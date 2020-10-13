МОЗ запропонує Кабміну продовжити карантин в Україні до 31 грудня, - головний санлікар Ляшко
Епідситуація в Україні неспокійна, спостерігається зростання кількості випадків захворювання на коронавірус, госпіталізації, і це є загрозливою ситуацією, яка спонукає переглядати протиепідемічні заходи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського" повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Це спонукає переглядати протиепідемічні обмеження, які діють на території нашої країни. Що ми можемо вважати вже майже рішенням: щойно була Національна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де ми виступали з міністром освіти Сергієм Шкарлетом і 641 постановою встановлено карантин і запропоновано змістити канікули для навчальних закладів з 15 по 30 жовтня. Після 30 жовтня будемо далі дивитись, що робити зі шкільною освітою.
Також запропоновано буде вищим навчальним закладам перейти на дистанційну роботу з 15 жовтня по 15 листопада з рекомендованим виїздом студентів з гуртожитків, окрім сиріт, а також позбавлених батьківської опіки людям, дітям, які приїхали з окупованих територій Донбасу та Криму", - пояснив головний санлікар.
Також Ляшко зазначив, що завтра на засіданні уряду МОЗ запропонує продовжити карантин до 31 грудня 2020 року.
Крім того, за словами головного санлікаря, буде запропоновано обмежити діяльність закладів громадського харчування до 22 години.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки рекомендує закладам загальної середньої освіти провести осінні канікули з 15 по 30 жовтня включно.
Заклади дошкільної освіти продовжують працювати в звичайному режимі.
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