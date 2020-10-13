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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ запропонує Кабміну продовжити карантин в Україні до 31 грудня, - головний санлікар Ляшко

МОЗ запропонує Кабміну продовжити карантин в Україні до 31 грудня, - головний санлікар Ляшко

Епідситуація в Україні неспокійна, спостерігається зростання кількості випадків захворювання на коронавірус, госпіталізації, і це є загрозливою ситуацією, яка спонукає переглядати протиепідемічні заходи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського" повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Це спонукає переглядати протиепідемічні обмеження, які діють на території нашої країни. Що ми можемо вважати вже майже рішенням: щойно була Національна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де ми виступали з міністром освіти Сергієм Шкарлетом і 641 постановою встановлено карантин і запропоновано змістити канікули для навчальних закладів з 15 по 30 жовтня. Після 30 жовтня будемо далі дивитись, що робити зі шкільною освітою.

Також запропоновано буде вищим навчальним закладам перейти на дистанційну роботу з 15 жовтня по 15 листопада з рекомендованим виїздом студентів з гуртожитків, окрім сиріт, а також позбавлених батьківської опіки людям, дітям, які приїхали з окупованих територій Донбасу та Криму", - пояснив головний санлікар.

Також Ляшко зазначив, що завтра на засіданні уряду МОЗ запропонує продовжити карантин до 31 грудня 2020 року.

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Крім того, за словами головного санлікаря, буде запропоновано обмежити діяльність закладів громадського харчування до 22 години.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки рекомендує закладам загальної середньої освіти провести осінні канікули з 15 по 30 жовтня включно.

Заклади дошкільної освіти продовжують працювати в звичайному режимі.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Коррупцию в Медицинских войсках Украины возглавляет Хомчак и Хоменко? Резонансное расследование
Пока в Украине продолжается эпидемия коронавируса, высокие должностные лица в Министерстве обороны не отказывают себе в желании заработать денег на закупках различных медицинских средств. Например, можно "наварить" на покупке масок, аппаратов искусственного дыхания, защитных костюмов. А потом, когда "запахнет жареным", искать варианты, как отмазать ближайшее окружение и остаться при должности хотя бы еще на год. Для чего? Все просто - и дальше "зарабатывать" деньги на различных закупках.
Такие выводы можно сделать из документов, которые оказались в распоряжении https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL . Наши источники утверждают, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак пытается прикрыть своего друга Игоря Хоменко, командующего Медицинскими войсками Украины, и его подчиненных, которых на взятке в 1 млн грн задержали сотрудники Службы безопасности Украины.https://plus.obozrevatel.com/crime/korruptsiyu-v-meditsinskih-vojskah-ukrainyi-vozglavlyaet-homchak-i-homenko-obozrevatel-publikuet-rezonansnoe-rassledovanie.htm
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13.10.2020 07:23 Відповісти
А 1 января-выходной! Надеюсь дожить и не видеть ляшко...
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13.10.2020 07:38 Відповісти
Розовая мечта власти: украинцы тихо смирно сидят по домам и справно, online платят налоги. Диджателизация же!
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13.10.2020 08:11 Відповісти
А навіщо? Чемпіони хочуть ще раз перемогти вірус? Ще раз зробити це разом? А якщо серйозно, то чому лише до 31 грудня? Далі що, вірус пропаде? Чи Бубачька у відставку піде?
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13.10.2020 08:29 Відповісти
Это ничего не даст. Только продлит агонию. Есть то что есть. Короновирус никуда не денется. Только страна и общество будут разрушаться, усугубляя ситуацию. Максимум в том, что ты заболеешь не сегодня, а через один-два месяца
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13.10.2020 08:59 Відповісти
Пізно вже.... Треба було раніше карантин вводити хоча б для освіти.
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13.10.2020 09:43 Відповісти
 
 