала Тіхановська.

Вона зазначила, що сьогодні режим перетнув чергову межу: силовики застосували проти пенсіонерів петарди і сльозогінний газ.

"Це акт насильства проти тих, кого роками вважали лояльним електоратом. Тепер очевидно: режим готовий захищати лише себе. Але ми, білоруси, готові захищати свій народ, тому мусимо довести справу до кінця - і домогтися нових виборів", - наголосила лідерка опозиції.

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Як повідомлялося, 12 жовтня в Мінську та інших містах Білорусі відбулися марші пенсіонерів проти режиму.

Силовики застосували проти них спеціальні засоби, зокрема сльозогінний газ.