МОЗ запропонує Кабміну продовжити карантин в Україні до 31 грудня, - головний санлікар Ляшко

Епідситуація в Україні неспокійна, спостерігається зростання кількості випадків захворювання на коронавірус, госпіталізації, і це є загрозливою ситуацією, яка спонукає переглядати протиепідемічні заходи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського" повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Це спонукає переглядати протиепідемічні обмеження, які діють на території нашої країни. Що ми можемо вважати вже майже рішенням: щойно була Національна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де ми виступали з міністром освіти Сергієм Шкарлетом і 641 постановою встановлено карантин і запропоновано змістити канікули для навчальних закладів з 15 по 30 жовтня. Після 30 жовтня будемо далі дивитись, що робити зі шкільною освітою.

Також запропоновано буде вищим навчальним закладам перейти на дистанційну роботу з 15 жовтня по 15 листопада з рекомендованим виїздом студентів з гуртожитків, окрім сиріт, а також позбавлених батьківської опіки людям, дітям, які приїхали з окупованих територій Донбасу та Криму", - пояснив головний санлікар.

Також Ляшко зазначив, що завтра на засіданні уряду МОЗ запропонує продовжити карантин до 31 грудня 2020 року.

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Крім того, за словами головного санлікаря, буде запропоновано обмежити діяльність закладів громадського харчування до 22 години.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки рекомендує закладам загальної середньої освіти провести осінні канікули з 15 по 30 жовтня включно.

Заклади дошкільної освіти продовжують працювати в звичайному режимі.